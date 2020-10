LIVE F1, GP Imola 2020 in DIRETTA: svetta Hamilton, 5° Leclerc. Alle 14.00 le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.38 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 14.00 per le qualifiche sempre su OA Sport!

11.36 Obiettivo seconda fila molto difficile per Charles Leclerc, che dovrà superarsi per replicare il quarto posto delle ultime due qualifiche.

11.34 Hamilton si conferma il grande favorito per la pole position, ma Verstappen potrebbe dare fastidio alla Mercedes sia in qualifica che in gara alla luce della competitività messa in mostra stamattina.

11.32 Di seguito la classifica finale delle prove libere:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:14.726 7

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.297 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.492 5

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.907 4

5 Charles LECLERC Ferrari+0.962 8

6 Daniel RICCIARDO Renault+1.113 7

7 Esteban OCON Renault+1.219 9

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.240 4

9 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.335 5

10 Lance STROLL Racing Point+1.356 5

11 Sergio PEREZ Racing Point+1.383 5

12 Sebastian VETTEL Ferrari+1.441 8

13 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.824 5

14 Carlos SAINZ McLaren+1.834 6

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.838 6

16 Lando NORRIS McLaren+1.945 6

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.958 5

18 George RUSSELL Williams+2.054 6

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.334 5

20 Nicholas LATIFI Williams+3.053

11.30 BANDIERA A SCACCHI!! Buon segnale Ferrari proprio all’ultimo giro, con Leclerc 5° in 1’15″6 e Vettel 12° in 1’16″1. Il tedesco ha però trovato traffico nel terzo settore.

11.29 Molto traffico in questo finale di sessione. Le Ferrari si rilanciano per un secondo tentativo di time-attack.

11.28 Kvyat va in settima posizione e fa scalare Leclerc in ottava piazza. Non sarà così semplice entrare in Q3 quest’oggi per la Ferrari anche con il monegasco…

11.27 Si migliorano entrambe le Ferrari, ma senza impressionare. 7° Leclerc in 1’16″0, 12° Vettel in 1’16″2.

11.26 Ferrari in pista con gomma rossa!! Time-attack per Leclerc e Vettel a pochi minuti dalla bandiera a scacchi.

11.25 Gasly!! Gran tempo per il francese dell’AlphaTauri, che balza in quarta posizione in 1’15″6 rifilando due decimi alla Renault di Ricciardo. Sempre distante oltre quattro decimi la terza piazza assoluta di Bottas.

11.24 Ultimo passaggio in fotocopia per Verstappen e Bottas in 1’19″0. L’olandese monta gomma dura, il finlandese è in pista con la media.

11.22 Mercedes impressionante sul ritmo gara! Bottas strepitoso in 1’18″9 con la media, ma anche Hamilton fa paura in 1’19″5 con la soft.

11.20 Bottas prova la gomma media in questi ultimi dieci minuti per simulare il passo gara anche con il compound C3.

11.19 Entrambe le Ferrari sono ferme ai box, in attesa forse di un ultimo time-attack in questi dieci minuti finali di prove libere.

11.18 Passo gara estremamente positivo in questo frangente per Verstappen, con gli ultimi due passaggi in 1’19″3 e 1’19″5 su gomma rossa con la Red Bull.

11.17 Giovinazzi si migliora nella sua simulazione di qualifica con gomma morbida ed è adesso 14° in 1’16″5.

11.14 Super giro di attacco da parte di Hamilton in 1’19″4 nel suo run con gomma soft. Verstappen è meno efficace ad inizio run in 1’20″0.

11.13 Vettel, dopo uno stint positivo su gomma dura, scende in pista adesso con un set di pneumatici soft.

11.12 Comincia la simulazione passo gara anche per Verstappen e Hamilton, entrambi su gomma soft.

11.11 Molto ampia la differenza prestazionale sul passo tra la mescola morbida e quella dura. Leclerc gira adesso in 1’21″8, mentre Vettel taglia il traguardo in 1’20″3 dopo 13 giri di long-run con gli pneumatici a banda bianca.

11.10 “La macchina è davvero difficile da guidare”, commenta Leclerc via radio. Difficoltà sul passo gara per il monegasco della Ferrari almeno su gomma rossa.

11.09 Mercedes, per dare un riferimento, gira costantemente sotto l’1:20 con Bottas in questa fase su gomma morbida.

11.08 Si alzano i tempi delle Ferrari nell’ultimo passaggio: 1’20″7 per Vettel su gomma hard, 1’21″1 per Leclerc su gomma soft.

11.06 Ricciardo fa un grande passo avanti e si mette a dettare il passo nel gruppo inseguitore in 1’15″839 a 1.113 dalla vetta.

11.04 Vettel è impegnato da otto giri in una simulazione di passo gara con gomma dura. Il tedesco della Rossa gira in 1’20″3, quattro decimi più rapido rispetto a Leclerc. Il monegasco è in pista però con gomma soft.

11.02 Altri due piloti si portano davanti a Leclerc: 4° posto per Ocon in 1’15″9, 5° per Albon in 1’16″0.

11.01 HAMILTON!! Il britannico scende sotto il muro dell’1:15 in 1’14″726 e rifila 297 millesimi a Verstappen con gomma soft.

10.59 Le Racing Point si sono portate al comando del gruppo inseguitore, facendo scivolare Leclerc in sesta posizione a 126 millesimi dalla quarta piazza.

10.56 Hamilton migliora leggermente e scavalca Bottas di 6 millesimi, ma Verstappen risponde alle Mercedes portandosi nuovamente al comando in 1’15″023! I primi tre sono racchiusi in meno di due decimi nella simulazione di qualifica.

10.54 Miglior tempo Bottas!! Il finlandese della Mercedes stampa un notevole 1’15″218 al settimo passaggio sullo stesso set di gomme soft e balza al comando in attesa del time-attack di Hamilton.

10.53 Crono cancellato a Sainz, per aver oltrepassato i limiti della pista. Attenzione nel frattempo a Hamilton che scende in pista con gomma rossa…

10.51 Bel tempo per Sainz, che si porta in quarta piazza a 392 millesimi dalla vetta precedendo Leclerc di quattro decimi.

10.49 Si lancia anche Carlos Sainz con la McLaren con un nuovo set di gomma morbida. Lo spagnolo sarà uno degli avversari più temibili per la Ferrari in qualifica per provare ad entrare in seconda fila.

10.48 Piccola sbavatura in uscita dall’ultima curva per Bottas, che non riesce a migliorarsi (di pochi centesimi) nel primo tentativo di time-attack su gomma soft.

10.46 Siamo arrivati al giro di boa di questa sessione di prove libere: meno di 45 minuti a disposizione per preparare la qualifica!

10.45 Russell nel frattempo progredisce ed è 13° con la Williams a 1.863 dal miglior tempo di Verstappen. Il giovane britannico vuole fare una nuova impresa in qualifica andando a caccia del Q2.

10.44 Comincia anche la simulazione di Q3 per la Mercedes, che manda in pista Valtteri Bottas con gomma morbida nuova.

10.43 Finalmente un lampo Ferrari su gomma soft! Leclerc balza in quarta piazza precedendo Gasly di 10 millesimi in 1’16″208.

10.40 Impressionante Hamilton su gomma gialla! Il britannico si porta a 8 millesimi dal miglior tempo di Verstappen con una mescola di svantaggio.

10.39 Leclerc si è rilanciato con gomma rossa ma si è migliorato di poco, restando in ottava posizione a 1″3 dal tempo di Verstappen.

10.38 Verstappen balza al comando in 1’15″3 rifilando quattro decimi a Bottas e mezzo secondo a Hamilton. Le Mercedes devono però ancora montare la gomma più prestazionale.

10.37 Si lancia Max Verstappen con gomma soft! Molto interessante questo primo tentativo dell’olandese in ottica qualifica.

10.36 Errore per Carlos Sainz, che perde il controllo della sua McLaren in uscita dalla Rivazza 2 finendo sulla ghiaia.

10.35 Torna ad animarsi la pista del Santerno. Attualmente sono impegnate sul tracciato 14 macchine su 20.

10.33 Non eccezionale il primo tentativo di entrambe le Rosse con gomma soft. Vettel si migliora ed è 9° in 1’17″2, mentre Leclerc rientra ai box senza tagliare il traguardo. Il monegasco si è lamentato via radio con la squadra a proposito del set-up della vettura.

10.30 Gomma rossa per la Ferrari!! Prima simulazione di qualifica con pneumatici soft per Leclerc e Vettel!

10.29 Ferme ai box entrambe le Ferrari. Continua a girare Bottas, che dimostra quindi di avere un notevole carico di carburante.

10.28 Mercedes comincia a salire di colpi e passa al comando con Bottas in 1’15″783 su gomma gialla. 129 millesimi rifilati a Verstappen con una mescola di vantaggio.

10.27 Raikkonen è il primo a montare gomma rossa e ferma il cronometro in 1’17″993 con l’Alfa Romeo. Tempo ancora abbastanza alto per il finlandese, 14° in classifica.

10.26 Bottas si migliora con gomma media in 1’16″7, ma il suo tempo viene cancellato per aver violato i track limits.

10.25 Si è concluso ormai il primo run per quasi tutti i piloti della griglia. Vedremo se il prossimo run sarà una prima simulazione di qualifica.

10.22 Mercedes comincia a lavorare in ottica passo gara con Valtteri Bottas che gira in 1’18″1 su gomma gialla.

10.19 VERSTAPPEN!! 1’15″912! L’olandese scende sotto l’1:16 con gomma hard e rifila un secondo all’AlphaTauri di Gasly. 3° Leclerc a 1″2.

10.18 Leclerc ha effettuato una breve sosta ai box ed è tornato in pista con un nuovo set di gomme dure.

10.17 Ferrari sinora abbastanza rapida su gomma bianca specialmente con Charles Leclerc, attualmente 2° in 1’17″1 a 910 millesimi dal miglior tempo di un Verstappen davvero scatenato. 13° invece Vettel in 1’18″4.

10.15 In questa prima fase delle prove libere sono tutti su gomma dura tranne le due Williams e l’AlphaTauri di Kvyat, che montano la mescola media.

10.14 Verstappen continua ad alzare l’asticella e ferma il cronometro in 1’16″894, mentre Ocon porta la Renault in seconda piazza a 6 decimi dalla vetta.

10.13 Primo evidente errore di guida della giornata da parte di Kvyat, che va lungo in staccata alla curva 1 e finisce nella ghiaia con l’AlphaTauri.

10.12 Verstappen vola e si riporta davanti a tutti in 1’17″047, rifilando mezzo secondo a Sainz e otto decimi alla Ferrari di Leclerc.

10.09 Leclerc fa un grande passo avanti in 1’18″5 e balza in terza piazza alle spalle di Verstappen e di un grande Kvyat, autore del nuovo miglior tempo in 1’17″815.

10.08 Verstappen lima altri quattro decimi e consolida la sua leadership in 1’17″8 davanti alle McLaren di Norris e Sainz. 10° Leclerc, 13° Vettel.

10.07 È già un super Max Verstappen in 1’18″280 su gomma hard con la Red Bull. Pista affollatissima con tutte e venti le macchine della griglia sul tracciato.

10.06 Leclerc parte forte e si porta al comando in 1’21″8, ma i tempi sono destinati a migliorare progressivamente per tutta la sessione.

10.05 Bottas è il più veloce fino a questo momento in 1’25″316 davanti a Raikkonen, Grosjean e Giovinazzi. A breve i primi riscontri cronometrici delle Ferrari.

10.03 Niente installation lap, tutti i piloti restano in pista e cominciano a prendere confidenza con il tracciato. Latifi e Kvyat sono gli unici a montare gomma media.

10.01 Entrambe le Ferrari sono impegnate sul tracciato con gomma hard, vedremo se sarà solo un installation lap oppure un giro di lancio per il primo run del weekend.

10.00 SEMAFORO VERDE!!! Tutti in pista per sfruttare al massimo i 90 minuti a disposizione in queste prove libere.

9.59 Per quanto riguarda la scelta degli pneumatici, Pirelli ha portato ad Imola la combinazione intermedia C2 (dura)-C3 (media)-C4 (soft).

9.57 Temperatura dell’asfalto abbastanza fresca ad Imola in questo momento, ma le condizioni miglioreranno progressivamente nel corso delle prove libere.

9.54 Questa invece è la classifica del Mondiale costruttori, con Mercedes che si appresta a festeggiare la certezza aritmetica del settimo titolo consecutivo nel round imolese (basta un quarto posto di Hamilton e Bottas):

1 MERCEDES 435

2 RED BULL RACING HONDA 226

3 RACING POINT BWT MERCEDES 126

4 MCLAREN RENAULT 124

5 RENAULT 120

6 FERRARI 93

7 ALPHATAURI HONDA 77

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 5

9 HAAS FERRARI 3

10 WILLIAMS MERCEDES 0

9.52 Tornando all’attualità, ricordiamo di seguito la classifica generale del Mondiale piloti 2020:

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 256

2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 179

3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 162

4 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 80

5 Charles Leclerc MON FERRARI 75

6 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 74

7 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 65

8 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 64

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 63

10 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 59

9.50 Guardando alle squadre, la graduatoria è guidata dalla McLaren con 9. Tra i costruttori attualmente impegnati in F1, vantano almeno una pole position a Imola anche Ferrari (6), Williams (4) e Renault (1).

9.48 Per quanto riguarda le pole position, si nota come questa graduatoria sia dominata da Ayrton Senna, capace di ottenere ben 8 partenze al palo (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994). C’è un uomo attualmente in attività ad aver già realizzato una pole position a Imola. Si tratta di Kimi Räikkönen, che fu il migliore in qualifica nel 2005.

9.45 Schumacher detiene anche il primato di successi consecutivi, essendo stato l’unico in grado di primeggiare per 3 anni di fila (2002, 2003, 2004). Sul fronte delle squadre, le scuderie più vincenti in assoluto sono la Ferrari e la Williams che hanno raccolto 8 affermazioni a testa.

9.42 L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è ormai pronto ad ospitare la 28ma gara con valenza iridata della sua storia. Il pilota più vincente in assoluto sul Santerno Michael Schumacher, il quale è stato capace di imporsi ben 7 volte. Il tedesco ha primeggiato nel 1994, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 e 2006.

9.38 Il programma del weekend è inedito e ridotto a causa di motivazioni logistiche legate allo spostamento del paddock da Portimao a Imola in pochi giorni. Annullate le prove del venerdì, piloti e team avranno a disposizione solo 90 minuti di libere stamattina in vista delle qualifiche pomeridiane.

Just one hour until first… er, only practice! Boy is it good to be back here 😍#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/CdXXnLcPlg — Formula 1 (@F1) October 31, 2020

9.34 Si torna a gareggiare ad Imola in un weekend di gara ufficiale per la prima volta dopo 14 anni, quando nel GP di San Marino 2006 si impose Michael Schumacher con la Ferrari davanti alla Renault di Fernando Alonso al termine di un bellissimo duello.

9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, tredicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1.

Programma odierno – Presentazione generale weekend

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, tredicesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Imola è pronta dunque a riabbracciare il circus per un weekend ufficiale di gara (seppur in formato ridotto) dopo 14 anni di attesa, anche se purtroppo l’evento si terrà a porte chiuse alla luce dell’attuale situazione sanitaria legata al Covid-19 in Italia.

Si tratta del terzo appuntamento stagionale della Formula 1 in programma sul suolo tricolore, dopo aver fatto tappa in precedenza a Monza e al Mugello. Vedremo se la due-giorni imolese saprà regalare uno spettacolo all’altezza delle aspettative, anche grazie ad un meteo favorevole che consentirà un regolare svolgimento dell’attività in pista sull’asciutto. Dal punto di vista tecnico Mercedes parte chiaramente con tutti i favori del pronostico per centrare l’ennesima accoppiata pole-vittoria del campionato, anche se dovrà come di consueto guardarsi le spalle dalla minaccia rappresentata dalla Red Bull di Max Verstappen. La casa di Stoccarda è ormai ad un passo dalla certezza aritmetica (basta un quarto posto di Hamilton o Bottas) del settimo titolo iridato costruttori consecutivo, che festeggerà con ogni probabilità già domani al termine del GP emiliano con quattro gare di anticipo rispetto alla fine della stagione.

Ci si aspetta dunque un duello per la pole position in casa Mercedes tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, mentre per entrare in seconda fila assieme a Verstappen sarà sicuramente grande battaglia con diversi team coinvolti. Ferrari punta tutto sul talento nel giro secco di Charles Leclerc, reduce da due quarti posti di fila ottenuti in qualifica al Nurburgring e a Portimao, ma servirà una prestazione maiuscola per precedere Racing Point, McLaren, Renault, la Red Bull di Albon e l’AlphaTauri di Gasly oggi pomeriggio nelle prove ufficiali. Obiettivo Q3 invece per Sebastian Vettel, attualmente in netta difficoltà rispetto al compagno di squadra monegasco alla guida di una SF1000 in crescita ma ancora molto lontana dal vertice.

Appuntamento fissato quest’oggi alle ore 10.00 per il semaforo verde dell’unica sessione di prove libere (da 90 minuti) del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, valido come tredicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del grande ritorno della Formula 1 dopo 14 anni a Imola: buon divertimento!

Foto: Lapresse