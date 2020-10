Giro delle Fiandre 2020: percorso, favoriti, altimetria. Attesa battaglia tra Van Aert, van der Poel e Bettiol su Oude Kwaremont e Paterberg

E’ giunto finalmente il giorno del Giro delle Fiandre 2020. La grande classica fiamminga si svolgerà su un tracciato di 244 chilometri che presenta ben diciassette muri. Verosimilmente, la gara entrerà nel vivo ai -56, quando, per la prima volta, si affronterà l’accoppiata Oude Kwaremont-Paterberg. In seguito a queste due erte, gli atleti troveranno il Koppenberg, in assoluto l’asperità più dura del tracciato, lo Steenbeekdries e il Taaienberg. Dunque, toccherà al Kruisberg-Hotond e una volta scollinato la strada scenderà fino ai -17 chilometri dal traguardo, quando il plotone ritroverà l’Oude Kwaremont e, successivamente, il Paterberg. Gli ultimi quattordici chilometri, quindi, saranno tutti pianeggianti.

I FAVORITI DEL GIRO DELLE FIANDRE 2020

I due favoriti principali sono Wout Van Aert e Mathieu van der Poel. Il primo è stato autore di un’estate straordinaria, nella quale ha vinto Milano-Sanremo, Strade Bianche e due tappe al Tour. Il secondo, invece, ha di recente conquistato il BinckBank Tour dopo una cavalcata di settantacinque chilometri nella tappa regina, in cui si affrontavano più volte Kapelmuur e Bosberg, le erte simbolo del vecchio tracciato del Giro delle Fiandre.

In seconda fila troviamo l’azzurro Alberto Bettiol, campione uscente che ha palesato un’ottima condizione alla Gand-Wevelgem, il danese Mads Pedersen, vincitore proprio della classica fiamminga appena citata, e il campione del Mondo Julian Alaphilippe, all’esordio su queste strade e di recente vincitore della Freccia del Brabante. L’Italia, inoltre, punta anche su Matteo Trentin, terzo domenica scorsa alla Gand-Wevelgem, e Sonny Colbrelli, autore di grandi prestazioni al BinckBank Tour e alla Freccia del Brabante.

L’ALTIMETRIA DEL GIRO DELLE FIANDRE 2020



Credit: La Flamme Rouge

