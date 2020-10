DIRETTA Vuelta a España 2020, prima tappa LIVE: fase di stallo, quasi 4′ per i cinque in fuga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.12 La Jumbo-Visma continua a tenere a bagnomaria i fuggitivi, ora con un vantaggio di 3’35”.

14.08 Siamo in un tratto abbastanza facile di questa prima tappa. La prima ascesa della Vuelta, il Puerto de Udana, è lontana ancora 61 chilometri.

14.01 Bagues si è rialzato e si è fatto riprendere dal gruppo principale.

13.58 146 km al traguardo e 3’40” di vantaggio per la fuga.

13.55 Ricordiamo i nomi dei cinque battistrada: il tedesco Jasha Sütterlin (Team Sunweb), i francesi Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Quentin Jauregui (AG2R-La Mondiale), il belga Tim Wellens (Lotto Soudal) e l’olandese Jetse Bol (Burgos BH).

13.52 Il vantaggio degli attaccanti è salito a 3’14”. Bagües è ancora all’inseguimento dei cinque con un distacco di 55”.

13.49 Jumbo-Visma in testa al gruppo per i due capitani della formazione Primoz Roglic e Tom Dumoulin.

13.46 Prova ad evadere anche l’iberico Aritz Bagues (Caja Rural).

13.43 Il loro vantaggio è salito a 1’10” quando sono trascorsi 18 chilometri.

13.40 Arrivano anche Tim Wellens (Lotto Soudal) e Jetse Bol (Burgos BH).

13.37 15″ di vantaggio per il terzetto al comando.

13.33 Provano ad evadere Jasha Sütterlin (Team Sunweb), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Quentin Jauregui (AG2R-La Mondiale).

13.30 Ecco un nuovo attacco dopo soli cinque chilometri dalla partenza.

13.28 Si susseguono diversi tentativi di attacco, ma il gruppo non lascia fare.

13.25 Prova subito ad evadere un corridore della Burgos-BH.

13.21 PARTITI!!! Ha preso ufficialmente il via la settantacinquesima edizione della Vuelta a España!

13.18 Sono 176 i corridori che hanno preso il via della Vuelta 2020.

13.15 Intanto andiamo nel dettaglio della tappa focalizzandoci sul finale. Dopo i GPM di terza categoria (Puerto de Udana, Alto de Kanpazar, Alto de Elgeta), bisognerà scalare il durissimo Alto de Arrate (570 metri s.l.m.). Si tratta di un prima categoria di 5,3 km al 7,7% di pendenza media con il tratto centrale di 3 km costantemente in doppia cifra (punte del 13%). Dalla cima mancheranno 2,5 km pianeggianti per giungere al traguardo.

13.09 Tra qualche istante prenderà il via la tappa inaugurale della Vuelta 2020! I corridori si stanno dirigendo verso il km 0.

13.06 Parlando dei big al via della grande corsa a tappe iberica, spicca su tutti la coppia della Jumbo-Visma formata da Primoz Roglic e Tom Dumoulin, a caccia di un riscatto di squadra dopo la beffa del Tour de France sfumato alla penultima tappa. Ricordiamo poi che Roglic è il vincitore uscente della Vuelta 2019. Contro di loro abbiamo, senza ombra di dubbio, la ‘solita’ Ineos Grenadiers capitanata da Richard Carapaz, in grande spolvero in occasione della Grande Boucle, con Chris Froome, vincitore della Vuelta del 2011 e del 2017, e al suo ultimo appuntamento con le vesti della formazione britannica. L’anno prossimo militerà per la Israel Start-Up Nation.

13.00 Soffermandoci in particolar modo sulla tappa odierna, il gruppo si troverà di fronte ad una frazione inaugurale davvero impegnativa di 173 chilometri con partenza da Irun, alle porte di San Sebastian, e il traguardo posto in quota all’Alto de Arrate.

12.56 Saranno diciotto le tappe che i corridori dovranno affrontare dai Paesi Baschi fino alla Comunidad de Madrid, per una Vuelta che è stata costretta a rinunciare alle sue prime tre frazioni che si sarebbero dovute disputare nei Paesi Bassi, ma che sono state poi cancellate per ovvi motivi legati all’emergenza sanitaria in atto.

12.53 Finalmente ci siamo, anche il terzo grande giro di questa tormentata stagione sta per prendere il via. Il tutto sotto la morsa di una pandemia globale che non accenna a svanire. Ma tra dubbi e incertezze, la Vuelta è pronta a regalare un po’ di spensieratezza a tutto il popolo iberico, in un momento tremendamente difficile per tutti quanti.

12.50 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima tappa della Vuelta a España 2020!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Vuelta a España 2020, 173 km da Irun ad Arrate Eibar. La corsa a tappe in terra iberica incomincia con il botto, si inizia subito con un’impegnativa frazione di montagna. Dopo i GPM di terza categoria (Puerto de Udana, Alto de Kanpazar, Alto de Elgeta), bisognerà scalare il durissimo Alto de Arrate (570 metri s.l.m.). Si tratta di un prima categoria di 5,3 km al 7,7% di pendenza media con il tratto centrale di 3 km costantemente in doppia cifra (punte del 13%). Dalla cima mancheranno 2,5 km pianeggianti per giungere al traguardo.

La classifica generale assumerà subito una fisionomia ben delineata, i big si daranno grandissima battaglia e vedremo subito i primi distacchi. I grandi favoriti della vigilia sono pronti a un avvincente testa a testa. Lo sloveno Primoz Roglic vuole subito riscattarsi dopo lo smacco subito al Tour de France. Il capitano della Jumbo-Visma, vincitore lo scorso anno, cercherà il bis alla Vuelta ed è pronto a fronteggiare l’olandese Tom Dumoulin (suo compagno di squadra, che già lo aveva supportato alla Grane Boucle), l’ecuadoriano Richard Carapaz (vincitore del Giro d’Italia 2019), il russo Aleksandr Vlasov, l’infinito spagnolo Alejandro Valverde e il britannico Chris Froome, vincitore di quattro Tour de France e alla sua ultima recita con la casacca del Team Ineos (sarà compagno di Carapaz). L’Italia si affiderà soprattutto a Davide Formolo e ad Andrea Bagioli per la classifica generale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima tappa della Vuelta di Spagna 2020: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.50 e si andrà avanti fino a dopo le ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

