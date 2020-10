LIVE Giro d’Italia 2020 DIRETTA: Dowsett precede Puccio. Fuglsang: “Nibali è geloso di me”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI

JAKOB FUGLSANG ATTACCA NIBALI: “NON MI PARLA, E’ GELOSO CHE VADO PIU’ FORTE DI LUI”

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO L’OTTAVA TAPPA

16.42 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

16.41 Non cambia la classifica generale. Almeida resta leader con 43″ su Bilbao, 48″ su Kelderman, 59″ su Vanhoucke, 1’01” su Nibali e 1’05” su Pozzovivo.

16.39 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi,

1 DOWSETT Alex Israel Start-Up Nation 100 80 4:50:09

2 PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers 40 50 1:15

3 HOLMES Matthew Lotto Soudal 20 35 ,,

4 ROSSKOPF Joey CCC Team 12 25 ,,

5 BRÄNDLE Matthias Israel Start-Up Nation 4 18 2:10

6 RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec 15 2:13

7 MATTHEWS Michael Team Sunweb 12 13:56

8 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 10 ,,

9 BJERG Mikkel UAE-Team Emirates 8 ,,

10 VENDRAME Andrea AG2R La Mondiale 6 ,,

11 BALLERINI Davide Deceuninck – Quick Step 5 ,,

12 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 4 ,,

16.37 Matthews vince la volata di gruppo e chiude in settima posizione. 13’56” di ritardo per il gruppo maglia rosa, che oggi si è disinteressato della fuga.

16.31 Sono già trascorsi 9’30”, mancano ancora 4 all’arrivo per il gruppo degli uomini di classifica.

16.26 Puccio ha chiuso a 1’15” da Dowsett. 3° Holmes, 4° Rosskopf. 5° Brandle, 6° Ravanelli. Ora attendiamo il gruppo maglia rosa.

16.24 Salvatore Puccio vince la volata dei battuti ed è secondo. Oggi l’azzurro ha perso un’occasione unica.

16.23 Alex Dowsett (Israel StartUp) vince in solitaria la Giovinazzo-Vieste. Si tratta della seconda vittoria di tappa al Giro dopo la cronometro di Saltara del 2013.

16.22 ULTIMO KM!

16.21 Resta stabile il vantaggio del britannico, 41″.

16.19 Cavalcata trionfale per Dowsett, gli inseguitori si sono arresi.

16.16 Non lo prendono più. 4 km al traguardo, sale a 40″ il margine di Dowsett.

16.14 In pianura Dowsett fa la differenza, d’altronde è sempre stato un ottimo cronoman. Infatti il vantaggio su Holmes, Puccio e Rosskopf sale a 33″. 6 km all’arrivo, è fatta per il britannico.

16.12 Anche Rosskopf si riporta su Puccio e Holmes, nulla da fare per Ravanelli e Brandle. 8 km all’arrivo, 27″ di vantaggio per Dowsett. Ora solo discesa e pianura fino all’arrivo.

16.10 Si muovono Holmes e Puccio, che si riportano a 32″ da Dowsett. Il tratto duro però sta per terminare.

16.08 10.5 km all’arrivo, sempre più vicino il successo per Dowsett.

16.06 Ultimo strappetto per Dowsett. Ravanelli, Puccio, Brandle, Rosskopf e Holmes sono sprofondati a 55″.

16.05 35″ ora per Dowsett!

16.02 20″ per Dowsett sui fuggitivi ai -15.

16.00 Dowsett riparte!

15.58 Di nuovo tutti insieme i sei.

15.55 Venti chilometri al traguardo per i primi tre.

15.52 Rosskopf riprende Puccio e Holmes.

15.50 Attacca Puccio in Salita, solo Holmes tiene la sua ruota.

15.48 25 chilometri al traguardo.

15.43 Iniziano i primi scatti tra i battistrada. Dowsett prova l’allungo, ma gli altri rintuzzano subito.

15.40 Ricordiamo i nomi dei battistrada: Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), Joey Rosskopf (CCC Team), Alex Dowsett, Matthias Brandle (Israel Start-Up Nation), Matthew Holmes (Lotto-Soudal), Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec).

15.35 In gruppo la Deceuninck-Quick Step sta facendo un’andatura molto blanda.

15.30 10’45” di vantaggio per i fuggitivi.

15.25 40 chilometri al traguardo.

15.20 I corridori in fuga possono già pensare al successo di tappa, il gruppo non li riprenderà.

15.14 Il gruppo ha superato la zona del rifornimento.

15.10 50 chilometri al traguardo.

15.05 Il vantaggio dei battistrada sfiora i dieci minuti.

15.00 57 chilometri al traguardo per i battistrada.

14.57 Ricordiamo i nomi dei battistrada: Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), Joey Rosskopf (CCC Team), Alex Dowsett, Matthias Brandle (Israel Start-Up Nation), Matthew Holmes (Lotto-Soudal), Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec).

14.53 Caduta in gruppo, coinvolto anche Gianluca Brambilla. Il corridore della Trek sta bene, ma non è ancora ripartito.

14.50 Il vantaggio dei battistrada torna sopra i nove minuti.

14.44 Ora il gruppo ha decisamente rallentato.

14.40 Rientra il gruppo Fuglsang.

14.38 Si rialzano i Trek, ora Fuglsang può rientrare.

14.36 Ora è Trek contro l’Astana che si è ricompattata attorno a Fuglsang.

14.33 Il gruppo si è fratturato in discesa e alcuni corridori sono rimasti dietro.

14.31 La Trek sta facendo la discesa molto forte e il vantaggio dei battistrada è sceso a 8’00”

14.27 75 chilometri al traguardo. Davanti sempre Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), Joey Rosskopf (CCC Team), Alex Dowsett, Matthias Brandle (Israel Start-Up Nation), Matthew Holmes (Lotto-Soudal), Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec).

14.25 Fuglsang deve recuperare un minuto alla vetta del gruppo.

14.23 Cartoline dal Giro:

14.21 Foratura per Fuglsang in discesa, lo attende Felline. Il danese potrebbe rientrare senza problemi.

14.19 Il lussemburghese Ben Gastauer è rimasto a terra e molto probabilmente sarà costretto al ritiro.

14.17 Nel frattempo Vincenzo Nibali si porta in testa al gruppo con Jacopo Mosca per approcciare la discesa.

14.16 Brutta caduta in gruppo, a terra Fiorelli e un uomo dell’AG2R.

14.13 Sempre 10′ di margine per i fuggitivi.

14.10 I passaggi sul GPM:

14.07 Holmes scollina per primo sul GPM.

14.05 Ancora immagini dalla corsa:

13.59 95 chilometri al traguardo.

13.57 Sempre di 10′ il margine della fuga.

13.53 La Deceuninck Quick-Step in testa al gruppo senza accelerare.

13.50 Anche il gruppo è sul GPM. Nessuno vuole attaccare, i fuggitivi si possono giocare il successo.

13.48 I fuggitivi:

🔟 minutes. That's the gap for @SalvatorePuccio and co in the breakaway.

Can they stay away for the next 100km? #Giro pic.twitter.com/ivg91ibiPR

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 10, 2020