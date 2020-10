DIRETTA Giro d’Italia, tappa di oggi LIVE: esame Etna per Vincenzo Nibali e gli uomini di classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Rimanete con noi per cronaca, classifica, pagelle, approfondimenti, video, dichiarazioni e tanto altro ancora.

16.34 CLASSIFICA GENERALE:

1 1 – GANNA Filippo INEOS Grenadiers 3:40:27

2 2 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 0:22

3 4 ▲1 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 0:23

4 5 ▲1 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 0:31

5 6 ▲1 ČERNÝ Josef CCC Team 0:36

6 7 ▲1 SOBRERO Matteo NTT Pro Cycling 0:40

7 11 ▲4 TRATNIK Jan Bahrain – McLaren 0:42

8 17 ▲9 YATES Simon Mitchelton-Scott 0:49

9 18 ▲9 KANGERT Tanel EF Pro Cycling ,,

10 38 ▲28 ULISSI Diego UAE-Team Emirates 0:54

11 23 ▲12 MATTHEWS Michael Team Sunweb 0:58

12 24 ▲12 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 0:59

13 37 ▲24 HONORÉ Mikkel Frølich Deceuninck – Quick Step ,,

14 25 ▲11 BILBAO Pello Bahrain – McLaren ,,

15 26 ▲11 O’CONNOR Ben NTT Pro Cycling 1:00

16 28 ▲12 HARPER Chris Team Jumbo-Visma 1:03

17 29 ▲12 WARBASSE Larry AG2R La Mondiale 1:04

18 30 ▲12 MOSCA Jacopo Trek – Segafredo ,,

19 31 ▲12 GALLOPIN Tony AG2R La Mondiale ,,

20 41 ▲21 OOMEN Sam Team Sunweb 1:11

21 43 ▲22 KNOX James Deceuninck – Quick Step 1:13

22 46 ▲24 HINDLEY Jai Team Sunweb 1:15

23 49 ▲26 HAMILTON Lucas Mitchelton-Scott 1:18

24 53 ▲29 CONTI Valerio UAE-Team Emirates 1:19

25 57 ▲32 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 1:21

26 62 ▲36 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:22

27 63 ▲36 FABBRO Matteo BORA – hansgrohe 1:23

28 65 ▲37 ZAKARIN Ilnur CCC Team 1:26

29 66 ▲37 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step ,,

30 68 ▲38 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 1:28

31 69 ▲38 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:29

32 20 ▼12 SERRY Pieter Deceuninck – Quick Step 1:31

33 74 ▲41 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 1:33

34 77 ▲43 SEPÚLVEDA Eduardo Movistar Team 1:34

35 40 ▲5 CAICEDO Jonathan Klever EF Pro Cycling 1:35

36 84 ▲48 CAPECCHI Eros Bahrain – McLaren 1:37

37 85 ▲48 GUERREIRO Ruben EF Pro Cycling ,,

38 87 ▲49 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 1:38

39 106 ▲67 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 1:39

40 89 ▲49 CATALDO Dario Movistar Team 1:40

41 90 ▲49 VALTER Attila CCC Team ,,

42 22 ▼20 HAMILTON Chris Team Sunweb ,,

43 95 ▲52 HAIG Jack Mitchelton-Scott 1:42

44 96 ▲52 KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma 1:44

45 70 ▲25 GHEBREIGZABHIER Amanuel NTT Pro Cycling 1:46

46 100 ▲54 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 1:47

47 102 ▲55 CLARKE Simon EF Pro Cycling ,,

48 104 ▲56 MEINTJES Louis NTT Pro Cycling ,,

49 16 ▼33 TUSVELD Martijn Team Sunweb 1:50

50 64 ▲14 DOMBROWSKI Joe UAE-Team Emirates ,,

51 78 ▲27 ROSSKOPF Joey CCC Team 1:51

52 108 ▲56 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 1:52

53 109 ▲56 PEDRERO Antonio Movistar Team ,,

54 111 ▲57 WACKERMANN Luca Vini Zabù – KTM 1:53

55 114 ▲59 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R La Mondiale 1:54

56 116 ▲60 SAMITIER Sergio Movistar Team ,,

57 117 ▲60 NAVARRO Daniel Israel Start-Up Nation 1:57

58 122 ▲64 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 2:00

59 45 ▼14 POLJAŃSKI Paweł BORA – hansgrohe ,,

60 126 ▲66 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 2:04

61 55 ▼6 BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma 2:05

62 128 ▲66 VENDRAME Andrea AG2R La Mondiale 2:06

63 129 ▲66 HAGEN Carl Fredrik Lotto Soudal 2:07

64 140 ▲76 DE LA PARTE Víctor CCC Team 2:12

65 143 ▲78 HANSEN Jesper Cofidis, Solutions Crédits 2:14

66 9 ▼57 SCOTSON Miles Groupama – FDJ 2:15

67 105 ▲38 CONCI Nicola Trek – Segafredo 2:27

68 154 ▲86 CARBONI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 2:32

69 110 ▲41 KOCHETKOV Pavel CCC Team 2:38

70 47 ▼23 PFINGSTEN Christoph Team Jumbo-Visma 2:39

16.33 ORDINE D’ARRIVO DI OGGI:

1 ULISSI Diego UAE-Team Emirates 100 80 3:24:58

2 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 40 50 ,,

3 HONORÉ Mikkel Frølich Deceuninck – Quick Step 20 35 ,,

4 MATTHEWS Michael Team Sunweb 12 25 0:05

5 WACKERMANN Luca Vini Zabù – KTM 4 18 ,,

6 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 15 ,,

7 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 12 ,,

8 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 10 ,,

9 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 8 ,,

10 HAMILTON Lucas Mitchelton-Scott 6 ,,

11 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 5 ,,

16.29 FILIPPO GANNA CONSERVA LA MAGLIA ROSA! Il Campione del Mondo a cronometro ha 22” sul portoghese Joao Almeida e 23” su Geraint Thomas, Simon Yates a 26” da Thomas, Nibali a 1’06”.

16.27 Geraint Thomas undicesimo, stesso tempo di Vincenzo Nibali.

16.26 Terzo poso per il danese Mikkol Honore, poi a 5” il primo gruppo con Luca Wackermann (quinto), Gianluca Brambilla (sesto) e un ottimo Vincenzo Nibali (ottavo).

16.26 Strepitosa vittoria di Diego Ulissi sullo strappo di Agrigento! Il toscano era una dei favoriti della vigilia, ha attaccato all’ultimo chilometro e in uno sprint a tre è riuscito a regolare un grande big come Peter Sagan!

16.25 ULISSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ATTACCO FINALEEEEEEEEEEEE! VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! DIEGO HA VINTOOOOOOOOOO!

16.25 ULISSIIIIIIIIIIIIIII! ATTACCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOO! DIEGO CI PROVAAAAAAAAAAA! Sagan si appiccica alla sua ruota insieme a Masnada.

16.24 ATTACCO DI LUCA WACKERMANN. Il lombardo ha provato l’allungo, ma Masnada e Ulissi hanno risposto.

16.24 ULTIMO CHILOMETRO! Sempre Conti davanti a Ulissi e Masnada.

16.24 Forcing di Valerio Conti per Diego Ulissi! Ottimo lavoro del romano, Ulissi e Masnada sulla sua ruota.

16.23 Nibali si rimette lì davanti, ben attento e guardingo accanto a Thomas e Yates. Ultimi 1500 metri.

16.22 Ultimi due chilometri. Andatura sempre elevata, ci aspettano 1,5 al 6,2% di pendenza media. Si sono staccati i velocisti, Viviani compreso.

16.21 Simon Yates e Geraint Thomas pimpanti. Bene anche Diego Ulissi e Michael Matthews. Filippo Ganna resta lì per difendere la maglia rosa. Vincenzo Nibali un filo più indietro.

16.20 Giulio Ciccone si è staccato, Vincenzo Nibali perde un uomo.

16.19 Ultimi tre chilometri. Velocità elevata, ma nessuno di importante si stacca.

16.18 UAE Emirates davanti per Ulissi, Ganna ben protetto.

16.17 INIZIA LA SALITA FINALE. Sono 4 km al 5,3% di pendenza media. Si parte ad altissima velocità.

16.16 Tra poco qualcuno si muoverà, sono attesi gli attacchi!

16.15 Ultimi 7 km, è una volata per prendere davanti gli ultimi 4 km in salita.

16.13 La Ineos tiene protetta la maglia rosa di Filippo Ganna e il capitano Geraint Thomas. Buon lavoro di Manuele Boaro e Fabio Felline per Jakob Fuglsang. Salgano anche i treni di Deceuninck-Quick Step e Jumbo Visma. Vincenzo Nibali ben protetto.

16.12 Il gruppo ha ripreso i fuggitivi. Mancano 9 km, si iniziano a formare i trenini.

16.11 Mancano 10 km al traguardo, tra poco il ricongiungimento prima del gran finale.

16.10 Parte De Gendt e si aggiudica il traguardo volante, il terzo di questa giornata per il belga. Alle sue spalle Bais e Tonelli.

16.08 De Gendt dà impulso alla fuga, il suo obiettivo è quello di arrivare al traguardo volante. Il gruppo è però ora a 17”.

16.06 I cinque fuggitivi sono a 3 km dal traguardo volante di Porte Empedocle, hanno 35” di vantaggio sul gruppo quando mancano 14 km all’arrivo.

16.05 Vincenzo Nibali ha fatto mettere davanti i suoi uomini! Lo Squalo non vuole correre rischi.

16.05 Ci si avvicina a grandi passi ad Agrigento, siamo nei pressi della meravigliosa Scala dei Turchi.

16.04 Nella caduta è rimasto coinvolto Nicolas Edet della Cofidis.

16.03 Anche Vincenzo Nibali in buona posizione con i propri gregari per evitare problemi.

16.02 Filippo Ganna in maglia rosa è lì davanti col suo compagno di squadra Geraint Thomas.

16.01 ATTENZIONE: caduta nelle retrovie del gruppo a 20 km dal traguardo. Niente di grave e nessun big coinvolto, il plotone procede regolarmente.

15.59 La frazione odierna è perfetta per i finisseur, praticamente impossibile che i velocisti riescano ad arrivare in “cima” ad Agrigento con gli ultimi tre chilometri al 5,3%.

15.57 La tappa di oggi fa da preludio al primo arrivo in salita, in programma domani sull’Etna dal versante inedito di Piano Provenzana.

15.54 Il gruppo viaggia alla stessa velocità dei fuggitivi e li tiene sotto controllo: 23 km al traguardo, sempre 1 minuto di differenza.

15.52 Geraint Thomas il migliore dei big dopo la cronometro di ieri, con 40” su Geraint Thomas e 1’06” su Vincenzo Nibali. Oggi non dovrebbero esserci distacchi tra i favoriti della vigilia.

15.50 Siamo in una fase caratterizzata da lunghi rettilinei, adatti al plotone principale. In testa sempre UAE, Bora-hansgrohe e Team Sunweb.

15.48 Ultimi 30 km, il gruppo è a 1 minuto dai cinque fuggitivi. Tutto sotto controllo, ricongiungimento attorno ai -20 prima della battaglia finale.

15.47 Filippo Ganna è in maglia rosa e spera di conservare il simbolo del primato, i 22” su Joao Almeida sono confortanti ma non deve mollare sullo strappo conclusivo.

15.45 Oggi si muoveranno i finisseur come appunto Sagan, Ulissi, Matthews ed altri attaccanti. Difficilmente su quello strappo si muoveranno gli uomini di classifica.

15.43 Il finale è adatto ai finisseur: 3,7 km in salita al 5,3% di pendenza media, i 2,5 km centrali sono al 6% con delle punte al 9%.

15.41 Ricordiamo i nomi dei cinque fuggitivi: Ben Gastauer, Mattia Bais, Alessandro Tonelli, Thomas De Gendt, Etienne Van Empel.

15.38 Il plotone controlla i cinque fuggitivi, i quali conservano 1’30” di vantaggio a 36 km dal traguardo.

15.35 Il gruppo è guidato da UAE Emirates e Team Sunweb, ovvero le squadre di Diego Ulissi e di Matthews, i due grandi favoriti della vigilia insieme a Peter Sagan.

15.32 La seconda tappa è funestata dal ritiro di Aleksandr Vlasov. Il russo era uno dei favoriti della vigilia per il podio. Jakob Fuglsang perde un altro compagno di squadra dopo Miguel Angel Lopez.

15.30 Siamo in un tratto pianeggiante, il gruppo si dirige verso la splendida Valle dei Templi.

15.27 Mancano 43 km al traguardo. I fuggitivi hanno 2’20” di vantaggio sul gruppo.

15:24 Sunweb attivissima nelle prime posizioni della carovana. Sembra che Matthews abbia cerchiato col pennarello rosso il traguardo odierno.

15:20 Continua a calare il margine dei 5 battistrada: gruppo segnalato a 2’40” a 53 chilometri dalla conclusione.

15:16 Tra i grandi favoriti di giornata anche l’azzurro Diego Ulissi, apparso molto in forma nelle ultime uscite pre-Mondiali.

15:12 Ritardo del gruppo che nel frattempo è sceso a 3′. Comincia ad aumentare sensibilmente l’andatura del plotone.

15:08 Bruttissimo colpo per il danese Jakob Fuglsang, uno dei favoriti della vigilia per la generale, che ha già perso in due sole tappe i suoi uomini migliori.

15:04 Ufficiale il ritiro di Aleksandr Vlasov che sale sull’ammiraglia e lascia la corsa rosa. Sfortunatissima l’Astana che già ieri aveva perso il colombiano Miguel Angel Lopez.

15:00 SI FERMA ALEKSANDR VLASOV! Il russo si porta a bordo strada e accusa evidenti problemi di stomaco.

14:56 Perde nuovamente contatto Vlasov! Attenzione a ciò che sta succedendo in casa Astana.

14:52 Si portano davanti anche la UAE Emirates e il Team Sunweb ora, che lavorano per Diego Ulissi e Michael Matthews.

14:48 Rischiosa la strategia del gruppo che continua a non voler chiudere in maniera seria sulla fuga.

14:44 A 80 chilometri dalla conclusione della tappa il vantaggio continua ad aumentare e si attesta ora sui 5′.

14:40 Viviani nel frattempo è rientrato senza problemi in gruppo, mentre Consonni è ancora nella scia delle ammiraglie.

14:36 Russo che ieri si è destreggiato molto bene nella prova a cronometro. Vedremo se col passare delle tappe potrebbe giocarsi il posto di capitano dell’Astana con Jakob Fuglsang.

14:32 Problemi meccanici per Vlasov, che è costretto a rincorrere la carovana.

14:28 Ineos-Grenadiers stabilmente in testa al plotone. A 90 chilometri dal traguardo il gap è di 4’12”.

14:24 Doppia caduta in casa Cofidis: in pochi chilometri sono finiti a terra sia Elia Viviani che Simone Consonni.

14:20 Tornato a salire il vantaggio dei cinque battistrada che ora vantano 4’30” sul plotone che insegue.

14:16 Ancora il belga a trionfare allo sprint intermedio, condizione invidiabile messa in mostra dal fiammingo. Secondo ancora una volta Mattia Bais.

14:13 Siamo in prossimità del traguardo volante. Scatta nuovamente De Gendt.

14:09 De Gendt che sembra essere in grande condizione. Attenzione a lasciare troppo spazio al fiammingo che sa gestirsi molto bene in fuga.

14:05 Tira e molla del gruppo che continua a procedere con un’andatura ad elastico. Vantaggio della fuga che oscilla tra i 3’15” e i 3’45”.

14:01 Questi i piazzamenti al primo GPM di giornata:

13:57 Un paio di chilometri al GPM di quarta categoria di Santa Ninfa.

13:53 Corsa che sta transitando a ridosso della bellissima chiesa di Salemi. Gap tra fuga e carovana che cala leggermente.

13:49 Meteo che fino a qui non sta preoccupando i corridori. Sole alto sulle strade siciliane.

13:45 Thomas De Gendt, reduce dal Tour de France, si incarica di tirare in testa alla corsa. Il belga è uno specialista di questo tipo di azioni.

13:41 Attaccanti che stanno affrontando la fase di discesa. 3’45” il loro margine sul gruppo.

13:37 Corsa che in questa fase si è stabilizzata. Alla Ineos-Grenadiers sembra andar bene il distacco accumulato dagli attaccanti.

13:33 Van Empel che nel frattempo non sembra aver riscontrato alcun tipo di problema dopo la caduta occorsa.

13:30 C’è Rohan Dennis a tirare nella carovana per Geraint Thomas e Filippo Ganna.

13.26 Riesce a rientrare senza problemi Van Empel sui compagni di fuga.

13.24 Il margine dei cinque fuggitivi si avvicina ai quattro minuti.

13.22 Tra gli attaccanti è caduto l’olandese Van Empel che ora proverà a rientrare.

13.20 Ora è la INEOS Grenadiers della Maglia Rosa in testa al gruppo, senza esagerare con il ritmo.

13.18 Al momento in gruppo nessuno si prende la responsabilità di tirare.

13.16 140 chilometri all’arrivo.

13.14 Superiore già ai 2′ il vantaggio dei fuggitivi.

13.12 Il gruppo sembra essersi rialzato: prendono subito margine gli attaccanti.

13.09 Si è formata la fuga giusta: De Gendt della Lotto Soudal, Bais della Androni Sidermec, Tonelli della Bardiani CSF Faizané, Gastauer della AG2r La Mondiale e Van Empel della Vini Zabù Brado KTM.

13.06 All’attacco Thomas De Gendt con altri quattro uomini.

13.04 Subito attacchi!

13.03 INIZIATA LA TAPPA!

12.59 Immagini dalla partenza:

12.57 La Maglia Azzurra Rick Zabel, figlio del grande Erik.

🎙️ @ZabelRick "It's always nice to wear a jersey, especially in a grand tour like the Giro d'Italia. For me it's the first time and I'm very happy to wear it. Let's see what today brings. It's not really suited for me but I will do my best." #Giro pic.twitter.com/SmHQYaRICe

— Giro d'Italia (@giroditalia) October 4, 2020