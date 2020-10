LIVE F1, DIRETTA GP Portogallo 2020: Bottas guida su Hamilton, Verstappen e Leclerc! Vettel 12°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19/66 Attenzione Hamilton in scia a Bottas!! Finlandese in crisi nera!!

18/66 CONTATTO STROLL-NORRIS!! Il canadese attacca all’esterno di curva 1, l’inglese tiene duro ma arriva il contatto! Ala anteriore rotta per lui!

18/66 Verstappen ha un graining davvero notevole sulla gomma, quasi blistering



17/66 Hamilton sembra non avere problemi di gomme, anzi e vola! 1:21.366 si porta a 1.561 dal finlandese! Verstappen a 11.2 con Leclerc che procede del suo passo.

16-66 1:21.421 record sul giro per Hamilton che recupera 4 decimi a Bottas portandosi a 1.7. Verstappen migliora ed è a 10.6, quarto Leclerc a 15.3. Battaglia Norris-Stroll per la settima posizione

15/66 Bottas chiude un altro giro e aumenta a 2.4 il suo vantaggio su Hamilton. Verstappen scivola a 9.3 con Leclerc quarto a 14.3. Vettel passa Russell ed è 12mo a 32.4.

14/66 Verstappen è in crisi nera con le gomme! Perde tanto per il graining ma se si fermasse ora tornerebbe nel traffico totale.

13/66 Stroll passa Ricciardo ed è ottavo, mentre davanti le Mercedes sono in modalità “risparmio gomme”

13/66 Verstappen dice al suo team che la sua anteriore sinistra “è morta” infatti Leclerc gli recupera un secondo!

12/66 Già ai box Kimi Raikkonen! Le soft stanno davvero arrancando

12./66 Bottas apre un altro giro con 2.0 su Hamilton, terzo Verstappen a 4.3 dall’inglese, quarto Leclerc a 6.2 dall’olandese dopo aver passato Sainz. Sesto Norris, poi Gasly, Ricciardo, Stroll e Ocon. Vettel 13mo dopo aver passato Giovinazzi.

11/66 Mentre Bottas e Hamilton sono divisi da 1.9 secondi, Leclerc attacca Sainz per il quarto posto, con gomme che sembrano ancora ottimali

10/66 Team Radio Mercedes: si segnala graining sulle anteriori sinistre, nonostante siano medie. Anche Verstappen se ne lamenta, ma lui ha la soft ed era scontato

10/66 Bottas e Hamilton procedono con gli stessi tempi, mentre Verstappen si porta a 5.1. Quarto Sainz che vede Leclerc a 1.7.

9/66 Buoni segnali di Leclerc sia per le gomme, sia per il motore. Sembra che la SF1000 sia davvero in forma a Portimao!

9/66 La gara è comandata da Bottas che precede Hamilton di 1.9 secondi, terzo Verstappen a 4.6, quarto Sainz a 69., quinto Norris a 9.7 ma Leclerc lo passa in curva 1 ed ora è quinto!

8/66 Verstappen a sua volta supera Sainz in rettilineo, Bottas guida con 1.7 su Hamilton, mentre Leclerc fa lo stesso su Raikkonen

7/66 Hamilton supera con facilità Sainz in rettilineo con un Sainz in crisi di gomme, ora tocca a Verstappen.

6/66 Le gomme medie inizia a dare una mano, Leclerc passa Ricciardo ed è settimo alla caccia di Raikkonen

6/66 Bottas supera di potenza Sainz in rettilineo, Anche Hamilton insidia lo spagnolo, con Verstappen in scia

5/66 Verstappen riesce a liberarsi di Norris e si mette alla caccia delle Mercedes con la soft!

5/66 Sainz prosegue in vetta, la pioggia ha cessato (c’era solo nel T2) con Bottas in zona DRS, Hamilton a 8 decimi, quindi Norris a 3.8 inseguito da Verstappen

4/66 Proviamo a fare ordine! Sainz guida con 1.0 su Bottas, poi Hamilton in scia, quarto Norris tallonato da Verstappen quindi un incredibile Raikkonen!! Leclerc ottavo a 7.6, Vettel 16mo a 14.8.

3/66 Sembra che la pioggia sia cessata, Hamilton attacca Bottas con Sainz che scappa! Perez già ai box dopo il contatto con Verstappen

2/66 Sainz passa Bottas con le soft! Leclerc crolla in ottava posizione!

1/66 giri: PIOVE A PORTIMAO!!!! Hamilont sbaglia, Bottas primo con Sainz in scia, Leclerc sesto prova a tenere la macchina in strada!!

PARTENZA – Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore è di Hamilton che tiene dietro Verstappen e Bottas, poi Perez, Sainz e Leclerc che ha perso diverse posizioni ma Perez è fuori!! Anche Verstappen!! Succede di tutto!

14.11 I piloti sono di nuovo sulla griglia di partenza con Gasly che segnala qualche goccia d’acqua! Pochi istanti e si parte! Salgono le pulsazioni a Portimao!

14.10 Parte il giro di formazione. I piloti stanno percorrendo i 4653 metri della pista lusitana che presenta 15 curve, numerosi sali-scendi mozzafiato e un lay-out davvero unico nel suo genere.

14.09 Charles Leclerc è prontissimo per il via!



14.08 Manca poco e sarà il via ufficiale! Curva 1 potrebbe rappresentare un imbuto non da poco al via. Rischio di contatti elevatissimo!



14.06 RIPROPONIAMO LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA!

14.04 Ancora una ottima prestazione per Sergio Perez. Il messicano, dopo essere stato appiedato in ottica 2021, ha alzato ulteriormente il suo livello e anche ieri ha messo la sua Racing Point in quinta posizione. Un rivale pericoloso per Leclerc e Verstappen

14.02 Le Ferrari, come le due Mercedes, prenderanno il via con le gomme medie. Un aspetto che potrebbe fare tutta la differenza del mondo, dato che, come si è visto nelle simulazioni di passo gara di venerdì, le soft hanno una durata brevissima con formazione di graining specie all’anteriore sinistra. Sarà stata una mossa azzeccata viste anche le temperature più basse di oggi?

14.00 Dieci minuti al via del Gran Premio del Portogallo!



13.58 Sebastian Vettel, invece, sarà costretto a scattare dalla 15ma posizione. Per il tedesco ancora una volta sarà necessaria una rimonta rabbiosa. Ce la farà? Le sue parole di ieri “Mi sembra di disputare un altro campionato rispetto a Charles” non sono troppo incoraggianti…

Seb's reaction after Charles finished 11 places ahead of him in qualifying in Portugal



13.57 La situazione meteo sulla pista portoghese…



13.56 La SF1000, come spesso capita, si è dimostrata una monoposto valida soprattutto sul giro secco ed a serbatoi scarichi. Al Nurburgring il crollo in cara fu letteralmente verticale. Le novità portate in Portogallo permetteranno un miglioramento alla vettura di Maranello anche in gara?

13.54 Dalla quarta casella della griglia scatterà un ottimo Charles Leclerc. Il monegasco, ancora una volta, ha sfruttato le sue qualità per andare oltre la vettura. Sarà in grado di lottare per il podio?

Starting from the 2nd row tomorrow. We extracted the maximum out of the car. Will try to do the same tomorrow in the race!

13.52 Dalla seconda fila proverà il colpaccio Max Verstappen. L’olandese, mai così vicino alle due Frecce nere, cercherà di sorprenderne almeno una al via per giocarsi le proprie chance.

MAX: "I'm happy with P3, the lap was pretty decent. We're not too far behind. The start is going to be important. We'll feel our way into the race and see how we go from there"



13.50 Venti minuti al via della gara! Sale la tensione in griglia!

13.48 Meteo davvero complicato a Portimao. Vento forte come segnala Hamilton in un team radio, e cielo coperto dalle nubi.

13.47 Ancora una volta l’unico reale avversario di Lewis Hamilton potrebbe essere Valtteri Bottas, intenzionato a rifarsi dopo il ko dell’Eifel. Il finlandese vuole una gara perfetta per dimostrare il suo valore, dato che a Sochi ha vinto più per demeriti altrui…

VALTTERI: "Ultimately I should have gone for two timed laps as well… it would have been nice to start from the clean side, but we'll see what we can do from P2"

13.45 La Q3 di ieri non ha potuto vedere in azione Daniel Ricciardo che, proprio in chiusura della Q2, è andato a sbattere contro le protezioni. Per questo motivo l’australiano non è potuto andare oltre la decima posizione

Despite this late crunch in Q2, Danny Ric will start Sunday's race from inside the top 🔟

13.43 Saliamo su in macchina con Lewis Hamilton per gustarci dalla posizione migliore il suo clamoroso giro da pole position di ieri!

We're absolutely loving @AIAPortimao 😍 Take the ultimate tour of the circuit with @LewisHamilton, as he snatches pole position by just over a tenth



13.41 La Ferrari non vince una gara dal GP di Singapore 2019 con Sebastian Vettel (dopo la doppietta di Leclerc Spa-Monza), quindi da oltre un anno

13.40 Mezzora al via a Portimao!



13.39 Nel Mondiale 2020 le vittorie sono così suddivise: 7 Hamilton, 2 Bottas, 1 Gasly e 1 Verstappen.

13.37 In questa stagione le Frecce nere proseguono nel loro percorso netto in qualifica, avendo centrato 12 pole su 12 (9 Hamilton, 3 Bottas). Le Mercedes sono costantemente in prima posizione al sabato dal GP del Brasile 2019 quando fu Verstappen a piazzare la sorpresa

13.35 Con la pole position di ieri Lewis Hamilton è arrivato alla clamorosa quota di 97. Fa davvero spavento pensare che alle sue spalle ci sono Michael Schumacher con 68 e Ayrton Senna con 65. Un vero e proprio dominio per il campione del mondo

13.34 I piloti iniziano ad uscire dalla pit-lane per avviarsi in griglia, con il naso all’insù visto il meteo

13.32 ALBO D’ORO RECENTE GP PORTOGALLO

1984 Estoril Francia Alain Prost Regno Unito McLaren-TAG Porsche

1985 Estoril Brasile Ayrton Senna Regno Unito Lotus-Renault

1986 Estoril Regno Unito Nigel Mansell Regno Unito Williams-Honda

1987 Estoril Francia Alain Prost Regno Unito McLaren-TAG Porsche

1988 Estoril Francia Alain Prost Regno Unito McLaren-Honda

1989 Estoril Austria Gerhard Berger Italia Ferrari

1990 Estoril Regno Unito Nigel Mansell Italia Ferrari

1991 Estoril Italia Riccardo Patrese Regno Unito Williams-Renault

1992 Estoril Regno Unito Nigel Mansell Regno Unito Williams-Renault

1993 Estoril Germania Michael Schumacher Regno Unito Benetton-Ford Cosworth

1994 Estoril Regno Unito Damon Hill Regno Unito Williams-Renault

1995 Estoril Regno Unito David Coulthard Regno Unito Williams-Renault Resoconto

1996 Estoril Canada Jacques Villeneuve Regno Unito Williams-Renault

13.30 Siamo a 40 minuti esatti dal via del GP di oggi e le nuvole si fanno sempre più minacciose! Intanto gustiamoci un giro di Bottas seguito dall’alto

Helicam don't miss! 🚁@ValtteriBottas is quick, but even he couldn't shake the chopper camera spying on him through the final sector

13.28 Nella storia si sono corse 25 edizioni del GP del Portogallo. 16 di queste valevoli per il Mondiale di F1. I circuiti sono stati: Boavista, Monsanto, Estoril e, da oggi, Portimao

13.26 LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI PORTOGALLO

1 44 L. Hamilton (M) Mercedes + 0″000 1’16″652 21

2 77 V. Bottas (M) Mercedes + 0″000 1’16″754 17

3 33 M. Verstappen (B) Red Bull + 0″000 1’16″904 23

4 16 C. Leclerc (B) Ferrari + 0″000 1’17″090 23

5 11 S. Perez (B) Racing Point + 0″000 1’17″223 21

6 23 A. Albon (B) Red Bull + 0″000 1’17″437 29

7 55 C. Sainz (B) McLaren + 0″000 1’17″520 24

8 4 L. Norris (B) McLaren + 0″000 1’17″525 24

9 10 P. Gasly (B) AlphaTauri + 0″000 1’17″803 26

10 3 D. Ricciardo (B) Renault + 0″000 17

11 31 E. Ocon (B) Renault + 0″000 1’17″614 18

12 18 L. Stroll (B) Racing Point + 0″000 1’17″626 22

13 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri + 0″000 1’17″728 22

14 63 G. Russell (B) Williams + 0″000 1’17″788 17

15 5 S. Vettel (M) Ferrari + 0″000 1’17″919 20

16 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo + 0″000 1’18″201 12

17 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo + 0″000 1’18″223 12

18 8 R. Grosjean (B) Haas + 0″000 1’18″364 12

19 20 K. Magnussen (B) Haas + 0″000 1’18″508 10

20 6 N. Latifi (B) Williams + 0″000 1’18″777 11

13.24 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2020

1 Hamilton GBR MERCEDES 230

2 Bottas FIN MERCEDES 161

3 Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 147

4 Ricciardo AUS RENAULT 78

5 Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 68

6 Norris GBR MCLAREN RENAULT 65

7 Albon THA RED BULL RACING HONDA 64

8 Leclerc MON FERRARI 63

9 Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 57

10 Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 53

11 Sainz ESP MCLAREN RENAULT 51

12 Ocon FRA RENAULT 36

13 Vettel GER FERRARI 17

14 Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 14

15 Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 10

16 Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 3

17 Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

18 Grosjean FRA HAAS FERRARI 2

19 Magnussen DEN HAAS FERRARI 1

20 Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

21 Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

13.21 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2020

1 MERCEDES 391

2 RED BULL RACING HONDA 211

3 RACING POINT BWT MERCEDES 120

4 MCLAREN RENAULT 116

5 RENAULT 114

6 FERRARI 80

7 ALPHATAURI HONDA 67

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 5

9 HAAS FERRARI 3

10 WILLIAMS MERCEDES 0

13.19 Lewis Hamilton dopo aver centrato la vittoria numero 91, avrà l’opportunità di spingersi dove nessuno è mai arrivato, tramutandosi nell’uomo con più affermazioni nella storia. Curiosamente, il trentacinquenne inglese potrebbe assumere questo ruolo proprio nella nazione in cui, 33 anni fa, Alain Prost fece altrettanto.

13.17 Il GP di Portogallo fece il suo esordio nel calendario iridato di Formula Uno nel 1958, utilizzando un circuito cittadino ricavato per le vie di Oporto. L’ultima edizione porta la data del 1996 con la doppietta Williams di Villeneuve-Hill

13.15 Lo stravolgimento del programma di questo 2020 ha permesso al Gran Premio di Portogallo di fare inaspettatamente il proprio ritorno nel Mondiale dopo 24 anni di assenza, seppur in un contesto completamente inedito. Infatti domenica 25 ottobre si gareggerà nell’autodromo di Portimao.

13.14 Seb Vettel ha appena rilasciato una intervista prima di salire in macchina. Il tedesco annuncia una gara “sconosciuta” con il rischio pioggia sempre dietro l’angolo. Per il momento tante nubi a Portimao, ma temperature come quelle di ieri.

SEB: "We are racing into the unknown. There might be some rain on the way! Why not – it might spice things up! It's gonna be a fun race" Watch all the pre-race driver interviews LIVE on our YouTube channel!

13.12 Sullo splendido tracciato dell’Algarve tutto è pronto per il dodicesimo appuntamento stagionale che, ormai, non ha molto da dirci. Il titolo (il settimo della sua carriera) è ormai nelle mani di Lewis Hamilton, per cui non rimangono che i successi di tappe per i suoi rivali

13.10 Buongiorno e benvenuti a Portimao, tra un’ora esatta prenderà il via il Gran Premio del Portogallo 2020 di Formula Uno!

16.35 Si chiude una splendida qualifica del GP del Portogallo! Hamilton piazza la pole numero 97 della carriera davanti a Bottas, Verstappen e un ottimo Leclercl. Vettel chiude 15mo. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata!

CLASSIFICA TEMPI QUALIFICHE

1 44 L. Hamilton (M) Mercedes 1’16″652 21 2 77 V. Bottas (M) Mercedes +00″102 1’16″754 17 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″252 1’16″904 23 4 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″438 1’17″090 23 5 11 S. Perez (B) Racing Point +00″571 1’17″223 21 6 23 A. Albon (B) Red Bull +00″785 1’17″437 29 7 55 C. Sainz (B) McLaren +00″868 1’17″520 24 8 4 L. Norris (B) McLaren +00″873 1’17″525 24 9 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +01″151 1’17″803 26 10 3 D. Ricciardo (B) Renault 17

POLE PAZZESCA DI HAMILTON!!!!!!!!!!!!!! CHE GIRO FINALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 102 millesimi su Bottas, ma ottimo Leclerc quarto a 438

Verstappen chiude a 150 millesimi da Bottas, Leclerc quarto a 336, Hamilton 1:16.652!!!!!!!!!!!!!!!! POLE POSITION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BANDIERA A SCACCHI!!!!!!!!!! Botta arriva al T2 con 264 millesimi di vantaggio!!! Chiude in 1:16.754!!!!!!!!!! PRIMOOOOOOOOOO!!!!!!!!! 180 millesimi su Hamilton che si rilancia!

-1 Bottas parte ora, arriva al T1 con 203 millesimi di vantaggio!!

-2 Mercedes in pista con le medie, Leclerc con le soft. Hamilton chiude il primo giro in 1:16.934 per 52 millesimi!

-3 Attenzione! Entra in scena Hamilton con le gomme medie!! Ricciardo probabilmente non entrerà in pista perchè l’ala posteriore è danneggiata

-4 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 77 V. Bottas (B) Mercedes 1’16″985 11 2 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00″048 1’17″033 16 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″122 1’17″107 15 4 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″471 1’17″456 18 5 11 S. Perez (B) Racing Point +00″489 1’17″474 17 6 55 C. Sainz (B) McLaren +00″535 1’17″520 18 7 23 A. Albon (M) Red Bull +00″889 1’17″874 21 8 4 L. Norris (B) McLaren +04″229 1’21″214 18 9 3 D. Ricciardo (B) Renault 17 10 10 P. Gasly (B) AlphaTauri 21

-5 Bottas precede Hamilton di 48 millesimi, quindi Verstappen terzo a 121, Leclerc quarto a 470 quindi Perez a 488

-6 Verstappen terzo a 121 millesimi da Bottas!!!! che giro per l’olandese!!!!!!

-7 Leclerc arriva al T2 con 4 decimi da Bottas, chiude in 1:17.456 terzo a 470 millesimi

-8 Leclerc e Verstappen effettuano due giri di riscaldamento

-9 Bottas parte e fa segnare 22.316 nel T1, Hamilton 22.348, il finlandese arriva al T2 in 51.859, Hamilton 51.844, Bottas chiude in 1:16.986, Hamilton 1:17.033

-11 minuti, subito in pista le due Mercedes, poi Leclerc e Verstappen

16.18 SCATTA LA Q3!!!!!!!!!!! CACCIA ALLA POLE DI PORTIMAO!!!!!!!!!!

16.13 Ed ora non rimane che la Q3, caccia alla pole position apertissima!

RIEPILOGO TEMPI FP2

1 77 V. Bottas (M) Mercedes 1’16″466 8 2 44 L. Hamilton (M) Mercedes +00″358 1’16″824 11 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″572 1’17″038 11 4 11 S. Perez (B) Racing Point +00″663 1’17″129 11 5 55 C. Sainz (B) McLaren +00″717 1’17″183 15 6 4 L. Norris (B) McLaren +00″855 1’17″321 15 7 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″901 1’17″367 17 8 16 C. Leclerc (M) Ferrari +00″901 1’17″367 11 9 23 A. Albon (B) Red Bull +00″945 1’17″411 16 10 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″015 1’17″481 13 11 31 E. Ocon (B) Renault +01″148 1’17″614 15 12 18 L. Stroll (B) Racing Point +01″160 1’17″626 18 13 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +01″262 1’17″728 18 14 63 G. Russell (B) Williams +01″322 1’17″788 14 15 5 S. Vettel (M) Ferrari +01″453 1’17″919 16

ELIMINATI: Ocon, Stroll, Kvyat, Russell e Vettel.

Leclerc chiude senza migliorare e rimane ottavo, Vettel 15mo dietro Russell addirittura, mentre RICCIARDO VA NELLA GHIAIA!

BANDIERA A SCACCHI, SI CHIUDE LA Q2!!! Ocon rimane undicesimo, Verstappen terzo a 572 millesimi

-1 Si lanciano tutti! Ultimi istanti vibranti della Q2!!!!!!!!!

-2 Kvyat conclude il primo giro ma rimane 13mo, Albon migliora ma rimane alle spalle di Leclerc. nono

-3 Leclerc di nuovo con le gomme medie! Il monegasco ci prova! Anche Vettel!

-4 Di nuovo in pista i primi piloti. Vedremo come si muoveranno le varie scuderie…

-5 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 77 V. Bottas (M) Mercedes 1’16″466 8

2 44 L. Hamilton (M) Mercedes +00″358 1’16″824 11

3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″630 1’17″096 6

4 11 S. Perez (B) Racing Point +00″663 1’17″129 11

5 55 C. Sainz (B) McLaren +00″717 1’17″183 15

6 4 L. Norris (B) McLaren +00″855 1’17″321 15

7 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″901 1’17″367 12

8 16 C. Leclerc (M) Ferrari +00″901 1’17″367 6

9 23 A. Albon (B) Red Bull +00″945 1’17″411 11

10 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″015 1’17″481 8

11 31 E. Ocon (B) Renault +01″148 1’17″614 10

12 18 L. Stroll (B) Racing Point +01″160 1’17″626 12

13 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +01″262 1’17″728 12

14 5 S. Vettel (M) Ferrari +01″510 1’17″976 10

15 63 G. Russell (B) Williams +01″938 1’18″404 14

-6 Di nuovo tutti ai box ora, cosa farà Leclerc? Tornerà in pista con le medie?

-7 Vettel migliora nel T2 ma perde tanto nel T3, rimane 14mo, Leclerc si rilancia ma abortisce il giro nel T1

-8 Sainz sale in quarta posizione ma Verstappen, terzo, lo scalza subito

-9 Hamilton si rilancia ma non migliora nel T1, arriva al T2 con 546 millesimi sul taglio, quindi arriva sul traguardo in 1:16.824 ed è secondo!

-10 Vettel chiude in 1:18.116 undicesimo, Leclerc 1:17.367 è sesto

-11 Bottas 1:16.466, Hamilton invece abortisce il suo giro, le Ferrari compiono un secondo giro di lancio

-12 Primo tempo di Stroll in 1:17.626, quindi Kvyat secondo, ma Perez sale in vetta in 1:17.129

-13 Tutti in pista, i piloti si lanciano per il primo giro della Q2

-14 minuti: le Ferrari ci provano con le gomme medie! Anche le Mercedes, mentre tutti gli altri sono con le soft.

15.55 SCATTA LA Q2!!!!!!!!!

15.54 Pochi minuti e sarà tempo di Q2! Vedremo se qualche pilota cambierà strategia e cercherà di qualificarsi con le gomme medie…

15.51 I TEMPI DELLA FP1

1 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’16″828 6 2 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″051 1’16″879 6 3 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″117 1’16″945 5 4 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″381 1’17″209 12 5 11 S. Perez (B) Racing Point +00″542 1’17″370 7 6 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″593 1’17″421 6 7 23 A. Albon (B) Red Bull +00″607 1’17″435 9 8 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″618 1’17″446 8 9 4 L. Norris (B) McLaren +00″719 1’17″547 9 10 3 D. Ricciardo (B) Renault +00″793 1’17″621 8 11 55 C. Sainz (B) McLaren +00″799 1’17″627 8 12 18 L. Stroll (B) Racing Point +00″839 1’17″667 9 13 31 E. Ocon (B) Renault +00″947 1’17″775 8 14 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +01″013 1’17″841 10 15 63 G. Russell (B) Williams +01″103 1’17″931 9 16 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +01″373 1’18″201 10 17 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +01″395 1’18″223 10 18 8 R. Grosjean (B) Haas +01″536 1’18″364 10 19 20 K. Magnussen (B) Haas +01″680 1’18″508 10 20 6 N. Latifi (B) Williams +01″949 1’18″777 11

Russell si mette in quindicesima posizione con 270 millesimi di margine su Raikkonen che è out! Assieme a lui Giovinazzi, le Haas e Latifi!

Vettel non migliora nel T1, arriva al T2 con un distacco di 637 millesimi, chiude il suo ultimo giro in 1:17.446 ed è settimo!

BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q1! Vediamo gli ultimissimi tempi!!

-1 Albon si mette comodo in sesta posizione, si lancia Vettel!

-2 Leclerc e chi lo precede rimangono ai box. Tutti gli altri si lanciano!

-3 Rientrano in pista i primi piloti, tutti a caccia del giro perfetto per passare alla Q2

-4 Tutti fermi ai box ora, torneranno in azione solamente i piloti che dovranno evitare il taglio probabilmente. Per ora gli esclusi sarebbero Grosjean, Raikkonen, Russell, Magnussen e Latifi. Rischiano Giovinazzi e Vettel.

-5 AGGIORNAMENTO TEMPI! Vettel a rischio!!

1 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’16″828 6 2 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″051 1’16″879 6 3 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″117 1’16″945 5 4 11 S. Perez (B) Racing Point +00″542 1’17″370 5 5 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″593 1’17″421 3 6 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″689 1’17″517 8 7 4 L. Norris (B) McLaren +00″719 1’17″547 5 8 55 C. Sainz (B) McLaren +00″799 1’17″627 4 9 18 L. Stroll (B) Racing Point +00″839 1’17″667 8 10 23 A. Albon (B) Red Bull +00″894 1’17″722 4 11 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″131 1’17″959 3 12 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +01″231 1’18″059 3 13 5 S. Vettel (B) Ferrari +01″320 1’18″148 4 14 31 E. Ocon (B) Renault +01″446 1’18″274 3 15 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +01″711 1’18″539 7 16 8 R. Grosjean (B) Haas +01″715 1’18″543 7 17 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +01″905 1’18″733 3 18 63 G. Russell (B) Williams +02″004 1’18″832 6 19 20 K. Magnussen (B) Haas +02″073 1’18″901 5 20 6 N. Latifi (B) Williams +02″080 1’18″908 6

-6 Hamilton chiude un altro giro e chiude in 1:16.828, primo per 51 millesimi su Verstappen, quindi terzo Bottas a un decimo

-7 Perez si riporta in terza posizione a 306 millesimi, mentre Verstappen fa il record nel T2 e chiude in 1:16.879 e vola in vetta!!!!!!!!

-7 Ecco Leclerc!! Terzo tempo a 357 millesimi dalla vetta! Albon sale in settima posizione, ora rischia Raikkonen, quindicesimo

-8 Hamilton conclude il suo primo giro in 1:17.114 a 50 millesimi da Bottas! Vettel sale in sesta posizione

-9 Hamilton commette un errore e si rilancia, Norris si mette secondo a 483 millesimi, fuoripista da una Haas che però non crea problemi

-10 Arrivano le Mercedes! Bottas completa il suo primo giro con il tempo di 1:17.064, secondo Perez a 565 millesimi, terzo Verstappen a 636

-11 Vettel fa segnare il suo primo tempo in 1:18.148, Leclerc risponde in 1:17.974 e va al comando con 66 millesimi su Perez

-12 Sainz secondo a 116 millesimi, molti intanto preferiscono due giri per scaldare le gomme

-13 Ocon si mette al secondo posto a 234 millesimi, lo passa Ricciardo con 204, quindi Gasly a 340

-14 Kvyat si mette al secondo posto, quindi Gasly lo passa subito.

LA CRONACA DELLA FP3

I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA FP3

Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Programma odierno

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020, dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Si gareggia per la prima volta (in un weekend di gara ufficiale) in quel di Portimao, su un tracciato altamente spettacolare ed impegnativo che ha già messo a dura prova i piloti della griglia nel corso delle prove libere del venerdì. Il circuito dell’Algarve è caratterizzato da una serie di saliscendi molto accentuati che rendono alcune curve praticamente cieche per chi si trova al volante di una monoposto.

Mercedes, nonostante un day-1 abbastanza confuso e non così indicativo dal punto di vista delle prestazioni cronometriche, ha dettato il passo in entrambe le prime sessioni di libere con un Valtteri Bottas in grande spolvero sia sul giro secco che sul passo gara. Le Frecce Nere si confermano dunque le macchine da battere anche a Portimao ma dovranno vedersela come di consueto con la Red Bull di Max Verstappen, mentre Ferrari ha messo in evidenza dei buoni progressi e potrebbe ambire ad ottenere il quarto posto in griglia con Charles Leclerc per il secondo GP di seguito. Rispetto al Nurburgring però ci sono dei buoni presupposti anche per Sebastian Vettel in ottica terza-quarta fila, dopo i buoni riscontri raccolti da parte del tedesco della Rossa nella giornata di ieri.

Appuntamento dunque a partire dalle ore 12.00 con il semaforo verde della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020 a Portimao. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere l’avvicinamento a qualifiche e gara dei piloti di Formula 1 a Portimao: buon divertimento!

Foto: Lapresse