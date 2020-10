LIVE Giro d’Italia 2020 in DIRETTA: Kelderman maglia rosa per 12″! Nibali e Almeida a quasi 5′

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.39 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

16.38 La nuova classifica generale:

1 2 ▲1 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 77:46:56

2 3 ▲1 HINDLEY Jai Team Sunweb 0:12

3 4 ▲1 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 0:15

4 5 ▲1 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 1:19

5 1 ▼4 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 2:16

6 12 ▲6 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 3:59

7 9 ▲2 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 5:40

8 7 ▼1 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 5:47

9 10 ▲1 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 6:46

10 11 ▲1 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 7:23

11 6 ▼5 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 7:28

12 8 ▼4 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 9:34

16.36 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 HINDLEY Jai Team Sunweb 100 80 6:03:03

2 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 40 50 ,,

3 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 20 35 0:46

4 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 12 25 1:25

5 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 4 18 2:18

6 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 15 4:04

7 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 12 4:51

8 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 10 ,,

9 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 8 ,,

10 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 6 4:55

11 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 5 6:43

16.34 Wilco Kelderman (Sunweb) è la nuova maglia rosa con appena 12″ su Hindley e 15″ su Geoghegan Hart! A questo punto + già sicuro che questo Giro si deciderà nella cronometro di Milano.

16.30 Arrivano ora Almeida, Nibali, Pernsteiner e Masnada a 4’50”.

16.29 Ultimo km per Almeida, Nibali e Pernsteiner.

16.28 Kelderman arriva stravolto a 2’17”: è in maglia rosa per pochissimo!

16.27 Un ottimo Fuglsang conclude quarto a 1’25”: guadagnerà tantissime posizioni!

16.26 Bilbao chiude a 45″: sarà quarto in classifica generale.

16.26 Vince Hindley davanti a Geoghegan Hart! Una volata in rimonta per l’australiano!

16.24 ULTIMO KM! Sarà volata tra Geoghegan Hart e Hindley!

16.23 Geoghegan Hart transita per primo al GPM. Ultimi 2 km sostanzialmente piatti. Kelderman paga 1’58” dalla coppia di testa! Ci si giocherà la maglia rosa per una manciata di secondi!

16.21 3 km all’arrivo, ultimo km di salita. Gli ultimi 2000 metri saranno in falsopiano. Bilbao continua a guadagnare: solo 38″ da recuperare per lo spagnolo. A 1’41” Kelderman, a 4’24” Almeida e Nibali.

16.20 Geoghegan Hart è più veloce di Hindley, anche se l’australiano sembra più fresco.

16.19 3 km all’arrivo. In palio anche gli abbuoni tra Hindley e Geoghegan Hart.

16.18 Anche Geoghegan Hart è stanco, ma Hindley non dà un cambio al britannico. Di nuovo in difficoltà Kelderman, il cui distacco sale a 1’44”.

16.17 Masnada perde qualche metro dal gruppetto Almeida. Deve resistere per salvare la top10.

16.15 5 km all’arrivo, Bilbao sta effettuano una rimonta allucinante! Lo spagnolo si trova a 45″ dalla coppia di testa! A 1’31” uno splendido Kelderman, che andrà a prendersi la maglia rosa! A 4’25” Almeida e Nibali.

16.13 Il fatto che si sia staccato Dennis ha rappresentato una vera e propria manna per Kelderman, perché da quel momento in poi la coppia di testa non ha mai trovato l’accordo. E dire che continuano a parlottare…

16.12 Che errore madornale che stanno facendo Geoghegan Hart e Hindley…Si stanno guardando, nessuno vuole sacrificarsi. Così regalano il Giro a Kelderman, che infatti recupera ed è a 1’38”. A soli 58″ un pazzesco Bilbao.

16.11 Nibali ripreso da Almeida, Majka, Konrad, Pernsteiner e Masnada.

16.10 Il sorprendente Bilbao stacca anche Fuglsang ed è terzo a 1’10” dalla coppia di testa. Resiste bene anche Kelderman a 1’36”: 6 km al traguardo.

16.09 Niente da fare per Vincenzo Nibali, è sfinito. Sta per essere ripreso anche dal gruppetto Almeida, che viaggia a 4’29” dalla coppia al comando.

16.07 Hindley e Geoghegan Hart stanno facendo come Nibali e Roglic nel 2019. Si stanno guardando. “Tiri tu o tiro io?”. Stanno rallentando, ma così il Giro lo vince Kelderman…Ricordiamo che la tappa di sabato sarà abbastanza semplice e l’olandese potrebbe difendersi bene sul Sestriere. Poi ci sarà la cronometro di Milano…

16.06 Siamo sulla salita finale verso i Laghi di Cancano. 8 km all’arrivo. Uno strenuo Kelderman resiste a 1’39” da Geoghegan Hart e Hindley! Gli resta ancora un minuto da gestire per conquistare la maglia rosa: ce la farà?

16.05 Al momento è solo Geoghegan Hart a tirare, eppure a 8 km dall’arrivo avrebbero interesse a darsi cambi regolari per guadagnare su Kelderman…

16.04 E’ difficile che Geoghegan riesca a staccare Hindley, e viceversa. I due corridori si equivalgono e potrebbero giocarsela allo sprint.

16.03 Geoghegan Hart e Hindley hanno 1’41” su Bilbao e Fuglsang, 1’51” su Kelderman, 2’40” su Nibali, 4’24” su Almeida, Majka, Konrad, Masnada e Pernsteiner.

16.01 KELDERMAN E’ IN CRISI TOTALE! Viene raggiunto da Fuglsang e Bilbao e non riesce nemmeno a tenere le ruote dello spagnolo e del danese! A questo punto Hindley e Geoghegan Hart si giocano il Giro d’Italia!

16.00 Bilbao e Fuglsang stanno per riprendere Kelderman: daranno una mano all’olandese?

15.59 10 KM ALL’ARRIVO! Si mette malissimo per Kelderman, 1’42” dalla vetta. Dennis si è staccato, rimangono dunque solo Hindley e Geoghegan Hart.

15.58 Geoghagan Hart si prende i 2″ di abbuono del traguardo volante e supera Hindley in classifica! L’Italia non è protagonista, ma è comunque una tappa bellissima.

15.56 La locomotiva Dennis continua a trainare Geoghegan Hart e Hindley. E il ritardo di Kelderman sale pericolosamente a 1’21″….A 1’46” Bilbao e Fuglsang che potrebbero riprendere l’olandese. A 4’10” Masnada, Almeida, Konrad, Majka e Pernsteiner. Nibali si trova tra Bilbao e Almeida.

15.55 Vincenzo Nibali pedala tutto solo. Sta lottando per un quinto/sesto posto in classifica generale. In questo Giro non poteva fare di più.

15.53 15 km all’arrivo, 1’05” di ritardo per Kelderman. Ora le gambe dell’olandese sembrano di legno. Dopo la discesa non ha ancora ritrovato il ritmo. Davvero Hindley e Geoghegan Hart potrebbero vincere il Giro, dovranno dare tutto sull’ascesa conclusiva.

15.51 Attenzione perché Kelderman sta perdendo tanto in questa fase. Sale a 54″ il ritardo dell’olandese. A 1’38” Bilbao e Kelderman, a 2’50” Nibali, a 3’50” Almeida.

15.49 Terminata la discesa. Ora 10 km di falsopiano, poi la salita verso i Laghi di Cancano. 8,7 km al 6,8% di pendenza media.

15.48 Geoghegan Hart ha preso l’iniziativa ed i tre di testa hanno accelerato di colpo. Sale a 3’34” il ritardo di Almeida.

15.47 20 km all’arrivo, sta per terminare la discesa.

15.45 Nibali non sta guadagnando in discesa. E’ a 2’40” dalla vetta, dunque a 1’10” da Bilbao e Fuglsang.

15.44 Dennis perde qualche metro in discesa da Hindley e Geoghegan Hart.

15.42 Il terzetto di testa non si sta prendendo rischi, infatti Dennis, Hindley e Geogheghan Hart stanno perdendo da tutti: 37″ su Kelderman, 1’22” su Bilbao e Fuglsang, 3’06” su Joao Almeida. Ma sull’ultima salita torneranno a guadagnare…

15.39 Dennis, Hart e Hindley hanno 41″ su Kelderman, che recupera qualcosa. A 1’30” Bilbao e Fuglsang, poi ancora più indietro Nibali. A 3’20” il gruppetto con Almeida, Masnada, Majka, Konrad e Pernsteiner.

15.37 Geoghegan e Hindley si sono rivelati superiori a Kelderman in salita. Ma l’olandese può contare su un cospicuo gruzzolo di secondi in classifica generale: 2’41” sul compagno di squadra e 2’42” sul britannico. Al momento sta perdendo 43″.

15.35 Bilbao e Fuglsang a 1’39” dalla vetta. Vedremo se su di loro riuscirà a riportarsi Nibali con una discesa delle sue.

15.34 Kelderman ottimo in questa fase. Guadagna qualcosa e viaggia a 47″ dal terzetto di testa. L’olandese ha gettato via la mantellina.

15.32 La discesa durerà circa 20 km. Poi un breve falsopiano precederà la salita finale verso i Laghi di Cancano. 8,7 km al 6,8% di pendenza media.

15.30 Ora Nibali dovrà dare tutto in discesa, almeno per conservare un buon piazzamento in classifica generale. Il podio è ormai sfumato.

15.29 A 1’44” Fuglsang e Bilbao. Nibali a 2’33”, a 3’40” Almeida, Konrad, Masnada e Majka.

15.28 Kelderman transita con 49″ di ritardo dal terzetto di testa. Ha ancora un buon vantaggio in classifica generale, ma ora dovrà rischiare in discesa. Qui, se si sbaglia una curva, si finisce direttamente nella neve…

15.27 Dennis transita per primo sul Passo dello Stelvio davanti a Geoghegan Hart e Hindley. Terminata la Cima Coppi di questa Corsa Rosa.

15.26 Finalmente Hindley riesce ad indossare la mantellina. Qualcosa di mai visto…

15.25 Hindley non riesce a mettersi la mantellina! L’australiano sbanda e quasi va a sbattere contro il muro a bordo strada.

15.23 ULTIMO KM DELLO STELVIO! Kelderman sta soffrendo, ma al termo stesso anche resistendo: l’olandese si sta giocando la maglia rosa con Hindley e Geoghegan Hart!

15.21 Geoghegan Hart dovrà fare un monumento ad un incommensurabile ed inatteso Dennis. I primi tre viaggiano con 43″ su Kelderman, 1’24” su Bilbao e Fuglsang, 1’45” su Nibali, 2’55” su Almeida, Masnada (che è rientrato), Konrad, Majka e Pernsteiner.

15.19 Almeida a 2’46” da Hindley e Geoghegan Hart. Tra poco l’australiano ed il britannico scavalcheranno il portoghese in classifica generale.

15.18 2 km al GPM. C’è la neve a bordo strada.

15.17 Kelderman si sta gestendo bene. Rimane a 38″ dalla vetta. Può ancora vincere questo Giro, ma dovrà dare tutto in discesa e poi non perdere troppo sulla salita finale verso i Laghi di Cancano.

15.16 Giornata nerissima per l’Italia. Masnada si stacca dal capitano Joao Almeida. E’ un Giro che parla inglese.

15.14 Cosa stanno facendo Geoghegan Hart e Hindley…Supportati da un Dennis irreale (è un cronoman che sta volando sullo Stelvio), stanno ribaltando il Giro d’Italia…37″ di vantaggio su Kelderman, 1’15” su Bilbao e Fuglsang (si è staccato Novak), 1’30” su Nibali, 2’31” su Almeida e Majka.

15.13 Che brutta scena. Nibali si stacca anche da Novak, Bilbao e Fuglsang. E’ triste vedere un mito come lo Squalo in queste condizioni. Il tempo, purtroppo, prima o poi presenta un conto salatissimo a tutti.

15.12 Rohan Dennis ha rallentato l’andatura, Kelderman resiste a 28″. L’olandese sa che deve gestirsi: può ancora vincere questo Giro.

15.11 4 km al GPM, qui la pendenza è del 10%…E’ una salita infinita….

15.09 Dennis, Hart e Hindley hanno 28″ su Kelderman, 1’08” su Fuglsang, Nibali, Novak e Bilbao, 2’02” su Almeida, Masnada e Majka.

15.08 Anche oggi Vincenzo Nibali non ha retto il passo dei migliori. Non è lo Squalo dei giorni migliori, gli manca qualcosa.

15.06 Dennis sontuoso, non ne vuole sapere di farsi da parte. Si è invece staccato O’Connor. 22″ di ritardo per Kelderman. Non sta affondando, ma perde progressivamente.

15.05 Dennis, O’Connor, Hindley e Geoghegan Hart hanno già 17″ su Kelderman e ben 1’45” su Joao Almeida, che oggi rischia di arrivare al traguardo anche con 4 minuti di ritardo.

15.04 Nibali, Bilbao e Novak (quest’ultimo è un gregario dello spagnolo) stanno per andare a riprendere Fuglsang.

15.03 Ripreso O’Connor da Dennis, Geoghegan Hart e Hindley. L’australiano prova a mettersi a ruota di questo terzetto, ma difficilmente durerà a lungo.

15.02 Kelderman si deve gestire, comunque ha un vantaggio notevole in classifica: 2’41” su Hindley e 2’42” su Geoghegan Hart. Ora ha perso 10 secondi.

15.01 Siamo oltre i 2000 metri e mancano circa 7 km al GPM. E’ ancora lunghissima…

15.00 SI STACCA KELDERMAN! Pazzesco il forcing imposto da Rohan Dennis! A questo punto rimangono Hindley e Geoghegan Hart a giocarsi il Giro d’Italia. E chi se lo sarebbe aspettato?

14.59 Sbuffa Vincenzo Nibali, purtroppo sta naufragando. Viene ripreso anche da Bilbao.

14.58 Joao Almeida ha già perso un minuto da Kelderman, Hindley e Geoghegan Hart.

14.57 KELDERMAN E’ AL GANCIO! Sta facendo una fatica pazzesca per tenere il passo di Dennis, Geoghegan e Hindley. L’olandese ha perso un paio di metri, ma poi è rientrato.

14.57 Vincenzo Nibali in grande difficoltà. Perde le ruote anche di Fuglsang. Proprio lo Squalo non ne ha in questo Giro d’Italia.

14.56 Forcing di Rohan Dennis, con l’australiano della Ineos sono rimasti solo Geoghegan Hart, Kelderman e Hindley.

14.55 Si staccano anche Nibali e Fuglsang.

14.54 Ora è la Ineos di Geoghegan Hart che si è messa a tirare al posto della Sunweb.

14.53 SI STACCANO ANCHE MAJKA E BILBAO!

14.52 Masnada viene fermato dalla Deceuninck-Quick Step per aspettare Almeida. Questo è il destino dei giovani italiani: vengono sempre sacrificati per gli stranieri. Così il bergamasco vanificherà l’ottima classifica che aveva messo in piedi fino ad ora.

14.51 SI STACCA DI NUOVO ALMEIDA! Perde contatto il portoghese! Mancano 10.5 km al GPM, da qui in poi la salita è sempre durissima!

14.50 Pozzovivo si è staccato già da un paio di km ed oggi quasi certamente uscirà dalla top10 in classifica generale. Per ora nel gruppetto degli uomini di classifica c’è anche Masnada.

14.49 Vincenzo Nibali si è piazzato alle spalle degli ultimi della Sunweb. Più aumenta l’altitudine e più lo Squalo va a nozze.

14.48 O’Connor al comando, Pedrero è secondo a 1’09”, a 1’30” il gruppetto maglia rosa. Almeida sempre nelle ultime posizioni, ora sta cercando di risalire.

14.46 Dopo aver perso qualche metro, Almeida è rientrato. Ma i segnali sono pessimi per il portoghese. Anche Majka fa fatica, mentre Vincenzo Nibali è risalito, portandosi a ruota di Hindley. E’ sempre la Sunweb a dettare il passo.

14.46 JOAO ALMEIDA IN DIFFICOLTA’! Mancano ancora 11 km di salita!

14.45 Come prevedibile, si stacca Domenico Pozzovivo.

14.42 Dimena le spalle Pozzovivo, sta facendo una fatica enorme. Ma per il momento non si stacca.

14.40 O’Connor vanta 23″ su Ganna, Guerreiro, Navarro, Holmes, Pedrero, Swift, Samitier e Dombrowski. A 1’43” il gruppetto maglia rosa.

14.38 Sempre abbastanza indietro Vincenzo Nibali. Se ne ha, questo sarebbe il momento di risalire: sta per iniziare la parte più dura dello Stelvio e mancano ancora 13 km alla vetta…

14.37 Pozzovivo potrebbe staccarsi a breve. Ora è ultimo nel gruppetto maglia rosa. La cadenza di pedalata è molto appesantita.

14.36 Per il momento Hindley pedala con una facilità disarmante. Non sembra fare la minima fatica.

14.34 O’Connor ha guadagnato 12″ sugli ex-compagni di fuga e ne ha 1’32” sul gruppetto maglia rosa. Ben 4 gregari ancora a disposizione di Kelderman, compreso ovviamente Hindley (che è molto più di un semplice gregario…).

14.33 Pessimi segnali per Domenico Pozzovivo. Pedala in penultima posizione nel gruppetto degli uomini di classifica.

14.31 Ben O’Connor rompe gli indugi tra i fuggitivi e attacca. Ricordiamo che l’australiano ha vinto la tappa di ieri.

14.29 Si è ovviamente già frantumato il gruppetto di testa, il cui vantaggio è ormai di soli 1’37”. E’ questione di tempo che tutti gli attaccanti vengano riassorbiti.

14.27 Per il momento Nibali si mantiene molto nascosto, pedala intorno alla quindicesima posizione, poco dietro la maglia rosa.

14.26 Sempre la Sunweb a tirare il gruppetto maglia rosa.

14.25 Scende a 2’00” il vantaggio dei fuggitivi.

14.23 IL GPM è posto a 38 km dal traguardo. Ora ne mancano 57.

14.22 Solo 2’30” il vantaggio dei fuggitivi.

14.22 Sempre la Sunweb a dettare l’andatura.

14.21 Nel gruppo maglia rosa sono rimasti solo 35-40 corridori, non di più.

14.19 Il primo terzo della salita è il più “agevole”. Poi gli ultimi 13 km sono asfissianti, sempre tra l’8 e l’8,6% di pendenza media, con punta del 12%! Lì si potranno scavare solchi notevoli. Chi ha coraggio, potrebbe ribaltare tutto.

14.17 La scalata dello Stelvio durerà circa un’ora. Uno sforzo notevole per i corridori, che presto saranno circondati solo da un muro di roccia su cui si è già depositata candida la neve.

14.16 Sempre Denz (Sunweb) a tirare il gruppo maglia rosa. Hindley e Kelderman oggi non possono aspettare: devono provare a mandare in crisi Almeida.

14.14 INIZIA IL PASSO DELLO STELVIO! Ora o mai più! Qui si fa la storia. Qui si può iscrivere il proprio nome per sempre tra i miti del ciclismo.

14.13 De Gendt è transitato per primo al traguardo volante.

14.11 Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Dario Cataldo, Sergio Samitier, Antonio Pedrero (Movistar), Ben O’Connor, Louis Meintjes (NTT), Filippo Ganna, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Fabio Felline (Astana), Stephane Rossetto (Cofidis), Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation), Thomas De Gendt, Matthews Holmes (Lotto Soudal), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates): è quasi impossibile che uno di questi possa vincere la tappa. I favoriti oggi si giocheranno il successo parziale, con relativi abbuoni in palio.

14.09 La Ineos è attentissima in gruppo alle spalle della Sunweb.

14.06 4 km e poi sarà Stelvio! Solo 3’10” di vantaggio per Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Dario Cataldo, Sergio Samitier, Antonio Pedrero (Movistar), Ben O’Connor, Louis Meintjes (NTT), Filippo Ganna, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Fabio Felline (Astana), Stephane Rossetto (Cofidis), Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation), Thomas De Gendt, Matthews Holmes (Lotto Soudal), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates). Il gruppo maglia rosa fa sul serio, sempre la Sunweb a dettare l’andatura.

14.05 Il Passo dello Stelvio misura 24,7 km al 7,5% di pendenza media. Gli ultimi 13 km sono costantemente tra l’8 e l’8,6% di pendenza media, con punta massima del 12%.

14.03 Nibali ha ottenuto 11 podi nei grandi giri in carriera: 6 al Giro, 2 al Tour e 3 alla Vuelta. Il record italiano è di Gimondi con 12, quello assoluto appartiene invece al francese Jacques Anquetil con 13.

14.01 A questo punto, a nostro avviso, per Nibali è arrivato il momento di rischiare. O tutto o niente. Per un fuoriclasse di questo calibro un quinto /settimo posto cambierebbe poco o nulla in una carriera da campionissimo. Un podio, invece, gli consentirebbe di eguagliare il record di Felice Gimondi nei grandi giri.

13.59 Nibali dovrà recuperare ben 4 posizioni per salire sul podio. Serve un’impresa, ma se c’è un uomo che può realizzarla, questi è proprio lo Squalo, anche a quasi 36 anni.

13.58 La classifica generale prima dello Stelvio:

1 1 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 71:41:18

2 2 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:17

3 3 – HINDLEY Jai Team Sunweb 2:58

4 4 – GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 2:59

5 5 – BILBAO Pello Bahrain – McLaren 3:12

6 6 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 3:20

7 7 – NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 3:31

8 8 – POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 3:52

9 9 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 4:11

10 10 – MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 4:26

13.57 Scende a 3’48” il vantaggio dei fuggitivi.

13.55 Joao Almeida approfitta di una fase tranquilla della corsa per mangiare una barretta energetica.

13.54 L’attesa per lo Stelvio sta diventando spasmodica…Ancora 13 km e poi sarà l’ora dei verdetti…

13.53 Sempre la Sunweb in testa al gruppo maglia rosa.

13.52 E’ salito a 4’20” il vantaggio di Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Dario Cataldo, Sergio Samitier, Antonio Pedrero (Movistar), Ben O’Connor, Louis Meintjes (NTT), Filippo Ganna, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Fabio Felline (Astana), Stephane Rossetto (Cofidis), Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation), Thomas De Gendt, Matthews Holmes (Lotto Soudal), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates).

13.49 Oggi ad incutere timore non è solo la salita, ma anche la discesa dello Stelvio, dove uno specialista potrebbe fare la differenza e guadagnare fino ad un minuto. Poi si affronterà la salita finale verso i Laghi di Cancano: 8.7 km al 6,8% di pendenza media e punta massima dell’11%. I corridori saranno certamente sgranati, la maggior parte senza gregari: per questo anche l’ascesa conclusiva potrebbe generare distacchi importanti.

13.47 Vincenzo Nibali si mantiene a ruota del fratello Antonio.

13.47 80 km all’arrivo. 3’40” il vantaggio della fuga.

13.46 Il Giro d’Italia si decide oggi al 90%. Sabato si disputerà una tappa abbastanza semplice con il Sestriere da scalare tre volte: nulla a che vedere con Izoard e Colle dell’Agnello che erano originariamente previsti. Poi domenica la cronometro di Milano potrebbe rivelarsi risolutiva, ma solo se i distacchi saranno ancora contenuti.

13.44 Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Dario Cataldo, Sergio Samitier, Antonio Pedrero (Movistar), Ben O’Connor, Louis Meintjes (NTT), Filippo Ganna, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Fabio Felline (Astana), Stephane Rossetto (Cofidis), Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation), Thomas De Gendt, Matthews Holmes (Lotto Soudal), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) hanno solo 3’52” di vantaggio sul gruppo maglia rosa, sempre tirato dalla Sunweb di Kelderman e Hindley.

13.43 19 km all’inizio dello Stelvio.

13.42 Vincenzo Nibali nelle prime posizioni del gruppo. Lo Squalo non dispone di una squadra in grado di imporre un’azione di ritmo sullo Stelvio. Dovrà giocoforza correre di rimessa, sfruttando il lavoro di Sunweb ed Ineos e, al momento opportuno, provare a piazzare la stoccata, se ne avrà la forza.

13.40 Il Passo dello Stelvio fa paura. E’ una salita per scalatori puri, per chi non teme la lunghezza, l’altitudine e le pendenze asfissianti. 24,7 km al 7,5% di pendenza media. Gli ultimi 13 km sono costantemente tra l’8 e l’8,6% di pendenza media, con punta massima del 12%. Oggi una crisi può costare vagonate di minuti.

13.38 Sunweb e Ineos stanno tenendo controllata la corsa. E’ chiaro che Kelderman, Hindley e Geoghegan Hart, almeno nelle intenzioni, oggi hanno intenzione di attaccare e staccare definitivamente Joao Almeida. La maglia rosa saprà stupire anche oggi?

13.36 Oggi il gruppo non sta lasciando spazio alla fuga. Solo 4’05” il vantaggio degli attaccanti. Oggi è il giorno degli eroi: è in queste giornate che si iscrive il proprio nome nella storia.

13.32 Ora i corridori stanno affrontando un lungo tratto in leggera salita che li condurrà alle pendici della montagna più temibile di questo Giro. Sarà la Cima Coppi con i suoi 2758 metri di altitudine!

13.30 Il Passo dello Stelvio inizierà a 63 km dall’arrivo.

13.27 Sale a ben 4’05” il vantaggio dei 15 battistrada.

13.23 Il gruppo sta gestendo bene il distacco con i fuggitivi per prepararsi alla grande battaglia dello Stelvio.

13.19 100 chilometri al traguardo dei Laghi di Cancano.

13.16 Aumenta il vantaggio dei battistrada che adesso hanno 3’17” di vantaggio sul gruppo guidato dal Team Sunweb.

13.13 Ricordiamo i loro nomi: Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Dario Cataldo, Sergio Samitier, Antonio Pedrero (Movistar), Ben O’Connor, Louis Meintjes (NTT), Filippo Ganna, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Fabio Felline (Astana), Stephane Rossetto (Cofidis), Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation), Thomas De Gendt, Matthews Holmes (Lotto Soudal), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates).

13.10 Cambi regolari nel gruppetto dei fuggitivi.

13.06 Deceuninck-Quick Step in testa al gruppo con la maglia rosa Almeida. Assieme a loro Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo).

13.02 Il Passo dello Stelvio, con i suoi 2758 m. s.l.m., è la Cima Coppi del Giro 2020. Sono quasi 25 chilometri al 7.5% di cui metà oltre i 2000 metri. Il punto più critico, con punte del 12%, è al chilometro 15. Il dislivello complessivo di ben 1851 metri.

12.58 La scalata al Passo dello Stelvio avrà inizio tra una quarantina di chilometri.

12.54 Filippo Ganna nuovamente in testa al plotoncino dei battistrada.

12.51 Team Sunweb costantemente in testa al gruppo maglia rosa.

12.47 I fuggitivi si sono lanciati in discesa e hanno raggiunto 2’10” di vantaggio.

12.44 Da segnalare l’abbandono di Manuele Boaro (Astana).

12.41 Thomas De Gendt (Lotto Soudal) e Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) sono sempre più vicini nella lotta che porta alla conquista della maglia azzurra dei GPM.

12.38 1’47” di vantaggio per i fuggitivi.

12.32 130 chilometri al traguardo.

12.26 Ricordiamo i nomi dei quindici al comando: Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Dario Cataldo, Sergio Samitier, Antonio Pedrero (Movistar), Ben O’Connor, Louis Meintjes (NTT), Filippo Ganna, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Fabio Felline (Astana), Stephane Rossetto (Cofidis), Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation), Thomas De Gendt, Matthews Holmes (Lotto Soudal), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates).

12.20 De Gendt è passato per primo al GPM davanti a Guerreiro.

12.15 I fuggitivi e l’avanguardia del gruppo hanno scollinato il GPM, si va verso lo Stelvio.

12.08 Sunweb in testa al gruppo dei big, che si è già ben allungato grazie al cambio di passo di Nico Denz. La squadra di Kelderman e Hindley cercherà di attaccare la maglia rosa?

12.05 2’26” di vantaggio per Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Dario Cataldo, Sergio Samitier, Antonio Pedrero (Movistar), Ben O’Connor, Louis Meintjes (NTT), Filippo Ganna, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Fabio Felline (Astana), Stephane Rossetto (Cofidis), Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation), Thomas De Gendt, Matthews Holmes (Lotto Soudal), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates).

12.02 Si forma un gruppo di 14 uomini al comando della corsa!

11.59 De Gendt e Carretero in difficoltà. Siamo sul Passo Castrin/Hofmahdjoch.

11.57 Rilancia Filippo Ganna!

11.54 Lo stesso Ruben Guerreiro ha deciso di scattare in prima persona per andare a caccia dei fuggitivi. Con lui altri cinque atleti: Joe Dombrowski (UAE Team Emirates), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Louis Meintjes (NTT), e due uomini della Movistar, Sergio Samitier e Antonio Pedrero.

11.52 In ottica maglia azzurra dei GPM, ricordiamo che, sfortunatamente, Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM) ha dovuto abbandonare la corsa per alcuni problemi ad un ginocchio. Oramai la sfida per questa speciale classifica si è ridotta a Ruben Guerreiro (EF), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) e Ben O’Connor (NTT).

11.48 153 km al traguardo. EF Pro Cycling in testa al gruppo, seguita dalla Deceuninck-Quick Step di Joao Almeida.

11.45 Nel frattempo ricordiamo l’attuale top ten della classifica generale di questo Giro 2020:

1 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 71:41:18

2 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:17

3 – HINDLEY Jai Team Sunweb 2:58

4 – GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 2:59

5 – BILBAO Pello Bahrain – McLaren 3:12

6 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 3:20

7 – NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 3:31

8 – POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 3:52

9 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 4:11

10 – MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 4:26

11.41 Ricapitoliamo la situazione in corsa. Abbiamo dieci uomini al comando con 57″, e sono: Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Hector Carretero, Dario Cataldo (Movistar), Ben O’Connor (NTT), Filippo Ganna, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Fabio Felline (Astana), Stephane Rossetto (Cofidis), Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation), Thomas De Gendt (Lotto Soudal).

11.37 EF Pro Cycling in testa al gruppo per andare a riprendere i fuggitivi, ma soprattutto Ben O’Connor (NTT), in vista della possibile lotta per la maglia dei GPM con l’attuale leader di questa classifica Ruben Guerreiro.

11.33 Avanzano anche Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Hector Carretero (Movistar), Ben O’Connor (NTT) e Ben Swift (Ineos Grenadiers).

11.31 Grande controllo in testa al gruppo da parte della Deceuninck-Quick Step della maglia rosa Joao Almeida.

11.27 Il gruppo sembra poter lasciar spazio.

11.24 Si avvantaggiano in sei:

24 FELLINE Fabio

78 ROSSETTO Stéphane

116 NAVARRO Daniel

122 DE GENDT Thomas

142 CATALDO Dario

164 GANNA Filippo

11.14 Il plotone dovrebbe aver raggiunto gli attaccanti, ora davanti c’è il solo Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation).

11.10 Nel Gruppo Maglia Rosa sono rimasti una ventina di uomini. Corsa subito molto selettiva. Ora siamo in discesa e potranno rientrare corridori da dietro.

11.04 È la Maglia Azzurra Guerreiro a scollinare per primo sul GPM.

11.00 Ora si è formato un gruppo di una ventina di corridori al comando, il gruppo sembra poter lasciarlo andare.

10.55 Proseguono gli scatti, gruppo che è quasi in cima al GPM. Velocità in ogni caso altissima.

10.48 Il plotone sta quasi per scollinare sul GPM e ancora non è andata via la fuga.

10.43 Ci provano Guerreiro e O’Connor, ma il plotone non lascia spazio.

10.39 Il gruppo ovviamente non lascia ancora andare via la fuga, plotone allungatissimo con tanti corridori che si stanno staccando.

10.36 Ci prova subito l’AG2R con un trio all’attacco.

10.33 Si parte subito con il GPM di Campo Carlo Magno: 14,2 chilometri al 5,8% di pendenza media.

10.30 PARTITA LA TAPPA!

10.25 Il momento del via:

👉All set for Stage 18 of the #Giro d'Italia 2020! 👉Tutto pronto per la Tappa 18 del #Giro d'Italia 2020! pic.twitter.com/lkQCAQUmiA — Giro d'Italia (@giroditalia) October 22, 2020

10.25 Il momento del via:

10.21 Sarà partenza in salita, quindi occhio che potrebbe accadere qualcosa sin dal via.

10.17 Frazione che è partita, corridori che sono nella zona di trasferimento.

10.15 Corridori che hanno effettuato un rapido riscaldamento prima della frazione odierna.

10.12 L’Italia ci crede e si affida ovviamente a Vincenzo Nibali:

10.09 La Sunweb pronta ad andare all’attacco della Maglia Rosa oggi:

10.07 Altra tornata di tamponi al Giro d’Italia: positivo solamente un componente dello staff dell’Astana.

10.04 Ora la classifica dei GPM dovrebbe essere in cassaforte per Guerreiro.

10.00 Clamoroso: Giovanni Visconti si ritira dal Giro d’Italia. Il siciliano, che era in lotta per la Maglia Azzurra con Guerreiro, è stato costretto a dare forfait a causa di un problema al ginocchio.

9.57 Via che sarà dato alle 10.15, poi breve tratto di trasferimento e km 0.

9.55 Corridori che sono ovviamente nella zona di partenza, ultime operazioni al foglio firme.

9.52 Andiamo a scoprire la tappa odierna nel dettaglio:

🇮🇹 Giro d'Italia 2020

🗓️ 22/10/2020

🚴‍♂️ Stage 18 | Pinzolo – Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio)

📏 207 km

2⃣ GPM 1 cat

1⃣ GPM 2 cat

⛰️ Cima Coppi

⏰ 10:15 AM (CET)

🏁 ~4:30 PM (CET)

✒️ Live: https://t.co/3RV3dXR0s3

#️⃣ #Giro Powered by @ENIT_italia pic.twitter.com/Ctuakej3jo — Giro d'Italia (@giroditalia) October 22, 2020

9.48 Oggi in programma la frazione più attesa della 103esima Corsa Rosa: la Pinzolo-Laghi di Cancano (207 km), il tappone alpino più entusiasmante, comprendente la Cima Coppi di questo Giro, il mitico Passo dello Stelvio. Nella giornata odierna i corridori dovranno affrontare oltre 5400 metri di dislivello complessivo.

9.45 Buongiorno e ben ritrovati con il Giro d’Italia 2020.

I COMUNI ATTRAVERSATI DALLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO

La presentazione della tappa odierna – La cronaca della diciassettesima tappa – La classifica attuale

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2020. Finalmente ci siamo. Quest’oggi andrà in scena la frazione più attesa della 103esima Corsa Rosa: la Pinzolo-Laghi di Cancano (207 km), il tappone alpino più entusiasmante, comprendente la Cima Coppi di questo Giro, il mitico Passo dello Stelvio. Nella giornata odierna i corridori dovranno affrontare oltre 5400 metri di dislivello complessivo.

Partenza in salita verso i 14 chilometri che conducono al Passo Campo Carlo Magno, in Val di Sole. Dopo circa 45 chilometri si affronterà l’inedito Passo Castrin/Hofmahdjoch che porta in Val d’Ultimo/Ultental, GPM di prima categoria di 8,8 chilometri al 9,1% con punte del 13%. Una lunga discesa porterà il gruppo ai sobborghi di Merano, dove si riprenderà a salire da Foresta/Forst entrando in Val Venosta e risalendola quasi per intero. Si affronterà quindi la Cima Coppi del Giro 2020: il Passo dello Stelvio (2758 m. s.l.m.) dal suo versante più impegnativo. Sono quasi 25 chilometri al 7.5% di cui metà oltre i 2000 metri. Il punto più critico, con punte del 12%, è al chilometro 15. Il dislivello complessivo di ben 1851 metri.

Una lunghissima discesa con numerose e brevi gallerie nella parte centrale, condurrà alla salita finale ai Laghi di Cancano con le “scale di Fraele” e i loro 21 tornanti perfettamente ritmati sul fianco della montagna. L’ascesa conclusiva di quasi 9 chilometri attorno al 7% porta alle Torri di Fraele a circa 2 chilometri dall’arrivo. Seguono due brevi gallerie e una breve discesa fino al Lago delle Scale che si costeggia per circa un chilometro perfettamente pianeggiante. Gli ultimi 500 metri sono in leggera salita al 3,5 %. Rettilineo finale di 200 metri.

È inevitabile pensare che, con ogni probabilità, coloro che andranno a giocarsi la vittoria saranno i big della classifica generale. Ci si aspetta ovviamente la sfida tra i primi due della classifica generale, la maglia rosa Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), pronto alla prova del nove nella tappa della possibile consacrazione, e Wilco Kelderman (Team Sunweb), distanziato a soli 17″ dal giovane portoghese. Con lui, al terzo posto, c’è il suo compagno di squadra Jai Hindley. Attenzione alla possibile lotta interna nella formazione tedesca perchè, a quanto pare, ci sono ‘due galli nello stesso pollaio’. A caccia di un altro successo di tappa la Ineos Grenadiers con Tao Geoghegan Hart.

L’Italia sogna in grande con Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), atteso per una forte rimonta. Questa è la sua tappa, il suo terreno, le sue salite per inventarsi un attacco valevole per un possibile e grande affondo. Parlando degli altri azzurri, c’è speranza anche per Domenico Pozzovivo (NTT) e Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step). Da non sottovalutare poi la coppia della Bora-Hansgrohe formata da Rafal Majka e Patrick Konrad, o quella della Bahrain McLaren con Pello Bilbao e Hermann Pernsteiner. In ultima battuta, tralasciando la generale, Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) e Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM) si giocano pesantemente la speciale classifica dei GPM.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 9.45. Buon divertimento!

Foto: LaPresse