DIRETTA Giro d’Italia LIVE: Matthews falso positivo? Demare implacabile, 4° Consonni

LA CLASSIFICA GENERALE

LA CRONACA DEL POKER DI DEMARE

VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLA TAPPA DI OGGI

MATTHEWS NEGATIVO AD UN TEST RAPIDO

16.40 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Vi diamo appuntamento a domani con l’insidiosa frazione di Cesenatico. Buon proseguimento di serata!

16.40 Intanto arriva la notizia che oggi l’australiano Michael Matthews (Team Sunweb) è stato sottoposto ad un tampone che ha dato esito negativo. Ricordiamo che ieri era stato escluso dalla corsa dopo la positività al Covid-19. Potrebbe essersi trattato di un caso di ‘falso positivo’.

16.38 L’unica cosa da recriminare alla Israel Start-Up Nation e alla UAE Team Emirates, è il duro lavoro che hanno fatto nel finale, regalando una certa tregua e più potenza per la volata alla Groupama-FDJ.

16.33 Ottimi comunque sia Simone Consonni che Elia Viviani, rimasti entrambi vittime di una caduta a dir poco assurda a 32 km dal traguardo, causata dalla scivolata di un motociclista della corsa che, oggettivamente, non doveva essere in quel punto, specialmente in curva. Di fatti Viviani si è prontamente lamentato con il giudice di gara.

16.29 Invariata la classifica generale con Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) sempre più in rosa:

1 1 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 43:41:57

2 2 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:34

3 3 – BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:43

4 4 – POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 0:57

5 5 – NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:01

6 6 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:15

7 7 – HINDLEY Jai Team Sunweb 1:19

8 8 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:21

9 9 – MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:36

10 10 – PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 1:52

16.26 Impeccabile il lavoro della Groupama-FDJ, rimasta nascosta nello sfruttare bene il lavoro altrui, prima di uscire nel momento giusto, quello della volata, con Jacopo Guarnieri meraviglioso ultimo uomo di Démare.

16.24 Ecco la top ten di tappa:

1 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 100 80 4:03:52

2 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 40 50 ,,

3 HODEG Álvaro José Deceuninck – Quick Step 20 35 ,,

4 CONSONNI Simone Cofidis, Solutions Crédits 12 25 ,,

5 ZABEL Rick Israel Start-Up Nation 4 18 ,,

6 DENZ Nico Team Sunweb 15 ,,

7 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 12 ,,

8 OLDANI Stefano Lotto Soudal 10 ,,

9 MOSCA Jacopo Trek – Segafredo 8 ,,

10 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 6 ,,

16.20 Un altro secondo posto per Peter Sagan, terzo Hodeg, quarto un ottimo Simone Consonni!

16.17 ED E’ POKER PER ARNAUD DEMARE! IMPERIALE IL FRANCESE!

16.16 PARTE LA VOLATA!!!

16.15 Ben messo Sagan!

16.14 Arriva nuovamente la UAE Team Emirates di Fernando Gaviria. Compare il trenino della Groupama! 2 km al traguardo.

16.13 Siamo sul lungo mare di Rimini. Gruppo molto allungato! Volata con un possibile vento contrario!

16.12 Demare, Sagan e Viviani nella parte alta del gruppo pilotato dalla Israel Start-Up Nation di Rick Zabel.

16.11 Diego Ulissi in testa al gruppo per la UAE Team Emirates di Fernando Gaviria.

16.10 GRUPPO COMPATTO!!!! SI PREPARA LO SPRINT DI RIMINI!!!

16.09 12″ per Armée! Si organizza la volata finale!

16.07 24″ di vantaggio per Sander Armée! 8 chilometri al traguardo!

16.06 Attenzione perchè a 600 metri dal traguardo sono presenti due curve a 90° molto insidiose.

16.05 Deceuninck-Quick Step in testa al gruppo per Alvaro Hodeg, con la Ineos Grenadiers di Ben Swift!

16.03 Ripreso Bais! Il gruppo ha puntato Armée, che ha un vantaggio di soli 57″.

16.00 Armée ha 1’20” di vantaggio, mentre Bais è nella morsa di un gruppo maglia rosa agguerritissimo.

15.56 FINALMENTE VIVIANI È RIENTRATO IN GRUPPO! Il veronese è ricorso alle cure mediche per il colpo preso alla mano durante la caduta in cui è rimasto coinvolto.

15.54 Groupama-FDJ e UAE Team Emirates insistono nella loro azione, con Elia Viviani e la sua Cofidis ancora staccati.

15.50 Fabio Mazzucco, Francesco Romano (Bardiani) e Marco Frapporti (Vini Zabù) vengono ripresi dal gruppo. Armèe ha soltanto 1’59” sul gruppo. Bais sta cercando di riportarsi sul belga. 20 km alla fine.

15.45 Intanto Sander Armée ha staccato Mattia Bais sulla salita di Santa Cristina.

15.41 OCCHIO PERCHE’ IL GRUPPO HA AUMENTATO L’ANDATURA E VIVIANI NON E’ ANCORA RIUSCITO A RIENTRARE!

15.37 Viviani e Consonni tornano fortunatamente in corsa!

15.35 ATTENZIONE!!! Caduta per il motociclista della scorta tecnica che ha impattato contro Elia Viviani e Simone Consonni!!!!

15.33 Cedono Fabio Mazzucco, Francesco Romano (Bardiani) e Marco Frapporti (Vini Zabù).

15.30 Allungo di Sander Armée (Lotto-Soudal)! Arriva Mattia Bais (Androni).

15.26 Francesco Romano conquista anche questo sprint intermedio davanti a Marco Frapporti e Mattia Bais.

15.22 Siamo nei pressi del traguardo volante di Coriano.

15.17 Il Giro 2020 sta transitando da Misano, e il gruppo della maglia rosa sta aumentando l’andatura per andare a riprendere i battistrada.

15.12 Il capitano della NTT, attualmente 4° in classifica, è rientrato nel gruppo della maglia rosa.

15.05 FORATURA ALLA RUOTA POSTERIORE PER DOMENICO POZZOVIVO! Il lucano sta cercando di rientrare in gruppo.

15.00 Manca ancora troppo al traguardo e il gruppo sta proseguendo con un’andatura abbastanza tranquilla.

14.54 Cofidis, UAE Team Emirates e Groupama-FDJ in testa al gruppo della maglia rosa per i super favoriti del giorno: Elia Viviani, Fernando Gaviria, e la maglia ciclamino Arnaud Démare.

14.51 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Mattia Bais (Androni), Fabio Mazzucco (Bardiani), Francesco Romano (Bardiani), Sander Armée (Lotto-Soudal) e Marco Frapporti (Vini Zabù).

14.47 La situazione in gruppo vede i battistrada con 3’26” di vantaggio sul plotone.

14.42 Attacco di Mazzucco seguito da Bais, che lo supera e conquista il GPM di Monte San Bartolo.

14.38 I corridori si stanno dirigendo verso la scalata del Monte San Bartolo, un GPM di quarta categoria, ma ancora molto lontano dal traguardo.

14.34 Prima sfida al TV tra Dèmare e Sagan, con il francese che passa davanti al tre volte campione del mondo aggiudicandosi 3 punti nella classifica a punti.

14.32 Francesco Romano si aggiudica il traguardo volante di Pesaro.

14.29 In testa al gruppo Groupama FDJ, Cofidis e Team UAE Emirates per tenere chiusa la corsa

14.25 Tra pochi chilometri il traguardo volante di Pesaro

14.22 Il gruppo sta uscendo da Fano.

14.18 I fuggitivi continuano a collaborare anche se il gruppo tiene chiusa la gara.

14.14 La situazione di gara è praticamente cristallizzata. I cinque fuggitivi a 90 km dal termine conservano 3′ di vantaggio sul plotone.

14.09 I favoriti della frazione di oggi Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Staremo a vedere cosa riusciranno a fare i due grandi delusi Elia Viviani (Cofidis) e Fernando Gaviria (UAE Emirates).

14.05 Ricordiamo la composizione della fuga odierna: Mattia Bais (Androni), Fabio Mazzucco (Bardiani), Francesco Romano (Bardiani), Sander Armée (Lotto-Soudal) e Marco Frapporti (Vini Zabù).

14.01 Quando mancano 100 km al traguardo il vantaggio dei fuggitivi rimane sui 3′.

13.55 In testa al gruppo anche l’UAE Team Emirates e la Cofidis per tenere chiusa la corsa.

13.46 Il vantaggio dei battistrada è di 2’40” quando mancano 110 km al traguardo.

13.41 Il plotone sta per arrivare a Senigallia.

13.37 Sin qui la Bardiani CSF Faizané è stata protagonista dell’undicesima tappa.

13.33 Difficile che nella tappa odierna possa esserci un finale diverso dalla volata.

13.29 Al momento la situazione è cristallizzata con i fuggitivi che rimango a 2’50” di vantaggio, per loro le possibilità di arrivare al traguardo sono ridotte al lumicino.

13.22 129 chilometri al traguardo.

13.17 Tre minuti di vantaggio per i fuggitivi.

13.12 Oggi splende il sole sul Giro.

13.08 La Cofidis di Elia Viviani fa il passo in testa al gruppo.

13.02 141 chilometri al traguardo.

12.55 Il gruppo insegue senza forzare.

12.50 3’15” di vantaggio per i fuggitivi.

12.45 E’ partita la fuga, ne fanno parte: Mattia Bais (Androni), Fabio Mazzucco (Bardiani), Francesco Romano (Bardiani), Sander Armée (Lotto-Soudal) e Marco Frapporti (Vini Zabù).

12.38 Il gruppo è partito, mancano 160 chilometri all’arrivo.

12.32 In una frazione come quella odierna Alvaro Hodeg della Deceuninck-Quick Step può essere un brutto cliente per tutti.

12.25 Dovrebbe essere una giornata tranquilla per gli uomini di classifica, ma potrebbe esserci un po’ di vento.

12.18 Oggi potrebbe essere l’occasione per uno tra Viviani e Gaviria per sbloccarsi.

12.10 La tappa sta per partire.

12.00 Peter Sagan è uno dei favoriti anche oggi

11.45 La partenza è in programma alle 12.15

11.37 Spazio ai velocisti oggi

11.30 Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della undicesima tappa del Giro d’Italia 2020.

La presentazione della tappa odierna – La cronaca della decima tappa – Le pagelle della decima tappa – La Fagianata di Riccardo Magrini – La classifica attuale

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Quella di oggi sarà una frazione quasi completamente pianeggiante tra Porto Sant’Elpidio e Rimini, per un totale di 182 chilometri da affrontare nella sua quasi interezza sulla costa adriatica marchigiana e romagnola. Con ogni probabilità la giornata odierna sarà dedicata ai velocisti.

L’unica deviazione che il gruppo effettuerà, dopo lo sprint intermedio di Pesaro, sarà quella verso la scalata del Monte San Bartolo, un GPM di quarta categoria, ma molto lontano dal traguardo. A poco meno di 40 chilometri dalla fine ci sarà un altro traguardo volante, quello di Coriano. La città di Santarcangelo di Romagna condurrà il gruppo a Rimini. Attenzione al finale, caratterizzato da continui cambi di direzione con l’ultima curva posizionata a 600 metri dalla fine.

Poker alla portata della maglia ciclamino Arnaud Démare (Groupama-FDJ), favorito d’obbligo per la giornata odierna con il trionfatore di ieri Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), che ha messo nel mirino la classifica a punti in questo distacco tra di lui e il francese che si assottiglia sempre di più. Dopo il ritiro forzato di Michael Matthews per la positività al Covid-19, cambia il resto del parterre dei favoriti per la vittoria di tappa, in cui spiccano azzurri del calibro di Elia Viviani (Cofidis), se non Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) o Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step); anche se il canturino ha in squadra uno sprinter del calibro del colombiano Alvaro Hodeg.

In casa Colombia spicca anche la coppia della UAE Team Emirates formata da Sebastian Molano e Fernando Gaviria, di cui però non si conosce la condizione fisica attuale dopo la caduta di ieri. Tornando agli italiani, quella di oggi potrebbe essere una ghiotta occasione per altri azzurri che si sono già ben espressi nelle volate di questo Giro, ossia: Andrea Vendrame (AG2R La Mondiale), Fabio Felline (Astana), Enrico Battaglin (Bahrain McLaren), Filippo Fiorelli (Bardiani CSF-Faizanè) e Stefano Oldani (Lotto Soudal).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 11.30, per non perdervi neanche un secondo di questa frazione dedicata alle ruote veloci del gruppo. Buon divertimento!

