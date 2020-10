DIRETTA MotoGP, GP Teruel 2020 LIVE: Morbidelli bene in avvio di FP2. Dovizioso arranca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.54 Al momento non si segnalano grossi miglioramenti in pista, si sta provando il passo. Le Yamaha sembrano avere qualcosa in più delle Suzuki.

14.53 Andrea Dovizioso è chiaramente in difficoltà con la Ducati, scende finalmente sotto il muro di 1’50”, ma è 17mo a 1.3 da Nakagami.

14.51 Sono tornati in pista anche tutti gli altri piloti: coppia di medie per Nakagami, Zarco, Quartararo, Petrucci, Mir, Vinales. Soft all’anteriore per Morbidelli, Bradl, Miller, Alex Marquez.

14.50 A Dovizioso manca il ritmo, la situazione è preoccupante in vista di qualifiche e gara.

14.49 Dovizioso migliora di poco, è sempre a 2.2 da Nakagami. Prima si era fermato per cambiare la tuta, giudicata troppo stretta.

14.47 Dovizioso è in pista con gomma media all’anteriore e soft al posteriore.

14.46 Andrea Dovizioso è il primo a rientrare in pista.

14.45 Joan Mir 12mo a 0.802, Maverick Vinales 16mo a 1.249, Dovizioso 20mo a 2.481.

14.44 CLASSIFICA DEI TEMPO DOPO 14 MINUTI.

1 30 T. NAKAGAMI 1:48.354 2 21 F. MORBIDELLI +0.258 3 5 J. ZARCO +0.513 4 6 S. BRADL +0.559 5 20 F. QUARTARARO +0.619 6 44 P. ESPARGARO +0.623 7 43 J. MILLER +0.629 8 73 A. MARQUEZ +0.634 9 88 M. OLIVEIRA +0.727 10 42 A. RINS +0.757

14.43 Sono rientrati tutti ai box.

14.42 Takaaki Nakagami firma il miglior tempo! 1:48.354 per il giapponese della Honda, rifila 0.258 a Morbidelli.

14.41 Quartararo e Mir si stanno marcando in pista! Vogliono vedere da vicino il rivale per il Mondiale, è un marcamento a uomo incredibile!

14.40 Franco Morbidelli ha il migliore passo gara in questo frangente, ma sta rispondendo molto bene anche Fabio Quartararo. Per il momento Rins e Mir sono attardati di un mezzo secondi. Andrea Dovizioso in grande fatica con la Ducati.

14.39 Andrea Dovizioso fatica, rientra ai box: è a 2.2 di ritardo.

14.48 Giro velocissimo di un tonico Franco Morbidelli! 1:48.612. L’alfiere della Yamaha Petronas ha 0.255 su Zarco, 0.365 su Pol Espargarò, 0.371 su Miller. Quartararo accusa 0.361, Mir a 0.544.

14.37 Immediato capovolgimento di fronte. Alex Rins si issa al comando in 1:49.111, Quartararo secondo a 80 millesimi, Morbidelli terzo a 0.159, poi Mir a 0.334. Dovizioso a 1.724, deve ancora ingranare.

14.36 Franco Morbidelli si porta in testa in 1:49.270, ha 0.274 su Francesco Bagnaia!

14.34 Il primo giro cronometrato premia Aleix Espargarò: 1:50.147 con Aprilia, 0.252 su Rins, 0.570 su Morbidelli, 0.754 su Quartararo. Dovizioso a 2.499.

14.32 Attenzione alle gomme. Dovizioso punta su media all’anteriore e soft al posteriore. Coppia di medie per Vinales, Quartararo e Mir. Morbidelli segue Dovizioso.

14.31 Subito tutti in pista.

14.30 SEMAFORO VERDE. Inizia la FP2 del GP di Teruel.

14.27 Attenzione al forte vento che sta soffiando, potrebbe complicare la vita alle Ducati.

14.25 Tra cinque minuti il semaforo verde, inizierà la seconda sessione di prove libere ad Aragon. Durerà 45 minuti.

14.24 Attenzione ad Alex Marquez, ormai entrato in una nuova dimensione.

14.22 Questo è il quartultimo weekend di gara, poi ci sarà la doppietta di Valencia e il finale in Portogallo.

14.20 Andrea Dovizioso deve assolutamente rialzare la testa perché altrimenti il Mondiale rischia di scappare via.

14.18 Settimana scorsa, sempre su questa pista: Alex Rins primo, Alex Marquez secondo, Joan Mir terzo, Maverick Vinales quarto, Takaaki Nakagami quinto, Franco Morbidelli sesto, Andrea Dovizioso settimo, Fabio Quartararo 18mo.

14.16 Ricordiamo la classifica Mondiale. Lo spagnolo Joan Mir è in testa con 121 punti, +6 sul francese Fabio Quartararo, +12 sullo spagnolo Maverick Vinales, +15 su Andrea Dovizioso.

14.15 Quindici minuti all’inizio delle prove libere 2.

14.14 Sarà importante anche provare le gomme per trovare la giusta mescola da adottare in casa, non si può lasciare nulla al caso.

14.12 Nel pomeriggio odierno si cercherà anche di fare il tempo per entrare nella top-10 e avvicinarsi all’accesso diretto al Q2 delle qualifiche.

14.10 Andrea Dovizioso 16° in mattinata. Fabio Quartararo 17°, il francese ha girato con gomme usate per trovare delle soluzioni rispetto ai problemi di domenica.

14.08 Alex Marquez è stato il migliore della FP1 con il crono di 1’48″184 con 438 millesimi di vantaggio su Nakagami e 0″809 su Mir. Morbidelli quinto con la Yamaha Petronas a 0″916 davanti a Vinales (Yamaha Factory) a 0″992.

14.06 Splende il sole ad Aragon, si corre in condizioni ottimali. Settimana scorsa, sempre su questa pista, si era disputato il GP di Aragon.

14.04 I piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per trovare il giusto feeling con la pista e per effettuare la corretta messa a punto.

14.02 La sessione inizierà alle ore 14.30, si corre sul tracciato di Aragon.

14.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Teruel 2020, tappa del Mondiale MotoGP.

La cronaca delle prove libere 1 – La classifica dei tempi della FP1

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Teruel 2020, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Aragon. Entra nel vivo questo fondamentale weekend in terra spagnola, cruciale per le sorti dell'intero campionato. Dopo il turno della mattina, i piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per trovare il feeling con il tracciato e per effettuare la migliore messa a punto in vista di qualifiche e gara. Nel pomeriggio si scopriranno ancora di più quali sono i valori in campo e chi potrebbe avere una marcia in più.

Lo spagnolo Alex Marquez è stato il migliore in mattinata in sella alla sua Honda, precedendo il compagno di marca Takaaki Nakagami e il connazionale Joan Mir, attuale leader del Mondiale. Franco Morbidelli è ottimo quinto con la sua Yamaha, appena davanti al compagno di squadra Maverick Vinales. Andrea Dovizioso e Fabio Quartararo, avversari di Joan Mir per il titolo iridato, devono risalire dal 14mo e dal 17mo posto.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Teruel 2020: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.30 e si andrà avanti fino alle ore 15.15. Buon divertimento a tutti.

