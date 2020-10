LIVE Giro d’Italia 2020, Alba-Sestriere in DIRETTA: Geoghegan Hart all’attacco di Kelderman, Nibali attaccherà da lontano?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia 2020. Saranno 190 i chilometri da affrontare tra Alba e la triplice scalata al Sestriere. Il tutto per una frazione alpina di oltre 3500 m di dislivello. Dopo le tante polemiche arrivate ieri, si giunge ad un momento decisivo per la Corsa Rosa: purtroppo si farà sentire sicuramente l’assenza del Colle dell’Agnello e dell’Izoard, che sono andate a stravolgere completamente quello che sarebbe dovuto essere il tappone più duro di questo Giro.

Dopo una fase di avvicinamento da Alba fino a Pinerolo attraverso la pianura, con lo sprint intermedio di Saluzzo al chilometro 52, si inizia la lunghissima salita pedalabile per il primo passaggio a Sestriere (non si giunge sul traguardo) con 31,8 chilometri al 4% di pendenza media. Discesa fino a Cesana Torinese per risalire a Sestriere attraverso Sauze di Cesana, secondo traguardo volante di giornata. Si passa quindi sul traguardo con l’assegnazione di un GPM, di prima categoria con 6,9 chilometri al 7,2% di pendenza media. Nuova discesa su Cesana Torinese per un secondo giro di circuito e arrivo in salita a Sestriere (la stessa identica affrontata in precedenza).

L’attesa è tutta per la sfida finale per la Maglia Rosa, anche se potrebbe risultare decisiva anche la prova contro il tempo di domani a Milano. La coppia della Sunweb formata da Wilco Kelderman e Jai Hindley vorrà sicuramente difendere il simbolo del primato: l’olandese è al comando ed è il più forte a cronometro, l’australiano insegue a 12” di ritardo e correrà ovviamente di rimessa. Chi attaccherà sarà il Team INEOS Grenadiers guidato da Tao Geoghegan Hart. Occhio anche a Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), segnalato in ottimo stato di forma e non lontanissimo dal podio. L’Italia spera in una rinascita, difficile, di Vincenzo Nibali: ci vorrebbe una reazione d’orgoglio per il capitano della Trek-Segafredo, almeno per tentare la vittoria di tappa.

Appuntamento alle 10.30 per non perdervi neanche un minuto di questa emozionante frazione.

