DIRETTA MotoGP, GP Francia 2020 LIVE: attesa per Morbidelli e Valentino Rossi. Ora la FP4

13.16 Valentino Rossi è scivolato nel finale della FP3. Il passo è buono, ma quest’anno il Dottore sta commettendo più errori del solito per portare al limite la Yamaha.

13.13 Andrea Dovizioso è apparso in progresso rispetto alle ultime apparizioni. Ma basterà per il podio? E, soprattutto, sarà ancora in tempo per il Mondiale?

13.07 Quartararo guida il Mondiale MotoGP con 108 punti, +8 su Mir, +18 su Vinales e +24 su Dovizioso. Siamo sinceri: vista la situazione in cui versa il mondo, con la seconda ondata della pandemia in piena espansione, non è escluso che il Campionato possa anche concludersi in anticipo. A quel punto vincerebbe il titolo chi si trova in testa al momento della sospensione. Per questo il margine del francese, al momento, è molto importante. Peraltro qui a Le Mans sembra andare davvero forte e potrebbe chiudere i conti…

13.04 Quartararo, Oliveira, Morbidelli, Miller, Crutchlow, Zarco, Rossi, Vinales, Vinales, Pol Espargarò e Dovizioso sono i piloti qualificati per la Q2. Dovrà transitare dalla Q1 lo spagnolo Joan Mir, che si sta giocando il Mondiale con Quartararo.

13.02 La FP4 sarà molto importante per provare il passo in vista della gara. Oggi, come domani, non è prevista pioggia.

12.55 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.30 prenderà il via la quarta ed ultima sessione di prove libere del GP di Francia 2020 di MotoGP.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Francia 2020, nono round stagionale del Mondiale MotoGP. Si profila una bellissima bagarre per conquistare la pole position in quel di Le Mans, con le prove ufficiali che si disputeranno a partire dalle ore 14.10 in condizioni di pista asciutta. Dopo un venerdì molto difficile e abbastanza interlocutorio, a causa di condizioni variabili ed estremamente complesse, quest’oggi il meteo è migliorato consentendo ai piloti di girare con maggiore tranquillità sull’asciutto.

Fabio Quartararo, leader del campionato, è il favorito n.1 sul giro secco in vista delle prove ufficiali dopo aver stampato il miglior tempo in mattinata nelle FP3 davanti alla KTM Tech 3 del sorprendente portoghese Miguel Oliveira e all’altra Yamaha Petronas di Franco Morbidelli. Fari puntati in casa Yamaha Factory su Maverick Vinales e Valentino Rossi, entrambi dotati di un buon potenziale sulla pista francese sia nel time-attack che sul passo gara. Grande curiosità per capire l’effettiva competitività sul giro secco da parte di Andrea Dovizioso, chiamato al riscatto dopo il disastroso round catalano per restare in lotta per il titolo iridato. In ottica Mondiale sarà subito estremamente importante seguire il Q1, in cui Joan Mir andrà a caccia con la Suzuki di uno dei due pass a disposizione per accedere al Q2.

Appuntamento fissato dunque alle ore 14.10 con il semaforo verde della prima sessione di qualifica a Le Mans, mentre il decisivo Q2 scatterà alle ore 14.35. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento dell’avvincente lotta per il Mondiale MotoGP 2020: buon divertimento!

Foto: Lapresse