DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: si comincia! Corridori su Campo Carlo Magno

10.33 Si parte subito con il GPM di Campo Carlo Magno: 14,2 chilometri al 5,8% di pendenza media.

10.30 PARTITA LA TAPPA!

10.21 Sarà partenza in salita, quindi occhio che potrebbe accadere qualcosa sin dal via.

10.17 Frazione che è partita, corridori che sono nella zona di trasferimento.

10.15 Corridori che hanno effettuato un rapido riscaldamento prima della frazione odierna.

10.12 L’Italia ci crede e si affida ovviamente a Vincenzo Nibali:

10.09 La Sunweb pronta ad andare all’attacco della Maglia Rosa oggi:

10.07 Altra tornata di tamponi al Giro d’Italia: positivo solamente un componente dello staff dell’Astana.

10.04 Ora la classifica dei GPM dovrebbe essere in cassaforte per Guerreiro.

10.00 Clamoroso: Giovanni Visconti si ritira dal Giro d’Italia. Il siciliano, che era in lotta per la Maglia Azzurra con Guerreiro, è stato costretto a dare forfait a causa di un problema al ginocchio.

9.57 Via che sarà dato alle 10.15, poi breve tratto di trasferimento e km 0.

9.55 Corridori che sono ovviamente nella zona di partenza, ultime operazioni al foglio firme.

9.52 Andiamo a scoprire la tappa odierna nel dettaglio:

🇮🇹 Giro d'Italia 2020

🗓️ 22/10/2020

🚴‍♂️ Stage 18 | Pinzolo – Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio)

📏 207 km

2⃣ GPM 1 cat

1⃣ GPM 2 cat

⛰️ Cima Coppi

⏰ 10:15 AM (CET)

🏁 ~4:30 PM (CET)

✒️ Live: https://t.co/3RV3dXR0s3

#️⃣ #Giro Powered by @ENIT_italia pic.twitter.com/Ctuakej3jo — Giro d'Italia (@giroditalia) October 22, 2020

9.48 Oggi in programma la frazione più attesa della 103esima Corsa Rosa: la Pinzolo-Laghi di Cancano (207 km), il tappone alpino più entusiasmante, comprendente la Cima Coppi di questo Giro, il mitico Passo dello Stelvio. Nella giornata odierna i corridori dovranno affrontare oltre 5400 metri di dislivello complessivo.

9.45 Buongiorno e ben ritrovati con il Giro d’Italia 2020.

16.34 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

16.33 Sulla salita finale ha provato a scattare Hindley, ma è stato stoppato da Kelderman: è stato il capitano della Sunweb ad andare a chiudere sull’australiano in prima persona. Almeida ha passato un’altra giornata. Domani però troverà lo Stelvio…

16.33 E’ stata una tappa che non ha riservato emozioni. Da segnalare solo le quattro posizioni recuperate da Pernsteiner in classifica generale: l’austriaco è stato bravo ad entrare nella fuga di giornata.

16.31 La nuova classifica generale:

1 1 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 71:41:18

2 2 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:17

3 3 – HINDLEY Jai Team Sunweb 2:58

4 4 – GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 2:59

5 5 – BILBAO Pello Bahrain – McLaren 3:12

6 6 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 3:20

7 7 – NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 3:31

8 8 – POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 3:52

9 9 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 4:11

10 10 – MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 4:26

11 15 ▲4 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 5:07

12 12 – FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 5:09

13 11 ▼2 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 6:10

14 14 – KNOX James Deceuninck – Quick Step 10:26

16.30 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 O’CONNOR Ben NTT Pro Cycling 100 80 5:50:59

2 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 40 50 0:31

3 DE GENDT Thomas Lotto Soudal 20 35 1:10

4 ZAKARIN Ilnur CCC Team 12 25 1:13

5 FRANKINY Kilian Groupama – FDJ 4 18 1:55

6 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 15 2:49

7 VILLELLA Davide Movistar Team 12 3:29

8 RODRÍGUEZ Óscar Astana Pro Team 10 ,,

9 GHEBREIGZABHIER Amanuel NTT Pro Cycling 8 3:30

10 HANSEN Jesper Cofidis, Solutions Crédits 6 4:32

11 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 5 5:11

12 HINDLEY Jai Team Sunweb 4 ,,

13 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 3 ,,

14 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 2 ,,

15 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 1 ,,

16 BILBAO Pello Bahrain – McLaren ,,

17 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe ,,

18 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo ,,

19 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team ,,

20 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling ,,

21 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 5:13

16.24 Fanno anche uno sprint inutile i big, vinto da Geoghegan Hart davanti a Hindley. Il britannico e l’australiano sembrano davvero i più pimpanti. Sarà durissima fare i conti con loro.

16.22 Ultimo km anche per gli uomini di classifica.

16.20 3° De Gendt a 1’10”, 4° Zakarin. Attendiamo i favoriti. Sempre Masnada a fare l’andatura del gruppetto maglia rosa.

16.19 Pernsteiner chiude secondo a 30″ da O’Connor. L’austriaco recupererà posizioni in classifica generale.

16.18 Dopo il secondo posto di ieri alle spalle di Tratnik, Ben O’Connor (NTT) ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2020. Ma, lasciatecelo dire, è stato un ‘tappone’ per modo di dire…Spettacolo zero.

16.17 ULTIMO CHILOMETRO! O’Connor verso il successo.

16.15 1500 metri all’arrivo, la salita in pratica è terminata.

16.15 E’ fatta ormai per O’Connor. 29″ su Pernsteiner. Sempre Masnada a tirare il gruppetto maglia rosa.

16.13 3 km al traguardo. O’Connor in testa, a 22″ Pernsteiner, a 48″ De Gendt e Zakarin, a 5’04” il gruppo maglia rosa.

16.13 Nibali e Pozzovivo stanno correndo di rimessa.

16.12 O’Connor conserva 22″ su Pernsteiner a 3,5 km dall’arrivo. Gli ultimi 2 km sono quasi pianeggianti.

16.11 Hindley ha provato ad allungare, ma è stato il capitano Kelderman ad andare a chiuderlo. Scintille in casa Sunweb…

16.10 Il gruppo maglia rosa si apre a ventaglio, segno che l’andatura è bassa. E’ Masnada che si porta davanti: il bergamasco, gregario di Almeida, è 10° in classifica generale.

16.09 ATTACCA HINDLEY! E’ incredibile come sia Kelderman ad andare a chiudere, dunque il suo compagno di squadra. Risponde, faticando, anche Joao Almeida.

16.08 Già a Piancavallo l’australiano Hindley ha fatto il vuoto. Ci riuscirà anche oggi? Questo ragazzo fa paura, sembra più forte anche del proprio capitano. Sembra di rivedere Froome e Wiggins al Tour 2012.

16.07 HINDLEY DAVANTI! Forcing pazzesco, Kelderman a questo punto vuole staccare Almeida e andare a prendersi la maglia rosa!

16.06 6 km all’arrivo. Zakarin va in in crisi e perde anche la ruota di De Gendt.

16.06 Pernsteiner stacca Zakarin e De Gendt e si lancia all’insguimento di O’Connor. Deve recuperare 22″.

16.05 Oomen (Sunweb) sta imponendo un’andatura notevole. Il gruppo maglia rosa si è frantumato, sono rimasti solo una ventina di corridori.

16.05 Antonio Nibali, fratello dello Squalo, pedala in seconda posizione in gruppo.

16.04 Si stacca l’americano McNulty dal gruppo maglia rosa, è l’11° della classifica generale.

16.02 7.5 km all’arrivo, L’australiano Ben O’Connor (NTT) ha già guadagnato 16″ Zakarin, De Gendt e Pernsteiner. In difficoltà Dennis.

16.00 O’Connor si alza sui pedali e se ne va tutto solo. Dennis prova a reagire salendo con il proprio passo.

16.00 ATTENZIONE, LA SUNWEB SI METTE DAVANTI e aumenta l’andatura nel gruppo maglia rosa!

15.59 Rohan Dennis parte al contrattacco. L’australiano è un cronoman, questo la dice lunga sulla difficoltà di questa salita…

15.58 Ripreso subito De Gendt, Rohan Dennis si è tirato dietro gli altri compagni di fuga ed ha chiuso il gap.

15.58 ATTACCA DE GENDT! O’Connor va a chiudere subito.

15.58 E’ sempre De Gendt (Lotto Soudal) a dettare l’andatura davanti. Sono rimasti in nove, staccati anche Villella e Carretero.

15.57 Jacopo Mosca pilota Vincenzo Nibali nelle prime posizioni.

15.56 DIECI KM ALL’ARRIVO! E’ sceso a 5’35” il vantaggio dei fuggitivi. Ma la salita è abbastanza semplice, dunque non c’è pericolo che vengano ripresi.

15.55 Sunweb e Ineos prendono le prime posizioni del gruppo all’imbocco della salita di Madonna di Campiglio.

15.54 De Gendt tira il gruppetto di testa, da cui iniziano a staccarsi già diversi corridori, tra cui Hansen, De La Parte, Cataldo e Bouchard.

15.53 E se si muovesse Almeida in prima persona? La salita, lo ripetiamo, è perfetta per le caratteristiche della maglia rosa.

15.52 Qualcuno tra gli uomini di classifica potrebbe attaccare, ma non è facile. Su questa salita, a tratti, si raggiungono anche i 30 km/h. Si fa tantissima fatica con un attacco e si guadagna poco.

15.50 INIZIA LA SALITA DI MADONNA DI CAMPIGLIO! 12,5 km ed ha una pendenza media del 5,7% e massima del 9%. I primi 10 km sono al 6,4%.

15.48 5’54” il vantaggio dei 15 davanti: saranno loro a giocarsi la tappa.

15.47 15 km all’arrivo. De La Parte (CCC) si sta mettendo a disposizione di Zakarin. Il russo è uno dei papabili per la vittoria di oggi.

15.45 4 km e poi inizierà la salita finale di Madonna di Campiglio. 12,5 km ed ha una pendenza media del 5,7% e massima del 9%. I primi 10 km sono al 6,4%.

15.44 De Gendt primo al traguardo volante.

15.42 Si avvicina il traguardo volante di Caderzone Terme.

15.39 Cataldo (Movistar), Zakarin (CCC), Carretero (Movistar), Dennis (Ineos), O’Connor (NTT), Vanhoucke (Lotto), Gebreigzabhier (NTT), De Gendt (Lotto), Villella (Movistar), Pernsteiner (Bahrein-McLaren), Bouchard (AG2R), De La Parte Gonzalez (CCC), Hansen (Cofidis), Frankiny (FDJ) e Rodriguez (Astana) comandano la corsa a 19 km dal traguardo. A 6’05” il gruppo maglia rosa.

15.37 10 km alla salita finale.

15.37 Cambia tutto davanti! Bouchard, Rodriguez, De la Parte Gonzalez, Hansen e Frankiny sono rientrati sul gruppetto di testa. Ora sono in 15 davanti!

15.36 22 km all’arrivo. E’ sceso a 6’37” il vantaggio dei fuggitivi.

15.34 Sono due gli italiani nella fuga che si gioca la tappa, tuttavia sia Cataldo sia Villella stanno lavorando per Carretero…

15.31 Sempre 7’19” di vantaggio per il gruppetto di testa sul plotone principale. La Deceuninck-Quick Step non fa davvero nulla per aumentare il ritmo, tutt’altro…E intanto Pernsteiner, che è davanti, pregusta un gran balzo in classifica generale.

15.29 Bouchard, Rodriguez, De la Parte Gonzalez, Hansen e Frankiny si sono portati a 20″ dal gruppo di testa. De Gendt non ci sta e rilancia l’andatura.

15.27 La salita finale verso Madonna di Campiglio misura 12,5 km ed ha una pendenza media del 5,7% e massima del 9%. I primi 10 km sono al 6,4%. E’ un’ascesa perfetta per Almeida.

15.26 Rohan Dennis approfitta di una fase di stasi per bere una Coca-Cola.

15.25 30 km all’arrivo, è ormai palese che saranno i fuggitivi a giocarsi il successo di tappa. Gli uomini di classifica si sono come disinteressati della frazione odierna.

15.22 Cataldo (Movistar), Zakarin (CCC), Carretero (Movistar), Dennis (Ineos), O’Connor (NTT), Vanhoucke (Lotto), Gebreigzabhier (NTT), De Gendt (Lotto), Villella (Movistar) e Pernsteiner (Bahrein-McLaren) hanno 35″ sugli ex compagni di fuga e 7’42” sul gruppo maglia rosa.

15.20 Attenzione a Pernsteiner nel gruppo di testa. In classifica generale l’austriaco è 15° a 9’53”, ma ora ha un vantaggio di 8’02” sul gruppo maglia rosa…E’ virtualmente sul podio….

15.19 Per il momento è una tappa molto noiosa. Non è successo nulla tra gli uomini di classifica.

15.16 De Gendt transita per primo sul Passo Durone davanti a Dennis e Vanhoucke. Ora 6 km di discesa, poi un falsopiano di ben 19 km prima della salita finale.

15.14 Sull’ascesa conclusiva di Madonna di Campiglio sarà quasi impossibile fare selezione.

15.12 Oggi Almeida sta andando in carrozza. Nessuno ha intenzione di attaccarlo, il ritmo degli uomini di classifica è davvero piuttosto blando.

15.10 40 km all’arrivo. In 10 al comando: Cataldo (Movistar), Zakarin (CCC), Carretero (Movistar), Dennis (Ineos), O’Connor (NTT), Vanhoucke (Lotto), Gebreigzabhier (NTT), De Gendt (Lotto), Villella (Movistar) e Pernsteiner (Bahrein-McLaren). A 8’00” il gruppo maglia rosa tirato dalla Deceuninck-Quick Step.

15.09 Poco più di un km al GPM, Villella riesce a rientrare. Ora Movistar in superiorità numerica con 3 corridori nel gruppetto di testa: Villella, Cataldo e Carretero.

15.07 Ormai è chiaro che anche sul Passo Durone non succederà nulla. Aspettiamoci qualche scatto sull’ascesa conclusiva, ma i distacchi saranno davvero minimi. Tante salite in questa tappa, ma tutte molto semplici e pedalabili. Il Giro si deciderà domani con lo Stelvio, quasi certamente il tappone di sabato con il Colle dell’Agnello verrà stravolto e semplificato.

15.05 Non molla Villella e si porta a 16″ dai 9 di testa. L’italiano della Movistar sta spendendo tantissimo nel tentativo di riaggancio.

15.03 Il muggito delle mucche accoglie i corridori sul Passo Durone. Per ora è un “tappone” dolomitico solo a livello teorico…La strada non ha riservato nessuno scossone.

15.00 43 km all’arrivo. Cataldo (Movistar), Zakarin (CCC), Carretero (Movistar), Dennis (Ineos), O’Connor (NTT), Vanhoucke (Lotto), Gebreigzabhier (NTT), De Gendt (Lotto) e Pernsteiner (Bahrein-McLaren) sono in testa, Villella non riesce a rientrare e precipita a 30″. A 7’45” il plotone.

14.59 Nel gruppo maglia rosa, sempre tirato dagli uomini di Almeida, si sta andando a spasso. La sensazione è che quasi tutti i big stiano aspettando la tappa regina di domani e, temiamo, oggi vedremo poco o nulla. Lieti di sbagliarci.

14.57 De Gendt e Pernsteiner rientrano, a 17″ dalla vetta Villella.

14.54 Pernsteiner, De Gendt e Villella stanno provando a rientrare sui primi. Devono recuperare 23″.

14.53 Si potrebbe anche pensare che Domenico Pozzovivo possa utilizzare O’Connor e Gebreigzabhier come punti di appoggio in caso di eventuale attacco.

14.52 Movistar e NTT sono in superiorità numerica nel gruppetto di testa con due corridori a testa.

14.51 INIZIATO IL PASSO DURONE! I battistrada hanno 42″ di vantaggio sugli ex-compagni di fuga e 7’30” sul gruppo maglia rosa.

14.50 Sta per iniziare il Passo Durone. 10,4 km al 6% di pendenza media e massima del 10%. Ultimi 5 km al 7,1%. Nulla di trascendentale…

14.47 Davanti ora sono in sette: Cataldo (Movistar), Zakarin (CCC), Carretero (Movistar), Dennis (Ineos), O’Connor (NTT), Vanhoucke (Lotto) e Gebreigzabhier (NTT).

14.45 Cataldo sta per venire ripreso da Zakarin, Carretero, O’Connor, Dennis, Vanhoucke e Gebreigzabhier, che sono passati al contrattacco.

14.43 C’è grande rilassatezza in questa fase in gruppo. Molti ne approfittano per fermarsi a fare i propri bisogni.

14.39 Il Passo Durone inizierà a 47 dal traguardo. Ora siamo ai -56.

14.38 Ci avviciniamo al traguardo volante di Ponte Arche.

14.36 Sempre a 6’50” il gruppo maglia rosa.

14.35 Sale a 56″ il vantaggio di Cataldo sugli inseguitori. L’abruzzese è un signor corridore: se guadagna un vantaggio cospicuo, non sarà facile per nessuno andare a riprenderlo.

14.32 Cataldo si toglie la mantellina, è una giornata abbastanza calda per essere il 21 ottobre.

14.31 D’altronde nessuno prende l’iniziativa in gruppo. Il plotone è tirato dalla Deceuninck-Quick Step della maglia rosa. Con questo passo molto regolare si sta benissimo a ruota.

14.30 Per ora i favoriti si stanno disinteressando della tappa ed anche oggi sono enormi le possibilità che la fuga arrivi in porto.

14.29 A 7’01” dalla vetta il plotone principale.

14.27 Cataldo è in testa a 60 km dal traguardo con 47″ su Jonathan Caicedo, Mattia Bais, Oscar Rodriguez, Sander Armée, Kilian Frankiny, Harm Vanhoucke, Hermann Pernsteiner, Illnur Zakarin, Tanel Kangert, Victor De La Parte, Hansen, Ruben Guerreiro, Thomas De Gendt, Hector Carretero, Eduardo Sepulveda, Davide Villella, Rohan Dennis, Diego Ulissi, Louis Meintjes, Amanuel Gebreigzabhier, Ben O’ Connor.

14.24 Chi vorrà recuperare tanto terreno in classifica generale, dovrà muoversi già sul Durone. Nel ciclismo moderno, tuttavia, raramente si assiste ad imprese di questo genere. Ci viene in mente ad esempio Chris Froome sul Colle delle Finestre nel 2018.

14.23 L’ascesa conclusiva verso Madonna di Campiglio non è difficile, anzi…12,5 km al 5,7% di pendenza media.

14.22 La prossima salita sarà il Passo Durone. 10,4 km al 6,0% di pendenza media.

14.21 Saranno circa 27 i km da percorrere in discesa. Siamo a 70 km dal traguardo.

14.20 Spettacolare la flora delle Dolomiti con i colori autunnali. E’ una splendida giornata di sole: che fascino il Giro d’autunno…

14.19 Cataldo ha già guadagnato 24″ sugli altri attaccanti. A 7’18” il gruppo maglia rosa.

14.17 Attacca in discesa Dario Cataldo (Movistar) tutto solo.

14.16 Il gruppo scollina il Bondone.

14.13 La prossima salita di giornata sarà il Passo Durone.

14.08 Nulla di fatto sul Monte Bondone, 84 chilometri al traguardo e fuggitivi a sette minuti.

14.04 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Jonathan Caicedo, Mattia Bais, Oscar Rodriguez, Sander Armée, Kilian Frankiny, Harm Vanhoucke, Hermann Pernsteiner, Illnur Zakarin, Tanel Kangert, Victor De La Parte, Hansen, Ruben Guerreiro, Thomas De Gendt, Hector Carretero, Eduardo Sepulveda, Villella e Cataldo, Rohan Dennis, Diego Ulissi, Louis Meintjes, Amanuel Gebreigzabhier, Ben O’ Connor.

14.00 Sette minuti di vantaggio ora per i fuggitivi.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2020, nonché il primo vero tappone alpino di questa Corsa Rosa. Saranno 203 i chilometri da affrontare tra Bassano del Grappa e la rampa finale che conduce al traguardo di Madonna di Campiglio, per una grande e possibile bagarre tra i big della classifica generale.

Quest’oggi si risalirà brevemente la Valdastico per scalare il lato destro della valle fino a Forcella Valbona, attraverso Tonezza del Cimone. È una salita molto lunga con pendenze costanti e soprattutto caratterizzata da numerose gallerie brevi, per un totale di 21,9 chilometri al 6,6% con picchi dell’11%. Si affronterà dunque la lunga discesa fino a Calliano, dove si scalerà il Monte Bondone da Aldeno con i suoi 20 chilometri al 6,8% di pendenza media e punte del 15%.

Si scenderà quindi su Sarche per raggiungere Terme di Comano e Tione di Trento attraverso il Passo Durone nei suoi 10,4 chilometri al 6% con picchi del 10%. Si riprenderà a risalire dapprima in falsopiano fino a Pinzolo-Carisolo, e poi al 6% medio con picchi del 9%, per i 12,5 chilometri che conducono a Madonna di Campiglio. Gli ultimi due chilometri sono sostanzialmente pianeggianti dopo l’ingresso nell’abitato attraverso una breve galleria artificiale.

La maglia rosa Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) è chiamato alla prova del nove nel primo grande tappone di questa Corsa Rosa, lungo pendenze molto più toste rispetto a quelle che ha affrontato finora. Ha dalla sua una formazione solida pronta a controllare la corsa, ma che non dovrà sottovalutare la potenza del Team Sunweb con due leader come Wilco Kelderman e Jai Hindley; perchè si, ieri si è capito che sembra proprio che nella formazione tedesca ci siano due punte, e questo, talvolta, non è un bene per andare a caccia del risultato pieno. Il quarto incomodo invece, potrebbe essere il trionfatore della frazione di Piancavallo Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers).

Attenzione poi alla coppia della Bora-Hansgrohe formata da Rafal Majka, mentre l’Italia spera e confida in una rimonta sulle strade a loro più congeniali, da parte di Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Domenico Pozzovivo (NTT) e Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step); anche se quest’ultimo avrà anche l’arduo compito di supportare la maglia rosa Almeida. Più difficile un riscatto da parte di Jakob Fuglsang (Astana). In ottica classifica dei GPM, la lotta tra Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM) e Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) è più che mai aperta.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 9.45. Buon divertimento!

