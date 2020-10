DIRETTA F1, GP Portogallo 2020 LIVE: tutto risolto in pista, si può incominciare con la Q1!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

-11 Vettel fa segnare il suo primo tempo in 1:18.148, Leclerc risponde in 1:17.974 e va al comando con 66 millesimi su Perez

Loading...

Loading...

-12 Sainz secondo a 116 millesimi, molti intanto preferiscono due giri per scaldare le gomme

-13 Ocon si mette al secondo posto a 234 millesimi, lo passa Ricciardo con 204, quindi Gasly a 340

-14 Kvyat si mette al secondo posto, quindi Gasly lo passa subito.

-15 Il primo tempo lo fa segnare Sergio Perez in 1:18.040

-16 I piloti si lanciano, il traffico potrebbe davvero essere decisivo in un circuito simile. Si parte!

-17 minuti: si entra in azione! Piloti in fila indiana subito in pista per non perdere nemmeno un secondo della prima manche

15.30 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA Q1!!!!!!!!!

15.28 Ci siamo! Due minuti e, finalmente, si parte!!



15.27 I piloti entrano nei rispettivi abitacoli, sembra che sia tutto ok e tra 3 minuti si possa partire!

15.25 NEL FRATTEMPO RIPROPONIAMO I TEMPI DELLE FP3



15.19 Si continua con i lavori. La F1 conferma le qualifiche alle ore 15.30 per ora



15.13 Gli inservienti del tracciato stanno controllando tutti i cordoli. Si andrà per le lunghe…?

15.10 I lavori proseguono. Si stanno saldando e fissando le grate di scolo. Speriamo che non ci siano ulteriori intoppi



15.05 A questo punto rimaniamo in attesa di nuove informazioni dalla direzione gara. Altrimenti si partirà come previsto alle ore 15.30 italiane.

15.02 Riproponiamo le immagini di questa mattina quando Vettel è andato a sollevare il tombino…

Another eventful practice session in Portimao 😮#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 — Formula 1 (@F1) October 24, 2020



15.00 Davvero una situazione ai limiti del credibile. Questa mattina nel corso della FP3 Vettel era finito sul cordolo e aveva sollevato questo tombino di drenaggio. A due ore distanza non si era ancora pensato di risolvere la situazione?

Qualifying is delayed ❌ There will be a 30 minute delay in order for the track’s drain covers to be inspected.#SkyF1 | #F1 | #PortugueseGP 🇵🇹 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) October 24, 2020



14.58 Arriva, con colpevole ritardo, la comunicazione ufficiale anche della F1

🚨 UPDATE 🚨 The start of qualifying is delayed by 30 minutes while the circuit is repaired at Turn 14 following damage in FP3 New start time 14:30 ⏰#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/7kSRPY7tlT — Formula 1 (@F1) October 24, 2020



14.57 Si sta lavorando sull’impianto di drenaggio che questa mattina ha sollevato anche Sebastian Vettel

A minutos de arrancar la Qualy de Formula 1 todavía trabajan en las rejillas que se rompieron. #PortugueseGP pic.twitter.com/Od6VipcHAk — Puro Automovilismo (@TAutomovilismo) October 24, 2020



14.56 Ci sono problemi in curva 14, per cui la qualifica prenderà il via alle ore 15.30

Hold that thought. 30mins delay while the track is being repaired at Turn 14. #RSSpirit #PortugueseGP https://t.co/gLqE9ndN5p — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) October 24, 2020



14.55 ATTENZIONE! LE QUALIFICHE PRENDERANNO IL VIA CON 30 MINUTI DI RITARDO!

14.54 Le Ferrari, soprattutto nelle ultime uscite, hanno dimostrato di essere al proprio meglio soprattutto sul giro secco oppure a serbatoi leggeri. Si confermeranno anche sulla pista lusitana?

14.52 Nonostante qualche testa-coda, le Ferrari hanno messo in mostra passi in avanti importanti a Portimao. Il nuovo fondo e il nuovo diffusore edizioni 2021 sembrano aver fatto compiere passi in avanti alle SF1000

Charles Leclerc juuuuust about escaped the gravel at Turn 14 👀#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/OS3OoGkyrF — Formula 1 (@F1) October 23, 2020

14.49 Max Verstappen riuscirà ad inserirsi nella lotta per la prima fila? La sua giornata di ieri si è chiusa con un “botto” che avrebbe evitato volentieri con Lance Stroll..

Tempers flare as Stroll and Verstappen collide at Turn 1 💥#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/9xhTKe43dp — Formula 1 (@F1) October 23, 2020

14.47 Gustiamoci un giro sullo splendido tracciato di Portimao, con i suoi sali-scendi e curve mozzafiato, con Valtteri Bottas

Jump onboard with @ValtteriBottas for the quickest lap in FP2 on Friday 🚀 And get a mega view of Portimao from the best seat in the house 🍿#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/Ru6O69H9H8 — Formula 1 (@F1) October 23, 2020

14.45 La Mercedes, come detto, è prontissima per l’ennesima pole della sua annata. Valtteri Bottas ha disputato un venerdì quasi impeccabile, riuscirà a mettere in discussione il Re delle pole? Lewis Hamilton vuole la numero 97 della carriera!

14.43 I TEMPI DELLA FP3 DISPUTATA QUESTA MATTINA

1 77 V. Bottas Mercedes 1’16″654 27

2 44 L. Hamilton Mercedes +00″026 1’16″680 23

3 33 M. Verstappen Red Bull +00″158 1’16″812 21

4 10 P. Gasly AlphaTauri +00″276 1’16″930 24

5 23 A. Albon Red Bull +00″463 1’17″117 25

6 16 C. Leclerc Ferrari +00″575 1’17″229 20

7 55 C. Sainz McLaren +00″584 1’17″238 24

8 11 S. Perez Racing Point +00″643 1’17″297 17

9 4 L. Norris McLaren +00″824 1’17″478 22

10 31 E. Ocon Renault +01″012 1’17″666 20

11 5 S. Vettel Ferrari +01″031 1’17″685 24

12 26 D. Kvyat AlphaTauri +01″066 1’17″720 29

13 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″268 1’17″922 20

14 3 D. Ricciardo Renault +01″281 1’17″935 13

15 63 G. Russell Williams +01″378 1’18″032 20

16 18 L. Stroll Racing Point +01″446 1’18″100 17

17 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″547 1’18″201 20

18 20 K. Magnussen Haas +01″719 1’18″373 13

19 6 N. Latifi Williams +01″743 1’18″397 20

20 8 R. Grosjean Haas +01″800 1’18″454 19

14.41 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI

1 MERCEDES 391

2 RED BULL RACING HONDA 211

3 RACING POINT BWT MERCEDES 120

4 MCLAREN RENAULT 116

5 RENAULT 114

6 FERRARI 80

7 ALPHATAURI HONDA 67

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 5

9 HAAS FERRARI 3

10 WILLIAMS MERCEDES 0

14.38 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE F1

1 Hamilton GBR MERCEDES 230

2 Bottas FIN MERCEDES 161

3 Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 147

4 Ricciardo AUS RENAULT 78

5 Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 68

6 Norris GBR MCLAREN RENAULT 65

7 Albon THA RED BULL RACING HONDA 64

8 Leclerc MON FERRARI 63

9 Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 57

10 Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 53

11 Sainz ESP MCLAREN RENAULT 51

12 Ocon FRA RENAULT 36

13 Vettel GER FERRARI 17

14 Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 14

15 Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 10

16 Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 3

17 Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

18 Grosjean FRA HAAS FERRARI 2

19 Magnussen DEN HAAS FERRARI 1

20 Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

21 Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

14.36 La Mercedes è ininterrottamente in pole position da 12 gare. L’ultima partenza al palo non-Mercedes è di Max Verstappen nel GP del Brasile del 16 novembre 2019. Riusciranno a completare un anno intero?

14.34 Nello specifico Lewis Hamilton ha conquistato 8 pole position, contro le 3 di Valtteri Bottas.

14.32 Sulla pista lusitana tutti vanno a caccia della pole position che, per il momento, è sempre stata appannaggio della Mercedes. 11 gare e altrettante partenze al palo per le Frecce nere

14.30 Buongiorno e benvenuti a Portimao, tra mezzora esatta scatteranno le qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2020 di Formula Uno

La presentazione del weekend – La presentazione del circuito di Portimao – La cronaca della FP1 di ieri – La cronaca della FP2 di ieri – La cronaca della FP3 di questa mattina – Le novità portate dalla Ferrari – Le dichiarazioni di Charles Leclerc – Le parole di Lewis Hamilton – Le parole di Sebastian Vettel – Le dichiarazioni di Max Verstappen – L’analisi del venerdì di Hamilton – L’analisi sulla Ferrari: è vera ripresa? – LA CRONACA DELLA FP3

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2020 di Formula Uno. Sullo splendido tracciato di Portimao, con le sue curve mozzafiato ed i suoi sali-scendi davvero da vertigini, i piloti si sfidano per la pole position in vista della gara di domani. La sessione scatterà alle ore 15.00 e ci regalerà un’ora intensissima con i cronometri che la faranno da padrone.

Le tre sessioni di prove libere hanno messo in mostra, come sempre, una Mercedes sugli scudi con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che, come sempre, partono come grandi favoriti per la partenza al palo, per cui si rischia per l’ennesima volta di dover lottare per il terzo posto come “primo degli altri”. La Ferrari ha dimostrato di avere compiuto qualche passo in avanti grazie alle novità portate in terra lusitana. La SF1000 ha messo in mostra un nuovo fondo e un nuovo diffusore, dando segnali incoraggianti, soprattutto con le gomme hard. Assieme a loro non mancheranno le solite Red Bull, con Max Verstappen che è sempre pronto ad inserirsi nella lotta di vertice, senza dimenticare la Renault di Daniel Ricciardo o le McLaren, che hanno fatto vedere di trovarsi bene sul lay-out portoghese.

Le qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2020 di Formula Uno prenderanno il via alle ore 15.00 e vivranno tre manche davvero intense. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della massima categoria del motorsport.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse