LIVE F1, GP Portogallo 2020 in DIRETTA: FP3 in tempo reale, Leclerc e la Ferrari si preparano per le qualifiche

Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Programma odierno

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020, dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Si gareggia per la prima volta (in un weekend di gara ufficiale) in quel di Portimao, su un tracciato altamente spettacolare ed impegnativo che ha già messo a dura prova i piloti della griglia nel corso delle prove libere del venerdì. Il circuito dell’Algarve è caratterizzato da una serie di saliscendi molto accentuati che rendono alcune curve praticamente cieche per chi si trova al volante di una monoposto.

Mercedes, nonostante un day-1 abbastanza confuso e non così indicativo dal punto di vista delle prestazioni cronometriche, ha dettato il passo in entrambe le prime sessioni di libere con un Valtteri Bottas in grande spolvero sia sul giro secco che sul passo gara. Le Frecce Nere si confermano dunque le macchine da battere anche a Portimao ma dovranno vedersela come di consueto con la Red Bull di Max Verstappen, mentre Ferrari ha messo in evidenza dei buoni progressi e potrebbe ambire ad ottenere il quarto posto in griglia con Charles Leclerc per il secondo GP di seguito. Rispetto al Nurburgring però ci sono dei buoni presupposti anche per Sebastian Vettel in ottica terza-quarta fila, dopo i buoni riscontri raccolti da parte del tedesco della Rossa nella giornata di ieri.

Appuntamento dunque a partire dalle ore 12.00 con il semaforo verde della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020 a Portimao. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere l’avvicinamento a qualifiche e gara dei piloti di Formula 1 a Portimao: buon divertimento!

