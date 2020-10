LIVE Giro d’Italia 2020, Mileto-Camigliatello Silano in DIRETTA: Nibali sfida Fuglsang sul Valico di Monte Scuro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della tappa odierna – La cronaca della quarta tappa – Le pagelle della quarta tappa – La Fagianata di Riccardo Magrini – La classifica attuale

Loading...

Loading...

TUTTI I PAESI ATTRAVERSATI NELLA TAPPA DI OGGI (7 OTTOBRE)

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro d’Italia 2020. La Corsa Rosa approda sulla terraferma, esattamente in Calabria, con una frazione di ben 225 chilometri da Mileto a Camigliatello Silano. Quella di oggi sarà una tappa mossa, contraddistinta da tre ascese, e che nel finale potrebbe regalare qualche imboscata sul GPM di Valico di Monte Scuro. I big dovranno rimanere sull’attenti fino all’ultimo.

Partiti da Mileto, i corridori si dirigeranno verso nord costeggiando la costa tirrenica nei pressi di Vibo Valentia. Successivamente, vireranno a est per raggiungere la costa ionica mediante un continuo saliscendi. Si attraverseranno in sequenza Catanzaro Lido, dov’è presente il primo sprint intermedio, e i due GPM di terza categoria di Catanzaro e Tiriolo. Da qui avranno inizio 70 chilometri su e giù attraverso le pendici della Sila. Dopo Cosenza, dov’è posizionato il secondo traguardo intermedio, inizierà la salita del Valico di Monte Scuro: un GPM di prima categoria di quasi 25 chilometri al 5,6% con punte, all’interno di Spezzano della Sila, che toccano il 18%. Dal Valico mancheranno poco più di 10 km all’arrivo. Fino a Moccone, ossia a 4 chilometri all’arrivo, sarà tutta discesa. Raggiunto Camigliatello Silano, si attraverserà una parte del centro abitato. L’ultima curva è posizionata a 400 metri dalla conclusione, prima del rettilineo finale.

Quest’oggi la maglia rosa Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) è chiamato a difendere il suo primato in una tappa così insidiosa, che porrebbe regalare tanto altro scompiglio nella top ten attuale. Il giovane e talentuoso portoghese dovrà stare attento, su tutti, a Vincenzo Nibali. Il capitano della Trek-Segafredo potrebbe tentare di sorprenderlo specialmente nella lunga discesa che conduce agli ultimi 4000 metri di gara. Al contempo il messinese dovrà difendersi dal suo avversario numero uno, Jakob Fuglsang (Astana) che, al momento, sembra essere il big più lucido e aggressivo in salita.

Da non sottovalutare nemmeno Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) e Wilco Kelderman (Team Sunweb). Mentre Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling) e Ilnur Zakarin (CCC) potrebbero patire un po’ la discesa, e Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) non è apparso brillantissimo in salita. Invece, Fausto Masnada e James Knox sono chiamati a difendere proprio la maglia rosa Almeida. Nella lotta tra i big abbiamo anche Simon Yates (Mitchelton-Scott), che ha ben 3’48” da recuperare al leader dopo la giornata nera dell’Etna. Visto ciò che ha dimostrato all’ultima Tirreno-Adriatico da lui vinta, potrebbe sfruttare questa ghiotta occasione di un finale che calza a pennello con le sue caratteristiche, cercando di attaccare su Monte Scuro.

Per la vittoria di tappa, tra coloro che non hanno velleità di classifica, non è da escludere un possibile arrivo dei fuggitivi del giorno. Tra di loro potrebbe inserirsi un uomo in costante avanscoperta come Thomas De Gendt (Lotto Soudal), o gli azzurri Valerio Conti (UAE Team Emirates), che avrà di fronte a sé una fatta apposta per lui, Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM), che potrebbe vendicare il secondo posto sull’Etna, o il giovanissimo Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe), che in questi giorni ha mostrato una condizione fisica eccellente. Altri nomi sono quelli di Simon Clarke (EF Pro Cycling), Hector Carretero (Movistar) o Tao Geoghegan Hart, per una Ineos Grenadiers ormai orfana di un vero leader.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta tappa della Corsa Rosa 2020 dalle ore 10.00, per non perdervi neanche un secondo di questa frazione calabrese che potrebbe regalare degli scenari inaspettati. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse