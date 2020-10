DIRETTA MotoGP, GP Francia 2020 LIVE: FP2 con Valentino Rossi, Dovizioso e Morbidelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cronaca FP1 – Classifica FP1 – Programma odierno – Dichiarazioni Dovizioso – Dichiarazioni Valentino Rossi

Loading...

Loading...

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2020, nona tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Si profila un turno pomeridiano molto interessante in attesa di capire quali saranno le condizioni della pista che dovranno affrontare i centauri della classe regina in quel di Le Mans, dopo una FP1 completamente bagnata che ha confermato l’ottimo feeling delle Ducati sotto la pioggia.

Tenendo sempre in considerazione previsioni meteo in miglioramento in vista dei prossimi giorni, sarà molto importante raccogliere dati e prendere ulteriormente confidenza in condizioni così difficili per poi farsi trovare pronti nelle prossime tappe se si ripresenterà una situazione simile magari in qualifica o in gara (con un Mondiale così aperto ogni dettaglio può fare la differenza). In mattinata Bradley Smith ha portato l’Aprilia davanti a tutti trovando un ottimo feeling proprio negli ultimi minuti della sessione, ma alle spalle del britannico si è collocato un blocco formato da quattro Ducati. Buoni segnali anche in casa Yamaha, nonostante l’approccio estremamente conservativo del leader iridato Fabio Quartararo, con gli altri tre piloti di Iwata presenti nella top8.

Appuntamento fissato dunque alle ore 14.10 con il semaforo verde della seconda sessione di libere a Le Mans per la MotoGP. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’avvicinamento al nono Gran Premio dell’anno: buon divertimento!

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse