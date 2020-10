DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: in gara Nibali, Ganna sicuro del trionfo. A breve la sfida per la maglia rosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.28 Geoghegan Hart sta già festeggiando. Hindley non è andato piano, ma semplicemente il britannico è più forte nelle prove contro il tempo.

16.27 Geoghegan Hart chiude in 18’14”, 13° a 58″ da Ganna. E’ andato davvero forte. La Ineos si prende tutto.

16.25 Hindley ormai ha perso il Giro d’Italia. Al primo intermedio paga ben 22″ da Geoghegan Hart. Non c’è storia.

16.24 Kelderman termina la cronometro in undicesima posizione a 54″50 da Ganna. Ha perso 14″ dallo scatenato Almeida.

16.22 Bilbao chiude al traguardo a 35″ da Joao Almeida. Il portoghese dunque guadagna una posizione in classifica generale ed è quarto. Quinto lo spagnolo.

16.21 Ottimo primo parziale per Geoghegan Hart! E’ 12° in 12’06”. Perde appena 12″ da Almeida, dunque sta andando davvero forte. Kelderman è transitato in 12’02”, dunque appena 4″ meglio.

16.19 Continua a perdere costantemente Hindley. Ora ha già 11″ da Geoghegan Hart. Il britannico si sta rivelando più forte a cronometro.

16.18 Ottima cronometro per Joao Almeida, davvero un signor corridore. E’ quarto a 41″ da Ganna. Al portoghese non manca tanto per poter vincere una grande corsa a tappe, deve solo lavorare sulle lunghe salite.

16.17 GUADAGNA GEOGHEGAN HART! Dopo 4 km il britannico ha 6″ di vantaggio su Hindley!

16.16 Pello Bilbao ha già perso 30″ da Joao Almeida all’intermedio, dunque è già dietro al portoghese anche in classifica generale.

16.16 18’44” all’arrivo per Fuglsang, fa peggio di appena 1″ rispetto a Nibali.

16.15 Molto agile la pedalata della maglia rosa Hindley. Dopo 2 km l’australiano e Geoghegan Hart hanno ancora lo stesso tempo, incredibile!

16.13 Vincenzo Nibali chiude in 18’43” a 1’27” da Ganna. Ha perso ben 17″ da Pozzovivo, ma ha guadagnato 8″ su Konrad. Lo Squalo sarà settimo in classifica generale.

16.12 PARTITO ANCHE HINDLEY! Tra 18 minuti sapremo chi avrà vinto questo Giro d’Italia!

16.12 Joao Almeida è ottimo quinto al primo intermedio a 24″ da Ganna.

16.11 Konrad perde ben 25″ da Pozzovivo all’arrivo. Il lucano si è esaltato oggi.

16.09 12’32” il primo intermedio di Fuglsang. Perde 10″ da Nibali, ma il danese ha comunque un vantaggio netto sul siciliano nella generale. Dunque conserverà il sesto posto.

16.09 ORA SI DECIDE IL GIRO D’ITALIA! Partito il britannico Geoghegan Hart. Fra 3 minuti toccherà a Hindley. Chi farà meglio tra i due, si aggiudicherà la maglia rosa.

16.07 Masnada chiude a 1’31” da Ganna e termina il suo Giro d’Italia in nona posizione.

16.06 Nibali paga 52″ da Ganna al primo intermedio. Fa 5″ peggio rispetto a Pozzovivo, ma guadagna 6″ su Konrad. La settima posizione è ormai certa.

16.06 In gara Wilco Kelderman, il grande deluso di questa Corsa Rosa. Almeno potrà consolarsi con il primo podio in carriera in un grande giro.

16.05 Pernsteiner all’arrivo paga 45″ da Pozzovivo, ma l’austriaco salva la decima piazza.

16.03 Al primo intermedio Konrad fa meglio di 3″ rispetto a Masnada e perde 12″ da Pozzovivo.

16.03 Partito Pello Bilbao, campione nazionale spagnolo a cronometro. Non sarà facile difendere 23″ su Almeida.

16.02 Masnada fa 14″ meglio di Pernsteiner al primo intermedio, dunque la nona posizione è in cassaforte.

16.01 Buona cronometro per Pozzovivo, è 16° all’arrivo a 1’10” da Ganna. Al lucano è mancato qualcosa sulle grandi salite.

16.00 In gara Joao Almeida. Il portoghese va a caccia della quarta posizione: deve recuperare 23″ a Pello Bilbao, può sicuramente farcela.

15.58 Pozzovivo guadagna 28″ su Pernsteiner al primo intermedio. Il lucano aveva però un gap di 1’32” dall’austriaco alla partenza.

15.57 Partito il danese Fuglsang. Ha 1’14” di vantaggio su Nibali e 3’18” di ritardo da Joao Almeida. Il danese, dunque, rimarrà sesto.

15.57 Ricordiamo che Ganna è in testa con 32″ su Campenaerts e Dennis. 14° Sobrero a 1’08”.

15.56 McNulty chiude settimo a 46″ da Ganna.

15.54 In gara anche Vincenzo Nibali. Lo Squalo vuole concludere il Giro con la consueta dignità. All’alba dei 36 anni è ancora qui tra i primi 10 in classifica, non è poco.

15.52 O’Connor 18° all’arrivo a 1’17” da Ganna, sicuro della vittoria.

15.51 Konrad deve recuperare 19″ a Vincenzo Nibali per strappargli la settima posizione. Sulla carta, però, lo Squalo è più forte a cronometro.

15.51 McNulty, dopo aver strabiliato a Valdobbiadene, oggi paga 33″ da Ganna al primo intermedio. L’americano è andato in calando in questo Giro.

15.51 In gara l’austriaco Patrick Konrad, ottavo nella generale.

15.48 In gara proprio Fausto Masnada. Deve difendere un’egregia nona posizione in classifica generale.

15.47 Pernsteiner deve recuperare 44″ a Fausto Masnada per scavalcarlo in classifica. Difficile che ci riesca, l’azzurro a cronometro ha dimostrato di sapersi difendere abbastanza bene.

14.45 Ecco i primi 10 della classifica generale. Il primo a partire è l’austriaco Pernsteiner. Ora i corridori scatteranno ogni 3 minuti. L’ultimo sarà ovviamente Hindley in maglia rosa.

15.42 In gara anche Domenico Pozzovivo, che ha sfiorato la top10 in classifica generale: finirà 11°, non male a quasi 38 anni…

15.41 Partito il polacco Majka, che ieri è letteralmente scoppiato nella tappa di Sestriere.

15.37 La Ineos ha vinto addirittura 7 tappe in questa Corsa Rosa, 1/3 del totale…Allucinante. E Geoghegan Hart ha buone chance anche di prendersi la maglia rosa. E dire che, dopo il ritiro di Geraint Thomas, sembrava tutto finito per il team britannico.

15.35 Possiamo dirlo senza timore di sbagliarci: Filippo Ganna ha vinto la quarta tappa di questo Giro d’Italia, la terza a cronometro. L’Italia nel complesso si è aggiudicata sei frazioni, 4 con Ganna e 2 con Ulissi.

15.34 Rohan Dennis chiude terzo a 32″32, una manciata di centesimi dietro Campenaerts. Non è andato piano, semplicemente Ganna è di un altro pianeta.

15.31 3 km al traguardo per Dennis, ma non ha chance di battere un Ganna supersonico. A cronometro l’azzurro è semplicemente imbattibile. E non sarà facile batterlo neppure per il fenomeno belga Evenepoel nel 2021.

15.29 NIENTE DA FARE PER DENNIS! 22″ di ritardo da Ganna al primo intermedio. Era giusta l’impressione di una pedalata più legnosa dell’australiano. Possiamo dirlo: Filippo Ganna ha vinto!

15.27 Tra poco Rohan Dennis transiterà al primo intermedio.

15.26 De Gendt 11° al primo intermedio a 1’05” da Ganna.

15.24 Rohan Dennis transita ai 10 km dall’arrivo.

15.23 Filippo Ganna è al comando al traguardo con il tempo di 17’16”. A 32″ Campenaerts, a 41″ Scotson.

15.19 A prima vista la pedalata di Dennis sembra più legnosa rispetto a quella di Ganna. Va detto che l’australiano ha speso tantissimo sia ieri sia sullo Stelvio per aiutare il capitano Geoghegan Hart a vincere il Giro d’Italia.

15.17 PARTITO ROHAN DENNIS! Nei prossimi 17 minuti sapremo se Filippo Ganna vincerà la quarta tappa di questo Giro d’Italia.

15.15 Vincenzo Nibali scatterà alle 15.54. Deve difendere il settimo posto dall’austriaco Patrick Konrad: non pensiamo che avrà problemi.

15.14 Partito Diego Ulissi, che ha vinto due tappe in questo Giro d’Italia.

15.12 Tra 5 minuti inizierà la cronometro di Rohan Dennis. L’australiano è l’unico che oggi può provare a battere Ganna. E’ in grande forma e dunque va temuto.

15.09 TURBO GANNA! 17’16”, rifila 32″ a Campenaerts in 15,7 km! Impressionante! E ora aspettiamo Rohan Dennis!

15.08 ULTIMO CHILOMETRO! Ganna potrebbe rifilare un distacco abissale a Campenaerts, che non è proprio l’ultimo arrivato…

15.06 E’ impressionante la capacità del piemontese di andare in progressione.

15.05 Ganna sta volando, è già a 2,5 km dall’arrivo. In questa fase sta viaggiando a 66 km/h….

15.04 BOLIDE GANNA! Rifila 20″ a Haga e 21″ a Campenaerts al primo intermedio! E’ un siluro arcobaleno, il degno campione del mondo della cronometro. Oggi solo Rohan Dennis potrà impensierirlo.

15.03 Lo sloveno Tratnik è quarto al primo intermedio a 7″ da Haga, che poi è calato nella seconda parte.

15.02 Filippo Ganna sta per transitare al primo rilevamento. Logico aspettarsi che possa frantumare l’attuale miglior tempo…

15.01 Haga perde terreno nella seconda parte di gara. L’americano è quarto a 12″82 da Campenaerts.

15.00 Ricordiamo che all’arrivo è in testa il belga Campenaerts in 17’48”. A 9″ Scotson, a 12″ Cerny.

14.58 L’americano Chad Haga (Sunweb) è in testa al primo intermedio con 1″ su Campenaerts. Ma tra poco arriverà Ganna…

14.57 Subito potentissima la pedalata di Ganna, che sta utilizzando un 58.

14.56 Rohan Dennis partirà alle 15.17, dunque avrà il vantaggio di conoscere già i tempi dell’azzurro.

14.55 Sobrero è settimo al traguardo a 36″ da Campenaerts.

14.54 Filippo Ganna va a caccia della quarta vittoria di tappa in questo Giro d’Italia. Non sarà facile perché Rohan Dennis è in grande forma. La distanza di 15,7 km è comunque perfetta per l’azzurro.

14.52 Partito Ganna!

14.49 Mancano pochi minuti alla partenza di Filippo Ganna.

14.45 Terzo tempo provvisorio per Cerny.

14.42 Nel frattempo conclude la prova e il suo primo Giro d’Italia Peter Sagan.

14.38 Parte Matteo Sobrero, dopo Ganna il miglior cronoman italiano presente in questo Giro.

14.35 Nuovo miglior tempo per Campenaerts. 9″ meglio di Scotson.

14.30 Kamil Gradek fa il secondo miglior tempo provvisorio, mentre Campenaerts registra il primo tempo all’intermedio.

14.28 La top-5 provvisoria

1SCOTSON17.57,67

2BODNAR18.20,24

3DOWSETT18.22,87

4BRÄNDLE18.27,25

5DÉMARE18.54,48

14.26 Attenzione anche Josef Cerny, appena partito, che è un ottimo cronoman.

14.23 Tra mezz’ora partirà Ganna.

14.19 E’ appena sceso in strada il recordman dell’ora Victor Campenaerts.

14.16 Miles Scotson fa un tempo super: 17.57.

14.10 Alex Dowsett stampa il nuovo miglior tempo: 18’22”.

14.05 Nuovo miglior tempo per Brandle: 18’27”.

14.00 Dibben conclude la prova in 19’29”.

13.57 E’ una crono da rapporto, con rettilinei molto lunghi. Sicuramente più adatto a Geoghegan Hart che non a Hindley.

13.53 Parte Arnaud Demare, maglia ciclamino del Giro d’Italia 2020.

13.50 In strada c’è l’austriaco Mathias Brandle che può fare un ottimo tempo.

13.45 L’altro grande favorito odierno, Rohan Dennis, partirà alle 15.17.

13.40 Parte Jonathan Dibben. Inizia ufficialmente la crono.

13.35 La cronometro inizierà tra cinque minuti.

13.25 Vincenzo Nibali partirà alle 15.54.

13.15 Filippo Ganna scenderà dalla pedana alle 14.52.

13.05 Tao Geoghegan Hart e Jai Hindley, i corridori che si giocheranno il Giro, partiranno rispettivamente alle 16.09 e alle 16.12.

12.55 Il primo a partire sarà Jonathan Dibben alle ore 13.40.

12.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della cronometro conclusiva del Giro d’Italia 2020.

16.20 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

16.19 Hindley è in maglia rosa per l’inezia di 86 CENTESIMI!

16.18 Vincenzo Nibali ha guadagnato una posizione: ora è settimo in classifica generale. Anche oggi non è stato brillante, ma ha corso con orgoglio ed esperienza. A quasi 36 anni arrivare settimo non è un risultato da buttare.

16.16 Nella prima crono di Palermo, Hindley ha fatto meglio rispetto a Geoghegan Hart. Il britannico invece ha rifilato 1’15” a Hindley a Valdobbiadene. Sarà una cronometro comunque incerta, conteranno le gambe.

16.12 La nuova classifica generale. I primi due, dopo 20 tappe, hanno lo stesso tempo! Pazzesco…

1 HINDLEY Jai Team Sunweb 20 85:22:07

2 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers ,,

3 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 1:32

4 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 2:51

5 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 3:14

6 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 6:32

7 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 7:46

8 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 8:05

9 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 9:24

10 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 10:08

16.10 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 100 80 4:52:45

2 HINDLEY Jai Team Sunweb 40 50 ,,

3 DENNIS Rohan INEOS Grenadiers 20 35 0:25

4 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 12 25 1:01

5 VENDRAME Andrea AG2R La Mondiale 4 18 1:34

6 RUBIO Einer Augusto Movistar Team 15 1:35

7 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 12 ,,

8 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 10 ,,

9 VALTER Attila CCC Team 8 1:48

10 KNOX James Deceuninck – Quick Step 6 2:00

11 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 5 2:02

12 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 4 2:09

13 GUERREIRO Ruben EF Pro Cycling 3 ,,

14 SERRY Pieter Deceuninck – Quick Step 2 2:25

15 O’CONNOR Ben NTT Pro Cycling 1 2:28

16 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren ,,

17 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe ,,

18 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 2:36

16.08 E’ stata una tappa memorabile. La Ineos ha sfiancato sin da subito Kelderman grazie ad un monumentale gioco di squadra, capitalizzato da un superlativo Rohan Dennis. Poi Hindley ha provato cinque volte a staccare Geoghegan Hart nella salita finale, ma il britannico ha risposto con orgoglio, andando poi a prendersi la tappa.

16.05 I CENTESIMI PREMIANO HINDLEY! Maglia rosa per l’australiano, che è primo in classifica con lo stesso tempo di Geoghegan Hart. Ma il britannico a cronometro, sulla carta, è più forte: si deciderà tutto domani in un’ultima tappa bellissima!

16.04 A 2’36” Fuglsang, che dunque ha salvato la posizione su Nibali. Lo Squalo chiuderà settimo in classifica.

16.03 Ecco Vincenzo Nibali a 2 minuti.

16.03 A 1’35” Bilbao, a 1’36” Kelderman, che ha salvato almeno il podio.

16.02 Arriva Almeida a 1’01”.

16.01 GEOGHEGAN HART BATTE HINDLEY! In classifica generale sono A PARI TEMPO! Saranno i centesimi a definire chi indosserà la maglia rosa, incredibile! 3° Dennis a 22″.

16.01 Hindley davanti, Geoghegan Hart inizia la volata dalla seconda posizione.

16.00 Geoghegan Hart affianca Hindley a 700 metri dall’arrivo! Sarà volata per la maglia rosa!

15.59 ULTIMO CHILOMETRO! Hindley ha speso tantissimo, ma Geoghegan non ha perso un metro!

15.58 QUARTA RASOIATA DI HINDLEY! Geoghegan dà tutto se stesso e non lo fa scappare! Che duello!

15.58 Ora è presumibile che Hindley e Geoghegan Hart si giocheranno tappa e maglia rosa in volata! Che spettacolo!

15.57 Pazzesco Rohan Dennis, si riporta sui due di testa a 1600 metri dall’arrivo!

15.57 E’ stanco anche Hindley. Prova a ripartire, ma ha le polveri bagnate per il quarto tentativo.

15.56 Geoghegan Hart affianca Hindley, è un gioco psicologico.

15.56 2 KM ALL’ARRIVO E TERZO SCATTO DI HINDLEY! E’ un duello bellissimo! Geoghegan Hart risponde ancora, ma stavolta con più fatica.

15.55 ALTRO SCATTO DI HINDLEY A 2,5 KM DALL’ARRIVO! Uno scatto prolungato di 200 metri! Ma Geoghegan non perde un centimetro, rimane arpionato alla ruota dell’australiano. Si stacca Dennis.

15.54 Serry si è fermato e ora sta dando una mano al capitano Almeida. Il portoghese si trova a 44″ dal terzetto di testa. A 1’08” Kelderman e Bilbao.

15.53 ATTACCA HINDLEY! Geoghegan Hart risponde subito! Poi in progressione rientra anche Dennis.

15.52 3,5 km all’arrivo. Hindley sembra pedalare senza fare fatica. E’ molto più fresco rispetto ad un Geoghegan Hart al limite.

15.52 Knox si sposta e attacca Joao Almeida! Davvero non manca il carattere a questo ragazzo portoghese. Kelderman è piantato e non riesce a rispondere. Alla sua ruota Bilbao.

15.51 Geoghegan Hart ha chiesto più volte a Dennis di rallentare. Infatti il gruppetto Kelderman, pilotato da Knox, è tornato a 1’06”.

15.50 Vincenzo Nibali si stacca a 4,4 km dall’arrivo. Ora deve stringere i denti con esperienza.

15.49 La situazione. Davanti Dennis, Geoghegan Hart, Hindley e Serry. A 1’18” Knox, Almeida, Kelderman, Bilbao, Nibali e Malecki. Grande lavoro di Knox.

15.48 5 km all’arrivo.

15.47 Nibali è visibilmente al gancio, ma per il momento non si stacca dal gruppetto maglia rosa tirato da Knox, gregario di Almeida.

15.45 Hindley dovrà cercare di guadagnare il più possibile su Geoghegan Hart in vista di domani: a cronometro l’australiano è inferiore. Anche se a fine Giro ormai contano solo le energie rimaste…

15.44 Sempre Dennis in testa a tirare. Alle sue spalle Geoghegan Hart, Hindley e Serry, staccati tutti gli altri. A 1’47” il gruppetto maglia rosa.

15.43 Geoghegan Hart non sembra molto brillante. Hindley invece è pimpante, potrebbe provare a staccarlo. Iniziata la salita finale, 6,9 km al 7,2% di pendenza media.

15.42 Attenzione a Hindley, va a transitare per primo con facilità al traguardo volante. 2° Geoghegan Hart. Hanno guadagnato rispettivamente 3″ e 2″ di abbuono. Dunque l’australiano ha guadagnato 1″ sul britannico.

15.41 Il gruppetto di testa è formato da Dennis, Geoghegan Hart, Hindley, Serry, Holmes, Rubio e Vendrame. Staccato Ballerini.

15.40 Già 1’36” di vantaggio per il gruppetto Dennis su quello composto, tra gli altri, da Kelderman, Nibali, Bilbao e Almeida.

15.38 Dennis, Geoghegan Hart e Hindley hanno ripreso Serry, Rubio e Ballerini. Tra poco il traguardo volante con pesantissimi secondi di abbuono in palio.

15.37 10 km all’arrivo, tra poco la salita finale. 6,9 km al 7,2% di pendenza media.

15.37 Ricordiamo che Nibali potrebbe guadagnare due posizioni in classifica generale su Konrad e Fuglsang. Lo Squalo dovrà stringere i denti, perché sulla penultima salita non era stato brillante, salvandosi solo con orgoglio ed esperienza.

15.36 Sempre i gregari di Nibali a tirare il gruppetto maglia rosa. Ed è inevitabile che davanti Dennis, Geoghegan Hart e Hindley pedalino a ben altra velocità…Sale infatti a 1’12” il loro vantaggio. Kelderman ha alzato bandiera bianca.

15.34 Ballerini e Serry hanno ripreso Rubio. Ma ora Dennis sta dando tutto, altro che gestirsi…Sale ad un minuto il ritardo di Kelderman…

15.33 Serry e Ballerini, nel tratto in falsopiano che precede l’ascese conclusiva, si stanno riportando su Rubio. A 46″ il gruppetto con Dennis, Geoghegan Hart e Hindley, a 1’33” Kelderman, Nibali, Almeida e Bilbao.

15.33 Restano 46″ i secondi di distacco di Kelderman. Solo un miracolo può salvare la maglia rosa a 12 km dall’arrivo.

15.31 Ora Geoghegan Hart dovrà essere intelligente e spiegare a Dennis di non andare al 100%. E’ troppo importante per lui che il compagno di squadra non si stacchi prima degli ultimi 2 km.

15.30 Che sfortuna per Domenico Pozzovivo. Problema al cambio per il lucano, ha già perso 30″ dal gruppetto Nibali.

15.29 15 km all’arrivo, è una tappa che sta andando via velocissima. Siamo in discesa. Al comando Rubio con 1’11” su Dennis, Geoghegan Hart e Hindley. A 1’53” il gruppetto con Nibali e Kelderman.

15.27 Rohan Dennis, finora, non era mai stato un corridore da corse a tappe. E se lo diventasse? Dopo lo Stelvio, anche oggi sta impressionando. In fondo ha solo 30 anni, sappiamo che nel ciclismo a volte si matura tardi.

15.26 Kelderman, dunque, ha trovato un insperato alleato in Nibali in questo frangente. Non che il siciliano voglia fare un favore all’olandese, tutt’altro: sta semplicemente facendo lavorare i compagni per un’interesse di classifica.

15.24 Il gruppo maglia rosa, oltre che da Kelderman, è formato da Bilbao, Valter, Almeida, Knox, Guglielmi, O’Connor, Pozzovivo, Nibali, Bernard e Conci. Nibali sta facendo lavorare i gregari Conci e Bernard perché potrebbe guadagnare due posizioni in classifica generale a scapito di Konrad e Fuglsang.

15.22 22 km all’arrivo. 46″ il ritardo di Kelderman da Dennis, Geoghegan Hart e Hindley. Con loro c’è anche Holmes, uno dei fuggitivi iniziali.

15.20 Nibali ha trovato sulla sua strada i gregari Bernard e Conci, che facevano parte della fuga della prima ora. Entrambi stanno tirando il gruppetto maglia rosa.

15.18 Serry transita in seconda posizione al GPM, terzo Ballerini. A 1’32” da Rubio troviamo Hindley, Dennis e Geoghegan Hart. A 2’10” Kelderman, Almeida, Nibali, Pozzovivo e Bilbao.

15.17 Rubio transita per primo al GPM. Ora la discesa, poi un falsopiano e di nuovo la salita appena conclusa da ripetere per l’ultima volta.

15.16 Kelderman non ne ha, infatti non sta neppure tirando nel gruppetto di cui fanno parte anche Almeida, Bilbao, Pozzovivo e Nibali. Lo Squalo è molto appesantito, ma resiste con orgoglio.

15.15 Sprofonda Kelderman. Già 37″ di ritardo da Hindley e Geoghegan Hart. Ormai sono l’australiano ed il britannico a giocarsi questo Giro d’Italia.

15.14 Geoghegan si trova tatticamente in una situazione scomoda. Deve sperare che Dennis non si stacchi, perché è chiaro che Hindley non darà mai un cambio da qui alla fine. Se si staccasse Dennis, Geoghegan Hart dovrebbe lavorare in prima persona.

15.13 Nibali si riporta sul gruppetto Kelderman. Davanti intanto Ballerini è stato raggiunto e superato dal colombiano Rubio.

15.13 Nibali prova a reagire!

15.12 Kelderman ha già perso 19″ da Dennis, Geoghegan Hart e Hindley. L’australiano è già maglia rosa virtuale.

15.11 Con Kelderman ci sono anche Almeida, Pozzovivo e Bilbao. Ancora più indietro Nibali, Fuglsang, Majka e Konrad.

15.10 Geoghegan Hart ha chiesto a Dennis di rallentare! L’australiano ha letteralmente distrutto il gruppo, nessuno tiene il suo passo! Alla sua ruota solo i soliti Geoghegan Hart e Hindley.

15.08 SI STACCA KELDERMAN A 30 KM DALL’ARRIVO! Crisi totale per l’olandese! Dennis sta andando come una moto, ha dovuto rallentare perché aveva staccato anche Geoghegan Hart e Hindley!

15.08 Si staccano Fuglsang e Nibali! Sono in 7 nel gruppetto maglia rosa e c’è anche Pozzovivo! 30 km all’arrivo!

15.07 ACCELERAZIONE BRUCIANTE DI DENNIS! Sono rimasti in 9 nel gruppo maglia rosa.

15.07 Niente da fare per Castroviejo, si stacca subito. Dunque c’è Rohan Dennis davanti.

15.06 Ganna si stacca, ma rimangono ancora Castroviejo, Dennis e Swift a disposizione di Geoghegan Hart.

15.05 31 km all’arrivo, Ballerini conserva 41″ sugli inseguitori e 3’11” sul gruppo maglia rosa. Ganna sta facendo selezione.

15.04 Iniziata la salita verso Sestriere.

15.01 Ganna potrebbe risparmiarsi in vista della cronometro di domani, ma non lo farà. E’ una persona troppo leale e corretta: darà tutto per il capitano Geoghegan Hart. E’ un campione del mondo anche di umiltà.

14.59 Ballerini mantiene 1’23” sul primo gruppetto degli inseguitori e 4’03” sul gruppo maglia rosa, ora tirato da Ganna. Puccio si è staccato.

14.58 Sicuramente coraggiosa l’azione di Ballerini. Un corridore completo e molto veloce, a cui manca poco per diventare anche vincente. Per le classiche di un giorno sarà un nome su cui puntare per i prossimi 6-7 anni.

14.55 E dire che oggi avremmo dovuto assistere ad un tappone con Izoard, Colle dell’Agnello…Tutta un’altra cosa.

14.54 Puccio e Ganna si danno cambi in testa al gruppo maglia rosa. La Ineos sta spremendo i propri corridori per rendere la corsa dura e selettiva.

14.53 Ballerini al comando con 38″ su Bouchard, Fiorelli e McNulty. A 55″ gli altri fuggitivi, a 4’30” il gruppo maglia rosa.

14.50 Terminata la discesa. Ora un tratto in falsopiano che precederà la seconda scalata verso Sestriere.

14.47 40 km all’arrivo. Ballerini, che ha rischiato tutto in discesa, ha guadagnato 44″ sugli ex-compagni di fuga e 4’27” sil gruppo maglia rosa.

14.46 Qualora Kelderman si staccasse, cosa farebbe il compagno di squadra Jai Hindley, distante appena 12″ in classifica? La risposta sembra scontata: difficilmente si fermerebbe ad attenderlo.

14.45 La prossima scalata di Sestriere, che verrà ripetuta due volte, misura 6,9 km al 7,2% di pendenza media. E’ logico attendersi un forcing furibondo della Ineos. Il gruppo maglia rosa verrà frantumato. Occhio alle sorprese…

14.44 Non appena terminerà la discesa, inizierà nuovamente la seconda scalata verso Sestriere, questa volta dal versante più difficile.

14.41 Vincenzo Nibali non ha provato ad entrare in una fuga da lontano. Lo Squalo può guadagnare una posizione in classifica tra oggi e domani: deve recuperare appena 7″ all’austriaco Patrick Konrad per concludere settimo.

14.39 48 km all’arrivo. Il gruppo maglia rosa, sempre tirato dalla Ineos, transita ora al GPM. Davide Ballerini conserva 3’53”, pochi per poter sperare di vincere questa tappa.

14.37 Davide Ballerini attacca in discesa.

14.36 Fiorelli ha preceduto Ballerini al primo GPM di Sestriere, quello di seconda categoria. Il secondo ed il terzo saranno invece di prima.

14.35 Bello scatto di Fiorelli, che va a transitare per primo al GPM di Sestriere. Ora una discesa abbastanza semplice.

14.34 Davanti sono rimasti Bouchard, Vendrame, Tratnik, Fiorelli, Malecki, Ballerini, Honoré, Serry, Kangert, Guglielmi, Holmes, Reyes, Villella, Gebreigzabhier, Bernard, Conci e McNulty.

14.32 La salita di Sestriere andrà affrontata ancora due volte, ma dal versante più difficile. Misurerà dunque 6,9 km al 7,2% di pendenza media. Si arriva ai 2000 metri di altitudine, non sarà uno scherzo, soprattutto con le energie rimaste a fine Giro.

14.30 La Ineos ha preso seriamente in mano la corsa. Il vantaggio degli attaccanti è già sceso a 4’20”. Non ci sono dubbi che il team britannico voglia mettere alla frusta Kelderman, obbligandolo a staccarsi sulla salita finale. Ad ogni modo, l’obiettivo primario di Geoghegan Hart saranno i 10″ di abbuono per il successo di tappa.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2020. Finalmente ci siamo. Quest’oggi andrà in scena la frazione più attesa della 103esima Corsa Rosa: la Pinzolo-Laghi di Cancano (207 km), il tappone alpino più entusiasmante, comprendente la Cima Coppi di questo Giro, il mitico Passo dello Stelvio. Nella giornata odierna i corridori dovranno affrontare oltre 5400 metri di dislivello complessivo.

Partenza in salita verso i 14 chilometri che conducono al Passo Campo Carlo Magno, in Val di Sole. Dopo circa 45 chilometri si affronterà l’inedito Passo Castrin/Hofmahdjoch che porta in Val d’Ultimo/Ultental, GPM di prima categoria di 8,8 chilometri al 9,1% con punte del 13%. Una lunga discesa porterà il gruppo ai sobborghi di Merano, dove si riprenderà a salire da Foresta/Forst entrando in Val Venosta e risalendola quasi per intero. Si affronterà quindi la Cima Coppi del Giro 2020: il Passo dello Stelvio (2758 m. s.l.m.) dal suo versante più impegnativo. Sono quasi 25 chilometri al 7.5% di cui metà oltre i 2000 metri. Il punto più critico, con punte del 12%, è al chilometro 15. Il dislivello complessivo di ben 1851 metri.

Una lunghissima discesa con numerose e brevi gallerie nella parte centrale, condurrà alla salita finale ai Laghi di Cancano con le “scale di Fraele” e i loro 21 tornanti perfettamente ritmati sul fianco della montagna. L’ascesa conclusiva di quasi 9 chilometri attorno al 7% porta alle Torri di Fraele a circa 2 chilometri dall’arrivo. Seguono due brevi gallerie e una breve discesa fino al Lago delle Scale che si costeggia per circa un chilometro perfettamente pianeggiante. Gli ultimi 500 metri sono in leggera salita al 3,5 %. Rettilineo finale di 200 metri.

È inevitabile pensare che, con ogni probabilità, coloro che andranno a giocarsi la vittoria saranno i big della classifica generale. Ci si aspetta ovviamente la sfida tra i primi due della classifica generale, la maglia rosa Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), pronto alla prova del nove nella tappa della possibile consacrazione, e Wilco Kelderman (Team Sunweb), distanziato a soli 17″ dal giovane portoghese. Con lui, al terzo posto, c’è il suo compagno di squadra Jai Hindley. Attenzione alla possibile lotta interna nella formazione tedesca perchè, a quanto pare, ci sono ‘due galli nello stesso pollaio’. A caccia di un altro successo di tappa la Ineos Grenadiers con Tao Geoghegan Hart.

L’Italia sogna in grande con Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), atteso per una forte rimonta. Questa è la sua tappa, il suo terreno, le sue salite per inventarsi un attacco valevole per un possibile e grande affondo. Parlando degli altri azzurri, c’è speranza anche per Domenico Pozzovivo (NTT) e Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step). Da non sottovalutare poi la coppia della Bora-Hansgrohe formata da Rafal Majka e Patrick Konrad, o quella della Bahrain McLaren con Pello Bilbao e Hermann Pernsteiner. In ultima battuta, tralasciando la generale, Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) e Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM) si giocano pesantemente la speciale classifica dei GPM.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 9.45. Buon divertimento!

