DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: in tredici in fuga, gruppo a 2’30”

12.24 Ritardo del gruppo ora superiore ai 6′.

12.19 Carretero prosegue con il suo inseguimento solitario.

12.15 Perde ancora un paio di minuti il plotone: ora il distacco è di 4’15”.

12.12 Fase ancora tranquilla di gara, tra poco si entrerà nel tratto con più salite.

12.10 Andiamo a riepilogare la situazione. Tredici uomini al comando: François Bidard (AG2R La Mondiale), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Manuele Boaro (Astana), Mark Padun (Bahrain McLaren), Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Joey Rosskopf (CCC Team), Jesper Hansen (Cofidis), Simon Clarke (EF Pro Cycling), Albert Torres (Movistar), Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling), Jhonathan Narváez (Ineos Grenadiers), Max Richeze (UAE Team Emirates) ed Etienne Van Empel (Vini Zabù-Brado-KTM). A 1’20” Héctor Carretero (Movistar Team), a 2’30” il gruppo Maglia Rosa.

12.07 Da dietro si lancia all’inseguimento Carretero (Movistar).

12.03 I tredici attaccanti con il loro ritardo in classifica generale:

11.58 Tra i fuggitivi c’è uno dei gregari più fedeli di Fuglsang, Manuele Boaro:

🙋🙋‍♀️ Hands up if you are ready to jump into today's breakaway.

Our breakaway man @BoaroManuele is part of a 13-rider break with having two minutes gap so far. #Giro #AstanaProTeam 📸@GettySport pic.twitter.com/n9J2r4JHmp

— Astana Pro Team (@AstanaTeam) October 15, 2020