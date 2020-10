DIRETTA MotoGP, GP Aragon 2020 LIVE: si comincia con le FP2, Dovizioso e Morbidelli all’attacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.18 Vinales torna a guidare il terzetto Yamaha in testa alla FP2 stampando un 1’49″7 che viene però migliorato poco dopo da Morbidelli in 1’49″5. Primi segnali positivi per Ducati con Dovizioso 7° e Bagnaia 9°.

14.17 Morbidelli si migliora e balza al comando in 1’49″953, a testimonianza di una condizione ben più favorevole della pista rispetto al mattino.

14.16 Vinales parte forte ed è subito il più rapido al primo passaggio sul traguardo in 1’50″688 davanti a Morbidelli e Quartararo.

14.14 Gomma soffice al posteriore anche per Alex Marquez e Bradley Smith. A breve i primi riscontri cronometrici del turno.

14.12 Tutti in pista con soft all’anteriore e media al posteriore tranne Oliveira, che monta una coppia di gomme morbide.

14.10 SEMAFORO VERDE!! Scattano 45′ di prova fondamentali per il weekend della MotoGP ad Aragon!

14.07 Temperature dell’asfalto in aumento al MotorLand: tra pochi minuti si comincia con le FP2!

14.04 Piccoli passi avanti in casa Suzuki rispetto a Le Mans in condizioni di grande freddo, con Joan Mir 6° e Alex Rins 9° grazie ad un turno in crescendo.

14.01 Ottimi segnali in FP1 anche per Honda con il 4° posto di Alex Marquez, il 5° di Takaaki Nakagami e l’8° di Cal Crutchlow. Lo spagnolo, autore di una scivolata in curva 2, ha però montato nel finale una coppa di soft nuove per fare il tempo.

13.56 Yamaha ha impressionato in mattinata trovando subito una buona aderenza nonostante temperature davvero basse, con Viñales che ha firmato il miglior tempo in 1’49″8 davanti a Morbidelli e Quartararo. Prestazioni comunque non esaltanti, se si considera il crono di 1’46″8 in FP1 da parte di Marc Marquez nel 2019.

13.53 Si profila un turno estremamente importante in primis per strappare la qualificazione diretta per il Q2, dato che non sarà semplice ottenere delle prestazioni di alto livello domattina in FP3 in condizioni di grande freddo. Fondamentale dunque chiudere il venerdì nella top10 per non rischiare di affrontare il Q1.

13.49 Di seguito la classifica completa della FP1 per la MotoGP:

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 344.0 1’49.866

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 340.7 1’49.951 0.085 / 0.085

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 341.8 1’50.142 0.276 / 0.191

4 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.0 1’50.176 0.310 / 0.034

5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 339.6 1’50.420 0.554 / 0.244

6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.9 1’50.425 0.559 / 0.005

7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 346.1 1’50.464 0.598 / 0.039

8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 346.1 1’50.598 0.732 / 0.134

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.9 1’50.721 0.855 / 0.123

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.8 1’50.801 0.935 / 0.080

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 344.0 1’50.973 1.107 / 0.172

12 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 347.3 1’51.219 1.353 / 0.246

13 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 345.0 1’51.241 1.375 / 0.022

14 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 341.8 1’51.285 1.419 / 0.044

15 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 340.7 1’51.340 1.474 / 0.055

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 344.0 1’51.357 1.491 / 0.017

17 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.4 1’51.408 1.542 / 0.051

18 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.8 1’51.442 1.576 / 0.034

19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 342.9 1’51.581 1.715 / 0.139

20 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 345.0 1’51.807 1.941 / 0.226

21 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 349.5 1’51.934 2.068 / 0.127

13.45 Grande attesa per capire l’evoluzione prestazionale dei piloti nel pomeriggio con temperature leggermente più alte rispetto a stamattina. Ci si aspetta un grande passo avanti da parte delle Ducati, dopo un FP1 sostanzialmente interlocutoria.

13.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della seconda sessione di prove libere del GP d’Aragon 2020, decimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

LA CRONACA DELLA FP1 DI MOTOGP

I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA FP1

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 GP di Aragon 2020, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sull’omonimo circuito spagnolo. Si scende in pista per la seconda sessione di questo lungo weekend, i piloti avranno a disposizione 45 minuti per effettuare la messa a punto e migliorare il feeling con il tracciato. Si preannuncia un turno particolarmente intenso, appassionante e avvincente dopo quanto visto durante la mattinata. Si cercherà anche di fare il tempo buono per avvicinarsi all’accesso diretto al Q2 delle qualifiche.

Il fine settimana è fondamentale in ottica campionato. Il francese Fabio Quartararo si presenta da leader della classifica generale e proverà a dire la sua in sella alla Yamaha, ma il transalpino deve fronteggiare due avversari agguerriti ovvero Andrea Dovizioso (Ducati) e lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), motivati a battagliare per il bottino grosso. Non ci sarà Valentino Rossi perché risultato positivo al Covid-19. Ci sono altri pretendenti alle posizioni di vertice come Franco Morbidelli, Alex Rins, Jack Miller, Danilo Petrucci dopo la vittoria di settimana scorsa a Le Mans.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 GP di Aragon 2020, tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.10. Buon divertimento a tutti.

