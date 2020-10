LIVE F1, GP Portogallo 2020 in DIRETTA: uno-due Mercedes anche in FP3, 6° Leclerc. Dalle 15.00 le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA FP3

I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA FP3

13.07 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 15.00 per l’inizio delle qualifiche sempre su OA Sport!

13.05 Mercedes resta favorita per occupare tutta la prima fila, ma Verstappen ha fatto intravedere un grande potenziale su gomma gialla. Ferrari dovrà lottare per portare entrambe le macchine in Q3 e poi per provare a prendersi la seconda/terza fila.

13.03 Questa terza sessione di libere ha fornito delle indicazioni interessanti ma non definitive. Non ci resta dunque che aspettare la qualifica per capire il vero potenziale dei team almeno sul giro secco.

13.01 Ecco la classifica finale delle FP3 a Portimao:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:16.654 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.026 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.158 2

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.276 4

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.463 3

6 Charles LECLERC Ferrari+0.575 5

7 Carlos SAINZ McLaren+0.584 5

8 Sergio PEREZ Racing Point+0.643 2

9 Lando NORRIS McLaren+0.824 5

10 Esteban OCON Renault+1.012 3

11 Sebastian VETTEL Ferrari+1.031 5

12 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.066 4

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.268 3

14 Daniel RICCIARDO Renault+1.281 4

15 George RUSSELL Williams+1.378 6

16 Lance STROLL Racing Point+1.446 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.547 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.633 3

19 Nicholas LATIFI Williams+1.743 7

20 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.800

13.00 BANDIERA ROSSA! La sessione viene interrotta con 30″ di anticipo rispetto alla bandiera a scacchi per un tombino rialzato fuori traiettoria ma all’interno della pista.

12.59 Scende sotto l’1:21 anche Leclerc!! Grande passo gara per il monegasco della Rossa in questa fase.

12.57 Grande fatica anche per Racing Point in questo frangente con gomma rossa nuova nel time-attack. 1’21″1 Leclerc e 1’21″6 per Vettel nell’ultimo giro.

12.56 Ultimo passaggio in 1’21″0 per entrambe le Ferrari su gomma morbida. Questo sarebbe davvero un ottimo passo come primo stint in gara, nel frattempo Mercedes è scesa costantemente sotto l’1:21.

12.55 Da seguire in questi ultimi minuti la simulazione di qualifica con gomma soft della Racing Point con Perez e Stroll.

12.54 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

12.52 Il vento sta aumentando di intensità e la Red Bull non è in grado di migliorare le prestazioni ottenute in precedenza con gomma media.

12.50 Bella sfida nel frattempo tra Hamilton e Bottas sul passo gara con gomma rossa. Ultimo passaggio in 1’20″8 per il britannico, 1’21″0 per il finlandese.

12.49 Red Bull sta facendo fatica a trovare il grip con la gomma soft in questo finale di turno. Molto difficile da interpretare dunque il potenziale di Verstappen e Albon in vista della qualifica.

12.48 Verstappen non trova (o non cerca) la performance con questa gomma rossa, ma non è ancora impegnato nella simulazione di passo gara.

12.47 Meno di un quarto d’ora al termine della sessione. Mercedes comincia a lavorare sul passo gara con elevato carico di carburante a bordo.

12.46 Due giri di lancio per Verstappen, in modo da mandare correttamente in temperatura gli pneumatici.

12.45 Ecco Verstappen che scende in pista con gomma soft nuova. Momento cruciale in vista della lotta per la pole position di oggi pomeriggio…

12.43 Sainz si migliora leggermente ma resta in settima posizione alle spalle di Leclerc per soli 9 millesimi. A breve Verstappen in pista per il time-attack con gomma rossa.

12.41 Le Ferrari non migliorano al secondo tentativo e rientrano ai box. Si lancia nel frattempo un Gasly in grande spolvero quest’oggi con l’AlphaTauri.

12.39 Grande attesa per vedere la simulazione di Q3 per Red Bull con gomma soft nuova… Verstappen può chiudere la sessione con il miglior tempo davanti alle Mercedes.

12.38 Le Rosse si migliorano ma non impressionano: Leclerc 6° a 0.575, Vettel 11° a 1.076 dalla vetta.

12.37 Anche la Ferrari comincia il secondo run odierno con entrambi i piloti su gomma soft.

12.36 Bottas risponde a Hamilton e passa al comando per 26 millesimi! Che sfida all’interno del team Mercedes in vista delle qualifiche…

12.34 Mercedes anticipa tutti ed effettua adesso il secondo run di giornata con gomme morbide nuove.

12.33 Di seguito la classifica aggiornata in attesa del secondo time-attack:

12.32 Verstappen si è rilanciato dopo il tempo cancellato ottenendo comunque un ottimo 1’16″812 a 132 millesimi di ritardo da Hamilton con una mescola di svantaggio rispetto al britannico.

12.31 Entrambe le Ferrari sono ferme ai box in attesa di montare un secondo treno di gomme soft nuove per il time-attack finale.

12.29 Il tempo di Verstappen è stato cancellato causa violazione dei track limits in curva 1. L’olandese ha comunque lanciato un segnale importante…

12.28 VERSTAPPEN!!! Miglior tempo di giornata in 1’16″659 con gomma gialla!

12.27 Ottima prestazione Red Bull con Verstappen, 3° a mezzo secondo dalla vetta montando gomma media. L’olandese ha dunque una mescola di svantaggio rispetto alle Mercedes.

12.26 Mostruoso Gasly con l’AlphaTauri!! Il francese si migliora ancora e scende sotto l’1:17 restando in seconda piazza e avvicinandosi a 250 millesimi dal tempo di Hamilton.

12.25 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

12.23 Fantastico Hamilton che si è migliorato ulteriormente al terzo tentativo di time-attack sullo stesso set di gomme soft fermando il cronometro in 1’16″680.

12.22 Testacoda per Leclerc nel T3. Treno di gomme soft ormai inutilizzabile per lo spiattellamento degli pneumatici.

12.21 Gasly vola in seconda piazza con un giro strepitoso in 1’17″047 e ridimensiona almeno in parte la prestazione di Leclerc. La pista è comunque in grande miglioramento.

12.20 Red Bull prova la carta della gomma gialla in questo avvio di FP3 con Verstappen, per capire se sarà possibile entrare in Q3 con una mescola di svantaggio.

12.18 SUPER LECLERC!!! 1’17″410 e seconda piazza provvisoria davanti alla Mercedes di Bottas! Il monegasco paga meno di mezzo secondo da un fantastico Hamilton.

12.17 Bottas si migliora al terzo tentativo di giro veloce (nel secondo aveva rallentato dopo il T1) e si porta a sei decimi dal tempo di Hamilton.

12.16 Non brillante il primo time-attack di Sebastian Vettel, 7° a in 1’18″859 a 1.928 dalla testa.

12.15 CHE GIRO HAMILTON!! 1’16″931 al secondo tentativo e 957 millesimi rifilati al compagno Bottas. Bene Charles Leclerc, 3° a 1.097 dalla vetta al primo time-attack.

12.14 Un giro di riscaldamento da parte di entrambi i piloti Ferrari per mandare in temperatura le gomme soft.

12.13 Si accende la FP3: Ferrari impegnata con Vettel e Leclerc su gomma soft nella prima simulazione di qualifica odierna.

12.11 Bottas mette a referto il primo giro cronometrato con un fantastico 1’17″888 e si mette a dettare il passo con 28 millesimi di vantaggio su Hamilton.

12.09 Mercedes rompe gli indugi e manda in pista Bottas e Hamilton con gomma soft per un primo confronto diretto tra i due sul giro secco.

12.08 Nessuna attività in pista al momento a Portimao. Sono tutti in attesa di un miglioramento delle condizioni per effettuare il primo run di giornata.

12.06 Albon non completa il primo giro lanciato e rientra ai box, in attesa quindi di scendere in pista più avanti per provare il time-attack.

12.04 Red Bull comincia il programma di lavoro odierno mandando in pista Albon con gomma hard, mentre Verstappen è fermo ai box con i meccanici che stanno lavorando sulla sua vettura.

12.03 Solo un installation lap per i cinque piloti scesi in pista in avvio di FP3.

12.02 Haas opta per la gomma hard, AlphaTauri monta gomma soft per quello che potrebbe già essere un primo tentativo di time-attack.

12.00 SEMAFORO VERDE!!! Sainz non vuole perdere tempo e scende subito in pista con gomma gialla sulla sua McLaren.

11.59 Condizioni molto buone per ottenere delle prestazioni cronometriche di alto profilo: il vento è praticamente assente, mentre le temperature sono di 18° per quanto riguarda l’aria e di 24° per l’asfalto.

11.57 Novità importanti rispetto alla giornata di ieri: il direttore di gara Michael Masi ha modificato le regole sui track limits in curva 1,4 e 15. Adesso i piloti potranno oltrepassare la linea bianca restando però a contatto con il cordolo in uscita. Una modifica doverosa che arriva dopo la cancellazione di 125 crono nel corso delle prime due sessioni di libere.

11.54 Tra pochi minuti il via alla terza e ultima sessione di prove libere del GP di Portogallo 2020!

11.51 In realtà sono stati utilizzati ieri ben tre fondi diversi sulla SF1000: oltre a quello standard, sono stati portati in pista anche un fondo aggiornato ed un altro già in versione 2021.

11.48 Grandissima curiosità per capire il vero livello della Ferrari in Portogallo a parità di condizioni con tutti gli altri team rivali. La scuderia di Maranello ha portato a Portimao un nuovo diffusore e un fondo rivisto per lavorare già in ottica 2021. Si prova già a capire quale direzione prendere in vista della prossima annata.

11.45 Le Frecce Nere si confermano dunque le macchine da battere anche a Portimao ma dovranno vedersela come di consueto con la Red Bull di Max Verstappen. L’olandese è stato abbastanza consistente ma si è reso protagonista di un incidente sicuramente evitabile con la Racing Point di Stroll (non è stato preso nessun provvedimento da parte dei commissari).

Tempers flare as Stroll and Verstappen collide at Turn 1 💥#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/9xhTKe43dp — Formula 1 (@F1) October 23, 2020

11.42 Mercedes, nonostante un day-1 abbastanza confuso e non così indicativo dal punto di vista delle prestazioni cronometriche, ha dettato il passo in entrambe le prime sessioni di libere con un Valtteri Bottas in grande spolvero sia sul giro secco che sul passo gara.

11.38 Si riparte dalla classifica delle FP2 di ieri pomeriggio, in cui però non tutti i piloti sono riusciti a completare un time-attack:

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:17.940 32

2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:18.535 +0.595s 34

3 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:18.743 +0.803s 35

4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.838 +0.898s 34

5 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:19.113 +1.173s 32

6 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:19.175 +1.235s 34

7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:19.178 +1.238s 26

8 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:19.308 +1.368s 27

9 31 Esteban Ocon RENAULT 1:19.496 +1.556s 32

10 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:19.643 +1.703s 37

11 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.821 +1.881s 33

12 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:19.901 +1.961s 34

13 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:19.987 +2.047s 28

14 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:20.465 +2.525s 33

15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:20.490 +2.550s 34

16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:20.680 +2.740s 29

17 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:20.729 +2.789s 33

18 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:20.867 +2.927s 32

19 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:20.983 +3.043s 26

20 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.396 +3.456s 34

11.34 Primo momento della verità per tutti i team, che cominceranno a svelare il proprio potenziale soprattutto sul giro secco per preparare nel migliore dei modi le qualifiche pomeridiane.

11.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020, dodicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1.

Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Programma odierno

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020, dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Si gareggia per la prima volta (in un weekend di gara ufficiale) in quel di Portimao, su un tracciato altamente spettacolare ed impegnativo che ha già messo a dura prova i piloti della griglia nel corso delle prove libere del venerdì. Il circuito dell’Algarve è caratterizzato da una serie di saliscendi molto accentuati che rendono alcune curve praticamente cieche per chi si trova al volante di una monoposto.

Mercedes, nonostante un day-1 abbastanza confuso e non così indicativo dal punto di vista delle prestazioni cronometriche, ha dettato il passo in entrambe le prime sessioni di libere con un Valtteri Bottas in grande spolvero sia sul giro secco che sul passo gara. Le Frecce Nere si confermano dunque le macchine da battere anche a Portimao ma dovranno vedersela come di consueto con la Red Bull di Max Verstappen, mentre Ferrari ha messo in evidenza dei buoni progressi e potrebbe ambire ad ottenere il quarto posto in griglia con Charles Leclerc per il secondo GP di seguito. Rispetto al Nurburgring però ci sono dei buoni presupposti anche per Sebastian Vettel in ottica terza-quarta fila, dopo i buoni riscontri raccolti da parte del tedesco della Rossa nella giornata di ieri.

Appuntamento dunque a partire dalle ore 12.00 con il semaforo verde della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020 a Portimao. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere l’avvicinamento a qualifiche e gara dei piloti di Formula 1 a Portimao: buon divertimento!

