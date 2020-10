LIVE F1, GP Eifel 2020 in DIRETTA: alle 15.00 la FP2, il meteo concederà una tregua?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DEL GP DI FRANCIA DI MOTOGP

LA CRONACA DELLA PRIMA SESSIONE CANCELLATA

PRIMA SESSIONE CANCELLATA: ECCO COSA E’ SUCCESSO

PROGRAMMA, ORARI E TV DELLE QUALIFICHE

12.10 Non ci rimane che salutarvi e ringraziarvi per la cortese attenzione. Davvero sfortunato Mick Schumacher che non ha potuto salire sulla Alfa Romeo per girare come aveva sognato. Grazie ed a più tardi per la FP2!

12.05 A questo punto tutto è rimandato alle ore 15.00 per la FP2, sempre che le condizioni vadano a migliorare. Davvero complicato questo venerdì del Nurburgring..

12.00 LA SESSIONE SI CHIUDE QUI. LA RACE DIRECTION ANNUNCIA CHE NON ESSENDOCI STATI CAMBIAMENTI METEO, NON SI APRIRA’ LA PIT-LANE

11.57 Ancora tutto fermo, tra 3 minuti ci saranno i nuovi aggiornamenti, probabilmente definitivi…

11.54 Ci stiamo avvicinando alle ore 12.00 e la situazione non migliora…

#F1 🇩🇪 #EifelGP #Nurburgring – ⏱️ #FP1 Las históricas tribunas populares “Dunlop” (curva 9) que tienen pintada como 20 nacionalidades… entre ellas la argentina! 🇦🇷 Un pena por el publico presente que aun no pudo ver actividad en pista. pic.twitter.com/h3KHKrrc2A — 🏁 Vivo F1 (@vivof1) October 9, 2020



11.51 Un’alta visuale sul rettilineo del Nurburgring. La race direction continua a riportare “Aggiornamenti alle ore 12.00” ma appare inevitabile che la FP1 non disputerà ormai. E vedremo come sarà la situazione alle ore 15.00 per la FP2, con il sole che non sarà certo quello estivo per dare una mano…

11.48 Sul rettilineo le condizioni sono peggiorate. La visibilità si è ridotta addirittura rispetto ad inizio sessione!

SEVEN drivers ended up in this gravel trap in 2007 🤯 Can you name them all?#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/wbREB1JX44 — Formula 1 (@F1) October 9, 2020

11.45 Nel frattempo le condizioni meteo sono peggiorate. La pioggia è aumentata di intensità mentre la temperatura è sempre sui 10 gradi. Vento assente e nebbia che, quindi, non se ne può andare…



11.43 Lando Norris prova a passare il tempo in questa FP1 che proprio non sembra in grado di prendere il via…

With no running in FP1, @LandoNorris is doing his best impression of the Turn 13 & 14 chicane. Nailed it 👌#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/VMw0my093B — Formula 1 (@F1) October 9, 2020



11.40 Nel frattempo Calum Ilott attende, forse invano, il momento del suo esordio sulla Haas. Davvero sfortunato il pilota della Ferrari Driver Academy

11.35 ATTENZIONE: ecco il comunicato della race direction: “LE CONDIZIONI NON SONO CAMBIATE. UN AGGIORNAMENTO VERRà RILASCIATO ALLE ORE 12.00″

The session is pushed back a further 30 minutes due to low visibility#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/53Uc0JdcYb — Formula 1 (@F1) October 9, 2020



11.33 Qualche immagine dal tracciato. Le condizioni si fanno davvero complicate. Sono passate le 11.30 ma non è ancora stato dato il via libera…

We continue to wait out the rain 🌧 In the meantime – what’s your favourite wet F1 race?#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/2fQTpaQeyh — Formula 1 (@F1) October 9, 2020

11.30 Michael Masi, race director: “La nebbia è davvero fastidiosa al momento. Alle squadre daremo un avvertimento 10 minuti prima per poter prepararsi, ma per ora è complicato. Prima cosa la sicurezza”.

11.28 Mick Schumacher, come tutti i piloti, stanno cercando di capire come sta evolvendo la situazione al Nurburgring. Rispetto a mezzora fa sembra addirittura che ci sia meno visibilità. Sarà davvero complicato pensare ad una FP1?

11.25 Mentre attendiamo ancora il via libera ufficiale, passiamo ad analizzare la situazione di Sebastian Vettel. Il tedesco corre in casa, dove ha vinto nel 2013, e ha annunciato ormai da tempo il suo passaggio alla Aston Martin (della quale diventerà forse anche azionista) nel 2021. Il 4 volte campione del mondo vuole una scossa dopo un campionato finora negativo. Ci riuscirà?

11.22 Al momento le condizioni rimangono le medesime. Piove, non forte, le temperature sono basse e la visibilità è minima. Una giornata di pieno novembre e non da 9 ottobre…



11.19 Mick Schumacher attende paziente il suo esordio. Al momento viene confermato l’aggiornamento per le 11.30 con il giovane tedesco che non vede l’ora di fare il suo ingresso in pista. Davvero una emozione unica rivedere quel cognome su una F1…

11.16 Guenther Steiner in tenuta da pieno inverno non sembra dare troppe chance in vista della ripartenza immediata. Parlando della sua Haas appare evidente come i progetti 2019 e 2020 siano stati assolutamente fallimentari, per cui si pensa già al futuro. I due piloti potrebbero essere appiedati, per far spazio proprio a Mick Schumacher e Sergio Perez.

11.13 Come detto in precedenza, invece, la Ferrari porta alcune novità per questo fine settimana. Dopo le leggere modifiche all’ala posteriore di Sochi, il team di Maranello ha apportato alcune novità a livello di barge-board e fondo della vettura. Servirà a limare qualche decimo?

11.10 La conferma che fino alle 11.30, per il momento, non ci potrà essere azione in pista. Com’è ben noto, se l’elicottero medico non può alzarsi in volo (e con questa nebbia è inevitabile) non si può girare…

FP1 will be delayed for at least 3️⃣0️⃣ minutes, due to the medical helicopter not being able to take off in these conditions#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/g3soLiBzte — Formula 1 (@F1) October 9, 2020



11.07 Oltre a Mick Schumacher anche Calum Ilott è impegnato nella FP1 ma con la Haas. A sua volta il pilota della F2 è in attesa degli eventi



11.05 Le condizioni al momento sul tracciato tedesco.



11.03 A questo punto parliamo di quel che sarà in questo fine settimana. Iniziamo dal campione del mondo in carica Lewis Hamilton. L’inglese vuole il successo numero 91 della sua carriera per raggiungere Michael Schumacher. Ovviamente il nativo di Stevenage è il grande favorito per la gara di domenica, ma le condizioni meteo che sono in arrivo potrebbero regalarci un weekend davvero imprevedibile.

11.01 Vedremo quando potrà prendere il via la sessione perchè il clima è davvero inclemente al momento. Ecco la situazione attuale sul tracciato del Nurburgring

Let’s just say we’re probably not gonna be using those @pirellisport P Zero tyres for a little while…#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/5JVzoDgZcp — Formula 1 (@F1) October 9, 2020



11.00 LA SESSIONE HA PRESO IL VIA, MA NON SI POTRà GIRARE ALMENO FINO ALLE ORE 11.30

10.59 ATTENZIONE! L’ELICOTTERO MEDICO NON PUò ALZARSI IN VOLO, QUINDI LA SESSIONE SLITTA ALLE ORE 11.30!



10.58 Tutto pronto al Nurburgring! Tra due minuti si inizierà a fare sul serio. Viste le temperature basse i piloti proveranno ad attendere qualche minuti o scenderanno subito in pista?

10.56 Prima di tuffarci completamente nella FP1, torniamo con la mente al 2007, quando una pioggia torrenziale rese unico il GP d’Europa di quell’anno

Remember when Turn 1 was literally awash with cars?! 😵 Hit the link for more Nurburgring mayhem 😮 #EifelGP 🇩🇪 #F1 — Formula 1 (@F1) October 6, 2020



10.54 La favorita, come sempre, sarà la Mercedes. Le Frecce nere partono per piazzare la doppietta, con Lewis Hamilton che è pronto per il successo numero 91 della sua carriera, proprio per raggiungere il Kaiser.

10.52 La Ferrari arriva al Nurburgring con qualche novità. Dopo aver introdotto a Sochi dei nuovi turning vanes, al Nurburgring appaiono diverse barge board e un fondo modificato nel bordo d’ingresso che è più rialzato per incanalare più flusso sotto alla vettura. Si tratta di interventi di micro-aerodinamica che dovrebbero rendere le Rossa più guidabile e prestazionale.

10.50 10 minuti al via della prima sessione di prove libere!

10.48 Vedremo come si comporterà Sebastian Vettel. Il 4 volte campione del mondo torna a correre sulla pista nella quale ha vinto nel 2013, essendo davvero poco profeta in patria, dato che in Germania ha vinto solo in quella occasione

“There are things that I should have done better, things that maybe I should have seen earlier, fights that maybe I shouldn’t have picked” 🎧 More chat from a disarmingly candid Seb in the latest episode of our official podcast ⬇️#F1 #F1BeyondTheGrid https://t.co/qqZ1qBaB3l — Formula 1 (@F1) October 7, 2020



10.46 Kimi Raikkonen, invece, ha fatto notizia. Tutti davano per scontato che sarebbe arrivato in questi giorni il nero su bianco sul suo rinnovo per il 2021, invece, tutto rimandato



10.44 Inutile girarci attorno, la grande curiosità di questa FP1 sarà tutta su Mick Schumacher, che farà il suo esordio ufficiale su una F1 con la Alfa Romeo. Il figlio di Michael muove i suoi primi passi nella top class, e l’emozione per tutti sarà immensa.

Worin liegt der Unterschied zwischen der Formel 1 und der Formel 2? Zum kompletten Interview mit Mick Schumacher ▶ https://t.co/r2OJkWJKTg #skyf1 #f1 #eifelGP pic.twitter.com/UffHhYhuwK — Sky Sport (@SkySportDE) October 8, 2020



10.42 L’ultima volta che si è corso su questa pista è stato nel 2013. Ecco un riassunto direttamente dalla vettura del vincitore di quella gara: Sebastian Vettel

Last time out at the Nurburgring… Nothing quite like winning your home race! ❤️#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/Q87q8WgvnY — Formula 1 (@F1) October 5, 2020

ü

10.40 Venti minuti al via della FP1. Si riuscirà a girare in questa sessione mattutina?

Nürburgring pistinde son durum yağmur ve sis var bakalım 1. Antrenman seansı yapılacak mı son yarım saat #EifelGP pic.twitter.com/4BiNJ8ByfS — Sino #44 FORMULA 1 İSTANBUL SEYİRCİLİ YAPILSIN (@Sinaann1905) October 9, 2020



10.38 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2020 DI F1

1 MERCEDES 366

2 RED BULL RACING HONDA 192

3 MCLAREN RENAULT 106

4 RACING POINT BWT MERCEDES 104

5 RENAULT 99

6 FERRARI 74

7 ALPHATAURI HONDA 59

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

9 HAAS FERRARI 1

10 WILLIAMS MERCEDES 0

10.36 Un’altra immagine direttamente dal rettilineo del Nurburgring. Per Mick Schumacher condizioni davvero infauste per il suo esordio…

Good morning from a wet and wild Nurburgring! It’s been seven years since we were last on track at this iconic venue…#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/G6pbFDiY4H — Formula 1 (@F1) October 9, 2020



10.35 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE DI FORMULA UNO 2020

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 205

2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 161

3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 128

4 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 65

5 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 64

6 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 63

7 Charles Leclerc MON FERRARI 57

8 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 57

9 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 56

10 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 45

11 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 41

12 Esteban Ocon FRA RENAULT 36

13 Sebastian Vettel GER FERRARI 17

14 Daniil Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 14

15 Nico Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 6

16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

17 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1

10.34 La situazione attuale sulla pista tedesca. Acqua e freddo la fanno da padrone!



10.32 Il meteo odierno parla di rischio pioggia elevato e temperature da pieno autunno. Nei prossimi giorni la situazione migliorerà ma le temperature si abbasseranno. Domenica si parla addirittura di una massima di 8 gradi.

10.30 Mezzora esatta al via della FP1.

10.28 Il fine settimana del Nurburgring ha preso il via ieri con una brutta notizia. Una persona del team Mercedes è risultato positivo al coronavirus, è stato isolato e la squadra anglo-tedesca potrà tranquillamente disputare la propria gara

10.26 Si partirà alle ore 11.00 con la prima sessione di prove libere, mentre la FP2 scatterà alle ore 15.00 e come si vede dalle immagini, il meteo è davvero inclemente

It’s race weekend! 🙌 It’s the Nurburgring! 😃 It’s… cold 🥶 The weather has been the talk of the paddock – here’s why it’s set to have a big impact this weekend#EifelGP 🇩🇪 #F1 https://t.co/Q85Za4fmdt — Formula 1 (@F1) October 9, 2020



10.24 Il pilota più vincente in assoluto è Michael Schumacher, il quale è stato capace di imporsi ben 5 volte. Il tedesco ha primeggiato nel 1995, 2000, 2001, 2004, 2006.

Il primato di successi consecutivi è invece detenuto ancora oggi da Juan Manuel Fangio, unico pilota in grado di primeggiare per 3 anni di fila. L’argentino ha trionfato nel 1954, 1955 e 1956. Da allora nessuno è più riuscito a realizzare un filotto di tre affermazioni.

10.22 In questa gara dalla denominazione così particolare (si tratta della regione nella quale si corre) tornerà protagonista il celebre circuito del Nurburgring, una pista che ha scritto la storia della F1

For the first time ever, fans in selected European countries will be able to watch every session of the weekend for free on @YouTube #EifelGP 🇩🇪 #F1https://t.co/yLIHDOmpdC — Formula 1 (@F1) October 8, 2020



10.20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Eifel 2020



Il programma del GP Eifel (9 ottobre) – La presentazione del GP Eifel – Le dichiarazioni di Charles Leclerc – Le dichiarazioni di Sebastian Vettel – Le dichiarazioni di Lewis Hamilton

HELMUT MARKO: “SAREBBE BENE CAMBIARE LE REGOLE DEI MOTORI, MA LA MERCEDES NON E’ D’ACCORDO…”

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP dell’Eifel, round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato del Nurburgring (Germania) le scuderie saranno a lavoro per trovare la messa a punto ideale e testare il nuovo materiale portato per l’occasione. L’obiettivo sarà al solito trovare il giusto equilibrio tra prestazione in chiave qualifica e gara.

Un weekend che potrebbe essere molto significativo in casa Mercedes. In primis, per Lewis Hamilton e il record di vittorie nelle singole gare. Il britannico, leader del campionato del mondo e ormai prossimo a conquistare il settimo titolo iridato in carriera come il tedesco Michael Schumacher, è pronto per eguagliare un altro storico primato del pilota teutonico, ovvero quello delle corse vinte. L’asso nativo di Stevenage è a quota 90, a una sola lunghezza dal record di Schumi e farlo in occasione dell’appuntamento in Germania, con la Mercedes, è sicuramente molto significativo.

Un round nel quale poi oggi godremo dell’esordio al volante dell’Alfa Romeo del leader del campionato di F2 Mick Schumacher, figlio di Michael. Una coincidenza particolare quella della prima volta del tedeschino in un weekend iridato, lo stesso nel quale probabilmente Hamilton eguaglierà le vittorie del papà. Al di là degli intrecci tra presente, passato e futuro si prospetta una tre-giorni interessante e in casa Ferrari dovrebbero esserci degli aggiornamenti più consistenti rispetto a quanto visto precedentemente. La stagione della Rossa è stata da dimenticare e i presupposti per la corsa tedesca non sono dei migliori. Vedremo upgrade relativi al fondo e alla zona dei bargeboard che dovrebbero dare un minimo aiuto alla guida dei due piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc. La pista, però, giudicherà senza appello il tutto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP dell’Eifel, round del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00 con la FP1, mentre la FP2 prenderà il via alle 15.00. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse