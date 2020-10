DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: Fuglsang all’attacco sui Muri, Nibali in difesa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA TAPPA DI OGGI LANCIANO-TORTORETO: PERCORSO, FAVORITI, ALTIMETRIA. ECCO I MURI!

LA CONFERENZA STAMPA DI VINCENZO NIBALI: “PER ORA KELDERMAN E’ IL MIGLIORE, LA MIA CLASSIFICA E’ GIUSTA”

LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: “GIRO DI BASSO LIVELLO, NIBALI NON MI PREOCCUPA”

VINCENZO NIBALI: “HO SBAGLIATO A TOGLIERMI LA MANTELLINA, MI SONO CONGELATO”

DOMENICO POZZOVIVO: “SONO VECCHIO, MA MI DIFENDO ANCORA…LA CONDIZIONE E’ OTTIMA”

IL BORSINO DEI FAVORITI DOPO LA PRIMA SETTIMANA

TUTTE LE SALITE DELLA SECONDA SETTIMANA

LA STARTLIST DELLA VUELTA

PROGRAMMA, ORARI E TV GIRO DELLE FIANDRE 2020

LA NEVE E’ ARRIVATA. STELVIO, PIANCAVALLO, COLLE DELL’AGNELLO: PERCORSO A RISCHIO RIVOLUZIONE?

VINCENZO NIBALI: “UNA VOLATA IN SALITA, HO PERSO DA CHI E’ PIU’ SCATTANTE”

VINCENZO NIBALI PERDE SECONDI: FREDDO E POCA ESPLOSIVITA’, MA RESTA IN GIOCO

DOMENICO POZZOVIVO PROMOSSO, TIENE VIVO IL SOGNO PODIO

JAKOB FUGLSANG FA MALE IN SALITA. TRA TORTORETO E CESENATICO PUO’ FARE LA DIFFERENZA

JOAO ALMEIDA RESISTE IN MAGLIA ROSA, MA L’ULTIMA SETTIMANA…

WILCO KELDERMAN INIZIA A FARE PAURA: UN REGOLARISTA CON UNA GRANDE SQUADRA

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

LA CRONACA DELLA TAPPA

LE PAGELLE DELLA TAPPA

GIULIO CICCONE: “IL COVID MI HA TOLTO TANTO. NIBALI LO VEDO BENE”

VINCENZO NIBALI PERDE SECONDI: GAMBE LEGNOSE, FREDDO E MANCANZA DI ESPLOSIVITA’

VINCENZO NIBALI: GIORNATA NO O CONDIZIONE NON OTTIMALE? I DUBBI DELLO SQUALO

LE DICHIARAZIONI DI JOAO ALMEIDA

LE DICHIARAZIONI DI GUERREIRO

LE DICHIARAZIONI DI FUGLSANG

HIGHLIGHTS E SINTESI DELLA TAPPA DI OGGI

LA CRONACA DELLA GAND-WEVELGEM

16.23 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

16.21 Nulla è compromesso dunque per Vincenzo Nibali, ma i segnali mostrati non sono incoraggianti. Meglio di lui Pozzovivo, in piena corsa per il podio. Kelderman sta veramente stupendo: vanta come miglior risultato un 4° posto alla Vuelta 2017. Non è un fenomeno, ma può sognare la vittoria. Almeida oggi ha pagato dazio nel finale e non offre grandi garanzie in vista delle grandi montagne.

16.20 Ecco la nuova classifica:

1 1 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 35:35:50

2 3 ▲1 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:30

3 2 ▼1 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:39

4 6 ▲2 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 0:53

5 5 – NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 0:57

6 7 ▲1 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 1:01

7 4 ▼3 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 1:02

8 9 ▲1 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:11

9 11 ▲2 HINDLEY Jai Team Sunweb 1:15

10 10 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:17

11 8 ▼3 KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma 1:24

12 12 – MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:32

16.19 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 GUERREIRO Ruben EF Pro Cycling 100 80 5:41:20

2 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 40 50 0:08

3 BJERG Mikkel UAE-Team Emirates 20 35 0:58

4 FRANKINY Kilian Groupama – FDJ 12 25 1:16

5 WARBASSE Larry AG2R La Mondiale 4 18 ,,

6 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 15 1:19

7 HAMILTON Lucas Mitchelton-Scott 12 1:32

8 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 10 1:38

9 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 8 ,,

10 HINDLEY Jai Team Sunweb 6 ,,

11 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 5 1:41

12 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 4 ,,

13 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 3 1:44

14 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 2 ,,

15 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1 1:50

16 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:52

17 BILBAO Pello Bahrain – McLaren ,,

18 VALTER Attila CCC Team 1:55

19 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 1:56

20 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren ,,

21 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma ,,

22 BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma 1:59

23 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal ,,

24 KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma ,,

25 DOMBROWSKI Joe UAE-Team Emirates 2:01

26 ZAKARIN Ilnur CCC Team 2:08

27 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 2:17

28 SWIFT Ben INEOS Grenadiers 2:25

29 PEDRERO Antonio Movistar Team 2:27

30 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R La Mondiale ,,

31 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 2:38

16.18 La nuova classifica generale: Almeida resta in maglia rosa con 30″ su Kelderman, 39″ su Bilbao, 53″ su Pozzovivo, 57″ su Nibali, 1’01” su Fuglsang, 1’02” su Vanhoucke.

16.16 Vincenzo Nibali aveva fatto lavorare a lungo la squadra sin dalla penultima salita. Poi, nell’ultimo chilometro, è andato letteralmente in crisi: davvero la pedalata era legnosa, non andava avanti. Ha pagato il freddo? E’ stata una giornata no oppure sono segnali allarmanti di una condizione non ottimale?

16.14 Pozzovivo ha limitato i danni, perdendo solo 6″ da Kelderman e Fuglsang.

16.11 Kelderman e Fuglsang hanno chiuso a 1’38” da Guerreiro. Nibali ha perso 14″ dall’olandese e dal danese. Lo Squalo era proprio piantato all’arrivo. Joao Almeida ha fatto ancora più fatica, chiudendo a 1’56”.

16.10 Kelderman e Fuglsang hanno allungato, Nibali in crisi.

16.10 Bjerg chiude in terza posizione.

16.09 Vince il Portogallo! Guerreiro ha staccato Castroviejo negli ultimi 100 metri! Lo spagnolo chiude a 6 secondi! Ora concentriamoci sugli uomini di classifica.

16.08 Guerreiro affianca e salta Castroviejo!

16.08 Ultimi 300 metri!

16.07 Castroviejo in testa, Guerreiro a ruota. Sarà un arrivo allo sprint tra lo spagnolo ed il portoghese.

16.06 L’ultimo km è duro, qui qualche secondo si potrebbe guadagnare o perdere.

16.04 Castroviejo e Guerreiro sono già all’ultimo km. Fuglsang mette davanti Felline, forse potrebbe provare qualcosa.

16.03 Ultimi 2 km, sono i più duri. Vedremo se qui succederà qualcosa…

16.02 Castroviejo e Guerreiro si giocheranno la tappa, hanno 31″ sugli ex-compagni di fuga, 2’01” su Hamilton e Geoghegan Hart e 2’40” sul gruppo maglia rosa.

15.59 5 km all’arrivo. Castroviejo e Guerreiro hanno guadagnato 15″ sugli altri inseguitori.

15.58 Accelerazione di Brambilla (Trek-Segafredo), gli va dietro Felline.

15.56 Ecco gli scatti tra i fuggitivi. Attaccano Castroviejo e Guerreiro.

15.54 Davanti per non succede nulla tra i fuggitivi, che conservano 2’58” di vantaggio. Sta per venire riassorbito Sepulveda dal gruppetto dei favoriti.

15.54 Vincenzo Nibali si è tolto la mantellina, Pozzovivo sta recuperando posizioni.

15.52 Fuglsang tallona Joao Almeida. Antonio Nibali davanti per il fratello Vincenzo: un’andatura che serve per scremare il gruppo!

15.51 8 km all’arrivo per i fuggitivi, mentre proprio ora anche il gruppo inizia la scalata verso Roccaraso.

15.50 Il Team Sunweb si porta davanti con ben 7 corridori! E’ la squadra dell’olandese Wilco Kelderman, terzo della classifica generale.

15.49 Pozzovivo preoccupa nelle ultime posizioni del gruppo.

15.49 Continua a piovere e tira un vento forte.

15.48 Joao Almeida non molla la ruota di Nibali. Il portoghese sembra davvero fare sul serio. Oggi capiremo se può vincere questo Giro…

15.47 Warbasse, Frankiny, Bjerg, Castroviejo e Guerreiro sono al comando con 2’08” su Sepulveda e 3’48” sul gruppo maglia rosa.

15.45 INIZIA LA SALITA FINALE VERSO ROCCARASO! 10 km al 5,7% di pendenza media! Ultimi 2 km al 7% e con punta massima del 12%!

15.43 Si porta nelle prime posizioni lo spagnolo Pello Bilbao (Bahrein-McLaren), secondo della classifica generale.

15.42 Foratura per Boaro (Astana)

15.40 Intanto è terminata la Gand-Wevelgem. Il danese Mads Pedersen, campione del mondo del 2019, ha vinto una volata ristretta davanti al francese Senechal ed agli italiani Matteo Trentin ed Alberto Bettiol.

15.38 Warbasse, Frankiny, Bjerg, Castroviejo e Guerreiro ormai si giocheranno la tappa con ottime possibilità. 4 minuti di vantaggio sul gruppo maglia rosa. Siamo a Rivisondoli, c’è il traguardo volante.

15.37 15 km al traguardo.

15.35 17 km all’arrivo, si avvicina l’ascesa finale verso Roccaraso. 10 km al 5,7% di pendenza media, ultimi due km al 7% e pendenza massima del 12%.

15.33 3’47” di vantaggio per i cinque al comando: Warbasse, Frankiny, Bjerg, Castroviejo e Guerreiro.

15.32 E’ basso il ritmo imposto dalla Deceuninck-Quick Step, che non ha nessun interesse di andare a riprendere i fuggitivi.

15.31 E’ rientrato anche Jacopo Mosca nel gruppo maglia rosa, gregario di Vincenzo Nibali.

15.29 La Trek-Segafredo di Nibali si è fatta da parte al termine della salita. E’ tornata davanti la Deceuninck-Quick Step di Joao Almeida. La pioggia non dà tregua ai corridori. Fa anche freddo e c’è vento. A Roccaraso temperatura inferiore ai 10°.

15.28 Warbasse, Frankiny, Bjerg, Castroviejo e Guerreiro hanno 3’26” sul gruppo maglia rosa a 20 km dall’arrivo. La salita finale non è dura, dunque hanno ottime possibilità di farcela.

15.25 Che personalità Almeida….Si è messo a ruota di Nibali e non la molla….

15.24 Giulio Ciccone sembra pedalare bene, si alza sui pedali. Per Nibali sarebbe fondamentale avere un corridore del genere in buone condizioni…

15.24 De Gendt e Ulissi si staccano dal gruppo maglia rosa.

15.22 Ora una fase di ‘mangia e bevi’ prima della salita conclusiva verso Roccaraso. Saranno 10 km abbastanza semplici, al 5,7% di pendenza media. Ultimi 2 km al 7%, con pendenza massima del 12%. Si potrà guadagnare qualche secondo, impossibile fare una netta selezione.

15.19 Si stacca Mosca. Restano solo Antonio Nibali e Ciccone a Vincenzo Nibali. Non si è messa bene per lo Squalo, la squadra si sta sfaldando. Mancano ancora 27 km. Restano 3’40” di vantaggio a Warbasse, Frankiny, Bjerg, Castroviejo e O’Connor.

15.18 Almeida va a parlare con Vincenzo Nibali. Per il momento la maglia rosa non mostra alcun segnale di cedimento.

15.16 Restano tre compagni di squadra a Nibali: Mosca, Ciccone ed il fratello Antonio.

15.16 Proprio Mosca ora prende la testa, Conci ha terminato il proprio lavoro e si è staccato.

15.15 Nibali indossa la mantellina, così come i suoi compagni di squadra, tranne Jacopo Mosca.

15.14 Per il momento il ritmo impresso dalla Trek-Segafredo di Nibali è molto regolare. Il vantaggio di Warbasse, Frankiny, Bjerg, Castroviejo e Guerreiro resta di 4’10” a 30 km dall’arrivo.

15.12 Sepulveda a 18″ dai 5 di testa, Visconti si è arreso ed è ora distante 51″ dalla vetta.

15.11 Alle spalle di Conci c’è Mosca. Il gruppo maglia rosa si sta già sgretolando sotto l’impulso della squadra di Nibali.

15.09 ECCOLA LA TREK-SEGAFREDO! Vincenzo Nibali schiera tutta la squadra davanti a tirare! Nicola Conci detta l’andatura!

15.06 Warbasse, Frankiny, Bjerg, Castroviejo e Guerreiro sono davanti. Ha perso contatto Visconti.

15.05 Contrariamente alle attese, oggi Vincenzo Nibali non sta facendo la corsa. Per il momento lo Squalo se ne sta ben nascosto in gruppo con la sua Trek-Segafredo. E’ sempre la Deceuninck-Quick Step della maglia rosa a tirare il gruppo.

15.04 Primi scatti tra i fuggitivi, si stacca Visconti. Oggi il suo obiettivo era la maglia azzurra e lo ha centrato.

15.01 Il vantaggio dei fuggitivi è di 4’08”. Qualcuno dei sette potrebbe anche farcela.

14.59 Ci avviciniamo alla salita del Passo San Leonardo. Continua a piovere.

14.55 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling), Eduardo Sepulveda (Movistar), Larry Warbasse (AG2R La Mondiale), Giovanni Visconti (Vini Zabù-Brado-KTM), Kilian Frankiny (Groupama-FDJ), Ben O’Connor (NTT Pro Cycling) e Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers).

14.50 45 chilometri al traguardo, quattro minuti di vantaggio per i battistrada.

14.45 Scende a 4’28” il vantaggio dei battistrada.

14.42 50 chilometri al traguardo, Nel gruppo maglia rosa aumenta l’andatura.

14.39 Visconti passa in testa anche sul Passo San Leonardo.

14.36 Manca un chilometro e mezzo al GPM di Passo San Leonardo.

14.32 Scende a sei minuti il vantaggio dei battistrada.

14.27 La pioggia scende senza sosta sulla gara.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2020. Si resta in Puglia con 200 chilometri da Giovinazzo a Vieste. Una frazione insidiosa quella odierna, con il vento che potrebbe influire come ieri ed anche qualche salita sparsa sul percorso: diversi gli scenari possibili, è tutt’altro che scontata la volata di gruppo.

Da Giovinazzo fino al traguardo volante di Manfredonia, la corsa si manterrà lungo la costa adriatica. Dopodiché l’altimetria cambierà nettamente con la scalata verso Monte Sant’Angelo: 9,6 chilometri al 6,1% e punte del 10%. Successivamente ci sarà un continuo saliscendi lungo la costa, contraddistinto dall’ascesa verso Coppa Santa Tecla, e il GPM de La Guardiola. Si arriverà dunque al primo passaggio sul traguardo di Vieste, nonché sprint intermedio, che segnerà il circuito finale di 14.5 chilometri. Questi ultimi sono caratterizzati dall’impegnativo strappo di via Saragat, di circa 1 chilometro, con un lungo tratto attorno al 15-17%, seguito da un falsopiano a scendere fino alla costa. Gli ultimi due chilometri sono totalmente pianeggianti.

Gli uomini di classifica dovranno quindi stare attenti a questa frazione che si appresta ad essere alta di tensione. Vincenzo Nibali vorrà stare davanti assieme alla sua Trek-Segafredo per non perdere secondi, cosa che farà ovviamente anche la Maglia Rosa di Joao Almeida con la Deceuninck Quick-Step. Da capire come si organizzeranno le compagini dei velocisti: chi si prenderà la responsabilità di gestire la corsa ed andare a riprendere un’eventuale fuga? I più indicati per il successo sembrano essere Michael Matthews (Sunweb) e Peter Sagan (Bora-hansgrohe), ma se dovesse trovarsi davanti Arnaud Démare (Groupama-FDJ) rimarrebbe imbattibile. In casa Italia il più indicato per questo percorso dovrebbe essere Davide Ballerini (Deceuninck Quick-Step).

Appuntamento alle 11 per non perdervi neanche un minuto di questa frazione.

