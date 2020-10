LIVE Giro d’Italia 2020, Cesenatico-Cesenatico in DIRETTA: tredici uomini al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.27 Prima ora di gara percorsa a 42,800 km/h.

12.24 Ritardo del gruppo ora superiore ai 6′.

12.19 Carretero prosegue con il suo inseguimento solitario.

12.15 Perde ancora un paio di minuti il plotone: ora il distacco è di 4’15”.

12.12 Fase ancora tranquilla di gara, tra poco si entrerà nel tratto con più salite.

12.10 Andiamo a riepilogare la situazione. Tredici uomini al comando: François Bidard (AG2R La Mondiale), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Manuele Boaro (Astana), Mark Padun (Bahrain McLaren), Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Joey Rosskopf (CCC Team), Jesper Hansen (Cofidis), Simon Clarke (EF Pro Cycling), Albert Torres (Movistar), Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling), Jhonathan Narváez (Ineos Grenadiers), Max Richeze (UAE Team Emirates) ed Etienne Van Empel (Vini Zabù-Brado-KTM). A 1’20” Héctor Carretero (Movistar Team), a 2’30” il gruppo Maglia Rosa.

12.07 Da dietro si lancia all’inseguimento Carretero (Movistar).

12.03 I tredici attaccanti con il loro ritardo in classifica generale:

1 2 BIDARD François +52:12 2 15 PELLAUD Simon +1:26:42 3 22 BOARO Manuele +1:18:01 4 36 PADUN Mark +57:13 5 52 BENEDETTI Cesare +1:42:37 6 67 ROSSKOPF Joey +54:25 7 75 HANSEN Jesper +1:05:58 8 93 CLARKE Simon +1:17:12 9 147 TORRES Albert +1:56:20 10 152 CAMPENAERTS Victor +1:47:31 11 166 NARVÁEZ Jhonatan +43:44 12 208 RICHEZE Maximiliano +2:06:07 13 216 VAN EMPEL Etienne +1:46:59

11.58 Tra i fuggitivi c’è uno dei gregari più fedeli di Fuglsang, Manuele Boaro:

🙋🙋‍♀️ Hands up if you are ready to jump into today's breakaway. Our breakaway man @BoaroManuele is part of a 13-rider break with having two minutes gap so far. #Giro #AstanaProTeam 📸@GettySport pic.twitter.com/n9J2r4JHmp — Astana Pro Team (@AstanaTeam) October 15, 2020

11.56 Il gruppo si è rialzato: oltre 2′ di margine per i fuggitivi.

11.53 Sono tredici gli uomini all’attacco.

11.49 Ora allunga un nuovo gruppetto e il plotone sembra lasciar andare.

11.45 Niente da fare, ripreso anche il drappello che si era sganciato. Continuano gli attacchi, velocità altissime.

11.42 In Maglia Rosa sempre un super Joao Almeida:

11.37 Si sta formando un drappello di una decina di unità al comando, il gruppo è a 10”.

11.33 Primi 10 chilometri percorsi, plotone molto allungato.

11.29 Ci provano gli INEOS e anche Holmes (Lotto Soudal), ma il plotone è ancora compatto.

11.24 Anche oggi partenza a grandissime velocità: la fuga non va via al primo tentativo.

11.20 Iniziata la tappa:

11.15 Partita la frazione, i corridori stanno raggiungendo il chilometro 0.

11.09 Abbigliamento invernale per i corridori:

🇮🇹 #Giro The @etxeondo_ winter gloves 🧤 are out for a chilly start to stage 12 today! We’re sure it won’t take for the early action to help warm the guys up 😅. Racing starts soon! pic.twitter.com/Kv10iMsyFp — CCC Team (@CCCProTeam) October 15, 2020

11.03 10′ al via di questa frazione:

👋 We are about 10 minutes away from the start of the stage 12 of #Giro 🇮🇹.#UAETeamEmirates #RideTogethergiro pic.twitter.com/zaLGRXUq4F — @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) October 15, 2020

10.57 La mantellina indossata da Elia Viviani e da molti corridori alla partenza ci fa capire che il clima non è ideale.

10.53 Si susseguono le operazioni al foglio firma.

10.45 Cielo coperto al momento in quel di Cesenatico: ci si aspetta maltempo però per il pomeriggio.

10.42 Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio:

10.38 I corridori sono nel villaggio di partenza: il via sarà dato alle 11.10, mentre 5′ dopo ci sarà il chilometro 0.

10.34 La notizia dell’ultima ora:

10.32 Oggi in programma la dodicesima tappa. Saranno 204 i chilometri da affrontare con partenza e arrivo a Cesenatico, per una frazione con 3800 metri di dislivello, che ricalca perfettamente il percorso della Gran Fondo Nove Colli.

10.30 Buongiorno e ben ritrovati con il Giro d’Italia 2020.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Saranno 204 i chilometri da affrontare con partenza e arrivo a Cesenatico, per una frazione con 3800 metri di dislivello, che ricalca perfettamente il percorso della Gran Fondo Nove Colli, in un continuo susseguirsi di salite e di discese che non lasceranno neanche un attimo di respiro; anzi, potrebbero regalare dei bei colpi di scena in ottica classifica generale. Attenzione al meteo, che pare decisamente incerto.

Questo lungo saliscendi avrà inizio dopo 27 chilometri, anche se la corsa entrerà nel vivo al chilometro 76,9 con l’ascesa di Ciola: 6 km al 6,4%, con punte del 12% nella sua prima parte. Una veloce discesa condurrà al GPM di Barbotto (km 90,3), con un’impennata di soli 4,5 chilometri all’8,4% e picchi del 17% nel finale. Attenzione alla salita di Perticara, divisa in due parti ben distinte con 1,8 chilometri al 9,8% e punte del 16% fino a Montetiffi, e altri 8,1 chilometri al 4,7%, con picchi del 12%.

Dopo il traguardo volante di Novafeltre (km 130,4), ci sarà la picchiata verso Madonna di Pugliano (km 140,4) nei suoi 9,1 chilometri a gradoni con punte del 12%, e una media del 5,5%. L’ultimo GPM è presente al km 173,5, ed è quello di Gorolo-San Giovanni in Galilea, con la sua impennata di 4,4 chilometri al 6,3%, con un massimo del 14% nel finale. Dopo 10 chilometri ci sarà il traguardo volante di Savignano sul Rubicone, e gli ultimi 14 saranno totalmente pianeggianti.

Chi avrà il coraggio, l’inventiva per scombussolare la classifica generale, avrà tantissime occasioni per lanciare la sfida in questo susseguirsi di salite e discese. La corsa andrà smossa da lontano, non nel finale che non favorisce nessuno. Qualcuno potrebbe insidiare pesantemente la maglia rosa Joao Almeida e la sua Deceuninck-Quick Step per capire fin dove può arrivare il giovane portoghese. Ovviamente ne lui ne il Wolfpack staranno a guardare. Dunque potrebbe muoversi il Team Sunweb di Wilco Kelderman, attualmente secondo in classifica, con Jai Hindley nono, costringendo gli altri ad inseguire e a far scoppiare la bagarre nel gruppo dei big della generale. Attualmente è questa la formazione più forte in corsa.

Ma anche lo stesso Pello Bilbao (Bahrain McLaren), al momento terzo, ha già dimostrato di avere una bella gamba nella tappa di Tortoreto. Avrà di fronte un percorso adattissimo alle sue caratteristiche, e non teme affatto la possibile pioggia. La Trek-Segafredo invece, ha dei limiti. Vincenzo Nibali non può muoversi da solo troppo lontano dal traguardo, ha bisogno di Giulio Ciccone, e andrà verificata la condizione degli altri compagni di squadra. E cosa farà la Bora-Hansgrohe di Patrick Konrad e Rafal Majka? Attenzione perchè potrebbero essere due mine vaganti.

Abbiamo dunque Jakob Fuglsang (Astana), sfortunatissimo a Tortoreto, e con 2’20” da recuperare. La tappa odierna assomiglia alla Liegi-Bastogne-Liegi, la sua classica, ed è adattissimo su un percorso come quello della Nove Colli. Ci vogliono gambe, coraggio e voglia di muovere la corsa, come ha fatto finora Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling) che, sfortuna a parte, si è sempre mosso in prima persona per far saltare il banco. Ha una grandissima condizione, si butta in discesa e si fa sempre vedere in salita. Potrebbe essere il primo uomo a muoversi, ma occhio alla pioggia.

Per la vittoria di tappa, pensando agli uomini ormai fuori di classifica, Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) ha dalla sua parte una ghiotta occasione per incrementare il proprio vantaggio per la maglia dei GPM. Dietro di lui peró c’è un Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM) con una grinta da vendere, e colui ha battuto il siciliano sull’Etna, Jonathan Caicedo, compagno di squadra di Guerreiro. Pensando agli uomini da classiche, non è da escludere una doppietta da parte di Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 10.30. Buon divertimento!

