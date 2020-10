LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna, match valido per la quarta giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Al “PalaSerradimigni” va in scena quello che può essere considerato l’incontro più interessante di questo turno, dal momento che saranno in campo due squadre ambiziose e alla ricerca della giusta quadratura.

La squadra di Gianmarco Pozzecco andrà a caccia della prima vittoria casalinga di questa stagione: all’esordio in Sardegna, infatti, la Dinamo è stata sconfitta in volata da Trieste, mentre lontano dalle mura amiche sono arrivate due affermazioni (in ordine cronologico, contro Pesaro e Virtus Roma). La Fortitudo, invece, dopo una falsa partenza contrassegnata da due ko consecutivi contro Virtus Roma e Varese, ha trovato riscatto nel match interno contro Trento e arriva sull’isola con la voglia di dare seguito al successo di sabato scorso. Sono tanti i giocatori su cui focalizzare l’attenzione: tra i padroni di casa riflettori puntati sui soliti Marco Spissu e Miro Bilan e sui nuovi acquisti Vasa Pusica ed Eimantas Bendzius, mentre tra gli ospiti grande curiosità per vedere all’opera Ethan Happ e Adrian Banks, i due grandi colpi della campagna di rafforzamento estiva del team emiliano.

La palla a due del match tra Dinamo Sassari e Fortitudo Bologna è programmata per le ore 12.00. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

