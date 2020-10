LIVE F1, GP Portogallo 2020 in DIRETTA: clamorosa pole di Hamilton su Bottas, poi Verstappen e Leclerc!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Loading...

Loading...

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

LE DICHIARAZIONI DI LEWIS HAMILTON

LE DICHIARAZIONI DI VALTTERI BOTTAS

16.35 Si chiude una splendida qualifica del GP del Portogallo! Hamilton piazza la pole numero 97 della carriera davanti a Bottas, Verstappen e un ottimo Leclercl. Vettel chiude 15mo. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata!

CLASSIFICA TEMPI QUALIFICHE

1 44 L. Hamilton (M) Mercedes 1’16″652 21 2 77 V. Bottas (M) Mercedes +00″102 1’16″754 17 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″252 1’16″904 23 4 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″438 1’17″090 23 5 11 S. Perez (B) Racing Point +00″571 1’17″223 21 6 23 A. Albon (B) Red Bull +00″785 1’17″437 29 7 55 C. Sainz (B) McLaren +00″868 1’17″520 24 8 4 L. Norris (B) McLaren +00″873 1’17″525 24 9 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +01″151 1’17″803 26 10 3 D. Ricciardo (B) Renault 17

POLE PAZZESCA DI HAMILTON!!!!!!!!!!!!!! CHE GIRO FINALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 102 millesimi su Bottas, ma ottimo Leclerc quarto a 438

Verstappen chiude a 150 millesimi da Bottas, Leclerc quarto a 336, Hamilton 1:16.652!!!!!!!!!!!!!!!! POLE POSITION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BANDIERA A SCACCHI!!!!!!!!!! Botta arriva al T2 con 264 millesimi di vantaggio!!! Chiude in 1:16.754!!!!!!!!!! PRIMOOOOOOOOOO!!!!!!!!! 180 millesimi su Hamilton che si rilancia!

-1 Bottas parte ora, arriva al T1 con 203 millesimi di vantaggio!!

-2 Mercedes in pista con le medie, Leclerc con le soft. Hamilton chiude il primo giro in 1:16.934 per 52 millesimi!

-3 Attenzione! Entra in scena Hamilton con le gomme medie!! Ricciardo probabilmente non entrerà in pista perchè l’ala posteriore è danneggiata

-4 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 77 V. Bottas (B) Mercedes 1’16″985 11 2 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00″048 1’17″033 16 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″122 1’17″107 15 4 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″471 1’17″456 18 5 11 S. Perez (B) Racing Point +00″489 1’17″474 17 6 55 C. Sainz (B) McLaren +00″535 1’17″520 18 7 23 A. Albon (M) Red Bull +00″889 1’17″874 21 8 4 L. Norris (B) McLaren +04″229 1’21″214 18 9 3 D. Ricciardo (B) Renault 17 10 10 P. Gasly (B) AlphaTauri 21

-5 Bottas precede Hamilton di 48 millesimi, quindi Verstappen terzo a 121, Leclerc quarto a 470 quindi Perez a 488

-6 Verstappen terzo a 121 millesimi da Bottas!!!! che giro per l’olandese!!!!!!

-7 Leclerc arriva al T2 con 4 decimi da Bottas, chiude in 1:17.456 terzo a 470 millesimi

-8 Leclerc e Verstappen effettuano due giri di riscaldamento

-9 Bottas parte e fa segnare 22.316 nel T1, Hamilton 22.348, il finlandese arriva al T2 in 51.859, Hamilton 51.844, Bottas chiude in 1:16.986, Hamilton 1:17.033

-11 minuti, subito in pista le due Mercedes, poi Leclerc e Verstappen

16.18 SCATTA LA Q3!!!!!!!!!!! CACCIA ALLA POLE DI PORTIMAO!!!!!!!!!!

16.13 Ed ora non rimane che la Q3, caccia alla pole position apertissima!

RIEPILOGO TEMPI FP2

1 77 V. Bottas (M) Mercedes 1’16″466 8 2 44 L. Hamilton (M) Mercedes +00″358 1’16″824 11 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″572 1’17″038 11 4 11 S. Perez (B) Racing Point +00″663 1’17″129 11 5 55 C. Sainz (B) McLaren +00″717 1’17″183 15 6 4 L. Norris (B) McLaren +00″855 1’17″321 15 7 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″901 1’17″367 17 8 16 C. Leclerc (M) Ferrari +00″901 1’17″367 11 9 23 A. Albon (B) Red Bull +00″945 1’17″411 16 10 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″015 1’17″481 13 11 31 E. Ocon (B) Renault +01″148 1’17″614 15 12 18 L. Stroll (B) Racing Point +01″160 1’17″626 18 13 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +01″262 1’17″728 18 14 63 G. Russell (B) Williams +01″322 1’17″788 14 15 5 S. Vettel (M) Ferrari +01″453 1’17″919 16

ELIMINATI: Ocon, Stroll, Kvyat, Russell e Vettel.

Leclerc chiude senza migliorare e rimane ottavo, Vettel 15mo dietro Russell addirittura, mentre RICCIARDO VA NELLA GHIAIA!

BANDIERA A SCACCHI, SI CHIUDE LA Q2!!! Ocon rimane undicesimo, Verstappen terzo a 572 millesimi

-1 Si lanciano tutti! Ultimi istanti vibranti della Q2!!!!!!!!!

-2 Kvyat conclude il primo giro ma rimane 13mo, Albon migliora ma rimane alle spalle di Leclerc. nono

-3 Leclerc di nuovo con le gomme medie! Il monegasco ci prova! Anche Vettel!

-4 Di nuovo in pista i primi piloti. Vedremo come si muoveranno le varie scuderie…

-5 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 77 V. Bottas (M) Mercedes 1’16″466 8

2 44 L. Hamilton (M) Mercedes +00″358 1’16″824 11

3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″630 1’17″096 6

4 11 S. Perez (B) Racing Point +00″663 1’17″129 11

5 55 C. Sainz (B) McLaren +00″717 1’17″183 15

6 4 L. Norris (B) McLaren +00″855 1’17″321 15

7 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″901 1’17″367 12

8 16 C. Leclerc (M) Ferrari +00″901 1’17″367 6

9 23 A. Albon (B) Red Bull +00″945 1’17″411 11

10 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″015 1’17″481 8

11 31 E. Ocon (B) Renault +01″148 1’17″614 10

12 18 L. Stroll (B) Racing Point +01″160 1’17″626 12

13 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +01″262 1’17″728 12

14 5 S. Vettel (M) Ferrari +01″510 1’17″976 10

15 63 G. Russell (B) Williams +01″938 1’18″404 14

-6 Di nuovo tutti ai box ora, cosa farà Leclerc? Tornerà in pista con le medie?

-7 Vettel migliora nel T2 ma perde tanto nel T3, rimane 14mo, Leclerc si rilancia ma abortisce il giro nel T1

-8 Sainz sale in quarta posizione ma Verstappen, terzo, lo scalza subito

-9 Hamilton si rilancia ma non migliora nel T1, arriva al T2 con 546 millesimi sul taglio, quindi arriva sul traguardo in 1:16.824 ed è secondo!

-10 Vettel chiude in 1:18.116 undicesimo, Leclerc 1:17.367 è sesto

-11 Bottas 1:16.466, Hamilton invece abortisce il suo giro, le Ferrari compiono un secondo giro di lancio

-12 Primo tempo di Stroll in 1:17.626, quindi Kvyat secondo, ma Perez sale in vetta in 1:17.129

-13 Tutti in pista, i piloti si lanciano per il primo giro della Q2

-14 minuti: le Ferrari ci provano con le gomme medie! Anche le Mercedes, mentre tutti gli altri sono con le soft.

15.55 SCATTA LA Q2!!!!!!!!!

15.54 Pochi minuti e sarà tempo di Q2! Vedremo se qualche pilota cambierà strategia e cercherà di qualificarsi con le gomme medie…

15.51 I TEMPI DELLA FP1

1 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’16″828 6 2 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″051 1’16″879 6 3 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″117 1’16″945 5 4 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″381 1’17″209 12 5 11 S. Perez (B) Racing Point +00″542 1’17″370 7 6 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″593 1’17″421 6 7 23 A. Albon (B) Red Bull +00″607 1’17″435 9 8 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″618 1’17″446 8 9 4 L. Norris (B) McLaren +00″719 1’17″547 9 10 3 D. Ricciardo (B) Renault +00″793 1’17″621 8 11 55 C. Sainz (B) McLaren +00″799 1’17″627 8 12 18 L. Stroll (B) Racing Point +00″839 1’17″667 9 13 31 E. Ocon (B) Renault +00″947 1’17″775 8 14 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +01″013 1’17″841 10 15 63 G. Russell (B) Williams +01″103 1’17″931 9 16 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +01″373 1’18″201 10 17 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +01″395 1’18″223 10 18 8 R. Grosjean (B) Haas +01″536 1’18″364 10 19 20 K. Magnussen (B) Haas +01″680 1’18″508 10 20 6 N. Latifi (B) Williams +01″949 1’18″777 11

Russell si mette in quindicesima posizione con 270 millesimi di margine su Raikkonen che è out! Assieme a lui Giovinazzi, le Haas e Latifi!

Vettel non migliora nel T1, arriva al T2 con un distacco di 637 millesimi, chiude il suo ultimo giro in 1:17.446 ed è settimo!

BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q1! Vediamo gli ultimissimi tempi!!

-1 Albon si mette comodo in sesta posizione, si lancia Vettel!

-2 Leclerc e chi lo precede rimangono ai box. Tutti gli altri si lanciano!

-3 Rientrano in pista i primi piloti, tutti a caccia del giro perfetto per passare alla Q2

-4 Tutti fermi ai box ora, torneranno in azione solamente i piloti che dovranno evitare il taglio probabilmente. Per ora gli esclusi sarebbero Grosjean, Raikkonen, Russell, Magnussen e Latifi. Rischiano Giovinazzi e Vettel.

-5 AGGIORNAMENTO TEMPI! Vettel a rischio!!

1 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’16″828 6 2 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″051 1’16″879 6 3 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″117 1’16″945 5 4 11 S. Perez (B) Racing Point +00″542 1’17″370 5 5 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″593 1’17″421 3 6 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″689 1’17″517 8 7 4 L. Norris (B) McLaren +00″719 1’17″547 5 8 55 C. Sainz (B) McLaren +00″799 1’17″627 4 9 18 L. Stroll (B) Racing Point +00″839 1’17″667 8 10 23 A. Albon (B) Red Bull +00″894 1’17″722 4 11 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″131 1’17″959 3 12 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +01″231 1’18″059 3 13 5 S. Vettel (B) Ferrari +01″320 1’18″148 4 14 31 E. Ocon (B) Renault +01″446 1’18″274 3 15 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +01″711 1’18″539 7 16 8 R. Grosjean (B) Haas +01″715 1’18″543 7 17 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +01″905 1’18″733 3 18 63 G. Russell (B) Williams +02″004 1’18″832 6 19 20 K. Magnussen (B) Haas +02″073 1’18″901 5 20 6 N. Latifi (B) Williams +02″080 1’18″908 6

-6 Hamilton chiude un altro giro e chiude in 1:16.828, primo per 51 millesimi su Verstappen, quindi terzo Bottas a un decimo

-7 Perez si riporta in terza posizione a 306 millesimi, mentre Verstappen fa il record nel T2 e chiude in 1:16.879 e vola in vetta!!!!!!!!

-7 Ecco Leclerc!! Terzo tempo a 357 millesimi dalla vetta! Albon sale in settima posizione, ora rischia Raikkonen, quindicesimo

-8 Hamilton conclude il suo primo giro in 1:17.114 a 50 millesimi da Bottas! Vettel sale in sesta posizione

-9 Hamilton commette un errore e si rilancia, Norris si mette secondo a 483 millesimi, fuoripista da una Haas che però non crea problemi

-10 Arrivano le Mercedes! Bottas completa il suo primo giro con il tempo di 1:17.064, secondo Perez a 565 millesimi, terzo Verstappen a 636

-11 Vettel fa segnare il suo primo tempo in 1:18.148, Leclerc risponde in 1:17.974 e va al comando con 66 millesimi su Perez

-12 Sainz secondo a 116 millesimi, molti intanto preferiscono due giri per scaldare le gomme

-13 Ocon si mette al secondo posto a 234 millesimi, lo passa Ricciardo con 204, quindi Gasly a 340

-14 Kvyat si mette al secondo posto, quindi Gasly lo passa subito.

-15 Il primo tempo lo fa segnare Sergio Perez in 1:18.040

-16 I piloti si lanciano, il traffico potrebbe davvero essere decisivo in un circuito simile. Si parte!

-17 minuti: si entra in azione! Piloti in fila indiana subito in pista per non perdere nemmeno un secondo della prima manche

15.30 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA Q1!!!!!!!!!

15.28 Ci siamo! Due minuti e, finalmente, si parte!!

15.27 I piloti entrano nei rispettivi abitacoli, sembra che sia tutto ok e tra 3 minuti si possa partire!

15.25 NEL FRATTEMPO RIPROPONIAMO I TEMPI DELLE FP3

15.19 Si continua con i lavori. La F1 conferma le qualifiche alle ore 15.30 per ora

15.13 Gli inservienti del tracciato stanno controllando tutti i cordoli. Si andrà per le lunghe…?

15.10 I lavori proseguono. Si stanno saldando e fissando le grate di scolo. Speriamo che non ci siano ulteriori intoppi

15.05 A questo punto rimaniamo in attesa di nuove informazioni dalla direzione gara. Altrimenti si partirà come previsto alle ore 15.30 italiane.

15.02 Riproponiamo le immagini di questa mattina quando Vettel è andato a sollevare il tombino…

Another eventful practice session in Portimao 😮#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

15.00 Davvero una situazione ai limiti del credibile. Questa mattina nel corso della FP3 Vettel era finito sul cordolo e aveva sollevato questo tombino di drenaggio. A due ore distanza non si era ancora pensato di risolvere la situazione?

Qualifying is delayed ❌ There will be a 30 minute delay in order for the track’s drain covers to be inspected.#SkyF1 | #F1 | #PortugueseGP 🇵🇹 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) October 24, 2020

14.58 Arriva, con colpevole ritardo, la comunicazione ufficiale anche della F1

🚨 UPDATE 🚨 The start of qualifying is delayed by 30 minutes while the circuit is repaired at Turn 14 following damage in FP3 New start time 14:30 ⏰#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/7kSRPY7tlT — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

14.57 Si sta lavorando sull’impianto di drenaggio che questa mattina ha sollevato anche Sebastian Vettel

A minutos de arrancar la Qualy de Formula 1 todavía trabajan en las rejillas que se rompieron. #PortugueseGP pic.twitter.com/Od6VipcHAk — Puro Automovilismo (@TAutomovilismo) October 24, 2020

14.56 Ci sono problemi in curva 14, per cui la qualifica prenderà il via alle ore 15.30

Hold that thought. 30mins delay while the track is being repaired at Turn 14. #RSSpirit #PortugueseGP https://t.co/gLqE9ndN5p — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) October 24, 2020

14.55 ATTENZIONE! LE QUALIFICHE PRENDERANNO IL VIA CON 30 MINUTI DI RITARDO!

14.54 Le Ferrari, soprattutto nelle ultime uscite, hanno dimostrato di essere al proprio meglio soprattutto sul giro secco oppure a serbatoi leggeri. Si confermeranno anche sulla pista lusitana?



14.52 Nonostante qualche testa-coda, le Ferrari hanno messo in mostra passi in avanti importanti a Portimao. Il nuovo fondo e il nuovo diffusore edizioni 2021 sembrano aver fatto compiere passi in avanti alle SF1000

Charles Leclerc juuuuust about escaped the gravel at Turn 14 👀#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/OS3OoGkyrF — Formula 1 (@F1) October 23, 2020

14.49 Max Verstappen riuscirà ad inserirsi nella lotta per la prima fila? La sua giornata di ieri si è chiusa con un “botto” che avrebbe evitato volentieri con Lance Stroll..

Tempers flare as Stroll and Verstappen collide at Turn 1 💥#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/9xhTKe43dp — Formula 1 (@F1) October 23, 2020



14.47 Gustiamoci un giro sullo splendido tracciato di Portimao, con i suoi sali-scendi e curve mozzafiato, con Valtteri Bottas

Jump onboard with @ValtteriBottas for the quickest lap in FP2 on Friday 🚀 And get a mega view of Portimao from the best seat in the house 🍿#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/Ru6O69H9H8 — Formula 1 (@F1) October 23, 2020

14.45 La Mercedes, come detto, è prontissima per l’ennesima pole della sua annata. Valtteri Bottas ha disputato un venerdì quasi impeccabile, riuscirà a mettere in discussione il Re delle pole? Lewis Hamilton vuole la numero 97 della carriera!

14.43 I TEMPI DELLA FP3 DISPUTATA QUESTA MATTINA

1 77 V. Bottas Mercedes 1’16″654 27

2 44 L. Hamilton Mercedes +00″026 1’16″680 23

3 33 M. Verstappen Red Bull +00″158 1’16″812 21

4 10 P. Gasly AlphaTauri +00″276 1’16″930 24

5 23 A. Albon Red Bull +00″463 1’17″117 25

6 16 C. Leclerc Ferrari +00″575 1’17″229 20

7 55 C. Sainz McLaren +00″584 1’17″238 24

8 11 S. Perez Racing Point +00″643 1’17″297 17

9 4 L. Norris McLaren +00″824 1’17″478 22

10 31 E. Ocon Renault +01″012 1’17″666 20

11 5 S. Vettel Ferrari +01″031 1’17″685 24

12 26 D. Kvyat AlphaTauri +01″066 1’17″720 29

13 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″268 1’17″922 20

14 3 D. Ricciardo Renault +01″281 1’17″935 13

15 63 G. Russell Williams +01″378 1’18″032 20

16 18 L. Stroll Racing Point +01″446 1’18″100 17

17 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″547 1’18″201 20

18 20 K. Magnussen Haas +01″719 1’18″373 13

19 6 N. Latifi Williams +01″743 1’18″397 20

20 8 R. Grosjean Haas +01″800 1’18″454 19

14.41 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI

1 MERCEDES 391

2 RED BULL RACING HONDA 211

3 RACING POINT BWT MERCEDES 120

4 MCLAREN RENAULT 116

5 RENAULT 114

6 FERRARI 80

7 ALPHATAURI HONDA 67

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 5

9 HAAS FERRARI 3

10 WILLIAMS MERCEDES 0

14.38 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE F1

1 Hamilton GBR MERCEDES 230

2 Bottas FIN MERCEDES 161

3 Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 147

4 Ricciardo AUS RENAULT 78

5 Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 68

6 Norris GBR MCLAREN RENAULT 65

7 Albon THA RED BULL RACING HONDA 64

8 Leclerc MON FERRARI 63

9 Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 57

10 Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 53

11 Sainz ESP MCLAREN RENAULT 51

12 Ocon FRA RENAULT 36

13 Vettel GER FERRARI 17

14 Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 14

15 Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 10

16 Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 3

17 Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

18 Grosjean FRA HAAS FERRARI 2

19 Magnussen DEN HAAS FERRARI 1

20 Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

21 Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

14.36 La Mercedes è ininterrottamente in pole position da 12 gare. L’ultima partenza al palo non-Mercedes è di Max Verstappen nel GP del Brasile del 16 novembre 2019. Riusciranno a completare un anno intero?

14.34 Nello specifico Lewis Hamilton ha conquistato 8 pole position, contro le 3 di Valtteri Bottas.

14.32 Sulla pista lusitana tutti vanno a caccia della pole position che, per il momento, è sempre stata appannaggio della Mercedes. 11 gare e altrettante partenze al palo per le Frecce nere

14.30 Buongiorno e benvenuti a Portimao, tra mezzora esatta scatteranno le qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2020 di Formula Uno

LA CRONACA DELLA FP3

I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA FP3

13.07 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 15.00 per l’inizio delle qualifiche sempre su OA Sport!

13.05 Mercedes resta favorita per occupare tutta la prima fila, ma Verstappen ha fatto intravedere un grande potenziale su gomma gialla. Ferrari dovrà lottare per portare entrambe le macchine in Q3 e poi per provare a prendersi la seconda/terza fila.

13.03 Questa terza sessione di libere ha fornito delle indicazioni interessanti ma non definitive. Non ci resta dunque che aspettare la qualifica per capire il vero potenziale dei team almeno sul giro secco.

13.01 Ecco la classifica finale delle FP3 a Portimao:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:16.654 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.026 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.158 2

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.276 4

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.463 3

6 Charles LECLERC Ferrari+0.575 5

7 Carlos SAINZ McLaren+0.584 5

8 Sergio PEREZ Racing Point+0.643 2

9 Lando NORRIS McLaren+0.824 5

10 Esteban OCON Renault+1.012 3

11 Sebastian VETTEL Ferrari+1.031 5

12 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.066 4

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.268 3

14 Daniel RICCIARDO Renault+1.281 4

15 George RUSSELL Williams+1.378 6

16 Lance STROLL Racing Point+1.446 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.547 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.633 3

19 Nicholas LATIFI Williams+1.743 7

20 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.800

13.00 BANDIERA ROSSA! La sessione viene interrotta con 30″ di anticipo rispetto alla bandiera a scacchi per un tombino rialzato fuori traiettoria ma all’interno della pista.

12.59 Scende sotto l’1:21 anche Leclerc!! Grande passo gara per il monegasco della Rossa in questa fase.

12.57 Grande fatica anche per Racing Point in questo frangente con gomma rossa nuova nel time-attack. 1’21″1 Leclerc e 1’21″6 per Vettel nell’ultimo giro.

12.56 Ultimo passaggio in 1’21″0 per entrambe le Ferrari su gomma morbida. Questo sarebbe davvero un ottimo passo come primo stint in gara, nel frattempo Mercedes è scesa costantemente sotto l’1:21.

12.55 Da seguire in questi ultimi minuti la simulazione di qualifica con gomma soft della Racing Point con Perez e Stroll.

12.54 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:16.654 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.026 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.158 2

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.276 4

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.463 3

6 Charles LECLERC Ferrari+0.575 5

7 Carlos SAINZ McLaren+0.584 3

8 Sergio PEREZ Racing Point+0.643 2

9 Lando NORRIS McLaren+0.824 3

10 Esteban OCON Renault+1.012 3

11 Sebastian VETTEL Ferrari+1.031 5

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.268 3

13 Daniel RICCIARDO Renault+1.281 3

14 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.314 4

15 George RUSSELL Williams+1.378 3

16 Lance STROLL Racing Point+1.446 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.567 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.719 3

19 Nicholas LATIFI Williams+1.743 6

20 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.800

12.52 Il vento sta aumentando di intensità e la Red Bull non è in grado di migliorare le prestazioni ottenute in precedenza con gomma media.

12.50 Bella sfida nel frattempo tra Hamilton e Bottas sul passo gara con gomma rossa. Ultimo passaggio in 1’20″8 per il britannico, 1’21″0 per il finlandese.

12.49 Red Bull sta facendo fatica a trovare il grip con la gomma soft in questo finale di turno. Molto difficile da interpretare dunque il potenziale di Verstappen e Albon in vista della qualifica.

12.48 Verstappen non trova (o non cerca) la performance con questa gomma rossa, ma non è ancora impegnato nella simulazione di passo gara.

12.47 Meno di un quarto d’ora al termine della sessione. Mercedes comincia a lavorare sul passo gara con elevato carico di carburante a bordo.

12.46 Due giri di lancio per Verstappen, in modo da mandare correttamente in temperatura gli pneumatici.

12.45 Ecco Verstappen che scende in pista con gomma soft nuova. Momento cruciale in vista della lotta per la pole position di oggi pomeriggio…

12.43 Sainz si migliora leggermente ma resta in settima posizione alle spalle di Leclerc per soli 9 millesimi. A breve Verstappen in pista per il time-attack con gomma rossa.

12.41 Le Ferrari non migliorano al secondo tentativo e rientrano ai box. Si lancia nel frattempo un Gasly in grande spolvero quest’oggi con l’AlphaTauri.

12.39 Grande attesa per vedere la simulazione di Q3 per Red Bull con gomma soft nuova… Verstappen può chiudere la sessione con il miglior tempo davanti alle Mercedes.

12.38 Le Rosse si migliorano ma non impressionano: Leclerc 6° a 0.575, Vettel 11° a 1.076 dalla vetta.

12.37 Anche la Ferrari comincia il secondo run odierno con entrambi i piloti su gomma soft.

12.36 Bottas risponde a Hamilton e passa al comando per 26 millesimi! Che sfida all’interno del team Mercedes in vista delle qualifiche…

12.34 Mercedes anticipa tutti ed effettua adesso il secondo run di giornata con gomme morbide nuove.

12.33 Di seguito la classifica aggiornata in attesa del secondo time-attack:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:16.680 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.132 1

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.250 3

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.437 2

5 Carlos SAINZ McLaren+0.562 2

6 Charles LECLERC Ferrari+0.730 1

7 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.898 3

8 Esteban OCON Renault+0.986 2

9 Lando NORRIS McLaren+1.020 2

10 Sergio PEREZ Racing Point+1.215 1

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.242 2

12 Daniel RICCIARDO Renault+1.255 2

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.288 3

14 George RUSSELL Williams+1.352 2

15 Sebastian VETTEL Ferrari+1.399 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.541 2

17 Lance STROLL Racing Point+1.598 1

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.693 2

19 Nicholas LATIFI Williams+1.717 2

20 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.838

12.32 Verstappen si è rilanciato dopo il tempo cancellato ottenendo comunque un ottimo 1’16″812 a 132 millesimi di ritardo da Hamilton con una mescola di svantaggio rispetto al britannico.

12.31 Entrambe le Ferrari sono ferme ai box in attesa di montare un secondo treno di gomme soft nuove per il time-attack finale.

12.29 Il tempo di Verstappen è stato cancellato causa violazione dei track limits in curva 1. L’olandese ha comunque lanciato un segnale importante…

12.28 VERSTAPPEN!!! Miglior tempo di giornata in 1’16″659 con gomma gialla!

12.27 Ottima prestazione Red Bull con Verstappen, 3° a mezzo secondo dalla vetta montando gomma media. L’olandese ha dunque una mescola di svantaggio rispetto alle Mercedes.

12.26 Mostruoso Gasly con l’AlphaTauri!! Il francese si migliora ancora e scende sotto l’1:17 restando in seconda piazza e avvicinandosi a 250 millesimi dal tempo di Hamilton.

12.25 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:16.680 2

2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.367 2

3 Charles LECLERC Ferrari+0.730 1

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.898 2

5 Carlos SAINZ McLaren+0.913 2

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.979 1

7 Lando NORRIS McLaren+1.020 1

8 Esteban OCON Renault+1.211 1

9 Daniel RICCIARDO Renault+1.255 2

10 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.288 2

11 Sebastian VETTEL Ferrari+1.399 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.691 1

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.897 1

14 George RUSSELL Williams+1.967 2

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.114 2

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.308 2

17 Nicholas LATIFI Williams+2.784 1

18 Alexander ALBON Red Bull Racing+15.740 2

19 Lance STROLL Racing Point- – 1

20 Sergio PEREZ Racing Point- – 1

12.23 Fantastico Hamilton che si è migliorato ulteriormente al terzo tentativo di time-attack sullo stesso set di gomme soft fermando il cronometro in 1’16″680.

12.22 Testacoda per Leclerc nel T3. Treno di gomme soft ormai inutilizzabile per lo spiattellamento degli pneumatici.

12.21 Gasly vola in seconda piazza con un giro strepitoso in 1’17″047 e ridimensiona almeno in parte la prestazione di Leclerc. La pista è comunque in grande miglioramento.

12.20 Red Bull prova la carta della gomma gialla in questo avvio di FP3 con Verstappen, per capire se sarà possibile entrare in Q3 con una mescola di svantaggio.

12.18 SUPER LECLERC!!! 1’17″410 e seconda piazza provvisoria davanti alla Mercedes di Bottas! Il monegasco paga meno di mezzo secondo da un fantastico Hamilton.

12.17 Bottas si migliora al terzo tentativo di giro veloce (nel secondo aveva rallentato dopo il T1) e si porta a sei decimi dal tempo di Hamilton.

12.16 Non brillante il primo time-attack di Sebastian Vettel, 7° a in 1’18″859 a 1.928 dalla testa.

12.15 CHE GIRO HAMILTON!! 1’16″931 al secondo tentativo e 957 millesimi rifilati al compagno Bottas. Bene Charles Leclerc, 3° a 1.097 dalla vetta al primo time-attack.

12.14 Un giro di riscaldamento da parte di entrambi i piloti Ferrari per mandare in temperatura le gomme soft.

12.13 Si accende la FP3: Ferrari impegnata con Vettel e Leclerc su gomma soft nella prima simulazione di qualifica odierna.

12.11 Bottas mette a referto il primo giro cronometrato con un fantastico 1’17″888 e si mette a dettare il passo con 28 millesimi di vantaggio su Hamilton.

12.09 Mercedes rompe gli indugi e manda in pista Bottas e Hamilton con gomma soft per un primo confronto diretto tra i due sul giro secco.

12.08 Nessuna attività in pista al momento a Portimao. Sono tutti in attesa di un miglioramento delle condizioni per effettuare il primo run di giornata.

12.06 Albon non completa il primo giro lanciato e rientra ai box, in attesa quindi di scendere in pista più avanti per provare il time-attack.

12.04 Red Bull comincia il programma di lavoro odierno mandando in pista Albon con gomma hard, mentre Verstappen è fermo ai box con i meccanici che stanno lavorando sulla sua vettura.

12.03 Solo un installation lap per i cinque piloti scesi in pista in avvio di FP3.

12.02 Haas opta per la gomma hard, AlphaTauri monta gomma soft per quello che potrebbe già essere un primo tentativo di time-attack.

12.00 SEMAFORO VERDE!!! Sainz non vuole perdere tempo e scende subito in pista con gomma gialla sulla sua McLaren.

11.59 Condizioni molto buone per ottenere delle prestazioni cronometriche di alto profilo: il vento è praticamente assente, mentre le temperature sono di 18° per quanto riguarda l’aria e di 24° per l’asfalto.

11.57 Novità importanti rispetto alla giornata di ieri: il direttore di gara Michael Masi ha modificato le regole sui track limits in curva 1,4 e 15. Adesso i piloti potranno oltrepassare la linea bianca restando però a contatto con il cordolo in uscita. Una modifica doverosa che arriva dopo la cancellazione di 125 crono nel corso delle prime due sessioni di libere.

11.54 Tra pochi minuti il via alla terza e ultima sessione di prove libere del GP di Portogallo 2020!

11.51 In realtà sono stati utilizzati ieri ben tre fondi diversi sulla SF1000: oltre a quello standard, sono stati portati in pista anche un fondo aggiornato ed un altro già in versione 2021.

11.48 Grandissima curiosità per capire il vero livello della Ferrari in Portogallo a parità di condizioni con tutti gli altri team rivali. La scuderia di Maranello ha portato a Portimao un nuovo diffusore e un fondo rivisto per lavorare già in ottica 2021. Si prova già a capire quale direzione prendere in vista della prossima annata.

11.45 Le Frecce Nere si confermano dunque le macchine da battere anche a Portimao ma dovranno vedersela come di consueto con la Red Bull di Max Verstappen. L’olandese è stato abbastanza consistente ma si è reso protagonista di un incidente sicuramente evitabile con la Racing Point di Stroll (non è stato preso nessun provvedimento da parte dei commissari).

Tempers flare as Stroll and Verstappen collide at Turn 1 💥#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/9xhTKe43dp — Formula 1 (@F1) October 23, 2020

11.42 Mercedes, nonostante un day-1 abbastanza confuso e non così indicativo dal punto di vista delle prestazioni cronometriche, ha dettato il passo in entrambe le prime sessioni di libere con un Valtteri Bottas in grande spolvero sia sul giro secco che sul passo gara.

11.38 Si riparte dalla classifica delle FP2 di ieri pomeriggio, in cui però non tutti i piloti sono riusciti a completare un time-attack:

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:17.940 32

2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:18.535 +0.595s 34

3 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:18.743 +0.803s 35

4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.838 +0.898s 34

5 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:19.113 +1.173s 32

6 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:19.175 +1.235s 34

7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:19.178 +1.238s 26

8 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:19.308 +1.368s 27

9 31 Esteban Ocon RENAULT 1:19.496 +1.556s 32

10 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:19.643 +1.703s 37

11 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.821 +1.881s 33

12 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:19.901 +1.961s 34

13 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:19.987 +2.047s 28

14 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:20.465 +2.525s 33

15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:20.490 +2.550s 34

16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:20.680 +2.740s 29

17 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:20.729 +2.789s 33

18 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:20.867 +2.927s 32

19 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:20.983 +3.043s 26

20 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.396 +3.456s 34

11.34 Primo momento della verità per tutti i team, che cominceranno a svelare il proprio potenziale soprattutto sul giro secco per preparare nel migliore dei modi le qualifiche pomeridiane.

11.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020, dodicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1.

Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Programma odierno

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020, dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Si gareggia per la prima volta (in un weekend di gara ufficiale) in quel di Portimao, su un tracciato altamente spettacolare ed impegnativo che ha già messo a dura prova i piloti della griglia nel corso delle prove libere del venerdì. Il circuito dell’Algarve è caratterizzato da una serie di saliscendi molto accentuati che rendono alcune curve praticamente cieche per chi si trova al volante di una monoposto.

Mercedes, nonostante un day-1 abbastanza confuso e non così indicativo dal punto di vista delle prestazioni cronometriche, ha dettato il passo in entrambe le prime sessioni di libere con un Valtteri Bottas in grande spolvero sia sul giro secco che sul passo gara. Le Frecce Nere si confermano dunque le macchine da battere anche a Portimao ma dovranno vedersela come di consueto con la Red Bull di Max Verstappen, mentre Ferrari ha messo in evidenza dei buoni progressi e potrebbe ambire ad ottenere il quarto posto in griglia con Charles Leclerc per il secondo GP di seguito. Rispetto al Nurburgring però ci sono dei buoni presupposti anche per Sebastian Vettel in ottica terza-quarta fila, dopo i buoni riscontri raccolti da parte del tedesco della Rossa nella giornata di ieri.

Appuntamento dunque a partire dalle ore 12.00 con il semaforo verde della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020 a Portimao. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere l’avvicinamento a qualifiche e gara dei piloti di Formula 1 a Portimao: buon divertimento!

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse