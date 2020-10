DIRETTA MotoGP, GP Francia 2020 LIVE: gara in tempo reale. Quartararo e Mir si giocano il Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Francia 2020, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. Finalmente è giunto il momento della gara su uno dei tracciati più iconici dell’intero universo legato ai motori e si preannuncia grande spettacolo anche nel corso di questo pomeriggio. I semafori si spegneranno alle ore 13.00, ovvero un’ora prima rispetto alle abitudini: a pranzo con i centauri, pronti a darsi battaglia per le posizioni che contano e a regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati.

Fabio Quartararo scatterà dalla pole-position ed è il grande favorito per la vittoria. Il leader del Mondiale è dotato di uno strepitoso passo in sella alla sua Yamaha e vuole trionfare in casa per allungare ulteriormente in classifica generale, visto che il suo rivale diretto, lo spagnolo Joan Mir, dovrà cercare una difficile rimonta dalla 14ma piazzola. La prima fila è completata dalle inattese Ducati di Jack Miller e Danilo Petrucci. Andrea Dovizioso è sesto con l’altra Ducati ufficiale e deve assolutamente puntare al podio per continuare a rimanere in corsa per il titolo iridato, subito alle sue spalle ci proverà anche Francesco Bagnaia. Rimonta decisamente più ardua per le altre Yamaha di Valentino Rossi (decimo) e Franco Morbidelli (undicesimo), più agevole per Maverick Vinales (quinto).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Francia 2020: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.

