LIVE Giro d’Italia 2020, Alcamo-Agrigento in DIRETTA: fuga con 3’40” di margine. La Ineos controlla

13:53 Corsa che sta transitando a ridosso della bellissima chiesa di Salemi. Gap tra fuga e carovana che cala leggermente.

13:49 Meteo che fino a qui non sta preoccupando i corridori. Sole alto sulle strade siciliane.

13:45 Thomas De Gendt, reduce dal Tour de France, si incarica di tirare in testa alla corsa. Il belga è uno specialista di questo tipo di azioni.

13:41 Attaccanti che stanno affrontando la fase di discesa. 3’45” il loro margine sul gruppo.

13:37 Corsa che in questa fase si è stabilizzata. Alla Ineos-Grenadiers sembra andar bene il distacco accumulato dagli attaccanti.

13:33 Van Empel che nel frattempo non sembra aver riscontrato alcun tipo di problema dopo la caduta occorsa.

13:30 C’è Rohan Dennis a tirare nella carovana per Geraint Thomas e Filippo Ganna.

13.26 Riesce a rientrare senza problemi Van Empel sui compagni di fuga.

13.24 Il margine dei cinque fuggitivi si avvicina ai quattro minuti.

13.22 Tra gli attaccanti è caduto l’olandese Van Empel che ora proverà a rientrare.

13.20 Ora è la INEOS Grenadiers della Maglia Rosa in testa al gruppo, senza esagerare con il ritmo.

13.18 Al momento in gruppo nessuno si prende la responsabilità di tirare.

13.16 140 chilometri all’arrivo.

13.14 Superiore già ai 2′ il vantaggio dei fuggitivi.

13.12 Il gruppo sembra essersi rialzato: prendono subito margine gli attaccanti.

13.09 Si è formata la fuga giusta: De Gendt della Lotto Soudal, Bais della Androni Sidermec, Tonelli della Bardiani CSF Faizané, Gastauer della AG2r La Mondiale e Van Empel della Vini Zabù Brado KTM.

13.06 All’attacco Thomas De Gendt con altri quattro uomini.

13.04 Subito attacchi!

13.03 INIZIATA LA TAPPA!

12.59 Immagini dalla partenza:

12.57 La Maglia Azzurra Rick Zabel, figlio del grande Erik.

🎙️ @ZabelRick "It's always nice to wear a jersey, especially in a grand tour like the Giro d'Italia. For me it's the first time and I'm very happy to wear it. Let's see what today brings. It's not really suited for me but I will do my best." #Giro pic.twitter.com/SmHQYaRICe

— Giro d'Italia (@giroditalia) October 4, 2020