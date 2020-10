LIVE Fortitudo Bologna – Varese, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Fortitudo Lavoropiù Bologna – Openjobmetis Varese, match valido per la seconda giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Alla Unipol Arena di Bologna i padroni di casa vorranno smuoversi dallo zero in classifica, mentre gli ospiti vogliono incassare la seconda vittoria in due gare.

Per la Fortitudo Bologna di coach Meo Sacchetti il primo impegno casalingo è l’occasione per riscattare un debutto poco convincente in campionato. Durante la prima giornata i biancoblu si sono inchinati al cospetto della Virtus Roma per 81-76, con l’ex Caserta Dario Hunt assoluto protagonista con 24 punti e 9 rimbalzi. La Fortitudo dovrà quasi sicuramente fare a meno di Adrian Banks per un problema alla mano sinistra.

L’Openjobmetis Varese di coach Massimo Bulleri arriva alla Unipol Arena forte di una bella vittoria al supplementare al cospetto della Germani Brescia. Nell’84-79 finale l’attacco lombardo è stato molto equilibrato con cinque giocatori in doppia cifra: il leader è il sempiterno Luis Scola, per lui una prestazione da MVP da 23 punti e 11 rimbalzi in 32 minuti complessivi. Le rotazioni saranno però mozzate dall’assenza di Giancarlo Ferrero, risultato positivo al Covid-19 assieme all’assistente allenatore Vincenzo Cavazzina.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Fortitudo Bologna – Varese, seconda giornata di andata di Legabasket 2020-2021. Si giocherà alla Unipol Arena di Bologna con palla a due prevista per le ore 18.30, buon divertimento!

