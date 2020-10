DIRETTA MotoGP, GP Teruel 2020 LIVE: gara imprevedibile, occasione per Morbidelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.45 Dei piloti in lizza per il titolo, quello che parte più avanti è Vinales, quarto. Più indietro Quartararo (6°), Mir (12°) e Dovizioso (17°). Di questi però è Mir quello in possesso del miglior passo gara. Lo spagnolo ci ha già abituato a grandissime rimonte e non ci stupiremmo di vederlo anche oggi sul podio.

12.40 La classifica del Mondiale a 4 gare dal termine:

1 MIR J. ESP Team Suzuki ECSTAR Suzuki 121

2 QUARTARARO F. FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 115

3 VINALES M. ESP Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 109

4 DOVIZIOSO A. ITA Ducati Team Ducati 106

5 NAKAGAMI T. JPN LCR Honda Idemitsu Honda 92

6 MORBIDELLI F. ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 87

7 RINS A. ESP Team Suzuki ECSTAR Suzuki 85

8 MILLER J. AUS Pramac Racing Ducati 82

9 ESPARGARO P. ESP Red Bull KTM Factory Racing Ktm 77

10 OLIVEIRA M. POR Red Bull KTM Tech 3 Ktm 69

12.34 Si gareggia ad Aragon per la seconda settimana consecutiva. Si tratta della quartultima gara del Mondiale.

12.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Teruel 2020 di MotoGP.

Griglia di partenza – Cronaca warm-up – Risultati warm-up

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP del Teruel 2020, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Aragon. Sulla pista spagnola andrà in scena una gara fondamentale per le sorti dell’intero campionato, mancano appena quattro appuntamenti al termine della stagione e questa corsa ha un’importanza capitale per l’assegnazione del titolo iridato. La classifica generale è infatti cortissima: lo spagnolo Joan Mir ha 6 punti di vantaggio sullo spagnolo Fabio Quartararo, 12 lunghezze sul connazionale Maverick Vinales, 15 punti su Andrea Dovizioso.

Il giapponese Takaaki Nakagami scatterà dalla pole-position sulla Honda e sogna la vittoria, ma lo stesso vale per il nostro Franco Morbidelli (secondo con la Yamaha). Lo spagnolo Alex Rins è terzo sulla Suzuki e punta alla seconda vittoria consecutiva su questo tracciato dopo quella ottenuta settimana scorsa. In seconda fila due uomini in lotta per il Mondiale: Maverick Vinales partirà dalla quarta posizione con la Yamaha, Fabio Quartararo dalla sesta con la Yamaha Petronas, in mezzo a loro il francese Johann Zarco su Ducati. Lo spagnolo Joan Mir (Suzuki) è il leader del Mondiale ed è chiamato a una rimonta dalla 12ma posizione, Andrea Dovizioso è ancora più indietro e servirà un’impresa dalla 17ma piazzola sull’arrancante Ducati.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del GP del Teruel 2020, tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.

