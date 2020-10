LIVE F1, GP Eifel 2020 in DIRETTA: Hamilton il migliore della Q2, Leclerc 5° e Vettel 11° ed eliminato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.50: Escono in coppia le Renault, gomma nuova per Leclerc, come le due Mercedes.

15.49: Entrambe le McLaren con gomme usate nella Q3.

15.48: VIA ALLA Q3!!!

15.47: Leclerc sembrerebbe poter puntare alla terza fila, mentre per la seconda servirà una specie di miracolo.

15.44: Eliminati al termine della Q2 sono, nell’ordine: Vettel, Gasly, Kvyat, Giovinazzi e Magnussen.

15.41: Leclerc ottiene il quinto tempo a 0″850, mentre Vettel è solo 11°, non migliorando a sufficienza con le soft. Hamilton davanti a tutti, con Verstappen 2° e Bottas 3°. Antonio Giovinazzi 14°

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:25.390 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.077 3

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.581 3

4 Daniel RICCIARDO Renault+0.706 4

5 Charles LECLERC Ferrari+0.850 3

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.895 3

7 Lando NORRIS McLaren+0.926 4

8 Sergio PEREZ Racing Point+0.940 4

9 Carlos SAINZ McLaren+0.971 4

10 Esteban OCON Renault+0.974 4

11 Sebastian VETTEL Ferrari+1.348 4

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.386 4

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.458 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.546 4

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.735 4

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

17 George RUSSELL Williams- – 3

18 Nicholas LATIFI Williams- – 3

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

20 Nico HULKENBERG Racing Point- – 2

15.39: Ora si lanciano tutti, ivi comprese le Ferrari.

15.38: 1’25″390 per Hamilton che si prende la prima piazza con gomme soft, il che significa che Lewis impiegherà la soft nel primo stint di gara.

15.36: 1’25”971 di Bottas, tempo valido a portarlo in seconda posizione a 250 millesimi dal crono di Verstappen.

15.34: Sulla pista Bottas con gomme soft.

15.33: 1’27″082 per Leclerc che si migliora, ma è sempre nono con gomme medie. Il monegasco dovrà però ripartire con le soft per non rischiare il taglio, come Vettel ovviamente.

15.30: Verstappen si conferma velocissimo con le gomme soft (1’25″720) con 0″463 di vantaggio su Hamilton e 0″565 sull’altra Red Bull di Albon. Le due RB16 sul tracciato con le morbide, mentre Lewis con le medie. Con le gomme a banda gialla anche le due Ferrari con Leclerc 9° a 1″381 e Vettel 11° a 1″967.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:25.720 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.463 2

3 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.565 3

4 Lando NORRIS McLaren+0.712 3

5 Esteban OCON Renault+0.787 3

6 Carlos SAINZ McLaren+0.898 3

7 Sergio PEREZ Racing Point+1.049 3

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.234 2

9 Charles LECLERC Ferrari+1.381 2

10 Daniel RICCIARDO Renault+1.766 3

11 Sebastian VETTEL Ferrari+1.967 3

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.010 3

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.086 3

14 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.109 3

15 Pierre GASLY AlphaTauri+2.449 3

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

17 George RUSSELL Williams- – 3

18 Nicholas LATIFI Williams- – 3

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

20 Nico HULKENBERG Racing Point- – 2

15.28: Tutti in pista, con le due Ferrari sul tracciato con le medie.

15.27: Le due Mercedes in pista con le gomme medie per qualificarsi e usare queste mescole nel primo stint di gara.

15.25: Comincia la Q2!

15.22: Eliminati, nell’ordine: Grosjean, Russell, Latifi, Raikkonen ed Hulkenberg.

15.20: Di seguito i tempi al termine della Q1, con Leclerc che ha scelto di non uscire in quest’ultimo tentativo, chiudendo sesto. Vettel è nono, Antonio Giovinazzi è 15° bravo a rientrare.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:26.319 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.254 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.301 1

4 Lando NORRIS McLaren+0.510 2

5 Daniel RICCIARDO Renault+0.517 2

6 Charles LECLERC Ferrari+0.538 1

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.753 2

8 Esteban OCON Renault+0.767 2

9 Sebastian VETTEL Ferrari+0.788 2

10 Sergio PEREZ Racing Point+0.801 2

11 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.807 2

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.912 2

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.966 2

14 Carlos SAINZ McLaren+1.059 2

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.213 2

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.233 2

17 George RUSSELL Williams+1.245 3

18 Nicholas LATIFI Williams+1.493 3

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.498 2

20 Nico HULKENBERG Racing Point+1.702 2

15.19: Vettel si lancia in questo tentativo del Q1, quando manca 1′ al termine di questo primo stint delle qualifiche.

15.18: Attenzione tanti piloti stanno migliorando per via della pista, per cui Vettel deve uscire.

15.16: Adesso i piloti sul filo cercheranno di dare il massimo per evitare il taglio.

15.14: Ocon, Kvyat, Latifi, Russell, Perez, Grosjean, Magnussen, Raikkonen, Giovinazzi ed Hulkenberg a completare la classifica.

15.12: Vettel si migliora in un altro tentativo, ma è nono a 1″381.

15.09: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:26.319 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.254 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.301 1

4 Charles LECLERC Ferrari+0.538 1

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.807 1

6 Daniel RICCIARDO Renault+1.115 1

7 Lando NORRIS McLaren+1.143 1

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.338 1

9 Carlos SAINZ McLaren+1.396 1

10 Esteban OCON Renault+1.481 1

11 Sebastian VETTEL Ferrari+1.507 1

12 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.624 1

13 George RUSSELL Williams+1.759 2

14 Sergio PEREZ Racing Point+1.761 1

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.768 1

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.770 1

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.900 1

18 Nicholas LATIFI Williams+2.183 2

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.689 1

20 Nico HULKENBERG Racing Point+3.473 1

15.07: Verstappen si porta davanti a tutti con il crono di 1’26″319, mentre Leclerc è terzo a 0″538, Bottas è quarto a 0″607, mentre Vettel 10° a 1″507.

15.05: Arrivano le Mercedes con Hamilton che ottiene il crono di 1’26″703 a precedere di 223 millesimi Bottas. Si lanciano anche le due Ferrari Leclerc e di Vettel.

15.04: Di seguito l’elenco di primi giri cronometrati dei piloti:

15.03: 1 Daniil KVYAT AlphaTauri1:28.147 1

2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.148 1

3 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+0.823 1

4 Nico HULKENBERG Racing Point+4.043 1

15.02: Sul tracciato anche Pierre Gasly con l’AlphaTauri.

15.01: E ovviamente subito in pista Nico Hulkenberg, seguito dai due piloti Haas. Il tedesco dovrà provare la Racing Point e trovare il feeling in fretta.

15.00: VIA ALLA Q1!

14.59: Gli aggiornamenti in casa Ferrari hanno funzionato e, come rivela Sky Sport, saranno riproposti nelle qualifiche.

14.56: Curva 1 si presta particolarmente al sorpasso, potendo sfruttare la velocità extra offerta dall’utilizzo dall’ala mobile. Da tenere presente la leggera sconnessione in fase di staccata che potrebbe mettere in crisi la stabilità della monoposto. Il lunghissimo tratto che divide curva 11 dalla 13, si propone come seconda zona utile per sopravanzare l’avversario, potendo nuovamente usufruire del DRS.

14.53: Tracciato dal carico aerodinamico medio-alto, il layout del circuito prevede una rapida sequenza composta da diversi cambi di direzione, in grado di incrementare il carico laterale che grava sui compound aumentandone la temperature. Pertanto, un perfetto bilanciamento tra gli assali della vettura sarà necessario per gestire al meglio gli pneumatici. Un anteriore molto preciso nel mix di curve a bassa e media velocità, risulterà essenziale nelle parti più guidate della pista, utile a garantire la corretta trazione necessaria per ottenere i giusti riscontri cronometrici.

14.50: 10′ al via delle qualifiche!

14.47: Nico Hulkenberg prenderà parte alle qualifiche e alla gara al Nurburgring sulla Racing Point. La notizia è stata ufficializzata dal team via social. Il tedesco è stato chiamato all’ultimo minuto per l’assenza di Lance Stroll: il pilota canadese non è sceso in pista nelle terze libere perché non si è sentito bene. Hulkenberg, che aveva già sostituito Perez dopo la positività al Covid-19, è arrivato al circuito ed è stato sottoposto al tampone per accedere nella bolla. I risultati generalmente non sono immediati, ma un test rapido ha dato responso negativo, in modo da mettere il tedesco sulla RP giusto in tempo per la sessione delle qualifiche.

14.44: Vedremo entrambe le Rosse in Q3? Lo scopriremo tra poche ore. Va rimarcato come Lance Stroll non sia sceso in pista. Secondo fonti spagnole, il canadese sarebbe risultato positivo al Covid-19. La Racing Point ha semplicemente annunciato che il pilota non si sente molto bene e che Nico Hülkenberg è in arrivo al Nürburgring.

14.41: Dunque una Ferrari oltremodo competitiva per gli standard del 2020, in quanto mai si erano visto un Cavallino Rampante così in forma in una sessione disputata sull’asciutto. Si può quindi guardare con una certa fiducia alle qualifiche.

14.38: Tra la sorpresa generale, la vettura più vicina alle “Frecce Nere” è stata una Ferrari! Nel finale della sessione le Rosse si sono dimostrate particolarmente incisive sul giro secco, in quanto Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno realizzato rispettivamente il terzo e il quinto tempo, pagando 456 e 813 millesimi. Fra le due monoposto di Maranello si è infilata la Red Bull di Max Verstappen.

14.35: Come d’abitudine, c’è una Mercedes davanti a tutti. Si tratta di quella di Valtteri Bottas, velocissimo e molto incisivo. Il finlandese ha fermato i cronometri sull’1’26”225, superando il compagno di squadra Lewis Hamilton di poco più di un decimo di secondo.

14.32: Con le eliambulanze completamente operative, si è potuto disputare il turno di free practice del sabato, diventato improvvisamente cruciale per decidere gli assetti delle monoposto in vista delle qualifiche del pomeriggio e della gara di domani.

14.29: Hulkenberg in pista senza aver girato nelle libere: sarà la prima volta da Ungheria 2017, quando Di Resta sostituì Massa. I due sono accomunati dal fatto di non essere mai saliti sul podio in F.1. 237 GP in due.

14.26: Hulkenberg con la tuta Racing Point nel paddock del Nurburgring: dovrebbe essere lui a prendere il posto di Stroll. Il canadese non è stato bene questa mattina. Si attendono ufficialità e informazioni sulle condizioni di salute di Lance.

14.23: Si assegna la pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani, si preannuncia grande spettacolo in Germania, dove si spera di girare effettivamente dopo che le prove libere del venerdì sono state definitivamente cancellate a causa della fitta nebbia. Dovrebbe esserci una finestra di bel tempo e i piloti potrebbero darsi battaglia.

14.20: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP dell’Eifel 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Nurburgring.

LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 3

LA CLASSIFICA DEI TEMPI DELLE PROVE LIBERE 3

MATTIA BINOTTO: “FERRARI AVRA’ UN NUOVO MOTORE NEL 2021. IMPOSSIBILE AVVICINARE MERCEDES”

PROVE LIBERE CANCELLATE PER NEBBIA

13.04 Si chiude qui, dunque, la FP3. 60 intensissimi minuti che ci hanno riproposto una Ferrari da corsa! Mercedes pronte a dominare con il DAS, ma occhio anche a Verstappen. Vedremo quindi le condizioni di Stroll, con Hulkenberg pronto a girare al suo posto. Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo per le qualifiche delle ore 15.00.

13.02 CLASSIFICA TEMPI FP3

1 77 V. Bottas Mercedes 1’26″225 22 2 44 L. Hamilton Mercedes +00″136 1’26″361 22 3 16 C. Leclerc Ferrari +00″456 1’26″681 20 4 33 M. Verstappen Red Bull +00″671 1’26″896 20 5 5 S. Vettel Ferrari +00″813 1’27″038 19 6 4 L. Norris McLaren +00″942 1’27″167 20 7 11 S. Perez Racing Point +01″020 1’27″245 19 8 3 D. Ricciardo Renault +01″167 1’27″392 17 9 23 A. Albon Red Bull +01″224 1’27″449 17 10 10 P. Gasly AlphaTauri +01″303 1’27″528 23 11 31 E. Ocon Renault +01″409 1’27″634 18 12 26 D. Kvyat AlphaTauri +01″570 1’27″795 21 13 55 C. Sainz McLaren +01″699 1’27″924 21 14 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″731 1’27″956 18 15 8 R. Grosjean Haas +01″890 1’28″115 20 16 20 K. Magnussen Haas +02″068 1’28″293 19 17 63 G. Russell Williams +02″118 1’28″343 22 18 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +02″145 1’28″370 18 19 6 N. Latifi Williams +02″716 1’28″941 20 20 18 L. Stroll Racing Point 0

13.01 Vediamo gli ultimi giri, Leclerc “ingarellato” con Norris si attaccano e contro-attaccano in curva 1! Incredibile! Non sta migliorando nessuno in questo momento la sessione va verso la conclusione

13.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP3!

12.59 Hamilton record nel T1, non nel T2 arriva con 119 millesimi, chiude in 1:26.361 a 136 da Bottas!

12.58 Vettel quarto a 813 millesimi, vediamo Hamilton e Verstappen ora!

12.57 Leclerc record nel T1, arriva al T2 con 160 millesimi di distacco, chiude in 1:26.681 che giro!

12.56 Latifi riesce a ripartire proprio mentre sopraggiungeva Hamilton che, quindi, non ha potuto migliorare il suo crono.

12.55 Hamilton risponde subito con il record nel T1, mentre Latifi sbaglia nell’ultima curva e rimane in traiettoria (cieca)

12.54 Bottas ha messo ora 846 millesimi su Verstappen, quindi 942 su Norris.

12.53 Valtteri Bottas di nuovo in azione e doppio record nel T1 e T2, chiude in 1:26.225 tempo mostruoso!!!!!

12.52 C’è molto movimento nel paddock della Racing Point. Sembra ormai out Lance Stroll, per cui dovremo preparaci a vedere Nico Hulkenberg. Cercheremo di capire quali sono le condizioni del canadese…

12.51 Siamo entranti negli ultimi 10 minuti. Vedremo se i piloti scenderanno ancora in pista per l’ultimo time attack prima delle qualifiche.

12.50 I settori record del Nurburgring

FASTEST SECTORS (40/60 MINS) The top two on the timing screens sweep up the purple sectors#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/JJ6no4Rgjo — Formula 1 (@F1) October 10, 2020



12.49 Si rilancia Leclerc. il monegasco arriva al T1 con 7 decimi di ritardo, potrebbe essere di nuovo in simulazione di passo gara.

12.48 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 77 V. Bottas Mercedes 1’26″968 19 2 33 M. Verstappen Red Bull +00″103 1’27″071 19 3 44 L. Hamilton Mercedes +00″221 1’27″189 20 4 3 D. Ricciardo Renault +00″424 1’27″392 16 5 23 A. Albon Red Bull +00″513 1’27″481 17 6 4 L. Norris McLaren +00″663 1’27″631 20 7 31 E. Ocon Renault +00″666 1’27″634 17 8 16 C. Leclerc Ferrari +00″815 1’27″783 15 9 55 C. Sainz McLaren +01″015 1’27″983 20 10 5 S. Vettel Ferrari +01″302 1’28″270 14 11 10 P. Gasly AlphaTauri +01″340 1’28″308 15 12 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″803 1’28″771 10 13 63 G. Russell Williams +01″863 1’28″831 13 14 20 K. Magnussen Haas +01″950 1’28″918 11 15 6 N. Latifi Williams +01″973 1’28″941 11 16 8 R. Grosjean Haas +02″034 1’29″002 14 17 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +02″061 1’29″029 10 18 11 S. Perez Racing Point +02″107 1’29″075 11 19 26 D. Kvyat AlphaTauri +04″640 1’31″608 15 20 18 L. Stroll Racing Point 0

12.47 Hamilton si rilancia, piazza il record nel T2, quindi sbaglia nella chicane finale e alza il piede dal gas.

12.46 Grande equilibrio tra Mercedes e Red Bull! Verstappen intanto segnala graining già nel primo giro. Domani sarà una incognita davvero importantissima

12.45 Bottas riparte e vola in vetta! 1:26.968 103 millesimi su Verstappen!

12.44 Riparte Hamilton, arriva al T1 con 114 millesimi da Verstappen che domina in quel settore. Il campione del mondo si presenta al T2 (settore Mercedes) 312 di distacco (si è trovato anche Gasly in traiettoria) e chiude in 1:27.189 a 118.

12.43 Hamilton si è lanciato ma ha abortito il giro dato che si è trovato Norris nel T1 e non ha potuto forzare.

12.42 Albon chiude in 1:28.228 lontanissimo dal compagno di squadra, Bottas piazza il record nel T2 e fa segnare 1:27.228 ed è secondo per 157 millesimi

12.41 Max Verstappen vola!!!!! 1:27.071 toglie 321 millesimi al tempo di Ricciardo, ma occhio ora tocca alla Mercedes!

12.40 Leclerc chiude a 391 millesimi in quarta posizione, Vettel sesto a 878

12.39 Daniel Ricciardo vola al comando 1:27.392, ora risponde Vettel che arriva al T2 con mezzo secondi distacco però

12.38 Fuoripista di George Russell che perde la sua Williams in uscita dalla chicane 13-14 e, dopo aver toccato il cordolo, è finito nell’erba. Tutto ok per l’inglese

12.37 A quanto pare Hamilton ha avuto un problema al DRS e lo ha segnalato appena rientrato ai box. L’inglese sentiva qualcosa di strano. Un rischio non da poco!

12.36 Romain Grosjean è entusiasta della pista, il francese lo conferma in un team radio!

“It’s a beautiful track, mate!”@RGrosjean is loving the Nurburgring 🥰🥰🥰 He finished on the podium here last time we visited in 2013 🏆#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/Exj2eeJdp8 — Formula 1 (@F1) October 10, 2020

12.35 Record per Lando Norris nel T1, si presenta al secondo settore con 232 millesimi di vantaggio, taglia il traguardo in 1:27.631 perdendo tanto nell’ultima curva con una uscita nella ghiaia.

12.34 Ocon ha fissato il nuovo record della pista per 8 decimi, mentre ora si lancia Norris per il suo primo giro con le gomme soft.

12.33 Esteban Ocon arriva al T2 con 684 millesimi di vantaggio, chiude il suo primo giro con la gomma rossa in 1:27.634 con la sensazione che il grip sia notevole con le soft.

12.32 1;29.288 per Grosjean con soft per il sesto posto, mentre ora tocca a Ocon, subito record nel T1

12.31 Hamilton torna ai box dopo un team radio nel quale dice “Dobbiamo parlare del DRS”. Evidentemente deve ancora capire assieme alla squadra dove azionare quel sistema per scaldare nel migliore dei modi le gomme.

12.30 Siamo giunti a metà sessione. Per il momento la Red Bull ha pensato al time attack, mentre Ferrari e Mercedes si sono concentrati sul passo gara con buone risposte anche per la Rossa. Ora vedremo tutti con le gomme soft per fare sul serio.

12.29 Sky annuncia che Nico Hulkenberg arriverà sul tracciato alle ore 13.00 Dopodichè il team valuterà le condizioni di Lance Stroll per decidere chi far guidare nel corso delle qualifiche.

12.28 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 33 M. Verstappen Red Bull 1’28″684 14 2 23 A. Albon Red Bull +00″041 1’28″725 12 3 31 E. Ocon Renault +00″228 1’28″912 10 4 11 S. Perez Racing Point +00″391 1’29″075 9 5 3 D. Ricciardo Renault +00″589 1’29″273 10 6 4 L. Norris McLaren +00″718 1’29″402 13 7 55 C. Sainz McLaren +01″320 1’30″004 14 8 77 V. Bottas Mercedes +02″252 1’30″936 12 9 26 D. Kvyat AlphaTauri +02″924 1’31″608 13 10 16 C. Leclerc Ferrari +03″054 1’31″738 12 11 44 L. Hamilton Mercedes +03″252 1’31″936 14 12 10 P. Gasly AlphaTauri +03″388 1’32″072 14 13 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +04″559 1’33″243 10 14 63 G. Russell Williams +04″562 1’33″246 13 15 5 S. Vettel Ferrari +04″565 1’33″249 10 16 6 N. Latifi Williams +05″215 1’33″899 11 17 8 R. Grosjean Haas +05″417 1’34″101 10 18 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +05″555 1’34″239 10 19 20 K. Magnussen Haas +05″808 1’34″492 11 20 18 L. Stroll Racing Point 0

12.27 Lando Norris in un team radio annuncia al suo team di avere le mani gelate. Non stentiamo a crederlo visto che al momento ci sono 7 gradi in pista!



12.26 Alcuni dei “tagli” proprio in quella chicane. Uno dei due punti nei quali domani vedremo i sorpassi. In una pista simile non ci sarà da annoiarsi, anzi!

The chicane at the top of the hill is proving tricky, with a few alternate lines being explored 🔭#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/KoeRf8vQs9 — Formula 1 (@F1) October 10, 2020



12.24 Le immagini del testa-coda di Sebastian Vettel alla chicane 13-14



12.23 Breve pausa per Leclerc che torna subito in azione. Carlos Sainz chiude un giro a 1.320 e rimane settimo. Anche Hamilton si rimette a girare con medie nuove.

12.22 Alexander Albon piazza i record in tutti i settori e chiude in 1:28.725 e chiude a 41 millesimi da Verstappen. Fatale un pessimo T3 per il thailandese.

12.21 1;31.7 per Leclerc che sale in nona posizione, mentre Vettel finisce in testa-coda proprio all’uscita della chicane finale

12.20 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 33 M. Verstappen Red Bull 1’28″684 7 2 31 E. Ocon Renault +00″228 1’28″912 7 3 11 S. Perez Racing Point +00″391 1’29″075 7 4 23 A. Albon Red Bull +00″616 1’29″300 8 5 3 D. Ricciardo Renault +00″916 1’29″600 6 6 4 L. Norris McLaren +01″514 1’30″198 8 7 55 C. Sainz McLaren +02″828 1’31″512 8 8 77 V. Bottas Mercedes +03″231 1’31″915 7 9 10 P. Gasly AlphaTauri +03″667 1’32″351 8 10 44 L. Hamilton Mercedes +04″231 1’32″915 9 11 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +04″559 1’33″243 9 12 63 G. Russell Williams +04″589 1’33″273 8 13 16 C. Leclerc Ferrari +04″639 1’33″323 7 14 26 D. Kvyat AlphaTauri +04″994 1’33″678 7 15 6 N. Latifi Williams +05″215 1’33″899 7 16 8 R. Grosjean Haas +05″417 1’34″101 9 17 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +05″555 1’34″239 9 18 20 K. Magnussen Haas +06″241 1’34″925 8 19 5 S. Vettel Ferrari +07″438 1’36″122 5 20 18 L. Stroll Racing Point 0

12.19 Di nuovo Ocon in seconda posizione a 228 millesimi da Verstappen.

12.18 Vettel rimane in ultima posizione ad oltre 7 secondi, mentre Hamilton sbaglia l’ingresso in curva 13 (la chicane finale) e taglia nettamente.



12.17 1:32.2 per Leclerc sul suo passo, mentre Bottas vola a 1:30.9 a 2.252 da Verstappen. Intanto Perez si porta in terza posizione a 391 millesimi.

12.16 Verstappen migliora ancora e scende a 1:26.684 con 616 millesimi su Albon. Hamilton continua il suo stint con gomma media a 4 secondi dall’olandese, Leclerc a 3.5.

12.15 Sky annuncia che Lance Stroll non si sente bene e sarà valutato nel pomeriggio per le qualifiche. Nico Hulkenberg è stato già pre-allertato!

12.13 La Racing Point del canadese è ferma ai box e non ci sono notizie del perchè il pilota non sia in pista. Alcuni account parlano di positività per Stroll!



12.12 ATTENZIONE! LANCE STROLL NON GIRA, SEMBRA CHE POTREBBE AVERE PROBLEMI DI SALUTE

UPDATE: @lance_stroll is not feeling 100% this morning and will therefore not participate in FP3. His condition will be assessed after the session to evaluate whether he is fit to drive, at which point the team will confirm plans for Quali.#F1 #EifelGP — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) October 10, 2020



12.11 Risposta di Verstappen!! 1:28.866 si avvicina al record della pista detenuto da Schumacher…

12.10 Ocon si mette in seconda posizione a 101 millesimi, terzo Perez a 105, sesto Hamilton a 2.738 in simulazione passo gara. Anche Leclerc è a 4.3 a sua volta con carico di benzina.

12.09 Una immagine di Verstappen, proprio mentre il suo compagno Albon va sull’1:30.177 con un decimo su Perez

Verstappen hits out a 1:30.536 to go quickest early on#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/NY22ruYzKe — Formula 1 (@F1) October 10, 2020



12.08 Hamilton chiude il suo primo giro a 4.1 secondi da Verstappen, mentre ecco Leclerc in pista!

12.07 Ora Verstappen sale al comando in 1:30.576 e stacca di 1761 Perez. Si lancia anche Ricciardo, mentre Leclerc è ancora fermo ai box.

12.06 Si lancia Hamilton per il suo primo giro, mentre Sergio Perez fissa 1:32.337 come miglior tempo.

12.05 Installation laps completati per tutti quelli che sono scesi sul tracciato. Le condizioni non sono semplici. L’asfalto è gelido e portare le gomme in temperatura sarà davvero complicato.

12.04 Sainz fa segnare il primo tempo con gomma media, quindi Grosjean e Raikkonen. Vettel è invece tornato ai box.

12.03 Con questo freddo il DAS della Mercedes farà la differenza, permettendo alle W11 di scaldare le gomme in poco tempo, mentre gli avversari saranno in grossa difficoltà

And we’re off at the Nürburgring! One hour to get it right for Quali, Team! Let’s make it count! 🤜🤛#EifelGP pic.twitter.com/s7txyOfblc — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 10, 2020



12.02 L’avvio della sessione. Bottas con medie entra in scena ora, Leclerc invece non è ancora sul tracciato.

Those three little words… PIT 👏 LANE 👏 OPEN!! 👏 Let’s get it. One hour of practice coming up!#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/n2eFkPZLol — Formula 1 (@F1) October 10, 2020



12.01 Come previsto tutti subito in azione! Hamilton con gomme medie prova una partenza (ricordate Sochi?) mentre Vettel è già in pista, Leclerc attende ancora qualche secondo

12.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA FP3 DEL GP DI EIFEL!!!!!!

11.59 Lewis Hamitlon è già ampiamente nel suo abitacolo. Si sente la necessità di iniziare subito, vedremo grande azione in pista!

Finishing touches for @LewisHamilton 👌 It’s almost time to get out there for our single hour of practice!#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/bsRLr5n9cZ — Formula 1 (@F1) October 10, 2020



11.58 Tutto pronto al Nurburgring! Tra due minuti si inizierà a fare sul serio, non ci sarà un attimo da perdere in questa FP3, vivremo un turno davvero scoppiettante!!



11.57 In casa Ferrari la prima parte della sessione sarà usata per provare le novità portare in questa occasione. Stesso discorso per la McLaren.

11.56 Prima di tuffarci completamente nella FP3, torniamo con la mente al 2007, quando una pioggia torrenziale rese unico il GP d’Europa di quell’anno.



11.55 Lewis Hamilton è prontissimo per la FP3, tutti i piloti sono già in macchina e sanno che non hanno un secondo da perdere oggi!

11.54 La favorita, come sempre, sarà la Mercedes. Le Frecce nere partono per piazzare la doppietta, con Lewis Hamilton che è pronto per il successo numero 91 della sua carriera, proprio per raggiungere il Kaiser.

11.53 La situazione attuale parla di 9 gradi sul tracciato tedesco. Davvero un clima gelido!

11.52 La Ferrari arriva al Nurburgring con qualche novità tecnica. Dopo aver introdotto a Sochi dei nuovi turning vanes, al Nurburgring appaiono diverse barge board e un fondo modificato nel bordo d’ingresso che è più rialzato per incanalare più flusso sotto alla vettura. Si tratta di interventi di micro-aerodinamica che dovrebbero rendere le Rossa più guidabile e prestazionale.

11.50 10 minuti al via della terza (o prima se preferite) sessione di prove libere!

11.48 Vedremo come si comporterà Sebastian Vettel. Il 4 volte campione del mondo torna a correre sulla pista nella quale ha vinto nel 2013, essendo davvero poco profeta in patria, dato che in Germania ha vinto solo in quella occasione

11.46 Kimi Raikkonen, invece, ha fatto notizia. Tutti davano per scontato che sarebbe arrivato in questi giorni il nero su bianco sul suo rinnovo per il 2021, invece, tutto rimandato. Per ora Ice Man può festeggiare il nuovo record di gare corse in F1

SCREENSHOT! To see which Kimi you are 📸 After 322 races, we’ve seen a full range of Kimi faces 🤪#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/5WwUxgzZqS — Formula 1 (@F1) October 9, 2020



11.44 Inutile girarci attorno, la grande curiosità di questo weekend doveva essere la FP1 di ieri con Mick Schumacher, che doveva fare il suo esordio ufficiale su una F1 con la Alfa Romeo. Il meteo ha rovinato ogni piano…

11.42 Qualche immagine della giornata di ieri con la nebbia che impediva il normale svolgimento delle sessioni



11.41 Un’altra immagine del rettilineo del Nurburgring, con il sole che domina la scena

Nice weather for d̶u̶c̶k̶s̶ roaring around a legendary circuit for the first time in seven years 🔥#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/4YjOPXYHnM — Formula 1 (@F1) October 10, 2020



11.40 Venti minuti al via della FP3.

11.39 In Renault si provano i pit-stop, finalmente il fine settimana entra nel vivo

Pitstop practice before FP3 begins ⏱. Session will start in just under 30 minutes. #RSspirit #EifelGP pic.twitter.com/wK6c2rJiHG — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) October 10, 2020



11.38 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2020 DI F1

1 MERCEDES 366

2 RED BULL RACING HONDA 192

3 MCLAREN RENAULT 106

4 RACING POINT BWT MERCEDES 104

5 RENAULT 99

6 FERRARI 74

7 ALPHATAURI HONDA 59

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

9 HAAS FERRARI 1

10 WILLIAMS MERCEDES 0

11.36 Per rassicurarvi, ecco un’altra immagine del circuito. Oggi la nebbia sarà un lontano ricordo e si potrà correre senza problemi! Vedremo come saranno impegnati i piloti, se proveranno i time attack per le qualifiche o preferiranno puntare alla simulazione di passo gara. Ci sono solamente 60 minuti di tempo e non sarà facile sdoppiarsi…

Pit stop practices underway, good to go at the Nurburgring. Mind you it can change quickly here. FP3 on #SkyF1 will be manic action for an hour. Lot of catching up to do from yesterday’s washout. pic.twitter.com/exbMW73bNu — Martin Brundle (@MBrundleF1) October 10, 2020



11.35 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE DI FORMULA UNO 2020

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 205

2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 161

3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 128

4 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 65

5 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 64

6 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 63

7 Charles Leclerc MON FERRARI 57

8 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 57

9 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 56

10 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 45

11 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 41

12 Esteban Ocon FRA RENAULT 36

13 Sebastian Vettel GER FERRARI 17

14 Daniil Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 14

15 Nico Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 6

16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

17 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1

11.34 Un buongiorno dal Nurburgring!



11.33 In attesa del via ufficiale del weekend, ecco il nuovo casco di Lando Norris

Wearing my very special (and amazing) @MindCharity helmet this weekend to raise awareness for #WorldMentalHealthDay pic.twitter.com/WYNGgI9tYQ — Lando Norris (@LandoNorris) October 10, 2020

11.32 Il meteo odierno parla di cielo variabile con temperature da pieno autunno (13 gradi). Rispetto a quanto successo ieri, dunque, non dovrebbero esserci problemi. La nebbia non sarà presente per cui l’elicottero medico potrà alzarsi in volo permettendo la disputa regolare di FP3 e qualifiche (alle ore 15.00). Domani si parla ancora di cielo variabile ma temperature che scenderanno ancora di qualche grado.

11.30 Mezzora esatta al via della FP3.

11.28 Il fine settimana del Nurburgring ha preso il via con una brutta notizia. Più di una persona del team Mercedes è risultata positiva al coronavirus, le persone sono state isolate e sostituite da personale giunto direttamente dall’Inghilterra

11.26 Si partirà alle ore 12.00 con la terza sessione di prove libere che, per quanto visto, o meglio non visto ieri, diventerà la prima! Un’ora a disposizione per tutti i team per allestire in fretta e furia la vettura in ottica qualifiche e gara.

11.24 Il pilota più vincente in assoluto è Michael Schumacher, il quale è stato capace di imporsi ben 5 volte. Il tedesco ha primeggiato nel 1995, 2000, 2001, 2004, 2006.

Il primato di successi consecutivi è invece detenuto ancora oggi da Juan Manuel Fangio, unico pilota in grado di primeggiare per 3 anni di fila. L’argentino ha trionfato nel 1954, 1955 e 1956. Da allora nessuno è più riuscito a realizzare un filotto di tre affermazioni.

11.22 In questa gara dalla denominazione così particolare (si tratta della regione nella quale si corre) tornerà protagonista il celebre circuito del Nurburgring, una pista che ha scritto la storia della F1

For the first time ever, fans in selected European countries will be able to watch every session of the weekend for free on @YouTube #EifelGP 🇩🇪 #F1https://t.co/yLIHDOmpdC — Formula 1 (@F1) October 8, 2020



11.20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Eifel 2020

Il programma del GP Eifel (10 ottobre) – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La presentazione del GP Eifel (10 ottobre)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 del GP dell’Eifel, round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato del Nürburgring (Germania) i team e i piloti dovranno trarre il meglio dal tempo a disposizione per mettere a punto le monoposto in vista delle qualifiche odierne e della gara domenicale.

Una situazione difficile per quanto è accaduto ieri: la cancellazione delle due sessioni di prove libere, che non ha consentito a Mick Schumacher e a Callum Ilott di girare rispettivamente a bordo di un’Alfa Romeo e di una Haas per la nebbia, non ha dato una mano ai team. L’aver perso, infatti, 24 ore di tempo potrebbe avere dei riflessi sulla messa a punto delle monoposto in vista di quel che sarà. E oggi? Le previsioni meteorologiche non preannunciano pioggia, ma temperature particolarmente basse nel range tra 9° e gli 11°C. Una situazione, quindi, al limite per le squadre che avranno le loro brave difficoltà nel portare in temperature le mescole. Si dovrebbe, comunque, svolgere il tutto su pista asciutta e per questo la FP3 sarà fondamentale per capire che strada seguire sia per il time-attack odierno che per la gara di domani.

La Mercedes, in qualunque condizione, è candidata a far propria la pole-position. La Stella a tre punte nella prova di casa vorrebbe proprio continuare la serie di pole-position di questo 2020 che ha visto i piloti delle Frecce Nere ottenere sempre il massimo risultato, senza concedere spazio ad altri: le dieci pole firmate dal britannico Lewis Hamilton (otto) e dal finlandese Valtteri Bottas (due) parlano chiaro. L’obiettivo è quello di arrivare a fine stagione con il 100% delle p.1 e in questo contesto avere a propria disposizione una W11 così performante è un bel punto di partenza. E la Ferrari? La scuderia di Maranello si presenterà con una nuova bargeboard e un fondo rivisto. L’obiettivo è quello di generare carico aerodinamico, potendosi permettere un assetto di base un po’ più scarico, visto il problema relativo al drag che sta condizionando molto il rendimento della SF1000.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della FP3 del GP dell’Eifel, round del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00, mentre le qualifiche sono previste alle ore 15.00. Buon divertimento!

