DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: cronometro decisiva. Ganna vuole dominare. Esame per Nibali

16.25 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

16.23 Immutata la classifica generale, anche se Almeida ha guadagnato altri 6 secondi…

1 1 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 53:43:58

2 2 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:40

3 3 – BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:49

4 4 – POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 1:03

5 5 – NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:07

6 6 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:17

7 7 – HINDLEY Jai Team Sunweb 1:25

8 8 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:27

9 9 – MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:42

10 10 – FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 2:26

16.22 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 ULISSI Diego UAE-Team Emirates 100 80 4:22:18

2 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 40 50 ,,

3 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 20 35 ,,

4 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 12 25 ,,

5 HONORÉ Mikkel Frølich Deceuninck – Quick Step 4 18 ,,

6 SAMITIER Sergio Movistar Team 15 ,,

7 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 12 ,,

8 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 10 ,,

9 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 8 ,,

10 HINDLEY Jai Team Sunweb 6 ,,

11 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 5 ,,

12 EDET Nicolas Cofidis, Solutions Crédits 4 ,,

13 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 3 ,,

14 GUERREIRO Ruben EF Pro Cycling 2 ,,

15 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 1 ,,

16 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling ,,

17 PEDRERO Antonio Movistar Team ,,

18 OOMEN Sam Team Sunweb ,,

19 KNOX James Deceuninck – Quick Step ,,

20 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step ,,

21 BALLERINI Davide Deceuninck – Quick Step 0:23

22 DE GENDT Thomas Lotto Soudal ,,

23 SWIFT Ben INEOS Grenadiers ,,

24 SAGAN Peter BORA – hansgrohe ,,

25 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 0:39

16.20 Ulissi era il più veloce nel gruppetto di testa e non ha tradito le attese, anche se ha fatto più fatica del previsto. Che dire di Joao Almeida? Sulla penultima salita sbuffava e sembrava far fatica, sull’ultima invece la pedalata del lusitano era tornata brillante. E domani a cronometro può fare il vuoto…Convincente Vincenzo Nibali, che non ha lasciato neanche per un momento la ruota di Almeida nei momenti caldi della corsa.

16.18 Si tratta della seconda vittoria in questo Giro d’Italia per Diego Ulissi dopo quella di Agrigento. Si tratta dell’ottavo successo in carriera per il toscano nella Corsa Rosa.

16.16 Honoré ha tirato la volata per Almeida, ma aveva Ulissi alla sua ruota. Il toscano ha lanciato lo sprint ai 200 metri dall’arrivo ed ha resistito alla rimonta di Almeida e Konrad, rispettivamente secondo e terzo. Altri 6″ di abbuono dunque per la maglia rosa.

16.15 VITTORIA AL FOTOFINISH DI ULISSI! Il toscano l’ha spuntata per pochi cm su Joao Almeida, che stava rimontando di prepotenza!

16.14 ULTIMO KM! Diego Ulissi è già a ruota di Almeida!

16.13 Almeida sta correndo da padrone. 2 km all’arrivo: la maglia rosa si giocherà la vittoria allo sprint. Dovrà fare i conti con Diego Ulissi, che insegue il secondo successo di tappa in questo Giro.

16.12 3 km al traguardo.

16.11 Sempre Knox e Honoré a tirare il gruppo. C’è anche Masnada davanti, tre compagni dunque a disposizione di Joao Almeida.

16.10 De Gendt, Swift e Sagan si sganciano e provano a riportarsi sul gruppo di testa, ma è tardi. Con loro c’è anche Ballerini (Deceuninck-Quick Step), che ovviamente non darà un cambio.

16.09 Cinque km all’arrivo. Sempre 30″ da recuperare per Sagan e 45″ per Demare.

16.07 Caduta per Fabio Felline (Astana). Anche oggi Vincenzo Nibali è rimasto senza gregari.

16.06 E’ ormai quasi fatta per il gruppetto maglia rosa. 32″ sul gruppetto Sagan e 59″ su quello di Demare. Il favorito per la vittoria di tappa è Diego Ulissi.

16.04 Si mette male per Sagan. Sale a 20″ il suo ritardo dalla vetta. Demare a 44″ dal gruppetto maglia rosa. Almeida sta spremendo a fondo Masnada e Knox, il lusitano vuole giocarsi gli abbuoni!

16.03 10 km all’arrivo.

16.03 Almeida sta facendo lavorare a fondo la Deceuninck-Quick Step per non far rientrare Sagan e Demare. La maglia rosa vuole giocarsi la vittoria allo sprint e, soprattutto, conquistare i 10″ di abbuono. Non sarà facile perché c’è nel suo gruppo anche Diego Ulissi, che è più veloce sulla carta.

16.02 Demare invece paga 55″ dal gruppo maglia rosa. Sarà dura rientrare per il francese, ma potrebbe anche farcela se davanti si guardano.

16.01 La discesa sta per terminare, poi 11 km di pianura.

16.00 Circa 20 corridori nel gruppo maglia rosa. Sagan sta provando disperatamente a rientrare: per lui 15″ per ricucire il gap a 12 km dall’arrivo.

15.57 Guerreiro, già in maglia azzurra di leader dei Gran Premi della Montagna, ha preceduto Knox e Geoghegan Hart sulla vetta di Calaone.

15.56 Ripreso Tonelli. Guerreiro allunga e transita per primo al GPM. Sagan deve recuperare circa 20″.

15.55 ATTACCA GEOGHEGAN HART! Risponde Guerreiro. Nibali non risponde e guarda negli occhi Almeida. Lo Squalo vuole che sia la maglia rosa a ricucire…

15.54 Demare ha perso contatto. Sono rimasti in 20 nel gruppetto maglia rosa. Almeida adesso sta pedalando benissimo.

15.53 Riassorbito Bouchard, restano pochi secondi di vantaggio a Tonelli.

15.53 Ripreso Ulissi.

15.52 ATTACCA ULISSI! Si porta dietro Honoré, Nibali e Almeida, tutti gli altri perdono qualche metro!

15.51 Conti (UAE Emirates) prova a scremare il gruppo per il capitano Ulissi. Benissimo Ballerini in seconda posizione. Solo 20″ di vantaggio per Tonelli, che nel frattempo ha staccato Bouchard.

15.51 Allunga Valerio Conti. Potrebbe aprire la strada ad una azione di Ulissi?

15.51 INIZIATO LO STRAPPO DI CALAONE! Attendiamoci scatti, almeno da parte di chi vuole vincere la tappa.

15.50 Vincenzo Nibali si fa pilotare davanti da un compagno di squadra. Vuole imboccare davanti la salita.

15.49 Sta per iniziare la salita di Calaone. 2,1 km al 9,8% di pendenza media e punte dell’11%.

15.48 Fabbro si fa da parte, ora addirittura la FDJ di Demare in testa al gruppo maglia rosa!

15.47 Fabbro è stanco, rimane in testa a tirare e nessuno gli dà un cambio. Per questo il vantaggio di Tonelli e Bouchard è salito a 34″ a 20 km dall’arrivo. Rientrato Demare!

15.46 Grande rimonta della FDJ, Demare sta per rientrare. Ma resisterà sullo strappo di Calaone?

15.45 Ora sta recuperando in maniera importante il gruppo Demare!

15.43 La situazione. Tonelli e Bouchard al comando con 28″ sul gruppetto Sagan e 1’00” su quello di Demare. Il francese non si arrende, ma a breve dovrà affrontare un altro strappo dove pagherà. Si sta mettendo bene per lo slovacco…

15.41 Scende a 25″ il vantaggio di Tonelli e Bouchard. Non hanno chance di vincere la tappa. Prosegue l’inseguimento della Bora-hansgrohe di Sagan, sempre guidata da Fabbro.

15.40 Tra 7 km inizierà il GPM di Calaone, quarta categoria ma molto esigente: 2100 metri al 9,8% di pendenza media e punte dell’11%.

15.38 Vincenzo Nibali e Fuglsang molto attenti nelle prime posizioni in discesa. E’ sempre Fabbro a dettare l’andatura.

15.37 Anche il gruppo al GPM. Sagan ha raggiunto l’obiettivo prefissato: imporre un’andatura forsennata e staccare Demare. Missione compiuta: deve ringraziare uno straordinario Matteo Fabbro. Chissà se a questo ragazzo verrà data un’occasione sulle Alpi…

15.36 La coppia di testa può gestire appena 35″ sul gruppetto maglia rosa, ormai composto da una quarantina di corridori. A 1’13” il gruppo con la maglia ciclamino Demare.

15.35 Bouchard transita per primo al GPM, alla sua ruota Tonelli.

15.34 30 km all’arrivo. Sbuffa la maglia rosa Almeida. Sta facendo fatica, le gambe sono più legnose rispetto ai giorni scorsi.

15.33 Demare ha già perso 32″ dal gruppetto maglia rosa, sempre tirato da uno straripante Matteo Fabbro.

15.33 Vanhoucke, Rota e Ravanelli provano a tenere duro e rimangono a 10″ da Tonelli e Bouchard. Sta per arrivare il tratto di salita al 13,4%! Una vera e propria rampa.

15.32 La parte dura della salita deve ancora arrivare. Demare viene scortato da 4 compagni di squadra, ma non sarà affatto semplice rientrare. Matteo Fabbro sta frantumando il gruppo maglia rosa, che ora dista appena 36″ dalla coppia di testa formata da Bouchard e Tonelli.

15.31 Abbastanza appesantita la pedalata di Joao Almeida, che si alza spesso sui pedali.

15.30 SI STACCA DEMARE! Sagan ha raggiunto il suo obiettivo. Nibali e Pozzovivo molto attenti.

15.29 Vanno via Bouchard e Tonelli davanti.

15.28 Che azione di Matteo Fabbro. Sagan sta bene e vuole rendere la corsa durissima per eliminare Demare dalla volata!

15.27 SI MUOVE LA BORA-HANSGROHE! Fabbro accelera bruscamente in gruppo, alla sua ruota il capitano Sagan! Lo slovacco vuole tagliare fuori i velocisti. Nibali sta curando la ruota di Almeida. Anche Ulissi nelle prime posizioni.

15.26 Bouchard e Tonelli vanno a riprendere Ravanelli.

15.25 INIZIATA LA SALITA DI ROCCOLO! 4,1 km all’8,3% di pendenza media e massima del 20%! Attenzione agli ultimi 1100 metri che hanno una pendenza media del 13,4%! E’ uno strappo che può fare malissimo…

15.24 Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec) prova ad allungare tutto solo! Sta per iniziare la salita!

15.23 La Bahrein-McLaren di Bilbao tira addirittura il gruppo con Capecchi e Tratnik.

15.22 Altissima ora l’andatura del gruppo. Scende a soli 50″ il vantaggio dei fuggitivi. Pellaud e Contreras si sono staccati. Sono rimasti davanti Bouchard, Tonelli, Vanhoucke, Ravanelli e Rota.

15.21 Si fa vedere nelle prime posizioni anche la Bahrein-McLaren di Pello Bilbao, terzo della classifica generale.

15.19 Fra 3 km inizierà il GPM di quarta categoria di Roccolo. 4,1 km all’8,3% di pendenza media!

15.15 Nel gruppo maglia rosa si porta davanti anche la Trek-Segafredo di Vincenzo Nibali. Oggi i compagni di squadra dello Squalo sono pimpanti.

15.13 Scende a 1’21” il vantaggio dei fuggitivi.

15.10 Arriva anche la NTT di Domenico Pozzovivo quando siamo in prossimità de GPM di Roccolo.

15.05 Deceuninck-Quick Step compatta nel gruppo dei big in protezione della maglia rosa di Joao Almeida.

15.00 60 km al traguardo e 2’06” il ritardo del gruppo. Continua la lunga attesa in vista del finale, che si delinea interessante. I corridori già vedono all’orizzonte i Colli Euganei.

14.55 Bora-hansgrohe in testa al gruppo della maglia rosa in supporto a Peter Sagan.

14.50 Sale a 2’14” il vantaggio dei fuggitivi. Gruppo comandato dalla Israel Start-Up Nation.

14.45 Ricordiamo i nomi dei sette battistrada: Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale), Simon Pellaud e Simone Ravanelli (Androni Giocattoli – Sidermec), Rodrigo Contreras (Astana Pro Team), Alessandro Tonelli (Bardiani- CSF – Faizanè), Harm VanHoucke (Lotto Soudal) e Lorenzo Rota (Vini Zabù-KTM).

14.40 Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) presenta un taglio sul volto, ma non si conoscono le cause.

14.38 Scende notevolmente il vantaggio dei fuggitivi, che adesso hanno soltanto 1’25” sul gruppo.

14.33 Arnaud Demare si prede l’ultimo punto a disposizione al TV di Rovigo.

14.26 Ancora splendide immagini dalla corsa:

14.22 Ricordiamo che a dettare il ritmo nel plotone sono la Bora-hansgrohe per Peter Sagan e la Israel Start-Up Nation per Davide Cimolai.

14.19 Al comando ci sono Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale), Simon Pellaud e Simone Ravanelli (Androni Giocattoli – Sidermec), Rodrigo Contreras (Astana Pro Team), Alessandro Tonelli (Bardiani- CSF – Faizanè), Harm VanHoucke (Lotto Soudal) e Lorenzo Rota (Vini Zabù-KTM).

14.16 Situazione invariata a 90 km dal traguardo: sempre 2′.

14.14 Rifornimento anche per il plotone.

14.12 Tra 20 km ci sarà il primo traguardo volante, quello di Rovigo.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2020, con i suoi 192 chilometri da Cervia a Monselice. Sulla carta, quella odierna, potrebbe essere una frazione riservata alle ruote veloci del gruppo; ma non è così scontato, anzi. Gli ultimi 37 chilometri infatti, non sono per niente banali tra il Muro di Roccolo e quello di Calaone. Le loro pendenze decisamente impegnative potrebbero, da una parte favorire i finisseur, e dall’altra potrebbero regalare qualche insidia per alcuni big della generale.

I primi 155 chilometri sono completamente pianeggianti. Si passerà per le province di Ravenna, Ferrara, Rovigo, dov’è presente il primo sprint intermedio, e poi fino a quella di Padova. A Calzignano Terme, dov’è posizionato il secondo traguardo volante, avrà inizio la prima salita di giornata, il GPM di quarta categoria di Roccolo: 4,1 chilometri all’8,3% di pendenza media, ma con gli ultimi 1100 metri addirittura al 13,4% di media. Dallo scollinamento mancheranno 30 chilometri alla fine. Una discesa di 8 chilometri condurrà il gruppo ad un altro GPM di quarta categoria, ovvero Calaone: 2,1 chilometri al 9,8% di pendenza media, ma con la prima metà caratterizzata da punte all’11%. Dalla cima mancheranno 16 chilometri al traguardo di Monselice, di cui 4 in discesa, e gli ultimi 12 completamente pianeggianti.

In caso di una possibile volata, il nome più accreditato per una storica cinquina, è quello di Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Contro di lui ci sarà, sicuramente, un agguerrito Peter Sagan (Bora-Hansgrohe); mentre l’Italia si affiderà in primis alla coppia della Cofidis formata da Elia Viviani e Simone Consonni. Attenzione perchè nella lotta potrebbe inserirsi anche Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step).

Tornando a Sagan, lo slovacco è il candidato numero uno anche per un attacco da lontano assieme a Diego Ulissi (UAE Team Emirates), con cui si potrebbe giocare una possibile doppietta. Alcuni ipotetici finisseur potrebbero essere Andrea Vendrame (AG2R La Mondiale), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), il mai domo delle fughe Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Ben Swift (Ineos Grenadiers), Brandon McNulty (UAE Team Emirates), entrambi in gran spolvero in queste ultime tappe, o il leader dei GPM Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling). Occhio a Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step), che potrebbe ricevere il via libera per giocarsi una vittoria di tappa.

Così dietro la Deceuninck dovrà difendere e proteggere la maglia rosa Joao Almeida da possibili attacchi, in primis dalle squadre più attrezzate: il Team Sunweb con Wilco Kelderman, e la NTT Pro Cycling con Domenico Pozzovivo. Ci sarà poi da capire come si muoveranno la Trek-Segafredo e l’Astana per supportare, in caso di possibili imboscate, Vincenzo Nibali e Jakob Fuglsang. Attenzione alla Bora-hansgrohe di Patrick Konrad e Rafal Majka, che da una parte si sta giocando la generale, e dall’altra un’ipotetica maglia a punti con Sagan.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 11.10. Buon divertimento!

