DIRETTA MotoGP, GP Francia 2020 LIVE: Miller primeggia in FP2. Valentino Rossi 5°, Dovizioso fatica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA SECONDA SESSIONE DI MOTOGP

Loading...

Loading...

Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Rimanete con noi per cronaca, classifica, dichiarazioni, approfondimenti.

15.02 Fabio Quartararo e Joan Mir sono i due principali contendenti per il titolo iridato sono soltanto 13mo e 12mo.

15.01 Andrea Dovizioso in crisi in queste condizioni dopo le ottime sensazioni avute sul bagnato stamattina. Il forlivese è soltanto 19mo, male anche Francesco Bagnaia 15mo.

15.00 Valentino Rossi è ottimo quinto, il Dottore è risalito nel finale e si trova ad appena 0.879 di ritardo, dietro a Zarco e davanti a Petrucci. Franco Morbidelli discreto nono.

14.59 Jack Miller ha timbrato il miglior tempo in sella alla Ducati su asfalto asciutto, timbrando 1:34.133 e riuscendo a precedere Maverick Vinales di 0.367 e Takaaki Nakagami di 0.724.

14.58 CLASSIFICA PROVE LIBERE 2.

1 43 J. MILLER 1:34.133 2 30 T. NAKAGAMI +0.724 3 5 J. ZARCO +0.819 4 46 V. ROSSI +0.879 5 9 D. PETRUCCI +0.921 6 12 M. VIÑALES +0.978 7 35 C. CRUTCHLOW +1.008 8 73 A. MARQUEZ +1.204 9 21 F. MORBIDELLI +1.236 10 44 P. ESPARGARO +1.241

14.57 Vinales si inserisce in seconda piazza dietro a Miller, Valentino Rossi scivola al quinto posto.

14.56 VALENTINO ROSSI! Quarto! Il Dottore risale benissimo ed è a 0.879 da Miller, subito dietro a Nakagami e Zarco, davanti a Petrucci e Vinales. Morbidelli nono, Quartararo 12mo, Mir 13mo, Bagnaia 14mo, Dovizioso 19mo.

14.55 BANDIERA A SCACCHI.

14.54 Jack Miller si migliora ancora, incredibile 1:34.133.

14.53 Sontuoso Petrucci! Terzo a 0.488. Ora si stanno migliorando tutti, mancano due minuti.

14.51 Importante replica di Maverick Vinales, secondo a 0.545 da Miller e davanti a Morbidelli. Valentino Rossi è nono, subito dietro a Fabio Quartararo che si è migliorato.

14.50 Jack Miller torna davanti a tutti in 1:34.566, 0.803 di margine su Morbidelli. Valentino Rossi settimo a 1.432, Bagnaia nono a 1.900.

14.48 MORBIDELLIIIIIIIIII! PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! 1:35.369, rifila 0.192 a Crutchlow e 0.243 su Nakagami.

14.48 Fabio Quartararo torna in pista con la coppia di soft, è 17mo e deve dare segnali di vita.

14.47 Franco Morbidelli risale in 13ma piazza a 1.374. Bagnaia decimo a 1.117.

14.47 Caduta di Andrea Dovizioso, era addirittura 19mo e chiude qui il suo turno.

14.46 Ulteriore miglioramento di Nakagami: 1:35.612, 0.283 di vantaggio su Rins.

14.45 Ultimi dieci minuti. La moto di Bradley Smith è in mezzo alla pista tra curva 12 e curva 13.

14.44 VALENTINO ROSSIIIIIIII! Quarto a 0.660 da Nakgami, bella risalita del Dottore! Vinales è ottavo a 0.873. Quartararo ai box per montare nuove gomme.

14.42 Miglioramento di Valentino Rossi: ottavo a 1.198 da Naagami. Bagnaia decimo a 1.489.

14.41 Nakagami si riprende il primo posto con 1:35.924, rifila 0.249 su Rins e 0.457 su Lecuona. Valentino Rossi 11mo, Vinales 13mo, Morbidelli 14mo, Quartararo 15mo, Dovizioso 17mo.

14.40 Sontuoso squillo di Alex Rins con la Suzuki! Miglior tempo, ha 0.147 su Nakagami e 0.208 su Lecuona.

14.39 Valentino Rossi risale in ottava piazza a 0.918. Attenzione a Joan Mir, terzo con la Suzuki a 0.154. Fabio Quartararo è 15mo.

14.39 Ribaltone in testa! Il giapponese Takaaki Nakagami vola con la sua Honda e stampa 1:36.320, primo con 0.112 su Miller e 0.336 su Oliveira.

14.39 Sono tutti in pista con la coppia di gomme soft da asciutto.

14.38 Fantastico giro di Miguel Oliveira! Il portoghese della KTM sale in seconda piazza a 0.224 da Miller.

14.37 Valentino Rossi si migliora ma resta lontano 3.420 da Miller, fa comunque meglio di Quartararo e Vinales.

14.37 Squillo di Francesco Bagnaia e Danilo Perucci, terzo e quarto a 0.692 e 0.858.

14.37 Fabio Quartararo risale in decima piazza a 4.042 dal leader, due decimi meglio di Valentino Rossi.

14.36 Iker Lecuona scatenato con la KTM! Balza al secondo posto a 0.535 da Miller.

14.35 Valentino Rossi 12mo a 6.684, Quartararo e Morbidelli non sono classificati.

14.34 Francesco Bagnaia si inserisce in terza posizione a 2.006.

14.32 Joan Mir riduce il distacco da Miller, ma è a 1.923 dal ducatista. Si attendono i miglioramenti di Valentino Rossi, Morbidelli e Quartararo.

14.30 Joan Mir si inserisce in seconda posizione con le coppia fi soft da asciutto, ma è a 3.217 da Miller! Zarco terzo a 3.310. Tra poco tutti in pista con le slick, il tracciato è asciutto.

14.29 Ormai si possono montare le gomme da asciutto, stanno rientrando tutti ai box.

14.28 Jack Miller sta volando con le slick! Altro miglioramento, super 1:36.432, 3.3 secondi su Zarco!

14.26 Valentino Rossi chiude il suo primo giro in 1:44.545. Andrea Dovizioso è ancora fermo ai box.

14.25 Ulteriore miglioramento di Jack Miller che stampa 1:37.738 sta dominando in queste condizioni ibride.

14.23 Jack Miller torna in testa con 1:39.629 e rifila 1.314 a Zarco.

14.23 Valentino Rossi torna in pista, ma monta gomme da bagnato.

14.22 E Miller ha subito ragione: terzo a 0.963 da Zarco.

14.21 Jack Miller è uscito con una coppia di gomme soft da asciutto.

14.21 Maverick Vinales si inserisce subito in seconda posizione a 0.518 da Zarco, il quale si migliora in 1:40.943.

14.20 Zarco rafforza ulteriormente la sua leadership con 1:41.247. Vinales in pista con le soft da bagnato.

14.17 Johann Zarco timbra il miglior tempo in 1:41.811, rifila 1.7 di distacco a Joan Mir.

14.18 Quartararo e Rins si sono fermati. Attenzione a Zarco che ha acceso caschi rossi.

14.16 Fabio Quartararo ha montato le gomme da asciutto.

14.16 Valentino Rossi rientra ai box. Stanno girando Rins, Morbidelli, Zarco, Quartararo.

14.15 Rins si migliora e rafforza il secondo posto a 0.314 da Mir.

14.15 Joan Mir stampa il miglior tempo in 1:43.515. Ha 2.4 su Rins, 3.0 su Morbidelli e 3.7 su Rossi.

14.14 Soltanto sei piloti in pista in questa frangente, asciutto misto tra bagnato e asciutto.

14.12 In pista Morbidelli, Mir, Rins, Miller e Valentino Rossi.

14.10 SEMAFORO VERDE. Si incomincia!

14.05 I centauri sono pronti a montare in sella, ovviamente con gomme da bagnato.

14.03 La classifica è estremamente corta: il francese Fabio Quartararo è al comando con 8 punti di vantaggio sullo spagnolo Joan Mir, 18 sull’altro iberico Maverick Vinales e 24 sul nostro Andrea Dovizioso, mentre Franco Morbidelli si trova a -31.

14.00 Intanto si sono concluse le prove libere 2 della Moto3.

13.56 L’asfalto non drena ottimamente a Le Mans e rimane a lungo bagnato.

13.53 Fabio Quartararo e Joan Mir devono riscattarsi dopo l’opaca mattinata. Molto bene invece Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia.

13.50 Venti minuti al semaforo verde.

13.48 Valentino Rossi ha convinto sul bagnato, il Dottore cerca conferme nel pomeriggio.

13.46 Andrea Dovizioso ha incantato sul bagnato e la Ducati ha convinto sotto l’acqua, il forlivese è ancora in corsa per il Mondiale.

13.44 Sarà importante fare il tempo oggi pomeriggio, anche se domani mattina si migliorerà nella FP3 perché non dovrebbe piovere. Si deciderà lì chi entrerà nel Q2.

13.42 Grandissima difficoltà sul bagnato per i primi due della classifica generale: Joan Mir è 13mo a 1.176 con Suzuki, Fabio Quartararo addirittura 18mo a 2.690.

13.40 Cinque Ducati davanti a tutti sul bagnato, a seguire tre Yamaha: Maverick Vinales sesto a 0.376, Franco Morbidelli settimo a 0.637, Valentino Rossi ottavo a 0.707.

13.38 In mattinata Bradley Smith ha firmato il miglior tempo nella FP1. L’alfiere della Ducati ha timbrato 1:43.804 e ha preceduto ben quattro compagni di marca: Johann Zarco a 0.154, Danilo Petrucci a 0.220, Jack Miller a 0.328, Andrea Dovizioso a 0.344.

13.36 Nel pomeriggio ci sarà tempo per fare un punto della situazione sotto l’acqua, ma nel weekend il meteo dovrebbe migliorare e non si preannuncia pioggia.

13.34 Si corre sul bagnato, proprio come questa mattina. La pioggia continua a regnare protagonista in terra transalpina.

13.32 Si inizia alle ore 14.10 sul circuito di Le Mans, i piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per effettuare la messa a punto.

13.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Francia 2020.

Cronaca FP1 – Classifica FP1 – Programma odierno – Dichiarazioni Dovizioso – Dichiarazioni Valentino Rossi

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2020, nona tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Si profila un turno pomeridiano molto interessante in attesa di capire quali saranno le condizioni della pista che dovranno affrontare i centauri della classe regina in quel di Le Mans, dopo una FP1 completamente bagnata che ha confermato l’ottimo feeling delle Ducati sotto la pioggia.

Tenendo sempre in considerazione previsioni meteo in miglioramento in vista dei prossimi giorni, sarà molto importante raccogliere dati e prendere ulteriormente confidenza in condizioni così difficili per poi farsi trovare pronti nelle prossime tappe se si ripresenterà una situazione simile magari in qualifica o in gara (con un Mondiale così aperto ogni dettaglio può fare la differenza). In mattinata Bradley Smith ha portato l’Aprilia davanti a tutti trovando un ottimo feeling proprio negli ultimi minuti della sessione, ma alle spalle del britannico si è collocato un blocco formato da quattro Ducati. Buoni segnali anche in casa Yamaha, nonostante l’approccio estremamente conservativo del leader iridato Fabio Quartararo, con gli altri tre piloti di Iwata presenti nella top8.

Appuntamento fissato dunque alle ore 14.10 con il semaforo verde della seconda sessione di libere a Le Mans per la MotoGP. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’avvicinamento al nono Gran Premio dell’anno: buon divertimento!

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse