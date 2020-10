LIVE Giro d’Italia 2020, Pinzolo-Laghi di Cancano in DIRETTA: si parte! Subito salita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.39 Il gruppo ovviamente non lascia ancora andare via la fuga, plotone allungatissimo con tanti corridori che si stanno staccando.

10.36 Ci prova subito l’AG2R con un trio all’attacco.

10.33 Si parte subito con il GPM di Campo Carlo Magno: 14,2 chilometri al 5,8% di pendenza media.

10.30 PARTITA LA TAPPA!

10.25 Il momento del via:

👉All set for Stage 18 of the #Giro d'Italia 2020! 👉Tutto pronto per la Tappa 18 del #Giro d'Italia 2020! pic.twitter.com/lkQCAQUmiA — Giro d'Italia (@giroditalia) October 22, 2020

10.21 Sarà partenza in salita, quindi occhio che potrebbe accadere qualcosa sin dal via.

10.17 Frazione che è partita, corridori che sono nella zona di trasferimento.

10.15 Corridori che hanno effettuato un rapido riscaldamento prima della frazione odierna.

10.12 L’Italia ci crede e si affida ovviamente a Vincenzo Nibali:

10.09 La Sunweb pronta ad andare all’attacco della Maglia Rosa oggi:

10.07 Altra tornata di tamponi al Giro d’Italia: positivo solamente un componente dello staff dell’Astana.

10.04 Ora la classifica dei GPM dovrebbe essere in cassaforte per Guerreiro.

10.00 Clamoroso: Giovanni Visconti si ritira dal Giro d’Italia. Il siciliano, che era in lotta per la Maglia Azzurra con Guerreiro, è stato costretto a dare forfait a causa di un problema al ginocchio.

9.57 Via che sarà dato alle 10.15, poi breve tratto di trasferimento e km 0.

9.55 Corridori che sono ovviamente nella zona di partenza, ultime operazioni al foglio firme.

9.52 Andiamo a scoprire la tappa odierna nel dettaglio:

🇮🇹 Giro d'Italia 2020

🗓️ 22/10/2020

🚴‍♂️ Stage 18 | Pinzolo – Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio)

📏 207 km

2⃣ GPM 1 cat

1⃣ GPM 2 cat

⛰️ Cima Coppi

⏰ 10:15 AM (CET)

🏁 ~4:30 PM (CET)

✒️ Live: https://t.co/3RV3dXR0s3

#️⃣ #Giro Powered by @ENIT_italia pic.twitter.com/Ctuakej3jo — Giro d'Italia (@giroditalia) October 22, 2020

9.48 Oggi in programma la frazione più attesa della 103esima Corsa Rosa: la Pinzolo-Laghi di Cancano (207 km), il tappone alpino più entusiasmante, comprendente la Cima Coppi di questo Giro, il mitico Passo dello Stelvio. Nella giornata odierna i corridori dovranno affrontare oltre 5400 metri di dislivello complessivo.

9.45 Buongiorno e ben ritrovati con il Giro d’Italia 2020.

I COMUNI ATTRAVERSATI DALLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO

La presentazione della tappa odierna – La cronaca della diciassettesima tappa – La classifica attuale

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2020. Finalmente ci siamo. Quest’oggi andrà in scena la frazione più attesa della 103esima Corsa Rosa: la Pinzolo-Laghi di Cancano (207 km), il tappone alpino più entusiasmante, comprendente la Cima Coppi di questo Giro, il mitico Passo dello Stelvio. Nella giornata odierna i corridori dovranno affrontare oltre 5400 metri di dislivello complessivo.

Partenza in salita verso i 14 chilometri che conducono al Passo Campo Carlo Magno, in Val di Sole. Dopo circa 45 chilometri si affronterà l’inedito Passo Castrin/Hofmahdjoch che porta in Val d’Ultimo/Ultental, GPM di prima categoria di 8,8 chilometri al 9,1% con punte del 13%. Una lunga discesa porterà il gruppo ai sobborghi di Merano, dove si riprenderà a salire da Foresta/Forst entrando in Val Venosta e risalendola quasi per intero. Si affronterà quindi la Cima Coppi del Giro 2020: il Passo dello Stelvio (2758 m. s.l.m.) dal suo versante più impegnativo. Sono quasi 25 chilometri al 7.5% di cui metà oltre i 2000 metri. Il punto più critico, con punte del 12%, è al chilometro 15. Il dislivello complessivo di ben 1851 metri.

Una lunghissima discesa con numerose e brevi gallerie nella parte centrale, condurrà alla salita finale ai Laghi di Cancano con le “scale di Fraele” e i loro 21 tornanti perfettamente ritmati sul fianco della montagna. L’ascesa conclusiva di quasi 9 chilometri attorno al 7% porta alle Torri di Fraele a circa 2 chilometri dall’arrivo. Seguono due brevi gallerie e una breve discesa fino al Lago delle Scale che si costeggia per circa un chilometro perfettamente pianeggiante. Gli ultimi 500 metri sono in leggera salita al 3,5 %. Rettilineo finale di 200 metri.

È inevitabile pensare che, con ogni probabilità, coloro che andranno a giocarsi la vittoria saranno i big della classifica generale. Ci si aspetta ovviamente la sfida tra i primi due della classifica generale, la maglia rosa Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), pronto alla prova del nove nella tappa della possibile consacrazione, e Wilco Kelderman (Team Sunweb), distanziato a soli 17″ dal giovane portoghese. Con lui, al terzo posto, c’è il suo compagno di squadra Jai Hindley. Attenzione alla possibile lotta interna nella formazione tedesca perchè, a quanto pare, ci sono ‘due galli nello stesso pollaio’. A caccia di un altro successo di tappa la Ineos Grenadiers con Tao Geoghegan Hart.

L’Italia sogna in grande con Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), atteso per una forte rimonta. Questa è la sua tappa, il suo terreno, le sue salite per inventarsi un attacco valevole per un possibile e grande affondo. Parlando degli altri azzurri, c’è speranza anche per Domenico Pozzovivo (NTT) e Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step). Da non sottovalutare poi la coppia della Bora-Hansgrohe formata da Rafal Majka e Patrick Konrad, o quella della Bahrain McLaren con Pello Bilbao e Hermann Pernsteiner. In ultima battuta, tralasciando la generale, Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) e Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM) si giocano pesantemente la speciale classifica dei GPM.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 9.45. Buon divertimento!

