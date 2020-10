LIVE Giro d’Italia 2020, Lanciano-Tortoreto in DIRETTA: è la tappa dei Muri, occhio a Fuglsang. Nibali deve stare attento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa del Giro d’Italia 2020. La Corsa Rosa riparte nella sua seconda settimana con un’insidiosa frazione totalmente abruzzese, tra salite e l’incognita del vento sulla costa. Saranno 177 i chilometri da affrontare tra Lanciano e Tortoreto, in una tappa mista con finale sui Muri del Teramano.

Lasciata la costa, si affronterà il Muro del Tricalle, con punte del 18%, presente nella città di Chieti. Passeranno 80 chilometri nell’entroterra prima di incontrare tre GPM nel circuito finale di 40 chilometri. Si transiterà prima dal traguardo volante di Giulianova, e poi da Tortoreto con il suo GPM al 18%, prima di raggiungere Martinsicuro e l’impegnativa ascesa di Colonnella, con una pendenza media del 10% e punte del 18%. Subito dopo ci sarà lo sprint intermedio di Muro di Controguerra con i suoi picchi del 24%, e infine i due versanti di Tortoreto: uno con punte del 20%, e un altro 18%. L’ultimo scollinamento è a 10 chilometri dal traguardo. Gli ultimi 7 sono totalmente pianeggianti.

Quest’oggi andranno in scena gli esperti delle Classiche, uomini esplosivi in salita e veloci, finisseur. Per questo motivo il favorito numero uno è Michael Matthews. Ma il Team Sunweb ha anche Wilco Kelderman a soli 30″ dalla maglia rosa, che potrebbe tentare un gran bel colpaccio. Proprio Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) dovrà impegnarsi a difendere la leadership cercando di accumulare un ulteriore vantaggio. Nella lotta per la generale Jakob Fuglsang (Astana) sfida apertamente Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) su un percorso prettamente adatto alle caratteristiche del danese. Nibali dovrà stare attento a possibili imboscate. Ma attenzione ad un uomo come Pello Bilbao (Bahrain McLaren) che avrà una ghiotta occasione per puntare alla maglia rosa.

Tornando agli uomini da Classiche, Peter Sagan (Bora-hansgrohe) potrebbe andare a caccia della rimonta nella classifica a punti e di una disperata rincorsa verso la vittoria di tappa. Contro di lui potrebbe farsi vedere la coppia della UAE Team Emirates formata da Diego Ulissi, pronto a puntare alla doppietta, e Mikkel Bjerg, già terzo domenica sul traguardo di Roccaraso. Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), già a quota due top ten al termine di due fughe, è più che mai libero per andare alla ricerca di un risultato personale. Tra gli altri favoriti e attaccanti abbiamo anche Thomas De Gendt (Lotto Soudal) e Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della decima tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 11.30, per non perdervi neanche un secondo di questa prima frazione della seconda settimana della Corsa Rosa. Buon divertimento!

