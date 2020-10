LIVE Giro d’Italia 2020 in DIRETTA: assolo di Filippo Ganna! Vincenzo Nibali amministra, abbuoni per Almeida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.48 E’ stata una tappa bellissima. Filippo Ganna si è consacrato come campione a 360°, non solo cronoman, ma fenomeno che addirittura ha fatto la differenza in salita! Vincenzo Nibali ha corso da protagonista: grazie al lavoro della squadra ha mandato in crisi Caicedo, facendo faticare anche Almeida, che però ha resistito. Lo Squalo ha affrontato anche in prima posizione la discesa. Ottime risposte anche da Pozzovivo e Masnada, ora rispettivamente sesto e dodicesimo in classifica generale.

16.46 La nuova classifica generale. Vincenzo Nibali sale in quinta posizione:

1 1 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 17:06:23

2 3 ▲1 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:43

3 4 ▲1 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:48

4 5 ▲1 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 0:59

5 6 ▲1 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:01

6 7 ▲1 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 1:05

7 9 ▲2 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 1:19

8 10 ▲2 KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma 1:21

9 12 ▲3 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:26

10 11 ▲1 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:32

11 13 ▲2 HINDLEY Jai Team Sunweb 1:33

12 14 ▲2 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:38

16.45 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi.

1 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 100 80 5:59:17

2 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 40 50 0:34

3 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 20 35 ,,

4 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 12 25 ,,

5 HAMILTON Lucas Mitchelton-Scott 4 18 ,,

6 HINDLEY Jai Team Sunweb 15 ,,

7 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 12 ,,

8 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 10 ,,

9 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 8 ,,

10 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 6 ,,

11 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 5 ,,

12 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 4 ,,

13 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 3 ,,

14 SAMITIER Sergio Movistar Team 2 ,,

15 KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma 1 ,,

16 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren ,,

17 HAIG Jack Mitchelton-Scott ,,

18 ZAKARIN Ilnur CCC Team ,,

19 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers ,,

20 YATES Simon Mitchelton-Scott ,,

16.41 Filippo Ganna ha vinto con 34″ di vantaggio sul gruppetto maglia rosa che è stato regolato dall’austriaco Konrad.

16.38 Konrad chiude in seconda posizione davanti ad Almeida. Dunque 4″ di abbuono per la maglia rosa. Vincenzo Nibali non ha sprintato, ma ha disputato una tappa da assoluto protagonista.

16.36 FILIPPO GANNA VINCE IN SOLITARIA A CAMIGLIATELLO SILANO! Secondo successo di tappa per l’azzurro!

16.36 40″ di vantaggio per Ganna, 500 metri all’arrivo. E’ FATTA!

16.35 ULTIMO CHILOMETRO!

16.35 ASSOLO TRIONFALE DI FILIPPO GANNA! Il campione del mondo della cronometro sta per andare a trionfare in solitaria!

16.34 1,5 km all’arrivo! Gli ultimi 1000 metri saranno al 2,6% di pendenza!

16.33 Ormai è fatta per Ganna. Dietro Almeida si fa vedere nelle prime posizioni, il portoghese e Fuglsang fanno paura per gli abbuoni per il secondo e terzo posto. In palio 6″ e 4″.

16.32 Nibali ripreso da Majka, che si è tirato dietro gli altri uomini di classifica.

16.31 4 km all’arrivo, ATTACCA VINCENZO NIBALI! Questo è un attacco vero! Allunga lo Squalo!

16.30 5 KM ALL’ARRIVO! 50 SECONDI PER GANNA! L’impresa è ad un passo!

16.30 Nibali dà l’idea di non voler forzare per davvero.

16.29 Attenzione per ché Joao Almeida è molto indietro nel gruppo, potrebbe anche perdere qualche secondo da Nibali. Il portoghese, comunque, oggi non ha convinto: non ha perso terreno, ma era palesemente al gancio in salita.

16.28 Scende a 45″ il vantaggio di Ganna, ma mancano solo 7 km. Sta per realizzare un’impresa straordinaria.

16.27 VINCENZO NIBALI IN TESTA AL GRUPPO! Non è un attacco vero e proprio, lo Squalo preferisce rimanere davanti ed impostare le curve. Alle sue spalle Pozzovivo.

16.25 Pozzovivo, conscio di avere difficoltà in discesa, si è messo davanti a tutti. Ma Nibali non si fida delle traiettorie del lucano e lo scavalca!

16.24 10 km all’arrivo per Ganna, gli restano solo 49″ di vantaggio dopo il forcing di Pozzovivo. Non è facile.

16.24 Simon Yates ha perso qualche metro prima del GPM. Ora una discesa da brividi. Piove, fa freddo e si vede poco, c’è anche la foschia!

16.23 SCATTA POZZOVIVOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Forcing del lucano, rispondono facilmente Fuglsang, Nibali e Kelderman.

16.22 FILIPPO GANNA TRANSITA AL GPM! 11,7 km all’arrivo. Sarà una discesa molto ripida fino ai -4 km dall’arrivo, poi le pendenze diventeranno più dolci.

16.21 Riassorbiti De Gendt e Rubio. Ora Ganna al comando, a 1’04” il gruppo maglia rosa tirato dalla Astana di Fuglsang. Il danese vuole gli abbuoni all’arrivo.

16.20 Risale posizioni Pozzovivo. Il lucano, tuttavia, non è un discesista e potrebbe pagare dazio.

16.18 Si porta in testa al gruppo l’Astana di Fuglsang! Piove sempre di più. E’ una precipitazione importante.

16.18 Filippo Ganna è solo al comando con 1’01” su De Gendt e Rubio e 1’26” sul gruppo maglia rosa! La salita sta per terminare! Poi 12 km quasi interamente di discesa. Attenzione perché piove, può succedere di tutto.

16.17 GANNA STA VOLANDO NELLA TEMPESTA! Sta guadagnando anche sul gruppo maglia rosa, ora a 1’20”.

16.16 Brambilla è l’ultimo compagno di squadra rimasto a Nibali. Alle sue spalle la Sunweb di Kelderman.

16.15 15 km all’arrivo per Ganna, può farcela! Questo ragazzo è un fenomeno assoluto. Non un semplice cronoman, ma un campionissimo totale. Fategli fare la Roubaix, perché potrebbe demolire tutti anche lì….

16.13 Impressionante Ganna! Allucinante! Ha già guadagnato 26″ su De Gendt e Rubio! A 1’08” il gruppo maglia rosa tirato da Brambilla (Trek-Segafredo). Attenzione perché la discesa sarà bagnata, può succedere di tutto….

16.11 GANNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! PAZZESCOOOOOOOOOOOOO!!! Altro che resistere, li ha staccati tutto! Progressione devastante! Va via sotto la pioggia, è tutto solo al comando a 16 km dall’arrivo!

16.10 E’ palese che Almeida non sia brillante, ma per il momento resiste. Le temperature sono crollate, pioviggina e fa freddo.

16.09 Sta andando fortissimo la Trek-Segafredo di Nibali! Solo 1’10” da recuperare nei confronti del terzetto di testa formato da Ganna, Rubio e De Gendt.

16.08 Joao Almeida non è brillantissimo, viaggia a centro gruppo. Inizia a piovere.

16.07 GANNA RIENTRA ANCORA! Se non lo staccano in questa salita, poi in discesa potrebbe salutarli….

16.06 Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) pilota il gruppo maglia rosa. Una bellissima notizia, questo ragazzo poco più di un mese fa aveva il Covid-19!

16.05 Ganna rientra, ma subito attacca di nuovo De Gendt, portandosi dietro Rubio. Vogliono mettere in crisi l’azzurro.

16.05 Rubio scatta subito e si porta dietro De Gendt. Ganna prova a rientrare come sempre in maniera regolare.

16.04 Cambia tutto in testa alla corsa. De Gendt, Rubio e Zardini hanno ripreso Carretero e Ganna. Sono in cinque davanti con 1’30” sul gruppo maglia rosa. 7 km al GPM.

16.03 De Gendt e Rubio hanno ripreso Zardini, davanti a loro restano solo Carretero e Ganna.

16.02 GANNA IMMENSO! Ha staccato Zardini e sta andando a riprendere Carretero! Nel frattempo stanno arrivando anche De Gendt e Rubio!

16.01 Scatta Carretero e stacca Ganna e Zardini. Ora Ganna prova a rientrare con il suo passo.

16.00 Vincenzo Nibali, sguardo concentratissimo e molto rilassato, va a scambiare due parole con Giulio Ciccone, amico prima ancora che gregario.

15.58 SI STACCA CAICEDO! L’ecuadoriano non è brillante, sta provando a non affondare.

15.58 Ancora 10 km di salita, ma il tratto duro è alle spalle. Ganna può vincere, se accelera può fare il vuoto.

15.57 Nel gruppo maglia rosa sta faticando Caicedo, secondo della classifica generale.

15.56 GANNA C’E’! Vuole vincere anche oggi, dai campione! Carretero attacca, rispondono bene Ganna e Zardini. Si stacca Tratnik. De Gendt e Rubio hanno ripreso Conti e Puccio e sono a 28″ dalla vetta. A 1’58” il gruppo maglia rosa tirato dalla Trek-Segafredo di Nibali.

15.55 Mosca e Ciccone al momento dettano l’andatura. Lo Squalo potrebbe provarci in discesa, attenzione…

15.54 De Gendt e Rubio stanno andando a riprendere Conti e Puccio, che hanno perso contatto dal gruppetto Ganna.

15.53 ARRIVA LA SQUADRA DI NIBALIIIIIIIIIIIII!!! Trek-Segafredo a ranghi compatti a tirare in testa al gruppo!

15.52 Ganna, Zardini, Carretero e Tratnik stanno andando fortissimo!

15.51 OTTIMO GANNA! Carretero accelera, ma l’azzurro risponde benissimo! Si staccano Conti e Puccio, restano in quattro davanti.

15.51 ECCO IL TRATTO DURO! 2 km all’11% di pendenza media e punta del 18%!

15.50 Per ora Vincenzo Nibali sta curando la maglia rosa Almeida. Il ritmo imposto dalla Sunweb ora non è indiavolato, tutt’altro…

15.48 De Gendt sta andando davvero forte. Quasi da solo si sta riportando sui fuggitivi. Rubio rimane a ruota, senza dare un cambio al belga. La coppia di contrattaccanti deve recuperare 51″ al gruppetto Ganna.

15.47 25 km all’arrivo.

15.46 Rubio e De Gendt si sono portati a 1’01” dal gruppetto di testa. A 1’54” il gruppo maglia rosa che ha decisamente accelerato sotto l’impulso della Sunweb. E’ tutto aperto per il successo di tappa.

15.45 In questa fase Vincenzo Nibali non si vede nell’avanguardia del plotone principale.

15.44 Attenzione, cambiamento dal punto di vista tattico. In testa al gruppo maglia rosa si è portata al completo la squadra dell’olandese Wilco Kelderman (il Team Sunweb) quarto della classifica generale.

15.42 Ganna e Puccio, compagni di squadra della Ineos, si danno cambi regolari. E se il nostro campione del mondo stesse facendo un pensierino alla tappa? Se resisterà nel tratto al 18%…..

15.41 All’inseguimento di De Gendt e Rubio si stanno portando altri due corridori, tra cui il francese Bouchard.

15.39 Il gruppo maglia rosa sembra disinteressarsi del successo di tappa.Sempre 2’40” il vantaggio di Ganna, Puccio, Carretero, Conti, Zardini e Tratnik. A 2’20” i contrattaccanti De Gendt e Rubio.

15.37 Scatta il belga De Gendt (Lotto Soudal), portandosi dietro il colombiano Rubio (Movistar). Attenzione, De Gendt forse sta preparando il campo al giovane Vanhoucke.

15.36 Davanti sono rimasti in sei: Ganna, Puccio, Carretero, Conti, Zardini e Tratnik. E’ salita a 2’44” il vantaggio sul gruppo maglia rosa, che ha rallentato.

15.35 Zardini fa fatica, ma stringe i denti. Ganna è andato a riprendere Carretero. Questa salita così regolare è perfetta per il nostro fenomeno della cronometro.

15.35 Torna a guadagnare qualche metro Carretero. Dal gruppo principale prova ad evadere il francese Bouchard.

15.34 In testa al gruppo maglia rosa c’è la Lotto-Soudal del sorprendente belga Vanhoucke, quinto in classifica generale a 55″ da Joao Almeida.

15.33 Carretero non fa la differenza. Gli inseguitori tornano sotto grazie al grande lavoro di Filippo Ganna.

15.33 Vincenzo Nibali, oggi, potrebbe decidere di amministrarsi in salita. Chissà, però, che non provi una stoccata in discesa.

15.32 Nel tratto centrale della salita del Valico di Monte Scuro i corridori troveranno 2 km all’11% di pendenza media, con punta del 18%.

15.31 Iniziano a staccarsi i velocisti, tra cui Matthews e Sagan.

15.29 Tra i fuggitivi prova ad attaccare lo spagnolo Carretero (Movistar).

15.27 Siamo sulla lunghissima salita del Valico di Monte Scuro. 25 km al 5,6% di pendenza media. A metà salita i corridori troveranno un tratto molto duro al 18%. Solo 2’43” di vantaggio per i fuggitivi. Dal GPM al traguardo mancheranno 12 km, quasi tutti in discesa. Vedremo se si muoveranno gli uomini di classifica.

15.25 Torna la Deceuninck-Quick Step a tirare, anche il gruppo è in centro a Cosenza.

15.22 I fuggitivi superano il traguardo volante e sono prossimi all’imbocco della salita.

15.20 Rientrato Ballerini.

15.18 40 chilometri al traguardo, 3’15” per i fuggitivi sul gruppo tirato dalla Sunweb.

15.15 Foratura per Davide Ballerini intanto.

15.13 Ricordiamo i nomi degli otto fuggitivi: Filippo Ganna, Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), Jan Tratnik (Bahrain McLaren), Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal), Valerio Conti (UAE Team Emirates), Edoardo Zardini (Vini Zabù Brado KTM), Hector Carretero (Movistar) e Jonathan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec).

15.10 Crolla a 3’40” il vantaggio degli otto di testa.

15.05 Sunweb e Astana in testa al gruppo a tirare ora.

15.03 50 chilometri all’arrivo.

14.58 Ci stiamo dirigendo verso Cosenza, ove inizierà il Valico di Montescuro.

14.53 Tratnik rientra sui fuggitivi, mentre dietro la Deceuninck-Quick Step riprende la testa del gruppo.

14.48 Rallenta il gruppo e il vantaggio dei fuggitivi torna a salire: 4’35” per i battistrada.

14.43 Problema meccanico per Tratnik che perde momentaneamente le ruote degli altri fuggitivi.

14.40 63 chilometri al traguardo.

14.35 Ricordiamo i nomi degli otto fuggitivi: Filippo Ganna, Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), Jan Tratnik (Bahrain McLaren), Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal), Valerio Conti (UAE Team Emirates), Edoardo Zardini (Vini Zabù Brado KTM), Hector Carretero (Movistar) e Jonathan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec).

14.30 Inizia la discesa e l’andatura del plotone cala.

14.28 Ora tirano i Jumbo-Visma.

14.26 A breve il gruppo inizierà un tratto in discesa, per questo l’andatura si sta alzando.

14.23 Arriva l’Astana in testa al gruppo.

14.18 Siamo entrati negli ultimi 80 chilometri di tappa.

14.13 Sulla gara continua a scendere un pioggia leggera.

14.08 85 chilometri all’arrivo.

14.03 Il vantaggio dei fuggitivi, ora, è sceso a 4’55”.

13.58 Il gruppo della maglia rosa non sembra ancora intenzionato a portarsi a ridosso dei fuggitivi.

13.54 Leggera pioggia sulla corsa e ancora 5’10” di vantaggio per la fuga.

13.49 100 km all’arrivo per gli otto fuggitivi Filippo Ganna, Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), Jan Tratnik (Bahrain McLaren), Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal), Valerio Conti (UAE Team Emirates), Edoardo Zardini (Vini Zabù Brado KTM), Hector Carretero (Movistar) e Jonathan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec).

13.43 98 km al traguardo e 5’10” di vantaggio per la fuga che adesso si trova in un tratto di discesa verso Porticelle.

13.40 Hector Carretero perde qualche metro dalla testa della corsa.

13.35 NTT Pro Cycling in supporto della Deceuninck in testa al gruppo della maglia rosa, che ha rischiato di dividersi in due tronconi.

13.30 I fuggitivi proseguono la loro azione di comune accordo e con continui cambi regolari.

13.23 110 km al traguardo e 4’45” di vantaggio per i fuggitivi.

13.19 Zardini conquista il primo posto anche al GPM di Tiriolo.

13.15 Vincenzo Nibali perde un fido scudiero per la rincorsa alla maglia rosa, ossia Peter Weening, costretto al ritiro dopo la brutta caduta subita ieri per colpa di una borraccia.

13.10 Davanti al gruppo la Deceuninck-Quick Step della maglia rosa a tenere sotto controllo il distacco. Il meglio piazzato in generale tra i fuggitivi è Hagen, distante 8’23” da Almeida.

13.04 Pioggia sulla corsa.

12.58 Deceuninck-Quick Step ed EF Pro Cycling in testa al gruppo della maglia rosa sul GPM di Tiriolo.

12.55 120 km al traguardo e 4’33” di vantaggio per i battistrada.

12.50 Ricordiamo la composizione della fuga: Filippo Ganna, Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), Jan Tratnik (Bahrain McLaren), Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal), Valerio Conti (UAE Team Emirates), Edoardo Zardini (Vini Zabù Brado KTM), Hector Carretero (Movistar) e Jonathan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec).

12.45 Il prossimo GPM da affrontare si trova al km 111 in località Tiriolo.

12.41 Deceuninck-Quick Step in testa al gruppo con la maglia rosa Joao Almeida.

12.37 Zardini passa per primo al GPM di Catanzaro.

12.34 135 km al traguardo e 4′ di vantaggio per gli otto fuggitivi.

12.30 I punti al TV di Catanzaro Lido:

RESTREPO (Androni) – 12 punti ZARDINI (Vini Zabù) – 8 punti HAGEN (Lotto Soudal) – 6 punti GANNA (Grenadier) – 5 punti

12.23 Restrepo passa per primo al traguardo volante di Catanzaro Lido davanti a Zardini e Hagen. Adesso dovranno affrontare il GPM di terza categoria di Catanzaro.

12.17 A breve i corridori arriveranno a Catanzaro Lido, dov’è presente il primo sprint intermedio.

12.12 Al GPM di Valico di Monte Scuro, a 11,6 km dall’arrivo, i corridori troveranno temperature attorno ai 10 gradi. Dopo l’assaggio di ieri, oggi l’autunno è arrivato al Giro.

12.05 Adesso il vantaggio dei battistrada è salito a 4’05”.

12.00 Nonostante alcuni tentativi in testa al gruppo della maglia rosa per rientrare sulla fuga, sembra ormai fatta per gli otto di testa, che adesso hanno 3′ di vantaggio.

11.54 Sono trascorsi 60 km di gara.

11.50 Attualmente i fuggitivi hanno 2’05” di vantaggio sul gruppo maglia rosa.

11.44 La situazione in corsa vede adesso al comando: Filippo Ganna, Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), Jan Tratnik (Bahrain McLaren), Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal), Valerio Conti (UAE Team Emirates), Edoardo Zardini (Vini Zabù Brado KTM), Hector Carretero (Movistar) e Jonathan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec).

11.37 La tappa di ieri è stata caratterizzata anche da un bruttissimo incidente che ha coinvolto due ragazzi della Vini Zabù Brado KTM: Luca Wackermann ed Etienne Van Empel. Quest’ultimo ha preso il via della frazione odierna, mentre lo sfortunatissimo milanese Wackermann è ricoverato in ospedale con numerose contusioni, una frattura nasale, e una sospetta frattura lombosacrale. Il motivo della caduta è stato chiarito subito dopo l’arrivo della tappa, ed è legato ad una folata di vento causata dall’elicottero della corsa, che volava troppo basso. Il movimento dell’aria ha fatto saltare le transenne.

11.33 Si muovono altri corridori.

11.30: Ci sono Salvatore Puccio e soprattutto Filippo Ganna a tenere alto il ritmo per i fuggitivi.

11.28: Nuovo attacco in testa al gruppo. Si provano a staccare in quattro. Potrebbe essere quella decisiva.

11.22: Arriva, invece, la risposta del gruppo, che ha annullato la fuga. Ci riprovano Narvaez e De Gendt.

11.18: Il gruppo sta rallentando. La fuga sembra essere quella buona.

11.13: Si è creato un gruppetto di sei fuggitivi. Ci sono Sagan e De Gendt. 10 secondi di vantaggio sul gruppo.

11.08: Peter Sagan e Thomas De Gendt provano ad entrare nella fuga.

11.01: Altra serie di scatti in testa al gruppo. Ci prova Frapporti ora. C’è davvero la voglia di provare a portare via la fuga già da questi primi chilometri.

10.58: Velocità comunque molto elevata e già ci sono dei corridori che si stanno staccando nella coda del gruppo. Inizio di tappa davvero faticoso.

10.55: Gruppo ancora compatto nell’ingresso a Pizzo Calabro. Finora sono stati cancellati tutti i possibili tentativi di fuga.

10.45: Joao Almeida ha tutta l’intenzione di conservare la sua maglia rosa

10.42: Non mancano subito gli scatti per cercare di portare via una fuga.

10.30: E’ iniziata la quinta tappa.

10.26 Inizia il tratto di trasferimento, a breve il via ufficiale.

10.23 Peter Sagan ha già agguantato la Maglia Ciclamino e non vuole lasciarsela sfuggire:

10.21 La squadre del leader Joao Almeida:

10.18 La Maglia Bianca continua ad essere sulle spalle di Harm Vanhoucke:

10.16 Corridori che stanno per lasciare il villaggio di partenza e si stanno incolonnando verso il via.

10.14 La dura frazione odierna nel dettaglio:

🇮🇹 Giro d'Italia 2020

📅 07/10/2020

🚴‍♂️ Stage 5: Mileto > Camigliatello Silano

📏 225 km

2⃣ GPM 3 ct.

1⃣ GPM 1 cat

⏰ 10:25 PM (CET)

🏁 ~4:30 PM (CET)

✒️ Live: https://t.co/3RV3dXR0s3

10.10 La corsa prenderà il via alle 10.25, brevissimo tratto di trasferimento e start ufficiale alle 10.30

10.07 Da segnalare i 4700 metri di dislivello, si avvicina ad una frazione alpina. Bisognerà fare davvero tanta attenzione sin dalle prime ore di gara.

10.04 Ci si sposta dalla Sicilia alla Calabria: ben 225 chilometri da percorrere da Mileto a Camigliatello Silano. Quella di oggi sarà una tappa mossa, contraddistinta da tre ascese, e che nel finale potrebbe regalare qualche imboscata sul GPM di Valico di Monte Scuro. I big dovranno rimanere sull’attenti fino all’ultimo.

10.00 Buongiorno e ben ritrovati con il Giro d’Italia, oggi in programma la quinta tappa.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro d’Italia 2020. La Corsa Rosa approda sulla terraferma, esattamente in Calabria, con una frazione di ben 225 chilometri da Mileto a Camigliatello Silano. Quella di oggi sarà una tappa mossa, contraddistinta da tre ascese, e che nel finale potrebbe regalare qualche imboscata sul GPM di Valico di Monte Scuro. I big dovranno rimanere sull’attenti fino all’ultimo.

Partiti da Mileto, i corridori si dirigeranno verso nord costeggiando la costa tirrenica nei pressi di Vibo Valentia. Successivamente, vireranno a est per raggiungere la costa ionica mediante un continuo saliscendi. Si attraverseranno in sequenza Catanzaro Lido, dov’è presente il primo sprint intermedio, e i due GPM di terza categoria di Catanzaro e Tiriolo. Da qui avranno inizio 70 chilometri su e giù attraverso le pendici della Sila. Dopo Cosenza, dov’è posizionato il secondo traguardo intermedio, inizierà la salita del Valico di Monte Scuro: un GPM di prima categoria di quasi 25 chilometri al 5,6% con punte, all’interno di Spezzano della Sila, che toccano il 18%. Dal Valico mancheranno poco più di 10 km all’arrivo. Fino a Moccone, ossia a 4 chilometri all’arrivo, sarà tutta discesa. Raggiunto Camigliatello Silano, si attraverserà una parte del centro abitato. L’ultima curva è posizionata a 400 metri dalla conclusione, prima del rettilineo finale.

Quest’oggi la maglia rosa Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) è chiamato a difendere il suo primato in una tappa così insidiosa, che porrebbe regalare tanto altro scompiglio nella top ten attuale. Il giovane e talentuoso portoghese dovrà stare attento, su tutti, a Vincenzo Nibali. Il capitano della Trek-Segafredo potrebbe tentare di sorprenderlo specialmente nella lunga discesa che conduce agli ultimi 4000 metri di gara. Al contempo il messinese dovrà difendersi dal suo avversario numero uno, Jakob Fuglsang (Astana) che, al momento, sembra essere il big più lucido e aggressivo in salita.

Da non sottovalutare nemmeno Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) e Wilco Kelderman (Team Sunweb). Mentre Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling) e Ilnur Zakarin (CCC) potrebbero patire un po’ la discesa, e Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) non è apparso brillantissimo in salita. Invece, Fausto Masnada e James Knox sono chiamati a difendere proprio la maglia rosa Almeida. Nella lotta tra i big abbiamo anche Simon Yates (Mitchelton-Scott), che ha ben 3’48” da recuperare al leader dopo la giornata nera dell’Etna. Visto ciò che ha dimostrato all’ultima Tirreno-Adriatico da lui vinta, potrebbe sfruttare questa ghiotta occasione di un finale che calza a pennello con le sue caratteristiche, cercando di attaccare su Monte Scuro.

Per la vittoria di tappa, tra coloro che non hanno velleità di classifica, non è da escludere un possibile arrivo dei fuggitivi del giorno. Tra di loro potrebbe inserirsi un uomo in costante avanscoperta come Thomas De Gendt (Lotto Soudal), o gli azzurri Valerio Conti (UAE Team Emirates), che avrà di fronte a sé una fatta apposta per lui, Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM), che potrebbe vendicare il secondo posto sull’Etna, o il giovanissimo Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe), che in questi giorni ha mostrato una condizione fisica eccellente. Altri nomi sono quelli di Simon Clarke (EF Pro Cycling), Hector Carretero (Movistar) o Tao Geoghegan Hart, per una Ineos Grenadiers ormai orfana di un vero leader.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta tappa della Corsa Rosa 2020 dalle ore 10.00, per non perdervi neanche un secondo di questa frazione calabrese che potrebbe regalare degli scenari inaspettati. Buon divertimento!

