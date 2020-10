Giro d’Italia 2020, la maglia nera è Luca Covilli: ultimo dopo la cronometro d’apertura

Luca Covilli è la prima maglia nera del Giro d’Italia 2020. L’alfiere della Bardiani CSF Faizanè ha concluso all’ultimo posto la cronometro d’apertura della Corsa Rosa, accusando un ritardo di 7’14” da Filippo Ganna, dominatore dei 15,1 km da Monreale a Palermo. Precisiamo che la maglia nera è prettamente simbolica ed è riservata metaforicamente all’ultimo in classifica generale. Questo ragazzo di 23 anni, nato a Pavullo nel Frignano (in provincia di Modena), è al suo secondo anno da professionista ed è alla sua seconda partecipazione consecutiva al Giro d’Italia. Nella passata stagione concluse all’84mo posto in classifica generale e al 21mo posto nella graduatoria riservata ai giovani.

