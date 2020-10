LIVE Giro d’Italia 2020, Matera-Brindisi in DIRETTA: velocisti in azione, ma occhio alle insidie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della settima tappa del Giro d’Italia 2020. Saranno 143 i chilometri da affrontare tra Matera e Brindisi, per una frazione che si snoda tra la Basilicata e la Puglia, tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico. Non sono presenti difficoltà altimetriche, ma bisognerà fare attenzione a dei possibili ventagli.

Sarà una tappa breve, con una prima parte velocissima e in costante discesa verso la Puglia. Poco prima di metà gara, è presente il traguardo volante di Taranto. Dopodiché si tornerà nell’entroterra per dirigersi verso il secondo sprint intermedio di Grottaglie. Da qui in poi la strada continuerà ad essere in leggera discesa fino al velocissimo traguardo di Brindisi, dove avverrà un più che scontato sprint finale.

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) è senza ombra di dubbio l’indiziato numero uno per la vittoria di tappa, con un’auspicabile e storica tripletta. Al momento non sembra aver rivali. Al contempo però, ci sono due uomini come Michael Matthews (Team Sunweb) e Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) alla disperata ricerca del riscatto. Medesimo discorso per Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), che finora però, non è ancora riuscito ad ottenere neanche un minimo piazzamento, a differenza del compagno di squadra Juan Sebastian Molano.

L’Italia confida in primis con Fabio Felline (Astana), Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) e Andrea Vendrame (Ag2r La Mondiale), che ieri sono apparsi in splendida forma. Tra i contendenti c’è anche Enrico Battaglin (Bahrain McLaren), già piazzato in due occasioni, e ovviamente Elia Viviani (Cofidis), che potrebbe migliorare il quinto posto di Villafranca Tirrena. Chiudiamo con il tris da paura della Deceuninck-Quick Step, formato da Alvaro Hodeg, Davide Ballerini, e Mikkel Honore.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della settima tappa della Corsa Rosa 2020 dalle ore 12.30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse