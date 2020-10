DIRETTA MotoGP, GP Teruel 2020 LIVE: qualifiche in tempo reale, si definisce la griglia di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca della FP3 – I qualificati al Q2 e gli eliminati

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP del Teruel 2020, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Aragon. Ci aspetta un pomeriggio particolarmente avvincente e appassionante sulla pista spagnola, si preannuncia una lotta serratissima per la conquista della pole-position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani. Le prime tre sessioni di prove libere hanno già mostrato quali sono i valori in capo, ma ora è arrivato il momento di fare sul serio col time-attack.

Joan Mir si presenta da leader della classifica generale, ma lo spagnolo è stato un po’ altalenante nelle prove libere. A convincere maggiormente sono state le Yamaha di Franco Morbidelli (primo in FP3), Fabio Quartararo (pole-man settimana scorsa su questa pista) e Maverick Vinales. Attenzione anche ad Alex Rins, vincitore sei giorni fa ad Aragon. Sulla carta duello tra Yamaha e Suzuki, ma attenzione alle Honda di Alex Marquez e Takaaki Nakagami, che hanno risposto davvero molto bene. In crisi nera la Ducati, soprattutto con Andrea Dovizioso che è costretto a disputare il Q1.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del GP del Teruel 2020, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Aragon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.10 con i trenta minuti riservati alle prove libere 4, poi alle ore 14.50 il via alle qualifiche. Buon divertimento a tutti.

