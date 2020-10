DIRETTA Giro d’Italia 2020, prima tappa LIVE: straripante Filippo Ganna, maglia rosa ipotecata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.34 Partito Miguel Angel Lopez (Astana), tra un minuto Giulio Ciccone.

15.31 Non una buona cronometro per Vlasov. Paga 1’20” da Vlasov, dunque ha perso 57″ da Thomas e 21″ da Simon Yates.

15.29 Un minuto dopo Lopez sarà il turno di Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), per il quale esserci è già un successo dopo aver superato il Covid-19.

15.28 Alle 15.34 partirà Miguel Angel Lopez, reduce dalla disastrosa cronometro del Tour de France che gli era costata il podio. Il colombiano è al Giro per fare da gregario a Fuglsang e Vlasov.

15.27 L’americano Chad Haga (Team Sunweb) è 13° a 44″ da Ganna. Resiste in settima piazza Matteo Sobrero.

15.26 Ganna, in attesa di indossare la maglia rosa, sta facendo attività di defaticamento sui rulli.

15.23 Simon Yates accusa 59″ da Ganna. E qui si pone il grande obiettivo di Vincenzo Nibali: chiudere la cronometro a meno di un minuto dal campione del mondo. Ci riuscisse, sarebbe un grande risultato.

15.22 Bravo Matteo Sobrero (NTT): è 7° all’arrivo a 40″ da Ganna.

15.19 Ganna aveva 11″ di vantaggio su Joao Almeida al secondo intermedio (9,4 km) e ha concluso con 22″ al traguardo (15,1 km). Ha guadagnato 1,4 secondi al km.

15.17 Ora attendiamo Vlasov, poi avremo una fase di stallo per circa 20 minuti, poi partiranno i big della classifica generale.

15.16 Ganna ha chiuso la cronometro a quasi 59 km/h di media…E dire che c’era qualche curva di troppo, altrimenti avrebbe inflitto un distacco ancora maggiore agli avversari.

15.13 FILIPPO GANNA SFONDA TUTTO! 15’24”, è primo con 22″ su Joao Almeida e 23″ su Thomas. MAGLIA ROSA! Ci sbilanciamo, nessuno può batterlo. E’ il re delle cronometro, il degno campione del mondo!

15.12 Partito il russo Vlasov (Astana), outsider di questa Corsa Rosa.

15.11 1300 metri all’arrivo per il campione del mondo.

15.10 Filippo Ganna sta volando verso la maglia rosa: nessuno lo batterà.

15.09 Ganna è un TERMINATOR! E’ andato a riprendere Bouwman che è partito un minuto prima di lui!

15.08 Il vento è calato rispetto a qualche minuto fa.

15.07 LI STA SCHIANTANDO! 8’51” il tempo di Ganna, ha già rifilato 11″ a Joao Almeida nei primi 9,4 km. E’ imbattibile, orgoglio italiano!

15.04 La strada è in leggera discesa, Ganna viaggia costantemente a 80 km/h! Impressionante!

15.03 Poderosa ora la pedalata di Ganna in pianura. Una potenza devastante, i quadricipiti sembrano quasi schiaffeggiare i pedali.

15.02 Filippo Ganna ha sbagliato una curva in discesa, è finito lungo ed è stato costretto a frenare.

15.01 Matteo Fabbro ha chiuso a 59″ da Joao Almeida. Come da previsioni, dunque, ha accusato un distacco notevole.

15.00 Ganna accusa 8″ da Zabel al primo intermedio. Ma ora la salitella è alle spalle, da adesso in poi può scatenarsi…

14.58 Partito FILIPPO GANNA! Il campione del mondo vuole schiantarli tutti anche oggi! Il percorso, tolta la salitella iniziale, potrebbe esaltarlo…

14.57 Davide Ballerini è terzo al primo intermedio a 4″ da Zabel.

14.54 Mattia Bais (Androni) chiude a 1’11” da Joao Almeida.

14.51 THOMAS E’ SECONDO! Chiude ad appena 1″ da un super Joao Almeida! Thomas ha guadagnato 26″ su Simon Yates, che dunque si è difeso molto bene. Se Nibali realizzasse un tempo equivalente a quello di Yates, potrebbe ritenersi soddisfatto: non sarà semplice.

15.51 L’olandese Vn Emden (Jumbo Visma) è sesto a 20″ da Joao Almeida. Ma sta già arrivando Thomas…

14.49 In gara anche Matteo Fabbro. A cronometro fa molta fatica, l’Italia però spera che possa essere protagonista in montagna.

14.45 THOMAS VICINISSIMO! Accusa appena mezzo secondo da Joao Almeida al secondo intermedio! Sta andando fortissimo il britannico.

14.44 L’olandese Van Emden transita a 9″ da Almeida al secondo rilevamento.

14.40 Ricordiamo che Filippo Ganna partirà alle 14.58. Vincenzo Nibali alle 15.57.

14.38 Thomas non è partito forte, paga 11″ da Zabel al primo intermedio, ma la differenza si fa dal GPM in poi.

14.38 Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) guida all’arrivo con 9″ su Foss, 14″ su Cerny, 19″ su Craddock e 20″ su Brandle. A 27″ Simon Yates.

14.36 PARTITO GERAINT THOMAS! E’ già un momento chiave di questo Giro d’Italia. Attenzione: non sarà affatto semplice per il britannico battere un Joao Almeida che è andato davvero forte. Il portoghese è un nome nuovo per le corse a tappe, un passista-scalatore di grande avvenire.

14.34 Tra poco sarà il momento di Geraint Thomas (Ineos).

14.30 Delude Rohan Dennis, è solo 7° a 26″ da Joao Almeida. L’australiano ha fatto meglio di appena 1″ rispetto a Simon Yates.

14.30 Il cielo si sta annuvolando a Palermo, pioggia da non escludere: cambierebbe tutto.

14.29 Il norvegese Foss (Jumbo-Visma) è secondo a 9″ da Joao Almeida. Ottima prestazione. Tra poco arriverà Rohan Dennis.

14.24 Rick Zabel (Israel Start-Up) in testa al primo intermedio con 1″ su Sagan. Ricordiamo che l’unico GPM di giornata è posto proprio al primo intermedio, dunque chi sarà in testa a fine giornata sarà anche leader della classifica per gli scalatori.

14.23 Rohan Dennis non ne ha. Al secondo intermedio paga ben 13″ nei confronti di Almeida.

14.22 Felline (Astana), dopo essere partito fortissimo, chiude a 55″ da Joao Almeida.

14.21 Stanno per partire Eros Capecchi ed Ilnur Zakarin. Il russo non è più quello di 2-3 anni fa, ma potrà puntare ad una tappa.

14.18 Al primo intermedio, posto dopo la breve salitella iniziale, Peter Sagan è in testa con 5″ su Felline e 6″ su Cerny. All’arrivo invece comanda il portoghese Joao Almeida con 14″ sul ceco Cerny e 19″ sull’americano Craddock.

14.17 Brandle è quarto al traguardo a 20″ da Joao Almeida.

14.14 Partito Rohan Dennis (Ineos), il grande avversario di Filippo Ganna per la maglia rosa.

14.12 Simon Yates è quarto a 27″ da Joao Almeida. Il portoghese comunque è andato molto forte, ma dovremo aspettare Thomas per comprendere la prestazione del britannico.

14.09 Sta per partire il britannico Knox, possibile rivelazione.

14.07 1’04” il ritardo di Fausto Masnada all’arrivo, è davvero tanto. Gaviria fa un po’ meglio e chiude a 57″ da Joao Almeida.

14.06 Immagini di Peter Sagan:

14.04 Gran rischio in curva per Yates.

14.02 Partito Simon Yates, uno dei favoriti per la vittoria finale.

14.00 57.463 km/h la velocità media di Almeida all’arrivo.

13.58 La classifica parziale all’intermedio del GPM:

1 SAGAN 1.36,75 2 ČERNÝ 1.42,41 3 EDET 1.42,74 4 BOARO 1.43,28 5 ALMEIDA 1.44,41

13.56 Sagan nettamente in testa all’intermedio del GPM: potrebbe essere lui la prima maglia azzurra.

13.53 La classifica parziale all’arrivo:

1 ALMEIDA 15.46,16 2 CRADDOCK 16.05,34 3 HAMILTON 16.19,42 4 BILBAO 16.23,72 5 CAMPENAERTS 16.31,48 6 BOARO 16.44,23 7 GASTAUER 16.46,49 8 MATHIS 16.55,54 9 SWIFT 16.52,65 10 DOWSETT 17.06,16

13.49 Sagan è partito a tutta per il GPM, ora ha rallentato.

13.47 Vola in testa il portoghese Joao Almeida: l’uomo della Deceuninck Quick-Step timbra 15’46”. Super tempo per il lusitano.

13.44 Super tempo per Lawson Craddock: 16’05” per lo statunitense dell’EF che va in testa.

13.42 Spettacolare Sagan all’intermedio! Nettamente in testa sul GPM!

13.40 Nuovo miglior tempo per Chris Hamilton (Sunweb) all’arrivo.

13.38 Partito Peter Sagan! Attesissimo lo slovacco a questo Giro d’Italia.

13.36 Campenaerts secondo all’arrivo, a soli 8” da Bilbao. Tanta sfortuna per la caduta per il belga.

13.34 Al secondo intertempo lo statunitense Craddock guida la classifica.

13.32 16’23” il miglior tempo all’arrivo del campione spagnolo Pello Bilbao.

13.28 Manuele Boaro è in testa dopo lo strappo iniziale.

13.27 Caduta anche per Dowsett!

13.25 La discesa è molto più complicata del previsto e creerà problemi a tanti. Intanto Campenaerts si è tirato fuori dalla lotta per la vittoria.

13.24 CLAMOROSO! Caduto Campenaerts, uno dei grandi favoriti!

13.22 Da fare attenzione alla discesa: Dowsett ha rischiato di cadere.

13.21 Campenaerts stesso tempo di Bilbao dopo lo strappo iniziale.

13.20 Parte uno dei favoriti: Victor Campenaerts (NTT).

13.18 Partito Bilbao che al momento guadagna un paio di secondi su Dowsett nel tratto in salita.

13.15 INIZIA IL GIRO D’ITALIA 2020! Partito Dowsett!

13.12 Alla partenza una delle ambasciatrici, Carolina Kostner:

13.09 La frazione nel dettaglio:

🇮🇹 Giro d'Italia 2020

📆 03/10/2020

⏱ Stage 1: Monreale > Palermo – Tissot ITT

📏 15.1 km

1⃣ GPM 4 cat

⏰ 1:15 PM (CET)

🏁 ~4:30 PM (CET)

✒️ Live: https://t.co/DnccY4nFLD

#️⃣ #Giro pic.twitter.com/fdDbiOgIOs — Giro d'Italia (@giroditalia) October 3, 2020

13.06 Filippo Ganna, fresco del successo ai Mondiali a cronometro, è il grande favorito per la conquista della prima maglia rosa. L’iridato, tuttavia, dovrà vedersela con una concorrenza di altissimo livello. Sono ai nastri di partenza, infatti, anche Rohan Dennis, in crisi d’identità nelle ultime uscite, ma comunque nome da non sottovalutare, e il recordman dell’ora Victor Campenaerts.

13.03 Tutto pronto nella zona di partenza: circa dieci minuti e si parte con la cronometro.

12.57 Momenti di riscaldamento in quel di Monreale:

🇮🇹 #Giro@Elite_cycling warm up time for Kamil Małecki who is set to make his Grand Tour debut 🙌🏻 pic.twitter.com/z1aIrPdmz7 — CCC Team (@CCCProTeam) October 3, 2020

12.53 Poco più di 20′ al via ufficiale della Corsa Rosa.

12.48 Ancora immagini dalla ricognizione:

12.45 La prova contro il tempo si concluderà invece con il polacco Rafal Majka, che prenderà il via alle 16.10.

12.43 Il primo corridore a partire sarà il britannico Alex Dowsett: 13.15 ci sarà il via.

12.40 Consueta ricognizione del percorso in mattinata:

12.36 Prova contro il tempo di 15,1 chilometri da Monreale a Palermo: adattissima agli specialisti, con un brevissimo tratto in salita iniziale e poi discesa e pianura per raggiungere velocità altissime.

12.33 Finalmente scatta la Corsa Rosa, dopo il rinvio causato dalla pandemia. Si parte oggi con una cronometro individuale in Sicilia.

12.31 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro d’Italia 2020.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro d’Italia 2020, una cronometro individuale di 15,1 chilometri da Monreale a Palermo. Incomincia la Corsa Rosa con una prova contro il tempo tutt’altro che banale: primi 1100 metri in salita per arrivare alla Cattedrale, poi velocissima discesa dove si potrebbero toccare anche i 100 km/h, infine un tratto pianeggiante per giungere nel capoluogo siciliano. Attenzione all’incognita meteo, perché potrebbe arrivare la pioggia a rimescolare tutte le carte in tavola e a regalare quache sorprendente colpo di scena.

Oggi si assegna la prima maglia rosa. Il grande favorito della vigilia è il nostro Filippo Ganna, fresco Campione del Mondo a cronometro. Il piemontese ha tutte le carte in regola per indossare il simbolo del primato, se la dovrà vedere con specialisti già sconfitti settimana scorsa a Imola: il belga Victor Campenaerts, l’australiano Rohan Dennis e il britannico Geraint Thomas. L’alfiere della Ineos Grenadiers vuole guadagnare su tutti gli avversari diretti in classifica generale, Vincenzo Nibali sarà chiamato a limitare i danni per poi dare il meglio in salita. Lo Squalo vuole esaltarsi di fronte al proprio pubblico e cercherà di dare il massimo. In lotta per la graduatoria anche il britannico Simon Yates, il danese Jakob Fuglsang e il russo Aleksandr Vlasov.

Geraint Thomas scenderà dalla pedana alle ore 14.36. Ben altra strategia rispetto agli altri due annunciati favoriti della vigilia, ovvero il nostro Vincenzo Nibali e il danese Jakob Fuglsang: lo Squalo partirà alle ore 15.57, dunque un minuto dopo rispetto all’ultimo vincitore del Giro di Lombardia. Per l’olandese Steven Kruijsijk e il polacco Rafal Majka, due potenziali outsider della vigilia, partenze rispettivamente alle ore 16.03 e alle ore 16.10. Per il successo di tappa andranno seguiti Filippo Ganna (il Campione del Mondo scatterà alle 14.58), l’australiano Rohan Dennis (14.14) e il belga Victor Campenaerts (13.18).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro d’Italia 2020, una cronometro da Monreale a Palermo: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, corridore dopo corridore, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti.

