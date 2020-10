LIVE Giro d’Italia, San Salvo-Roccaraso in DIRETTA: arrivo in salita, Vincenzo Nibali deve attaccare Joao Almeida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa del Giro d’Italia 2020. Frazione molto impegnativa quella di oggi, la San Salvo-Roccaraso di 208 km, nella quale i ciclisti dovranno affrontare ben quattro GPM due di questi di prima categoria. I big potrebbero uscire allo scoperto e la classifica generale potrebbe essere completamente ridisegnata. Difficilmente si potrà comprendere chi vincerà la Corsa Rosa ma potrebbero esserci vittime illustri.

La prima parte di tappa non è molto impegnativa. Al chilometro 88 circa inizierà la prima durissima ascesa di giornata, si tratta del GPM di prima categoria del Passo Lanciano (12,7 km al 6,9%). Dopo una lunga discesa, al chilometro 117, il plotone imboccherà la strada che porta fino in cima al Passo San Leonardo, un GPM di seconda categoria di 13,8 km al 4,5%. Altra breve discesa e, in seguito, il gruppo scalerà l’ascesa di Bosco di Sant’Antonio, altro seconda categoria. Dopo lo scollinamento un breve tratto in falsopiano che consentirà ai ciclisti di rifiatare prima della salita verso Roccaraso (9,6 km al 5,7%) al termine della quale è fissato il traguardo, con l’ultimo chilometro con pendenze in doppia cifra.

Nella tappa odierna gli uomini di classifica non potranno nascondersi. Fari puntati su Vincenzo Nibali che cercherà di confermare quanto di buono fatto vedere sulle pendici dell’Etna. Grande curiosità per capire come reagirà la Maglia Rosa Joao Almeida. Dopo le schermaglie, in corsa e verbali, tra lo Squalo e Jakob Fuglsang i due potranno regolare i conti sul terreno a loro più congeniale. Wilco Kelderman al momento è il migliore in classifica generale tra i big proverà a confermare questa sua leadership. Occhio anche all’olandese Steven Kruijswijk che è sembrato in buone condizioni di forma. In casa Italia grande attenzione su quanto saprà fare Domenico Pozzovivo tra i più brillanti in questa prima parte della Corsa Rosa.

L’appuntamento con la diretta live di OA Sport della nona tappa del Giro d’Italia è alle ore 11.00, con aggiornamenti in tempo reale per non perdervi davvero nulla.

