LIVE F1, GP Imola 2020 in DIRETTA: una sola sessione di prove libere prima delle qualifiche

Programma odierno – Presentazione generale weekend

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, tredicesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Imola è pronta dunque a riabbracciare il circus per un weekend ufficiale di gara (seppur in formato ridotto) dopo 14 anni di attesa, anche se purtroppo l’evento si terrà a porte chiuse alla luce dell’attuale situazione sanitaria legata al Covid-19 in Italia.

Si tratta del terzo appuntamento stagionale della Formula 1 in programma sul suolo tricolore, dopo aver fatto tappa in precedenza a Monza e al Mugello. Vedremo se la due-giorni imolese saprà regalare uno spettacolo all’altezza delle aspettative, anche grazie ad un meteo favorevole che consentirà un regolare svolgimento dell’attività in pista sull’asciutto. Dal punto di vista tecnico Mercedes parte chiaramente con tutti i favori del pronostico per centrare l’ennesima accoppiata pole-vittoria del campionato, anche se dovrà come di consueto guardarsi le spalle dalla minaccia rappresentata dalla Red Bull di Max Verstappen. La casa di Stoccarda è ormai ad un passo dalla certezza aritmetica (basta un quarto posto di Hamilton o Bottas) del settimo titolo iridato costruttori consecutivo, che festeggerà con ogni probabilità già domani al termine del GP emiliano con quattro gare di anticipo rispetto alla fine della stagione.

Ci si aspetta dunque un duello per la pole position in casa Mercedes tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, mentre per entrare in seconda fila assieme a Verstappen sarà sicuramente grande battaglia con diversi team coinvolti. Ferrari punta tutto sul talento nel giro secco di Charles Leclerc, reduce da due quarti posti di fila ottenuti in qualifica al Nurburgring e a Portimao, ma servirà una prestazione maiuscola per precedere Racing Point, McLaren, Renault, la Red Bull di Albon e l’AlphaTauri di Gasly oggi pomeriggio nelle prove ufficiali. Obiettivo Q3 invece per Sebastian Vettel, attualmente in netta difficoltà rispetto al compagno di squadra monegasco alla guida di una SF1000 in crescita ma ancora molto lontana dal vertice.

Appuntamento fissato quest’oggi alle ore 10.00 per il semaforo verde dell’unica sessione di prove libere (da 90 minuti) del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, valido come tredicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del grande ritorno della Formula 1 dopo 14 anni a Imola: buon divertimento!

