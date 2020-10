DIRETTA Giro d’Italia, la tappa di oggi LIVE: il Portella Mandrazzi perfetto per un attacco da lontano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA PRESENTAZIONE DELLA TAPPA DI OGGI (6 OTTOBRE): PERCORSO, ALTIMETRIA, FAVORITI

Loading...

Loading...

LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: “GIRO SCONTATO? ECCO LA RISPOSTA”

LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE

QUALI SONO LE PROSSIME SALITE? ATTESA PER MONTESCURO E ROCCARASO

COME STA GERAINT THOMAS DOPO LA CADUTA? “NIENTE DI ROTTO, CONTUSIONE ALL’ANCA SINISTRA”

VINCENZO NIBALI: “SONO SODDISFATTO, MA PIEDI PER TERRA. NON LASCIAMOCI ANDARE AD ENTUSIASMI”

VINCENZO NIBALI SUPERA L’ESAME MONTAGNA: LO SQUALO PROMOSSO, IL MIGLIORE DEI BIG

VINCENZO NIBALI HA ATTACCATO IN PRIMA PERSONA: LO SQUALO HA LA GAMBA

COME CAMBIA IL GIRO D’ITALIA DI VINCENZO NIBALI? DALL’OBBLIGO DI ATTACCARE AL POSSIBILE CONTROLLO

CHI SONO GLI UOMINI DI CLASSIFICA RIMASTI? NIBALI DAVANTI A FUGLSANG. E GLI ALTRI…

LA CRONACA DELLA TAPPA

LE PAGELLE DELLA TAPPA DI OGGI

VIDEO LA BRUTTA CADUTA DI GERAINT THOMAS

VIDEO HIGHLIGHTS TERZA TAPPA

COS’E’ SUCCESSO NELLA TAPPA DI OGGI? IL NAUFRAGIO DI THOMAS E YATES, BENE NIBALI, ALMEIDA IN ROSA

GRAN BRETAGNA A PICCO: THOMAS E YATES FUORI DAI GIOCHI

GERAINT THOMAS E LA CADUTA LETALE: ADDIO SOGNI DI GLORIA

SIMON YATES E LA CRISI SULL’ETNA: FUORI FORMI E FUORI DAI GIOCHI

DOMENICO POZZOVIVO TONICO IN SALITA: OBIETTIVO TOP-5, SOGNO PODIO

LA CLASSIFICA DEGLI ITALIANI

LE ALTRE CLASSIFICHE

JOAO ALMEIDA: “INDOSSARE LA MAGLIA ROSA E’ UN SOGNO CHE DIVENTA REALTA'”

JONATHAN CAICECO: “E’ UN SOGNO CHE SI REALIZZA. NELLE PROSSIME TAPPE CI PROVERO’ ANCORA”

ORDINE DI ARRIVO DELLA TAPPA

16.58 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d’Italia 2020. Vi diamo appuntamento a domani con la Catania-Villafranca Tirrena, l’ultima frazione in terra siciliana. Buon proseguimento di serata!

16.57 Nessuno lo avrebbe mai detto, eppure questo primo arrivo in salita del Giro 2020 ha già segnato la sorte dei due super favoriti per la vittoria finale, ossia Simon Yates e Geraint Thomas. Al momento il migliore dei big è Kelderman, che ha un vantaggio di 13″ su Nibali. Poco più indietro troviamo Pozzovivo, Fuglsang e Kruijswijk.

16.53 L’ex maglia rosa Filippo Ganna arriva adesso al traguardo di Piano Provenzana. Bravissimo il verbanese, meraviglioso orgoglio azzurro nella cronometro di Palermo, e stupendo compagno di squadra per uno sfortunatissimo Geraint Thomas.

16.51 Ecco la nuova top ten della classifica generale:

1 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 7:44:25

2 CAICEDO Jonathan Klever EF Pro Cycling ,,

3 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:37

4 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:42

5 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 0:53

6 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 0:55

7 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 0:59

8 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 1:11

9 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 1:13

10 KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma 1:15

16.50 In occasione della cronometro di apertura di Palermo, Caicedo ha chiuso la sua prova in 16’34”, mentre Almeida in 15’46”. Quest’oggi il portoghese è arrivato con 1’03” di svantaggio dall’ecuadoriano che, nonostante i secondi di abbuono per la vittoria di tappa, è costretto a rinunciare alla maglia rosa per soli 28 millesimi di secondo.

16.45 4’22” di ritardo per Simon Yates, e ben 12’16” per Geraint Thomas! Il Giro 2020 prende tutta un’altra piega.

16.44 Ecco l’ordine d’arrivo di questa terza tappa:

1 CAICEDO Jonathan Klever EF Pro Cycling 100 80 4:02:33

2 VISCONTI Giovanni Vini Zabù – KTM 40 50 0:21

3 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 20 35 0:30

4 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 12 25 0:39

5 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 4 18 0:51

6 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 15 ,,

7 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 12 ,,

8 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 10 ,,

9 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 8 ,,

10 KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma 6 0:56

11 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 5 1:03

16.42 ATTENZIONE! La nuova maglia rosa è il portoghese Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step)!

16.40 Nibali, Fuglsang, Pozzovivo e Majka arrivano tutti assieme. Yates staccato. Thomas non ha ancora tagliato il traguardo.

16.34 Ottimo secondo posto per Giovanni Visconti! Un grandissimo applauso per il siciliano della Vini Zabù KTM.

16.33 Jonathan Caicedo conquista la terza tappa del Giro d’Italia 2020! L’Etna è suo, e anche la maglia rosa!

16.31 Caicedo verso la vittoria di tappa! Mentre Castroviejo e Majka si accodano al gruppo Nibali.

16.30 SI STACCANO MAJKA E KRUIJSWIJK!

16.29 1400 metri alla fine per Jonathan Caicedo! Visconti è a 22″. Intanto Pozzovivo rilancia in testa al gruppo Nibali.

16.28 Arriva anche Kruiswijk!

16.27 Allunga Fuglsang! Lo inseguono soltanto Nibali, Pozzovivo e Majka!

16.26 SCATTO DI NIBALI!!!! Tutti i big alla ruota del messinese.

16.25 Grande forcing da parte di Brambilla in testa al gruppo dei migliori.

16.23 Ecco il gruppo dei big con Jakob Fuglsang, Matteo Fabbro, Rafal Majka, Joao Pedro Gonçalves Almeida, Louis Meintjes, Domenico Pozzovivo , Tao Geoghegan Hart , Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman, Vincenzo Nibali.

16.21 Wilco Kelderman (Sunweb) allunga in testa al gruppo dei big!

16.20 Jonathan Caicedo stacca Giovanni Visconti! 4 km alla fine.

16.18 GRANDE BAGARRE TRA GLI UOMINI DI CLASSIFICA!

16.17 Ghiotta occasione di una magnifica vittoria di tappa per Giovanni Visconti che, da padrone di casa, conosce alla perfezione la scalata verso l’Etna.

16.16 Allungo in testa al gruppo da parte dello spagnolo Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers).

16.13 Pioggia sulla corsa.

16.12 Tra I big resistono benissimo sia Nibali che Majka e Fuglsang.

16.08 Si stacca anche Simon Yates!!!!! Ennesimo colpo di scena in corsa. Sta succedendo di tutto.

16.06 Geraint Thomas è a ben 5’57” dalla testa della corsa, quindi a più di 3’30” dal gruppo Nibali-Yates. Il sogno della maglia rosa è sempre più lontano.

16.02 Il gruppo di Nibali continua a perdere componenti. Altissima andatura da parte di Fabbro. Caicedo e Visconti hanno ancora 2′ di vantaggio.

16.00 Geraint Thomas sta parlando con la sua ammiraglia della Ineos Grenadiers. Intanto Matteo Fabbro (Bora-hansgrohe) si è portato in testa al gruppo.

15.58 La testa della corsa è formata da Caicedo (EF), Visconti (Vini Zabù Brado KTM) e Bjerg (UAE Team Emirates).

15.56 La situazione in corsa vede i fuggitivi con 2’33” di vantaggio sul gruppo, mentre Geraint Thomas si trova a 4’02”. 13 km alla fine.

15.54 Visconti e Caicedo rilanciano l’andatura in testa al gruppetto dei fuggitivi.

15.52 Trek-Segafredo compatta in testa al gruppo a proteggere il capitano e idolo di casa Vincenzo Nibali.

15.49 Geraint Thomas è sempre più in difficoltà. Mancano 15 km al traguardo.

15.46 Thomas si stacca nuovamente dal gruppo. Adesso c’è uno scarto di 30″ dalla coda del plotone.

15.43 I fuggitivi si trovano a Linguaglossa. Si sale verso l’Etna!

15.41 Filippo Ganna riesce a riportare in gruppo il suo capitano Geraint Thomas!

15.39 A questo punto la sfida più attesa per la scalata all’Etna sarà tra Simon Yates e il padrone di casa Vincenzo Nibali. Ma attenzione al giovane Joao Almeida.

15.36 Intanto prosegue il grande lavoro in testa al gruppo della Trek-Segafredo. 23 km al traguardo e 3’20” di vantaggio per la fuga.

15.33 Grandissima sofferenza e fatica per Geraint Thomas, che non riesce proprio a riprendere la coda del gruppo. Non è un bel segno.

15.31 ATTENZIONE! Geraint Thomas è caduto nuovamente e adesso si trova in fondo al gruppo supportato dalla maglia rosa Ganna e poi Swift.

15.30 30 km al traguardo per Craddock e Caicedo (EF), Campenaerts (NTT), Visconti (Vini Zabù Brado KTM), Holmes (Lotto Soudal) e Bjerg (UAE Team Emirates).

15.27 Francesco Romano e Josip Rumac si staccano dalla testa della corsa.

15.25 Trek-Segafredo in testa al gruppo con Jacopo Mosca e Nicola Conci che alzano fortemente l’andatura del plotone.

15.22 Stephane Rossetto (Cofidis) prova ad evadere dal gruppo.

15.20 Brusca frenata in fondo al gruppo con alcuni corridori che hanno schivato un cane apparso improvvisamente in mezzo alla strada.

15.18 36 km al traguardo e 4’22” di vantaggio per i battistrada. Qualche goccia di pioggia sulla corsa.

15.13 Il gruppo deve accelerare l’andatura se vuole riprendere gli otto fuggitivi prima dell’imbocco della salita finale in quel di Linguaglossa. Qualcuno tra gli attaccanti potrebbe anche tenere.

15.09 Secondo posto al traguardo volante per Caicedo, seguito da Craddock.

15.06 Traguardo volante di Zafferana Etnea conquistato da Josip Rumac (Androni).

15.02 Problemi meccanici per Yukiya Arashiro (Bahrain McLaren) e Arnaud Demare (Groupama-FDJ).

14.58 Cala a 5’05” il vantaggio dei fuggitivi.

14.55 Il cielo è plumbeo sopra i corridori, ma per ora non è ancora scesa una goccia di pioggia.

14.50 Per la Mitchelton-Scott inizia a tirare in testa al gruppo il campione d’Australia Cameron Meyer.

14.45 Sempre la Mitchelton in testa al gruppo. Il vantaggio dei fuggitivi resta immutato.

14.40 60 chilometri al traguardo.

14.35 I nomi degli otto fuggitivi: Craddock e Caicedo (EF), Campenaerts (NTT), Romano (Bardiani Csf Faizanè), Visconti (Vini Zabù Brado KTM), Holmes (Lotto Soudal), Rumac (Androni Giocattoli Sidermec), Bjerg (UAE Team Emirates).

14.30 Sale a 5’20” il vantaggio dei battistrada.

14.25 La salita finale misura 18,5 chilometri e ha una pendenza media del 6,6%. Negli ultimi tre chilometri, però, la strada si impenna.

14.20 4’50” il vantaggio degli otto al comando.

14.15 Il grande favorito per la frazione odierna è Simon Yates, sulla carta il più adatto alla salita dell’Etna tra gli uomini di classifica. Nel finale le pendenze del vulcano si impennano e in quel frangente può fare la differenza con le sue qualità di scattista.

14.10 78 chilometri al traguardo.

14.05 Geraint Thomas, che è caduto prima della partenza, ha anche la maglia strappata.

14.00 I nomi degli otto fuggitivi: Craddock e Caicedo (EF), Campenaerts (NTT), Romano (Bardiani Csf Faizanè), Visconti (Vini Zabù Brado KTM), Holmes (Lotto Soudal), Rumac (Androni Giocattoli Sidermec), Bjerg (UAE Team Emirates).

13.55 Sempre 4’20” di vantaggio per i fuggitivi.

13.50 95 chilometri all’arrivo.

13.45 Geraint Thomas ha un graffio sul gomito.

13.40 La Mitchelton-Scott tira in testa al gruppo, Simon Yates punta al successo di tappa oggi.

13.35 I nomi degli otto fuggitivi: Craddock e Caicedo (EF), Campenaerts (NTT), Romano (Bardiani Csf Faizanè), Visconti (Vini Zabù Brado KTM), Holmes (Lotto Soudal), Rumac (Androni Giocattoli Sidermec), Bjerg (UAE Team Emirates).

13.30 108 chilometri all’arrivo. I fuggitivi hanno 4’20”.

13.25 Gruppo che procede a ritmo comunque discreto. Sempre la squadra di Simon Yates a dettare il ritmo.

13.22 La corsa sta passando in quel di Agila.

13.18 Tra gli attaccanti il migliore in classifica generale è Caicedo: 35° a 1’35” da Ganna. Per lui Maglia Rosa virtuale.

13.15 120 chilometri al traguardo.

13.12 Sempre a 4’30” il gruppo guidato dalla Mitchelton-SCOTT.

13.08 Ricordiamo che al comando ci sono Craddock e Caicedo (EF), Campenaerts (NTT), Romano (Bardiani Csf Faizanè), Visconti (Vini Zabù Brado KTM), Holmes (Lotto Soudal), Rumac (Androni Giocattoli Sidermec), Bjerg (UAE Team Emirates).

13.05 Proseguono di comune accordo i fuggitivi.

13.01 Problema tecnico per la Maglia Rosa Filippo Ganna che rientra in gruppo senza problemi.

12.59 130 chilometri al traguardo.

12.56 La Mitchelton-SCOTT si mette davanti al plotone: Simon Yates oggi vuol provare a giocarsi il successo.

12.54 Al momento nessuno si è preso la responsabilità di tirare in gruppo.

12.50 Il gruppo si è rialzato: quasi 4′ di ritardo.

12.48 Si sono raggruppati gli uomini al comando, sono in otto.

12.45 Da dietro stanno provando a rientrare Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), Jonathan Klever Caicedo (EF Pro Cycling) e lo sfortunato Holmes.

12.42 Sono rimasti quindi in cinque davanti: Francesco Romano (Bardiani Csf Faizanè), Victor Campenaerts (NTT), Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM), Lawson Craddock (EF) e Josip Rumac (Androni Giocattoli Sidermec).

12.40 Sfortunata foratura per Holmes che era davanti.

12.38 Davanti troviamo Rumac (AND), Romano (BCF), Craddock (EF1), Holmes (LTS), Campenaerts (NTT), Visconti (THR). Da dietro però ci sono altri scatti.

12.36 Sei uomini all’attacco in questa prima fase di gara.

12.32 PARTITI! Subito scatti!

12.29 La corsa non è ancora partita ufficialmente, si attendono notizie sul rientro in gruppo di Thomas.

12.25 ATTENZIONE! Partenza ritardata perché c’è stata una caduta nel tratto di trasferimento di Geraint Thomas.

12.14 Gruppo partito per il tratto di trasferimento. Alle 12.25 il via ufficiale.

12.10 Corridori che si stanno incolonnando sulla linea di partenza.

12.05 Scenario inaspettato quello di vedere Peter Sagan leader della classifica dei GPM.

"Are we really going to climb a Volcano?" 🌋 "Davvero stiamo andando a scalare un vulcano? 🌋#Giro pic.twitter.com/vRVwbts9ll — Giro d'Italia (@giroditalia) October 5, 2020

12.00 Maglia Bianca oggi per Joao Almeida che sogna in Rosa.

11.57 Il via sarà dato alle 12.10, dopo un breve tratto di trasferimento alle 12.25 ci sarà la partenza ufficiale.

11.50 Corridori che sono al foglio firme.

11.47 Oggi in programma la terza tappa: da Enna all’Etna, con il primo arrivo in salita. Sarà subito spettacolo.

11.44 Buongiorno e ben ritrovati con il Giro d’Italia 2020.

LA PRESENTAZIONE DELLA TAPPA DI OGGI

LA TAPPA DI OGGI IN TV

TUTTI I COMUNI ATTRAVERSATI OGGI

LA SALITA DELL’ETNA

I COMUNI ATTRAVERSATI DALLA TAPPA DI DOMANI

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI

LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI

LA CRONACA DELLA SECONDA TAPPA

LE PAGELLE DELLA SECONDA TAPPA

UNA VITTORIA DA PADRONE PER DIEGO ULISSI

LE DICHIARAZIONI DI ULISSI

LE DICHIARAZIONI DI GANNA

LE DICHIARAZIONI DI NIBALI

LE DICHIARAZIONI DI SAGAN

LE DICHIARAZIONI DI FUGLSANG

L’ORDINE D’ARRIVO DELLA SECONDA TAPPA

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA SECONDA TAPPA

LA CLASSIFICA DEGLI ITALIANI DOPO LA SECONDA TAPPA

TUTTE LE CLASSIFICHE DEL GIRO D’ITALIA DOPO LA SECONDA TAPPA

VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLA SECONDA TAPPA

IL RITIRO DI VLASOV NELLA SECONDA TAPPA

SUBITO UN VINCENZO NIBALI PIMPANTE NELLA SECONDA TAPPA

DUE VITTORIE IN DUE TAPPE PER L’ITALIA DOPO 17 ANNI

LA TAPPA DI DOMANI: ENNA-ETNA

NIENTE VAR AL GIRO

DOMANI IL PRIMO ARRIVO IN SALITA, ANDIAMO A SCOPRIRLO

Il borsino dei favoriti dopo la prima tappa – Le pagelle della prima tappa – La Fagianata di Riccardo Magrini – La classifica generale dopo la prima tappa

LA TAPPA DI OGGI: PERCORSO, ALTIMETRIA, FAVORITI

LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: “QUESTO GIRA PARLA INGLESE, NIBALI NELLA NORMA”

LA CRONACA DELLA TAPPA

ORDINE D’ARRIVO PRIMA TAPPA

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA

IL BORSINO DEI FAVORITI DOPO LA CRONOMETRO

LE PAGELLE DELLA CRONOMETRO

FILIPPO GANNA FINO A QUANDO POTRA’ PORTARE LA MAGLIA ROSA?

FILIPPO GANNA, UN ITALIANO DAVANTI A TUTTI NELLA CRONOMETRO INIZIALE DEL GIRO

GERAINT THOMAS SI ESALTA A CRONOMETRO E SI CONFERMA TRA I FAVORITI PER IL GIRO

VINCENZO NIBALI: “SONO SODDISFATTO, PROVA IN LINEA CON LE ASPETTATIVE. THOMAS E’ ANDATO FORTE”

FILIPPO GANNA: “SONO CONTENTO DELLA PRESTAZIONE, UN RISULTATO BELLISSIMO PER LA SQUADRA”

PAOLO SLONGO: “SODDISFATTI DELLA PROVA DI VINCENZO NIBALI”

SIMON YATES: “C’ERA TANTISSIMO VENTO, QUESTO FATTORE HA GIOCATO A MIO FAVORE”

GERAINT THOMAS: “POSSO ESSERE CONTENTO DI COME E’ ANDATA LA CRONOMETRO”

JAKOB FUGLSANG: “UNA GIORNATA DA DIMENTICARE IN QUESTA CRONOMETRO”

PETER SAGAN: “E’ STATA UNA CRONOMETRO INFLUENZATA DAL VENTO MOLTO FORTE”

VIDEO HIGHLIGHTS PRIMA TAPPA GIRO D’ITALIA

LA CLASSIFICA DEI FAVORITI

LA CLASSIFICA DEGLI ITALIANI

TUTTE LE ALTRE CLASSIFICHE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima frazione del Giro d’Italia 2020. Siamo in Sicilia e, oggi, si affronta una cronometro di quindici chilometri che da Monreale porta a Palermo. Filippo Ganna, fresco del successo ai Mondiali a cronometro, è il grande favorito per la conquista della prima maglia rosa. L’iridato, tuttavia, dovrà vedersela con una concorrenza di altissimo livello. Sono ai nastri di partenza, infatti, anche Rohan Dennis, in crisi d’identità nelle ultime uscite, ma comunque nome da non sottovalutare, e il recordman dell’ora Victor Campenaerts.

Sarà molto interessante, inoltre, seguire anche il confronto tra gli uomini di classifica. Geraint Thomas, tra i favoriti per il successo finale, è il miglior cronoman e dovrebbe iniziare da subito a costruire il suo vantaggio sui rivali. Vincenzo Nibali, invece, dovrà difendersi dal gallese, ma potrebbe guadagnare qualcosa su tutti gli altri. Lo Squalo dello Stretto, infatti, quando sta bene se la cava meglio di Simon Yates, Steven Kruijswijk e Jakob Fuglsang nelle sfide alle lancette.

L’appuntamento con l’inizio della nostra DIRETTA LIVE è alle 12.30, mi raccomando, non mancate!

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse