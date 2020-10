Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Base Aerea Rivolto-Piancavallo: percorso, altimetria, favoriti. Sul Piancavallo una battaglia totale!

Va a chiudersi anche la seconda settimana del Giro d’Italia 2020. Oggi in scena la quindicesima tappa, che anticipa il secondo giorno di riposo. In programma 185 chilometri da Base Aerea Rivolto a Piancavallo: fondamentale arrivo in salita che può sconvolgere la classifica generale. Ci sarà sicuramente battaglia tra i big. Andiamo a scoprire il percorso, l’altimetria e i possibili favoriti.

PERCORSO

I primi 40 chilometri saranno in leggera ascesa con i corridori che arriveranno ai piedi del primo GPM di giornata il Sella Chianzutan, di seconda categoria di 10,6 chilometri al 5,4% con punte del 9%. Dopo la discesa e un tratto abbastanza vallonato i ciclisti si troveranno ad affrontare l’ascesa di Forcella di Monte Rest lunga 7,4 chilometri al 7,5% con picchi dell’11%. La seguente picchiata porterà il plotone al GPM di Pala Barzana, l’ultimo GPM di seconda categoria di giornata di 4,4 chilometri al 4,4% ma con punte dell’11%. A questo punto tutte le attenzioni saranno puntate all’ultima salita di giornata verso Piancavallo, prima ci saranno da affrontare circa 20 km in pianura. L’ascesa conclusiva, lunga 15 chilometri, con i primi 10 sono molto ripidi, sempre attorno al 9%, con punte del 14%. La strada tende poi a spianare leggermente prima di risalire con pendenze intorno all’8%.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tutti contro Joao Almeida e Wilco Kelderman. Il portoghese della Deceuninck – Quick Step e l’olandese della Sunweb hanno dimostrato ieri nella cronometro del Prosecco di essere gli uomini più in forma del momento ed hanno creato un solco importante in classifica generale. Il giovane lusitano anticipa l’orange di quasi un minuto, ma il secondo sembra essere al momento il più indicato per il trionfo finale. Dovranno muoversi tutti gli inseguitori per guadagnare qualcosa. L’Italia ovviamente si aspetta attacchi da Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) e Domenico Pozzovivo (NTT), che proveranno a ribaltare la situazione. Tenteranno il colpaccio anche Rafal Majka (Bora-hansgrohe) e Jakob Fuglsang (Astana), due tra i favoriti della vigilia in chiave Trofeo Senza Fine, che ora non hanno più nulla da perdere. Nome a sorpresa quello di Brando McNulty (UAE Emirates), spettacolare nella prova contro il tempo di ieri.

