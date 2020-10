DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA

Loading...

Loading...

11.30 Si susseguono gli attacchi dal gruppo, ma nessuno riesce ad evadere.

11.25 Il plotone per ora prosegue compatto, anche se ci sono stati i primi scatti.

11.21 Un lunghissimo tratto pianeggiante prima delle tre scalate al Sestriere che dovrebbe essere percorso ad altissime velocità, con tanti che andranno a caccia della fuga.

11.17 Iniziata la tappa!

📢 The last mountain stage of the 2020 #Giro d'Italia is about to start! 📢 Sta per partire l'ultima tappa di montagna del #Giro d'Italia 2020! pic.twitter.com/AZfeUJUzLh — Giro d'Italia (@giroditalia) October 24, 2020

11.13 Ambizioni da attaccante per Geoghegan Hart.

🗣️ @taogeoghegan – @INEOSGrenadiers “It’s a super stage, soo looking forward to it. Yeah, the road up to Sestriere is going to decide a lot, I think.” "Oggi è una tappa super, vedremo che succederà. Penso che la salita di Sestriere deciderà tutto". #Giro pic.twitter.com/pAIUGj2MuU — Giro d'Italia (@giroditalia) October 24, 2020

11.09 Più che giustificabile il nervosismo per la Maglia Rosa:

🗣️ @W1lcokelderman – @TeamSunweb “Nervous, yes. For sure, it’s the last big day, and a hard day. I try to hold it and get it to Milan". "Sì, sono un po' nervoso. Oggi è un giorno importante, molto duro. Proverò a difendere la Maglia e portarla a Milano".#Giro pic.twitter.com/KQzO1ItwmY — Giro d'Italia (@giroditalia) October 24, 2020

11.03 Corridori che hanno iniziato il tratto di trasferimento.

11.00 La squadra favorita per il trionfo finale:

🗣️ @JaiHindley "Usually I like the steeper climbs, but the stage suits us". "Solitamente preferisto salite più dure ma la tappa si adatta bene a noi". #Giro pic.twitter.com/uK0C0MrVXX — Giro d'Italia (@giroditalia) October 24, 2020

10.57 Domenico Pozzovivo oggi potrebbe provare a giocarsi il successo di tappa.

10.54 “Sarebbe stato bello salire sull’Agnello o sull’Izoard, ma ci sentiamo fortunati già a correre” le parole dal profilo Movistar.

👊⛰️🏁 Con buen ánimo hacia el último envite de montaña de este 🇮🇹 #Giro 2020. Qué bonito habría sido hoy afrontar el Agnello y el Izoard… pero nos sentimos muy afortunados por haber podido disputar, y completar, este @giroditalia pese a la situación actual. #RodamosJuntos pic.twitter.com/3WKB63DHVs — Movistar Team (@Movistar_Team) October 24, 2020

10.50 Il via sarà dato alle 11, come di consueto breve tratto di trasferimento e partenza alle 11.10.

10.44 Corridori che sono alla presentazione in quel di Alba. Al momento non piove in zona di partenza.

#Giro Ultima presentazione di gruppo in quel di Alba Last team presentation in Alba#ForZabù pic.twitter.com/ueL5CyhrXB — Vini Zabú – Brado – KTM (@ZabuBradoKTM) October 24, 2020

10.40 La tappa odierna nel dettaglio:

🇮🇹 Giro d'Italia 2020

🗓️ 24/10/2020

🚴‍♂️ Stage 20 | Alba – Sestriere

📏 190 km

2⃣ GPM 1cat

1⃣ GPM 2cat

⏰ 11:10 AM (CET)

🏁 ~4:10 PM (CET)

✒️ Live: https://t.co/3RV3dXR0s3

#️⃣ #Giro Powered by @ENIT_italia pic.twitter.com/BYjBzaCBv8 — Giro d'Italia (@giroditalia) October 24, 2020

10.35 Dopo le tante polemiche arrivate ieri, si giunge ad un momento decisivo per la Corsa Rosa: purtroppo si farà sentire sicuramente l’assenza del Colle dell’Agnello e dell’Izoard, che sono andate a stravolgere completamente quello che sarebbe dovuto essere il tappone più duro di questo Giro.

10.32 Oggi va in scena la ventesima e penultima tappa. Saranno 190 i chilometri da affrontare tra Alba e la triplice scalata al Sestriere. Il tutto per una frazione alpina di oltre 3500 m di dislivello.

10.30 Buongiorno e ben ritrovati con il Giro d’Italia 2020.

La presentazione della tappa odierna – La cronaca della diciannovesima tappa – Le pagelle della diciannovesima tappa – La ‘Fagianata’ di Riccardo Magrini – La classifica attuale

LA TAPPA DI OGGI ALBA-SESTRIERE: PERCORSO, FAVORITI, ALTIMETRIA

TUTTI I PAESI ATTRAVERSATI NELLA TAPPA DI OGGI

LA CRONACA DELLA TAPPA ODIERNA

LA CLASSIFICA GENERALE AL TERMINE DELLA TAPPA ODIERNA

LE CLASSIFICHE AL TERMINE DELLA TAPPA ODIERNA

L’ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA ODIERNA

LA CLASSIFICA DEGLI ITALIANI

CHI È JOSEF CERNY, IL VINCITORE DI TAPPA ODIERNO

VINCENZO NIBALI: “PRESTO PER PARLARE DEL FUTURO”

LE DICHIARAZIONI DI MAURO VEGNI SULLA POLEMICA ODIERNA

LE DICHIARAZIONI DI GIANNI BUGNO SULLA PROTESTA

LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: “I CORRIDORI NON HANNO FATTO BELLA FIGURA”

MAURO VEGNI SULLA PROTESTA DEI CORRIDORI: “DECISIONE INACCETTABILE”

LE DICHIARAZIONI DI VINCENZO NIBALI

LE DICHIARAZIONI DI WILCO KELDERMAN

LE DICHIARAZIONI DI JOSEF CERNY

LE DICHIARAZIONI DI BRUNO REVERBERI

LE PAGELLE DI OGGI AL GIRO

IL CICLISMO HA PERSO: FIGURACCIA COLOSSALE IN MONDOVISIONE

QUANTI SOLDI PERDONO I CICLISTI? TUTTI I MANCATI GUADAGNI

TAPPA DI DOMANI: PAESI, COMUNI E PROVINCE ATTRAVERSATI DALLA CORSA

L’ALTIMETRIA DELLA TAPPA DI DOMANI

VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLA TAPPA

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA

TUTTO FERMO PER LA PROTESTA DEI CORRIDORI: TAPPA ACCORCIATA E 100 KM DA FARE IN PULLMAN



17.19 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2020. Vi diamo appuntamento a domani con la frazione della triplice scalata al Sestriere. Buon divertimento!

17.18 Invariata la top ten della classifica generale:

1 1 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 80:29:19

2 2 – HINDLEY Jai Team Sunweb 0:12

3 3 – GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 0:15

4 4 – BILBAO Pello Bahrain – McLaren 1:19

5 5 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 2:16

6 6 – FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 3:59

7 7 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 5:40

8 8 – NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 5:47

9 9 – MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 6:46

10 10 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe ,,

17.16 Il gruppo è arrivato al traguardo di Asti con 11’43” di ritardo.

17.13 Quella che è andata in scena oggi è stata una giornata a dir poco assurda, in cui il gruppo non ha minimamente onorato il Giro d’Italia, e il duro lavoro di chi ha fatto sì che la Corsa Rosa si potesse disputare e arrivare fino alla fine con tutte le responsabilità e i rischi del caso. Un atteggiamento a dir poco increscioso.

17.11 Forse ci siamo, mancano 2 km prima dell’arrivo del gruppo pilotato dal Team Sunweb.

17.08 Il gruppo dovrebbe arrivare al traguardo tra circa 10′.

17.07 Ed ecco la top ten di giornata:

1 ČERNÝ Josef CCC Team 100 80 2:30:40

2 CAMPENAERTS Victor NTT Pro Cycling 40 50 0:18

3 MOSCA Jacopo Trek – Segafredo 20 35 0:26

4 CLARKE Simon EF Pro Cycling 12 25 ,,

5 KEISSE Iljo Deceuninck – Quick Step 4 18 ,,

6 ARMÉE Sander Lotto Soudal 15 ,,

7 TORRES Albert Movistar Team 12 1:10

8 PELLAUD Simon Androni Giocattoli – Sidermec 10 ,,

9 CARBONI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 8 ,,

10 DOWSETT Alex Israel Start-Up Nation 6 ,,

17.06 Secondo posto per Victor Campenaerts, terzo Jacopo Mosca.

17.02 E VINCE JOSEF CERNYYYYYY!!!!!!!!! MERAVIGLIOSA AZIONE DEL CECO E UN ATTACCO IN SOLITARIA DA GRANDE FINISSEUR!

17.01 E RIPARTE CAMPENAERTS!!!!!!!!!

17.00 ULTIMO CHILOMETRO E VENTI SECONDI DI DISTACCO!!!!

16.59 CONTINUA A SPINGERE CERNY!!!! MA ANCHE DIETRO SONO A TUTTA!!!!

16.57 SOLTANTO DICIASSETTE SECONDI DI VANTAGGIO PER CERNY!!!!

16.56 Grandissimo forcing da parte di Victor Campenaerts (NTT), Sander Armée (Lotto Soudal), Simon Clarke (EF Pro Cycling), Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) e Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step). 3000 metri al traguardo!

16.54 Cerny in difficoltà, molto sofferente il ceco. Oramai il suo vantaggio è sceso a soli 24″.

16.52 29″ di distacco tra Cerny e i suoi cinque inseguitori che si stanno ben impegnando per rientrare sul battistrada. Mancano 7 km al traguardo.

16.49 Il gruppo continua a perdere, e adesso ha un ritardo di 11’40”.

16.46 Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step) si è riportato sugli inseguitori di Cerny cha adesso ha 38″ di vantaggio.

16.42 Il gruppo, pilotato in maniera alquanto blanda da parte del Team Sunweb, ha ben 11’07” di distacco. Un forte ritardo, alquanto incomprensibile, sulla tabella di marcia.

16.40 Dietro sono rimasti soltanto in quattro, visto che si è staccato Pellaud.

16.37 Molto decisa l’azione del ceco della CCC!

16.33 19″ di vantaggio per il plotoncino al comando da cui sta cercando di evadere Cerny!

16.31 Restano soltanto in 6 davanti a tutti! Stiamo parlando di Victor Campenaerts (NTT), fautore di questo allungo, Josef Cerny (CCC), Sander Armée (Lotto Soudal), Simon Clarke (EF Pro Cycling), Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli Sidermec).

16.30 BAGARRE TRA I FUGGITIVI!!!! SI SPEZZA IL PLOTONCINO!!!

16.27 Ci troviamo al traguardo volante di Masio, a 27 km dalla fine.

16.24 Arrivano anche Marco Mathis, Alex Dowsett. Rilancia da dietro Lachlan Morton.

16.19 Rilancia Victor Campenaerts!

16.14 Adesso è arrivato il Team Sunweb della nuova maglia rosa Wilco Kelderman a fare l’andatura in testa al gruppo.

16.10 Passerella da parte del gruppo che oramai ha alzato bandiera bianca, visto che i battistrada hanno ben 7’20” di vantaggio. Una giornata veramente strana.

16.04 Oramai non c’è più niente da fare. I 14 fuggitivi hanno raggiunto ben 6’15” di vantaggio.

16.00 Peter Sagan non sembra affatto contento della situazione in corsa. Pare che oramai il sogno della maglia ciclamino sia svanito per sempre.

15.56 51 km alla fine e ben 3’44” per i quattordici battistrada che, salvo complicazioni, andranno a giocarsi la vittoria di tappa.

15.53 Ben 2’50” per i fuggitivi!!!! Il gruppo maglia rosa sembra essersi fermato.

15.49 IL GRUPPO SI RIALZA!!!!! Grandissima chance per la fuga!

15.45 La Bora-Hansgrohe è l’unica squadra che sta cercando di riportarsi sui fuggitivi, ma non sembra così facile.

15.41 Intanto provano a rilanciare Alex Dowsett e Victor Campenaerts.

15.37 I battistrada non sembrano molto convinti nella loro azione.

15.33 I loro nomi sono: Etienne Van Empel (Vini Zabù Brado KTM), Albert Torres (Movistar), Sander Armée (Lotto Soudal), Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation), Giovanni Carboni (Bardiani CSF Faizanè), Nathan Haas, Marco Mathis (Cofidis), Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step), Simon Clarke, Lachlan Morton (EF Pro Cycling), Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Simon Pellaud (Androni Giocattoli Sidermec), Victor Campenaerts (NTT) e Josef Cerny (CCC).

15.29 71 km al traguardo e un solo minuto di vantaggio per i battistrada.

15.25 Questa è la top ten attuale della classifica a punti:

1 1 – DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 221

2 2 – SAGAN Peter BORA – hansgrohe 184

3 3 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 94

4 4 – ULISSI Diego UAE-Team Emirates 77

5 5 – GANNA Filippo INEOS Grenadiers 72

6 6 – VENDRAME Andrea AG2R La Mondiale 66

7 7 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 61

8 12 ▲4 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 51

9 8 ▼1 PELLAUD Simon Androni Giocattoli – Sidermec 50

10 16 ▲6 DE GENDT Thomas Lotto Soudal 48

15.21 Ben messa anche la Groupama-FDJ con il super favorito del giorno Arnaud Demare.

15.17 La Bora-Hansgrohe sta mantenendo un certo distacco dalla fuga consapevoli del fatto che mancano ‘soltanto’ 80 km al traguardo.

15.12 Intanto va sottolineato che non sta piovendo sulla corsa.

15.08 Il gruppo è a soli 30″ dai battistrada.

15.02 I due gruppi si sono ricongiunti.

14.58 I tre battistrada stanno per essere ripresi dagli 11 inseguitori.

14.53 Gli inseguitori sono: Etienne Van Empel (Vini Zabù Brado KTM), Albert Torres (Movistar), Sander Armée (Lotto Soudal), Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation), Giovanni Carboni (Bardiani CSF Faizanè), Nathan Haas, Marco Mathis (Cofidis), Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step), Simon Clarke, Lachlan Morton (EF Pro Cycling), Jacopo Mosca (Trek-Segafredo).

14.47 I tre battistrada hanno guadagnato 1’35” sul gruppo guidato dalla Bora-Hansgrohe.

14.44 Un altro gruppetto sta cercando di riportarsi sui fuggitivi.

14.39 13″ di vantaggio per i tre battistrada.

14.35 Sono Simon Pellaud (Androni Giocattoli Sidermec), Victor Campenaerts (NTT) e Josef Cerny (CCC).

14.33 Già tre uomini stanno cercando di evadere dal gruppo.

14.31 PARTITA UFFICIALMENTE QUESTA ‘NUOVA’ DICIANNOVESIMA TAPPA DEL GIRO.

14.28 Intanto i corridori stanno riprendendo la tappa.

14.25 Ecco le dichiarazioni del direttore della Corsa Rosa Mauro Vegni: “Se la sarebbero risparmiata volentieri anche tutti gli appassionati che magari sono rimasti ad aspettarli in strada per ore. Abbiamo subito questa decisione dei corridori, perchè al momento in cui chiami gli atleti alla partenza e loro non vengono, vai a capire cos’è successo. A quel punto il disastro è fatto. E ci tengo a dire che chiudiamo il Giro, ma poi, a bocce ferme, qualcuno pagherà anche questo. Nulla toglie il rammarico e la brutta figura che abbiamo fatto oggi come sport dopo aver fatto tantissimo per portare a casa un Giro difficile e tribolato fino a Milano. La figura di oggi va ad oscurare tutte le cose che abbiamo fatto fino ad ora. Alla fine quella di oggi è la prima vera giornata di pioggia. In precedenza ne avranno trovate circa 2 e mezzo. Alla fine è andata bene. Tutti sapevano che avremmo corso ad ottobre, che ci sarebbe stata una tappa di 258 km. Non capisco il motivo. Non faceva freddo, c’erano 13°. Non c’era nessun presupposto, ed io ho sentito molti corridori non erano d’accordo. Ma come sempre, basta qualcuno che dice qualcosa e poi tutti preferiscono non correre. Alcuni hanno scritto che la proposta è stata fatta ieri, io l’ho scoperto questa mattina. Io non ho ricevuto alcun tipo di richiesta”.

14.13 I corridori sono arrivati ad Abbiategrasso con i rispettivi pullman da cui scenderanno a breve per riprendere la tappa.

14.05 Nel frattempo vi ricordiamo tutte le attuali classifiche di questo Giro 2020:

Giro d’Italia 2020, tutte le classifiche dopo la 18ma tappa: Kelderman maglia rosa, Guerreiro leader dei GPM

13.53 Stefano Allocchio annuncia che la partenza avverrà alle 14.30.

13.45 La partenza slitta ancora. I corridori sono ancora in bus.

13.35 La frazione misurerà 124 chilometri.

13.30 Ci siamo, i corridori dovrebbero ripartire a breve.

12.50 La partenza è prevista attorno alle 13.30.

12.34 Si ripartira da Abbiategrasso, la tappa misurerà 120 chilometri.

12.14 I corridori potrebbero ripartire da Vigevano.

12.10 I corridori dovrebbero ripartire alle 14.00.

11.03 Tanti corridori sono fermi sotto la pioggia ad attendere i pullman. Situazione davvero inspiegabile.

10.51

10.49 Al momento i corridori stanno percorrendo un breve tratto, con i bus che stanno ritornando indietro.

10.43 La nuova frazione sarà di 153 chilometri.

10.35 Da segnalare che alcune squadre erano in disaccordo con questa proposta, ma alla fine l’organizzazione ha premiato i corridori che si sono fatti portavoce, accorciando la tappa.

10.29 La protesta odierna sembra essere molto esagerata, c’era sì freddo e maltempo, ma senza salite e senza particolari precipitazioni la frazione si poteva percorrere senza problemi.

10.25 I corridori sono partiti regolarmente, andranno verso i pullman e percorreranno 100 chilometri senza pedalare. Poi una tappa accorciata di circa 150 chilometri.

La presentazione della tappa odierna – La cronaca della diciottesima tappa – Le pagelle della diciottesima tappa – La ‘Fagianata’ di Riccardo Magrini – La classifica attuale

LA TAPPA DI OGGI MORBEGNO-ASTI: PERCORSO, FAVORITI, ALTIMETRIA

LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: “SUNWEB HA COMMESSO UN ERRORE, NIBALI HA PAGATO LE POCHE CORSE”

MATTEO SPREAFICO POSITIVO ALL’OSTARINA; ESCLUSO DAL GIRO D’ITALIA

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2020

VINCENZO NIBALI: “I GIOVANI SONO PIU’ FORTI: C’E’ UN RICAMBIO GENERAZIONALE”

VINCENZO NIBALI IN CRISI SULLO STELVIO: ADDIO SOGNO PODIO E TOP-5. LA FORMA NON E’ MAI ARRIVATA

QUALE SARA’ IL FUTURO DI VINCENZO NIBALI? 2021 E POI IL RITIRO? TUTTI GLI SCENARI

LA CRONOMETRO DI MILANO SARA’ DECISIVA PER LA VITTORIA DEL GIRO D’ITALIA. MAGLIA ROSA SUL FILO DEI SECONDI

WILCO KELDERMAN PRENDE LA MAGLIA ROSA. MA PUO’ CROLLARE AL SESTRIERE…

JAI HINDLEY E TAO GEOGHEGAN HART, I NOMI NUOVI SI GIOCANO LA MAGLIA ROSA

IL GIRO DELUDENTE PER L’ITALIA: NIBALI E MASNADA IN TOP TEN

PELLO BILBAO NON E’ LONTANO DAL PODIO. ED E’ REDUCE DAL TOUR!

LA CRONACA DELLA TAPPA

LE PAGELLE DELLA TAPPA DI OGGI

VIDEO HIGHLIGHTS DELLA TAPPA DI OGGI

TUTTE LE CLASSIFICHE DEL GIRO D’ITALIA 2020

LE DICHIARAZIONI DI WILCO KELDERMAN

LE DICHIARAZIONI DI JAI HINDLEY

LE DICHIARAZIONI DI TAO GEOGHEGAN HART

LE DICHIARAZIONI DI PELLO BILBAO

I COMUNI ATTRAVERSATI DALLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO

La presentazione della tappa odierna – La cronaca della diciassettesima tappa – La classifica attuale

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2020. Finalmente ci siamo. Quest’oggi andrà in scena la frazione più attesa della 103esima Corsa Rosa: la Pinzolo-Laghi di Cancano (207 km), il tappone alpino più entusiasmante, comprendente la Cima Coppi di questo Giro, il mitico Passo dello Stelvio. Nella giornata odierna i corridori dovranno affrontare oltre 5400 metri di dislivello complessivo.

Partenza in salita verso i 14 chilometri che conducono al Passo Campo Carlo Magno, in Val di Sole. Dopo circa 45 chilometri si affronterà l’inedito Passo Castrin/Hofmahdjoch che porta in Val d’Ultimo/Ultental, GPM di prima categoria di 8,8 chilometri al 9,1% con punte del 13%. Una lunga discesa porterà il gruppo ai sobborghi di Merano, dove si riprenderà a salire da Foresta/Forst entrando in Val Venosta e risalendola quasi per intero. Si affronterà quindi la Cima Coppi del Giro 2020: il Passo dello Stelvio (2758 m. s.l.m.) dal suo versante più impegnativo. Sono quasi 25 chilometri al 7.5% di cui metà oltre i 2000 metri. Il punto più critico, con punte del 12%, è al chilometro 15. Il dislivello complessivo di ben 1851 metri.

Una lunghissima discesa con numerose e brevi gallerie nella parte centrale, condurrà alla salita finale ai Laghi di Cancano con le “scale di Fraele” e i loro 21 tornanti perfettamente ritmati sul fianco della montagna. L’ascesa conclusiva di quasi 9 chilometri attorno al 7% porta alle Torri di Fraele a circa 2 chilometri dall’arrivo. Seguono due brevi gallerie e una breve discesa fino al Lago delle Scale che si costeggia per circa un chilometro perfettamente pianeggiante. Gli ultimi 500 metri sono in leggera salita al 3,5 %. Rettilineo finale di 200 metri.

È inevitabile pensare che, con ogni probabilità, coloro che andranno a giocarsi la vittoria saranno i big della classifica generale. Ci si aspetta ovviamente la sfida tra i primi due della classifica generale, la maglia rosa Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), pronto alla prova del nove nella tappa della possibile consacrazione, e Wilco Kelderman (Team Sunweb), distanziato a soli 17″ dal giovane portoghese. Con lui, al terzo posto, c’è il suo compagno di squadra Jai Hindley. Attenzione alla possibile lotta interna nella formazione tedesca perchè, a quanto pare, ci sono ‘due galli nello stesso pollaio’. A caccia di un altro successo di tappa la Ineos Grenadiers con Tao Geoghegan Hart.

L’Italia sogna in grande con Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), atteso per una forte rimonta. Questa è la sua tappa, il suo terreno, le sue salite per inventarsi un attacco valevole per un possibile e grande affondo. Parlando degli altri azzurri, c’è speranza anche per Domenico Pozzovivo (NTT) e Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step). Da non sottovalutare poi la coppia della Bora-Hansgrohe formata da Rafal Majka e Patrick Konrad, o quella della Bahrain McLaren con Pello Bilbao e Hermann Pernsteiner. In ultima battuta, tralasciando la generale, Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) e Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM) si giocano pesantemente la speciale classifica dei GPM.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 9.45. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse