DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: arrivo in salita, Vincenzo Nibali può provarci

16.42 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

16.41 Non cambia la classifica generale. Almeida resta leader con 43″ su Bilbao, 48″ su Kelderman, 59″ su Vanhoucke, 1’01” su Nibali e 1’05” su Pozzovivo.

16.39 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi,

1 DOWSETT Alex Israel Start-Up Nation 100 80 4:50:09

2 PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers 40 50 1:15

3 HOLMES Matthew Lotto Soudal 20 35 ,,

4 ROSSKOPF Joey CCC Team 12 25 ,,

5 BRÄNDLE Matthias Israel Start-Up Nation 4 18 2:10

6 RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec 15 2:13

7 MATTHEWS Michael Team Sunweb 12 13:56

8 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 10 ,,

9 BJERG Mikkel UAE-Team Emirates 8 ,,

10 VENDRAME Andrea AG2R La Mondiale 6 ,,

11 BALLERINI Davide Deceuninck – Quick Step 5 ,,

12 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 4 ,,

16.37 Matthews vince la volata di gruppo e chiude in settima posizione. 13’56” di ritardo per il gruppo maglia rosa, che oggi si è disinteressato della fuga.

16.31 Sono già trascorsi 9’30”, mancano ancora 4 all’arrivo per il gruppo degli uomini di classifica.

16.26 Puccio ha chiuso a 1’15” da Dowsett. 3° Holmes, 4° Rosskopf. 5° Brandle, 6° Ravanelli. Ora attendiamo il gruppo maglia rosa.

16.24 Salvatore Puccio vince la volata dei battuti ed è secondo. Oggi l’azzurro ha perso un’occasione unica.

16.23 Alex Dowsett (Israel StartUp) vince in solitaria la Giovinazzo-Vieste. Si tratta della seconda vittoria di tappa al Giro dopo la cronometro di Saltara del 2013.

16.22 ULTIMO KM!

16.21 Resta stabile il vantaggio del britannico, 41″.

16.19 Cavalcata trionfale per Dowsett, gli inseguitori si sono arresi.

16.16 Non lo prendono più. 4 km al traguardo, sale a 40″ il margine di Dowsett.

16.14 In pianura Dowsett fa la differenza, d’altronde è sempre stato un ottimo cronoman. Infatti il vantaggio su Holmes, Puccio e Rosskopf sale a 33″. 6 km all’arrivo, è fatta per il britannico.

16.12 Anche Rosskopf si riporta su Puccio e Holmes, nulla da fare per Ravanelli e Brandle. 8 km all’arrivo, 27″ di vantaggio per Dowsett. Ora solo discesa e pianura fino all’arrivo.

16.10 Si muovono Holmes e Puccio, che si riportano a 32″ da Dowsett. Il tratto duro però sta per terminare.

16.08 10.5 km all’arrivo, sempre più vicino il successo per Dowsett.

16.06 Ultimo strappetto per Dowsett. Ravanelli, Puccio, Brandle, Rosskopf e Holmes sono sprofondati a 55″.

16.05 35″ ora per Dowsett!

16.02 20″ per Dowsett sui fuggitivi ai -15.

16.00 Dowsett riparte!

15.58 Di nuovo tutti insieme i sei.

15.55 Venti chilometri al traguardo per i primi tre.

15.52 Rosskopf riprende Puccio e Holmes.

15.50 Attacca Puccio in Salita, solo Holmes tiene la sua ruota.

15.48 25 chilometri al traguardo.

15.43 Iniziano i primi scatti tra i battistrada. Dowsett prova l’allungo, ma gli altri rintuzzano subito.

15.40 Ricordiamo i nomi dei battistrada: Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), Joey Rosskopf (CCC Team), Alex Dowsett, Matthias Brandle (Israel Start-Up Nation), Matthew Holmes (Lotto-Soudal), Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec).

15.35 In gruppo la Deceuninck-Quick Step sta facendo un’andatura molto blanda.

15.30 10’45” di vantaggio per i fuggitivi.

15.25 40 chilometri al traguardo.

15.20 I corridori in fuga possono già pensare al successo di tappa, il gruppo non li riprenderà.

15.14 Il gruppo ha superato la zona del rifornimento.

15.10 50 chilometri al traguardo.

15.05 Il vantaggio dei battistrada sfiora i dieci minuti.

15.00 57 chilometri al traguardo per i battistrada.

14.57 Ricordiamo i nomi dei battistrada: Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), Joey Rosskopf (CCC Team), Alex Dowsett, Matthias Brandle (Israel Start-Up Nation), Matthew Holmes (Lotto-Soudal), Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec).

14.53 Caduta in gruppo, coinvolto anche Gianluca Brambilla. Il corridore della Trek sta bene, ma non è ancora ripartito.

14.50 Il vantaggio dei battistrada torna sopra i nove minuti.

14.44 Ora il gruppo ha decisamente rallentato.

14.40 Rientra il gruppo Fuglsang.

14.38 Si rialzano i Trek, ora Fuglsang può rientrare.

14.36 Ora è Trek contro l’Astana che si è ricompattata attorno a Fuglsang.

14.33 Il gruppo si è fratturato in discesa e alcuni corridori sono rimasti dietro.

14.31 La Trek sta facendo la discesa molto forte e il vantaggio dei battistrada è sceso a 8’00”

14.27 75 chilometri al traguardo. Davanti sempre Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), Joey Rosskopf (CCC Team), Alex Dowsett, Matthias Brandle (Israel Start-Up Nation), Matthew Holmes (Lotto-Soudal), Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec).

14.25 Fuglsang deve recuperare un minuto alla vetta del gruppo.

10.30 Secondo il protocollo varato da RCS, il Giro d’Italia proseguirà. Ma la preoccupazione è grande. Ricordiamo che lunedì tutte le squadre si sottoporranno ai tamponi.

10.20 Il Dottor Matteo Beltemacchi, responsabile medico della Mitchelton-Scott di Simon Yates: “Simon ha mostrato una temperatura non troppo elevata ieri sera durante i nostri controlli: era la temperatura che prendiamo di routine, che viene controllata tre volte al giorno durante il Giro d’Italia. Seguendo la policy RACESAFE COVID-19 del team, Simon Yates è stato isolato nella sua stanza e abbiamo subito richiesto un test rapido utilizzando i servizi offerti da RCS ed il test è risultato positivo. La salute di Simon rimane la nostra principale preoccupazione e, per fortuna, i suoi sintomi rimangono molto lievi e si presenta in buona salute. Vogliamo ringraziare RCS per il supporto nell’organizzazione dei test rapidi e del suo trasporto. Tutti gli altri corridori e lo staff sottoposti a test hanno dato un risultato negativo e sono stati autorizzati a continuare la gara, ma come misura precauzionale monitoreremo da vicino la situazione e ci sottoporremo tutti a ulteriori test nei prossimi giorni“.

10.12 Ieri il britannico aveva mostrato qualche lieve sintomo della malattia. Dopo essere stato sottoposto ad un tampone rapido, è emersa la positività. Subito sono stati effettuati dei tamponi anche al resto della squadra, per fortuna tutti dall’esito negativo. Attenzione però: sappiamo che il virus può incubare anche per diversi giorni, dunque l’allarme è tutt’altro che cessato.

10.10 Buongiorno amici di OA Sport. Questa giornata si apre con una bruttissima notizia: Simon Yates è risultato positivo al Covid-19 e, di conseguenza, è stato costretto a ritirarsi dalla Corsa Rosa.

SIMON YATES LASCIA IL GIRO D’ITALIA: POSITIVO AL COVID-19

IL MEDICO: “SINTOMI MOLTO LIEVI PER SIMON YATES”

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2020. Si resta in Puglia con 200 chilometri da Giovinazzo a Vieste. Una frazione insidiosa quella odierna, con il vento che potrebbe influire come ieri ed anche qualche salita sparsa sul percorso: diversi gli scenari possibili, è tutt’altro che scontata la volata di gruppo.

Da Giovinazzo fino al traguardo volante di Manfredonia, la corsa si manterrà lungo la costa adriatica. Dopodiché l’altimetria cambierà nettamente con la scalata verso Monte Sant’Angelo: 9,6 chilometri al 6,1% e punte del 10%. Successivamente ci sarà un continuo saliscendi lungo la costa, contraddistinto dall’ascesa verso Coppa Santa Tecla, e il GPM de La Guardiola. Si arriverà dunque al primo passaggio sul traguardo di Vieste, nonché sprint intermedio, che segnerà il circuito finale di 14.5 chilometri. Questi ultimi sono caratterizzati dall’impegnativo strappo di via Saragat, di circa 1 chilometro, con un lungo tratto attorno al 15-17%, seguito da un falsopiano a scendere fino alla costa. Gli ultimi due chilometri sono totalmente pianeggianti.

Gli uomini di classifica dovranno quindi stare attenti a questa frazione che si appresta ad essere alta di tensione. Vincenzo Nibali vorrà stare davanti assieme alla sua Trek-Segafredo per non perdere secondi, cosa che farà ovviamente anche la Maglia Rosa di Joao Almeida con la Deceuninck Quick-Step. Da capire come si organizzeranno le compagini dei velocisti: chi si prenderà la responsabilità di gestire la corsa ed andare a riprendere un’eventuale fuga? I più indicati per il successo sembrano essere Michael Matthews (Sunweb) e Peter Sagan (Bora-hansgrohe), ma se dovesse trovarsi davanti Arnaud Démare (Groupama-FDJ) rimarrebbe imbattibile. In casa Italia il più indicato per questo percorso dovrebbe essere Davide Ballerini (Deceuninck Quick-Step).

Appuntamento alle 11 per non perdervi neanche un minuto di questa frazione.

Foto: Lapresse