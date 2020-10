DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: Almeida salva la maglia rosa, sprofondano Nibali e Pozzovivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.37 L’Italia esce con le ossa frantumate da questa tappa. Ci affidavamo ai grandi vecchi, ma oggi sono andati in crisi. Masnada resiste in decima posizione in classifica generale, ma è innegabile come non abbiamo davvero nessun corridore giovane da corse a tappe. Il rischio è di non vincere più Giro, Tour o Vuelta per tantissimi anni.

16.35 Nibali e Pozzovivo danno addio al sogno di vincere il Giro d’Italia. Il podio, in teoria, resta ancora possibile, ma se saranno quelli visti oggi in salita, non vediamo grandi possibilità.

16.34 Kelderman si è portato a soli 15″ da Joao Almeida. La sensazione è che sia solo question di tempo prima che l’olandese prenda la maglia rosa. Inoltre ha una squadra pazzesca, pensate che il gregario Hindley, che oggi ha fatto il vuoto, è addirittura terzo in classifica generale…

16.33 La nuova classifica generale:

1 1 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 59:27:38

2 2 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:15

3 10 ▲7 HINDLEY Jai Team Sunweb 2:56

4 11 ▲7 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 2:57

5 3 ▼2 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 3:10

6 6 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 3:18

7 5 ▼2 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 3:29

8 7 ▼1 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 3:50

9 9 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 4:09

10 8 ▼2 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 4:12

16.32 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 100 80 4:58:52

2 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 40 50 0:02

3 HINDLEY Jai Team Sunweb 20 35 0:04

4 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 12 25 0:37

5 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 4 18 1:22

6 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 15 1:29

7 KNOX James Deceuninck – Quick Step 12 1:36

8 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 10 ,,

9 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 8 ,,

10 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 6 ,,

11 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 5 1:38

12 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 4 1:54

13 PEDRERO Antonio Movistar Team 3 ,,

14 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 2 ,,

15 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 1 2:43

16.29 McNulty chiude a 2’42” da Geoghegan Hart.

16.28 Pozzovivo arriva ora a 1’54”. Italiani che oggi salutano probabilmente anche il podio.

16.28 Majka arriva a 1’22”. 1’29” su Konrad. A 1’36” Nibali, Masnada, Fuglsang e Bilbao.

16.27 Almeida arriva a 38″: maglia rosa salva per 15″!

16.26 Geoghegan Hart è nettamente più veloce e vince facilmente lo sprint, rifilando anche 1″ a Kelderman. 3° un magistrale Hindley.

16.25 Sempre Hindley a tirare il gruppetto di testa. Kelderman e Geoghegan Hart se la giocheranno allo sprint.

16.25 ULTIMO KM!

16.24 Che coraggio Almeida, sta dando tutto. 34″ da recuperare da Kelderman, sta provando a salvare la maglia rosa in tutti i modi. Majka stacca Masnada per il quinto posto.

16.23 2 km all’arrivo. A prescindere dal fatto se prenderà o meno la maglia rosa oggi, Kelderman a questo punto può già considerarsi il padrone di questo Giro.

16.22 Tra Almeida ed il gruppetto Nibali ci sono anche Majka e Masnada, distanti 1’03” dalla vetta. A 1’21” lo Squalo con Fuglsang, Konrad, Bilbao e Knox.

16.21 30 secondi di ritardo per Almeida dal terzetto di testa. Ricordiamo che aveva un vantaggio di 56″ in classifica generale. E Kelderman prenderà anche 10 o 6 secondi di abbuono…

16.19 Fuglsang e Knox si riportano su Nibali, Bilbao e Konrad.

16.19 Se Kelderman facesse un attacco secco, potrebbe andare a prendersi la maglia rosa.

16.18 Kelderman stasera dovrà fare un monumeto al suo gregario Hindley. L’australiano sta imponendo un passo allucinante. Sale a 22″ il ritardo di Joao Almeida, a 1’10” il gruppetto Nibali.

16.17 Ora inizia a faticare Joao Almeida. Sale a 20″ il suo ritardo da Kelderman a 4500 metri dall’arrivo.

16.16 Hindley, Kelderman e Geoghegan Hart hanno 14″ su Almeida, 1’00” su Nibali, Bilbao e Konrad e 1’12” su Fuglsang. Per tutti gli altri distacchi abissali…

16.15 Occhio a Geoghegan Hart: era 11° in classifica generale, ma oggi tornerà in lizza addirittura per il podio…

16.14 Che scoppola per Vincenzo Nibali. Ha già perso 50″ da Kelderman. Il sogno di vincere il Giro finisce qui per il siciliano. A 1’01” dalla vetta c’è Fuglsang con McNulty.

16.12 Kelderman continua a far lavorare un superlativo Hindley. Almeida però resta a soli 7″. Che resistenza strenua per il portoghese!

16.11 Pedalata scomposta per Almeida, scuote le spalle. Respira a bocca aperta, ha perso solo 5″ per ora.

16.10 Almeida è solo, perché anche Masnada si è staccato. Il portoghese non molla e prova a rientrare.

16.10 Rasoiata secca di Hindley, lo seguono Geoghegan Hart e Kelderman, mentre Joao Almeida si stacca!

16.09 Almeida non perde un metro…Già 23″ di ritardo per Nibali, che è insieme a Konrad e Bilbao. 7,5 km all’arrivo.

16.08 Sono Hindley e Oomen i due gregari a disposizione di Kelderman: stanno imprimendo una selezione nettissima!

16.06 Kelderman ha ancora due uomini con sé. Nel gruppetto di testa anche Masnada, Majka, Almeida e Geoghegan Hart. Nettamente in difficoltà Nibali, che è stato ripreso da Konrad e Bilbao.

16.05 SI STACCA VINCENZO NIBALI! Salta completamente lo Squalo, crisi improvvisa.

16.05 Majka rientra a fatica sul gruppetto maglia rosa, di cui fa parte anche l’ottimo Fausto Masnada.

16.04 Sono rimasti in sette davanti. Kelderman ha ancora due gregari. Ora in volto non è bellissimo da vedere nemmeno Almeida, che per il momento tiene.

16.02 Si stacca anche McNulty.

16.02 Ripreso Rohan Dennis.

16.01 SECCA ACCELERAZIONE DELLA SUNWEB! Si staccano Pozzovivo, Majka e Bilbao! Anche Fuglsang perde terreno, poi rientra! Nibali bene alle spalle di Kelderman, ma anche Almeida sta pedalando benissimo…

16.00 Anche la pedalata di Majka non è brillante. Solo 27″ il gap di Dennis, che tra poco verrà riassorbito.

15.59 Per ora tiene molto bene anche McNulty. 10 km all’arrivo e 38″ di vantaggio per Rohan Dennis, che chiaramente non ha speranze di vincere la tappa.

15.59 Attenzione a Pello Bilbao nelle retrovie del gruppetto maglia rosa…

15.58 L’olandese Tusveld (Sunweb) sta tirando il gruppo. Per ora nessun segno di cedimento per Almeida. Chi non sembra brillante è Pello Bilbao.

15.57 Ripresi anche Samitier e Visconti. Dennis resta solo al comando con 1’04” sul gruppo maglia rosa.

15.56 Ora si stacca Felline, vedremo quale sarà il ritmo imposto dalla Sunweb.

15.54 Kelderman ha quattro uomini a disposizione, ma non prende l’iniziativa. Sono già trascorsi 3 km di salita. Così Almeida va in carrozza…

15.54 Vincenzo Nibali respira a bocca aperta. Alle sue spalle Almeida e Pozzovivo.

15.53 Felline in testa a tirare, ma il passo non è irresistibile, anzi…

15.52 Ripresi De Gendt, Vendrame e Villella.

15.51 Per ora non attacca nessuno. Sempre Felline a dettare l’andatura. Alle sue spalle la Sunweb quasi al completo.

15.50 Dennis in testa con 55″ su Visconti e Samitier e 1’33” sul gruppo maglia rosa. Ora Nibali è andato a francobollare la ruota di Kelderman.

15.49 Nibali a ruota di Almeida. Felline (Astana) sta tirando il gruppo maglia rosa. Bilbao sembra faticare, è già nelle retrovie.

15.47 Visconti e Samitier staccano subito De Gendt, Vendrame e Villella.

15.47 L’Astana continua a tirare il gruppo insieme al Team Sunweb.

15.46 INIZIA LA SALITA FINALE DI PIANCAVALLO! 14,5 km al 7,8% di pendenza media e massima del 14%. Primi 6 km al 9,8% di pendenza media. Il gruppo maglia rosa potrebbe frantumarsi sin da subito.

15.45 Intanto al Giro delle Fiandre ha vinto l’olandese Van der Poel, precedendo in uno sprint a due il grande rivale belga Van Aert.

15.43 2 km e poi sarà Piancavallo…

15.41 Saranno gli uomini di classifica a giocarsi la tappa. Dunque in palio anche gli abbuoni.

15.40 20 km all’arrivo. Dennis ha 54″ sui cinque inseguitori e 2’22” sul gruppo maglia rosa.

15.38 Attenzione a Fuglsang (Astana). Mette davanti Boaro a tirare. Forse il danese oggi vuole provarci?

15.36 La salita di Piancavallo è dura. 14,5 km al 7,8% di pendenza media. Attenzione: il tratto più duro è il primo. I 6,5 km iniziali hanno una pendenza media del 9,8%. Dunque gli uomini di classifica dovranno fare subito sul serio.

15.34 Sempre la Sunweb a tirare il gruppo maglia rosa. Scende a 2’36” il ritardo da Dennis. Nibali e Pozzovivo molto nascosti in questa fase.

15.33 Dennis ha 50″ su Samitier, De Gendt, Vendrame, Villella e Visconti. A 1’50” Navarro a 2’50” il gruppo maglia rosa. Oggi saranno gli uomini di classifica a giocarsi il successo di tappa.

15.32 Conci e Mosca sono ancora insieme al capitano Vincenzo Nibali.

15.31 Vincenzo Nibali, la cui squadra è ormai decimata dopo i ritiri di Ciccone e Brambilla, dovrà necessariamente agire di rimessa, provando a sfruttare eventuali occasioni che gli si presenteranno.

15.30 Per come ha approcciato la gara il Team Sunweb, è quasi scontato che Kelderman oggi attacchi per provare a mandare in crisi Joao Almeida.

15.29 Ora una lunga fase di discesa e falso piano. Poi a 14,5 km dall’arrivo inizierà la temibile salita di Piancavallo.

15.28 A 36 km dal traguardo il vantaggio di Dennis scende a 3’20”.

15.26 In testa Dennis a 35” De Gendt, a 55” Visconti con Samitier e Vendrame.

15.24 Visconti è terzo al GPM di Forcella Pala Barzana. Il siciliano allunga nella classifica della maglia azzurra.

15.22 Il fuggitivo a 40 km dal traguardo conserva 3’50” sul plotone.

15.20 Rohan Dennis vince il GPM di Forcella Pala Barzana.

15.18 Villella e Visconti staccano i due compagni di avventura, dinnanzi a loro De Gent che ha chiesto dei gel alla sua ammiraglia e da solo in testa Dennis.

15.16 I movimenti in testa al gruppo fanno ipotizzare un possibile attacco di Kelderman nel finale.

15.14 Alle spalle di Dennis c’è De Gent che ha rallentato sensibilmente e il gruppetto composto da Vendrame, Villella, Visconti e Samitier.

15.12 Inizia a piovere sulle rampe di Forcella Pala Barzana.

15.10 Dennis attacca e resta da solo al comando.

15.08 In testa al gruppo la Sunweb che lavora per Wilco Kelderman.

15.05 Esploso letteralmente il gruppo dei fuggitivi con De Gent e Dennis che allungano in maniera decisa. Si staccano Visconti e Villella.

15.03 De Gendt, Dennis e Visconti staccano il resto del gruppetto.

15.00 A 50 km dal traguardo gli 11 fuggitivi conservano 3′ di vantaggio dal gruppo.

14.57 Niente da fare sia Narváez che Edet sono stati costretti al ritiro a causa della caduta.

14.53 I fuggitivi sulle prime rampe dell’ultimo GPM di seconda categoria di Pala Barzana.

14.50 Incredibile lavoro in testa al gruppo di Nico Denz della Sunweb che sta tirando da tantissimi chilometri.

14.47 Una scivolata a destra sono ancora a terra Jhonatan Narváez e Nicolas Edet, fortunatamente sono coscienti. Staremo e vedere se ripartiranno.

14.47 Bruttissima caduta in coda al gruppo con un corridore della Cofidis che si è scontrato con il marciapiede.

14.44 Villella nella scia dell’ultima ammiraglia, quindi è praticamente rientrato nel gruppo dei fuggitivi.

14.40 A 60 km dal traguardo il gruppo insegue gli 11 fuggitivi a 3’10”.

14.37 Problemi per Villella che sta inseguendo il gruppo dei fuggitivi a circa 25”.

14.34 Anche oggi si stacca Valerio Conti che non potrà fare da supporto a Nibali.

14.31 La Deceuninck – Quick Step in testa al plotone, il gruppo della maglia rosa si è frazionato.

14.25 A 70km dal traguardo gli 11 fuggitivi conservano 4’23” sul plotone.

14.21 Anche il gruppo ha scollinato e insegue a 4’30” di ritardo.

14.16 Foratura alla ruota posteriore per Domenico Pozzovivo.

14.12 Giovanni Visconti passa primo anche al GPM del Monte Rest.

14.08 C’è grande attesa per il finale della tappa odierna dove ci sarà il terreno ideale per qualche attacco degli uomini di classifica.

14.04 Anche il gruppo sulle prime rampe della Forcella di Monte Rest.

14.01 Sono arrivati in testa al gruppo la NTT e la Sunweb.

13.58 I fuggitivi stanno affrontando il GPM di seconda categoria la Forcella di Monte Rest.

13.55 Sobrero è ricorso alle cure dei medici e ora è ripartito.

13.50 Problemi tecnici per Andrea Vendrame che è costretto a cambiare bici. Ora sta inseguendo il gruppo dei fuggitivi.

13.46 In questa fase la situazione è abbastanza cristallizzata, sembra si stia aspettando il finale.

13.42 In testa al plotone sempre la Deceuninck – Quick Step che sta facendo un ritmo tutt’altro che proibitivo.

13.38 Caduta nella parte anteriore del gruppo. Brutto colpo subito da Matteo Sobrero.

13.35 Ricordiamo la composizione del gruppo dei fuggitivi: Thomas De Gendt e Matthew Holmes (Lotto Soudal), Sergio Samitier e Davide Villella (Movistar), Rohan Dennis (Ineos Grenadiers), Manuele Boaro (Astana), Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM), Andrea Vendrame (Ag2r La Mondiale), Mark Padun (Bahrain McLaren), Daniel Navarro (Israel Start Up Nation) e Luca Chirico (Androni Sidermec).

13.31 13.31 A 100 km dal traguardo il fuggitivi viaggiano con 3’25” su Carboni e 5’22” sul plotone.

13.27 Continua a recuperare il gruppo. Margine di 5′ per i fuggitivi.

13.22 Fuggitivi che stanno arrivando al traguardo volante di Villa Santina.

13.15 Plotone che sta recuperando qualche secondo sui fuggitivi. Il margine ora è di 6′.

13.13 Carboni rimane a 3’30” dalla fuga, a breve potrebbe rialzarsi.

13.09 Prosegue il lavoro di Sunweb e NTT nel gruppo, sempre a più di 6′ di ritardo.

13.05 Visconti scollina per primo sul GPM e oggi può andare a prendersi la Maglia Azzurra!

13.03 Mancano 120 chilometri al traguardo.

13.01 Che impresa per Sergio Samitier (Movistar) che in solitaria è riuscito a ritornare sulla vetta della corsa!

12.58 Samitier si sta provando a riportare sotto in solitaria, si è rialzato Guerreiro, mentre Carboni non riesce a tenere il passo dell’iberico.

12.55 Ricordiamo che davanti ci sono sempre Andrea Vendrame, Luca Chirico, Manuele Boaro, Mark Padun, Daniel Navarro, Thomas De Gendt, Matthew Holmes, Davide Villella, Rohan Dennis, Giovanni Visconti.

12.52 Distacco del gruppo inferiore ai 7′. Pozzovivo e Kelderman sembrano voler far sul serio.

12.47 Gli inseguitori continuano a perdere spazio: Carboni sta raggiungendo Guerreiro e Samitier, sono però a quasi 3′ dalla vetta.

12.45 Attenzione che ora arrivano in testa al gruppo Maglia Rosa la Sunweb di Kelderman e la NTT di Pozzovivo.

12.43 Inizia ora per i fuggitivi l’ascesa di Sella Chianzutan.

12.41 Da segnalare 47,100 km/h di media nella prima ora.

12.39 Guerreiro e Samitier stanno provando a rientrare sul drappello davanti, poco più di un minuto di ritardo. La Maglia Azzurra vuole contrastare Giovanni Visconti che è andato all’attacco.

12.37 Gruppo Maglia Rosa che si è rialzato ed è a 6′.

12.35 Sono rimasti in dieci davanti: Andrea Vendrame, Luca Chirico, Manuele Boaro, Mark Padun, Daniel Navarro, Thomas De Gendt, Matthew Holmes, Davide Villella, Rohan Dennis, Giovanni Visconti. Si sono staccati Zardini e Haas. Da dietro provano a rientrare Guerreiro e Samitier.

12.33 C’è maltempo anche oggi sulla corsa.

12.28 Deceuninck – Quick Step in testa al plotone, ritmo molto lento.

12.24 Il gruppo si è rialzato, ma sono scattati al contrattacco la maglia azzurra Guerreiro, Giovanni Carboni e Samitier.

12.19 Percorsi una quarantina di chilometri.

12.13 Il gruppo è ancora vicinissimo ai fuggitivi. Attesa per il GPM, lì potrebbe andar via di forza la fuga.

12.06 A breve in programma la prima salita di giornata: Sella Chianzutan (9.6 km al 5.6%).

12.02 Restano sempre davanti Andrea Vendrame, Luca Chirico, Manuele Boaro, Mark Padun, Nathan Haas, Daniel Navarro, Thomas De Gendt, Matthew Holmes, Davide Villella, Rohan Dennis, Giovanni Visconti ed Edoardo Zardini. 30” di margine.

11.54 A guidare il gruppo è la CCC.

11.51 Prosegue il tentativo, ora sono 30” di margine per i dodici al comando.

11.47 Il plotone non sta lasciando spazio agli attaccanti.

11.44 Al momento all’attacco troviamo:

1 7 VENDRAME Andrea +1:26:01 2 14 CHIRICO Luca +1:53:05 3 22 BOARO Manuele +1:35:44 4 36 PADUN Mark +1:10:33 5 74 HAAS Nathan +2:36:30 6 116 NAVARRO Daniel +1:14:22 7 122 DE GENDT Thomas +1:16:16 8 126 HOLMES Matthew +2:09:35 9 148 VILLELLA Davide +48:07 10 163 DENNIS Rohan +1:46:32 11 211 VISCONTI Giovanni +1:30:24 12 218 ZARDINI Edoardo +1:49:10

11.40 Da segnalare che non è partito Molano (UAE) dopo la caduta di ieri.

11.37 Una dozzina di uomini sembrano aver preso un po’ di vantaggio sul gruppo.

11.34 Prima fase di gara pianeggiante, dunque la prima ora di corsa potrebbe essere percorsa ad altissime velocità.

11.30 Ovviamente lotta per cercare la fuga, gruppo non lascia spazio.

11.24 Iniziata ufficialmente questa quindicesima tappa!

11.20 Oggi ci sarà sicuramente gran battaglia per agguantare la fuga giusta.

11.17 Immagini dalla partenza:

11.09 Corridori che si stanno avviando verso il chilometro 0.

11.03 Inizia la frazione, ovviamente primo tratto di trasferimento prima del via ufficiale.

11.00 Ancora immagini del volo delle Frecce Tricolori sul gruppo:

10.57 Lo spettacolo delle Frecce Tricolori:

10.53

10.50 Guerreiro in Maglia Azzurra vuole punti importanti oggi:

10.47 È pronto anche Vincenzo Nibali:

10.44 La Maglia Rosa Almeida al foglio firma:

10.41 La tappa odierna nel dettaglio:

🇮🇹 Giro d'Italia 2020

🗓️ 18/10/2020

🚴‍♂️ Stage 15 | Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori) > Piancavallo

📏 185 km

3⃣ GPM 2 cat

1⃣ GPM 1 cat

⏰ 11:05 AM (CET)

🏁 ~4:10 PM (CET)

✒️ Live: https://t.co/3RV3dXzp3t

#️⃣ #Giro Powered by @ENIT_italia pic.twitter.com/1nJSLdL867 — Giro d'Italia (@giroditalia) October 18, 2020

10.38 La frazione odierna prenderà il via alle 11.05.

10.35 Fondamentale per tanti corridori andare all’attacco sin dalla tappa odierna, visto che i distacchi, dopo la cronometro del Prosecco di ieri, sono diventati ampi.

10.32 Oggi in programma l’attesissima quindicesima tappa Base Aerea Rivolto-Piancavallo di 185 km. Va a chiudersi la seconda settimana con un altro arrivo in salita.

10.30 Buongiorno e ben ritrovati con il Giro d’Italia 2020.

