LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: finalmente la Polvere di Magnesio! Tornano le Fate dopo 8 mesi

Dove eravamo rimasti? La situazione della Serie A – Tutte le squadre e le rose – Le Fate tornano a volare

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Finalmente si torna in gara! Riabbracciamo la Polvere di Magnesio dopo un’assenza infinita di otto mesi! L’ultima gara sul nostro suolo risale al mese di febbraio, poi un lunghissimo stop dovuto all’emergenza sanitaria e ora l’attesa ripartenza. Il massimo campionato italiano a squadre torna in scena con l’ultimo appuntamento della regular season, al termine del quale scopriremo quali saranno le sei squadre qualificate alla Final Six che tra qualche settimana assegnerà lo scudetto. Attenzione perché oggi pomeriggio conosceremo anche quali saranno le tre formazioni retrocesse in Serie A2.

Si preannuncia grande spettacolo al PalaVesuvio di Napoli. Riflettori puntati in particolar modo sulle Fate, pronte a giganteggiare dopo aver conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali dello scorso anno. Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio indosseranno il body della Brixia Brescia. Le Campionesse d’Italia sono lanciatissime verso la terza vittoria consecutiva, la curiosità è nel vedere eventuali nuovi elementi delle azzurre e la bontà dei loro esercizi dopo un’intensa estate di allenamenti. Saranno purtroppo assenti Elisa Iorio e Desiree Carofiglio a causa di infortuni subiti nelle ultime settimane.

Andranno seguite con attenzione anche Lara Mori (Giglio Montevarchi), Giada Grisetti e Micol Minotti (Centro Sport Bollate). Civitavecchia punta su Chiara Vincenzi, Giulia Bencini, Giulia Cotroneo, Manila Esposito. Salerno ha in dote Emily Armi, Giulia Paglia e Giulia Leone; la WSA ha dalla sua Maria Vittoria Cocciolo. La GAL Lissone deve evitare una clamorosa retrocessione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza tappa della Serie A 2020 di ginnastica artistica che va in scena al PalaVesuvio di Napoli: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punteggio dopo punteggio, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nuilla. Si inizia alle ore 14.30 e si andrà avanti fino alle ore 19.00 circa. Buon divertimento a tutti.

Foto: Simone Ferraro/FGI