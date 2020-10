DIRETTA F1, GP Portogallo 2020 LIVE: nuova bandiera rossa! Contatto in curva 1 tra Verstappen e Stroll

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.30 BANDIERA A SCACCHI!! Ultimo tentativo per tutti in questa seconda sessione di libere.

17.29 Le Ferrari hanno provato il time-attack (dopo un giro di riscaldamento), non riuscendo a migliorare le prestazioni precedenti per pochi centesimi.

17.27 Sainz chiude il suo giro veloce su gomma soft in quarta piazza, inserendosi tra le Ferrari di Leclerc e Vettel.

17.26 Sainz impegnato in un time-attack, mentre tutti gli altri sembrano più proiettati verso la simulazione di passo gara.

17.24 Ferrari con gomme soft su entrambe le macchine. Verstappen torna in pista con gomma media.

17.22 SEMAFORO VERDE!! Tutti in pista per l’ultimo run di giornata con la necessità di raccogliere ancora dati fondamentali in vista della giornata di domani.

17.21 Si riparte tra un minuto: i piloti avranno dunque a disposizione otto minuti prima della bandiera a scacchi in questa seconda sessione.

17.20 Tutto tace dalla direzione gara per quanto riguarda la possibilità di tornare in pista in queste FP2 prima dello scadere del tempo.

17.18 Ecco il fermo immagine del contatto in curva 1 tra Max Verstappen (all’interno) e Lance Stroll (all’esterno):

17.15 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:17.940 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.595 4

3 Charles LECLERC Ferrari+0.898 4

4 Sebastian VETTEL Ferrari+1.235 3

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.238 2

6 Lewis HAMILTON Mercedes+1.368 3

7 George RUSSELL Williams+1.881 3

8 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.905 3

9 Lando NORRIS McLaren+1.951 3

10 Sergio PEREZ Racing Point+1.961 4

11 Esteban OCON Renault+2.002 3

12 Carlos SAINZ McLaren+2.169 3

13 Nicholas LATIFI Williams+2.525 4

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.550 3

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.740 4

16 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.865 4

17 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.927 3

18 Lance STROLL Racing Point– 3

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+3.456 4

20 Daniel RICCIARDO Renault+4.158

17.12 Verstappen è riuscito a riportare la sua Red Bull ai box dopo il contatto, mentre Stroll è stato costretto a scendere dalla macchina concludendo di fatto in anticipo il turno.

17.10 Queste interruzioni complicano notevolmente il programma di lavoro dei team, costretti a modificare i propri piani per raccogliere comunque il maggior numero di dati possibile.

17.08 Incomprensione tra i due. L’incidente è già sotto investigazione, vedremo cosa deciderà il collegio dei commissari.

17.06 INCREDIBILE!! ANCORA BANDIERA ROSSA! Contatto Verstappen-Stroll alla prima curva, con il canadese che ha la peggio finendo in testacoda.

17.04 Bottas si lancia con un giro abbastanza lento, mentre Hamilton si è migliorato in 1’19″3 ma è solo 6°.

17.02 Tutti in pista con gomma soft! Potremo assistere ad una vera e propria simulazione di qualifica nei prossimi minuti…

17.01 Riparte in questo momento la sessione! Bottas subito in pista con gomma rossa insieme a Hamilton, Latifi e Giovinazzi.

17.00 Con 30 minuti alla bandiera a scacchi, probabilmente non ci sarà tempo sufficiente per effettuare la simulazione di qualifica con gomma morbida oppure il long-run in vista della gara.

16.58 Ancora nessuna comunicazione dalla direzione gara per quanto riguarda l’orario di riapertura della pit-lane. Il cronometro della sessione continua comunque a scorrere: mancano 32 minuti al termine delle FP2.

16.56 Ecco le immagini di Gasly a bordo pista mentre esce dalla sua macchina in fiamme:

16.53 Davvero un grande peccato per Pierre Gasly, protagonista di un turno estremamente positivo fino al momento del guasto.

16.50 In attesa di capire quando ricomincerà l’attività in pista, questa è la classifica aggiornata delle FP2:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:17.940 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.595 3

3 Charles LECLERC Ferrari+0.898 3

4 Sebastian VETTEL Ferrari+1.235 2

5 Pierre GASLY AlphaTauri– 2

6 George RUSSELL Williams+1.881 2

7 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.905 2

8 Lando NORRIS McLaren+1.951 2

9 Esteban OCON Renault+2.002 2

10 Carlos SAINZ McLaren+2.169 3

11 Nicholas LATIFI Williams+2.525 3

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.550 2

13 Sergio PEREZ Racing Point+2.682 3

14 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.865 3

15 Lance STROLL Racing Point+3.043 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+3.456 3

17 Daniel RICCIARDO Renault+4.158 2

18 Lewis HAMILTON Mercedes+4.207 2

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+5.328 2

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+5.603

16.48 Problema tecnico molto importante per l’AlphaTauri: Gasly è comunque sceso dalla macchina in tempi celeri consentendo ai commissari di spegnere il principo di incendio.

16.47 BANDIERA ROSSA!! Sessione interrotta: Gasly fermo a bordo pista con un AlphaTauri in fiamme!

16.45 Mercedes impressionante: Bottas firma 1’17″940 e balza al comando con gomma morbida rifilando 595 millesimi a Verstappen.

16.44 Hamilton trova traffico e rallenta, non riuscendo dunque a chiudere il suo primo tentativo di time-attack con gomma soft. A breve i primi riferimenti di Bottas.

16.43 Verstappen batte un colpo e si mette a dettare il passo con 142 millesimi di vantaggio su Vettel a parità di mescola.

16.41 Gomma rossa per Hamilton! Il britannico della Mercedes prova il time-attack da qualifica e si appresta a demolire l’1’19″175 di Vettel.

16.39 Vettel!! 1’19″175 per il tedesco, che si migliora ulteriormente e si riporta al comando precedendo l’AlphaTauri di Gasly per 22 millesimi a parità di mescola.

16.38 Si lancia anche Leclerc con gomma gialla per una prima simulazione di qualifica. Cancellato nel frattempo il tempo di Albon per aver oltrepassato i limiti della pista.

16.37 Vettel è uno dei primi a lanciarsi con gomma gialla e balza al comando in 1’19″936 con la Ferrari. Secondo Albon a 56 millesimi dal tedesco.

16.36 Macchine adesso con poco carico di carburante in pista: i tempi sono destinati ad abbassarsi notevolmente..

16.35 È cominciato nel frattempo il programma di lavoro standard di FP2 con le gomme Pirelli 2020 selezionate per questo weekend di gara.

16.34 Ricciardo si è migliorato nell’ultimo giro del run con gomme 2021 guadagnando due posizioni e portandosi in sesta piazza a 523 millesimi dalla vetta.

16.33 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:21.575 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.087 2

3 Charles LECLERC Ferrari+0.410 2

4 Sergio PEREZ Racing Point+0.474 2

5 Lando NORRIS McLaren+0.509 1

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.572 1

7 Carlos SAINZ McLaren+0.616 2

8 Daniel RICCIARDO Renault+0.698 2

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.746 1

10 Esteban OCON Renault+0.765 1

11 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.911 2

12 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.078 1

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.108 1

14 Lance STROLL Racing Point+1.345 1

15 Sebastian VETTEL Ferrari+1.387 2

16 George RUSSELL Williams+1.539 1

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.587 2

18 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.693 1

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.968 2

20 Nicholas LATIFI Williams+2.689 2

16.31 Scade la mezz’ora dedicata al test per le gomme Pirelli 2021. Max Verstappen chiude questa prima parte di sessione al comando in 1’21″575 davanti a Bottas e Leclerc.

16.29 SUPER VERSTAPPEN! Miglior tempo provvisorio per l’olandese della Red Bull, che si porta al comando superando Bottas di 87 millesimi.

16.28 Si accende anche Perez con la Racing Point, 3° in 1’22″0 a 387 millesimi dal leader Bottas.

16.26 Leclerc migliora ancora ed è il secondo in grado andare sull’1:21 in questa sessione! Il monegasco si trova adesso a 323 millesimi dalla vetta della graduatoria.

16.25 Ultimi cinque minuti a disposizione dei piloti per girare con le gomme Pirelli 2021, poi si tornerà a girare con gli pneumatici di quest’anno.

16.23 Leclerc!! 1’22″043 e seconda piazza provvisoria per il monegasco, a 381 millesimi dalla testa. Segnali indubbiamente positivi per Ferrari anche in ottica 2021…

16.22 Bel passo avanti McLaren con il terzo tempo di Lando Norris in 1’22″084, a quattro decimi di ritardo dalla Mercedes di Bottas.

16.20 Bottas nel frattempo alza ulteriormente l’asticella in 1’21″662 prima di fermarsi ai box. Molto buona la prestazione Ferrari con Charles Leclerc, 4° a mezzo secondo dalla vetta.

16.18 Anche Hamilton viene richiamato al pit dopo aver segnalato delle vibrazioni abbastanza fastidiose sulla sua W11.

16.17 Otto piloti sono rientrati ai box concludendo di fatto la prima parte del programma di lavoro per questa sessione. Continuano a girare le Mercedes e la Ferrari di Vettel.

16.16 Scatenato Bottas! Il finlandese si continua a migliorare ed è l’unico a scendere sotto il muro dell’1:22 in 1’21″732 con la Mercedes.

16.15 Giovinazzi è il primo a tornare ai box dopo il run con le gomme Pirelli 2021. Poco dopo l’azzurro viene imitato anche da Latifi e Leclerc.

16.13 Tempi molto alti rispetto alle migliori prestazioni della prima sessione. Tutti i team stanno lavorando sul passo gara con il pieno (o quasi) di benzina.

16.11 Dopo aver cominciato il programma di lavoro con qualche minuto di ritardo, Bottas si conferma in palla a Portimao balzando al comando della classifica in 1’22″0 davanti a Verstappen e Hamilton.

16.09 Ottimo passo avanti per Kvyat, 2° con l’AlphaTauri, ma Charles Leclerc migliora il tempo del russo e si avvicina a 28 millesimi da Hamilton.

16.07 Leclerc, dopo essersi lamentato via radio del traffico in pista, stampa un ottimo 1’22″7 e si porta in terza posizione alle spalle di Hamilton e Verstappen. 16° al momento Vettel.

16.06 Hamilton aumenta il ritmo e va in testa rifilando oltre 1″ alla Racing Point di Perez. Ricordiamo che in questo momento sono tutti a parità di mescola.

16.04 Verstappen è il più veloce di tutti al primo giro lanciato in 1’23″740 con la Red Bull, alle sue spalle Hamilton e Perez.

16.03 Attività in pista subito molto intensa: 19 piloti su 20 (tranne Bottas) sono già impegnati sul tracciato per provare le gomme 2021.

16.02 Le Alfa Romeo scendono in pista con gomme “prototipate” per Raikkonen e Giovinazzi.

16.00 SEMAFORO VERDE!! Al via gli ultimi 90′ di prova odierni a Portimao.

15.57 Sospiro di sollievo in casa Renault ed in particolare per Esteban Ocon, che nel finale della prima sessione era tornato ai box per un problema tecnico. Si tratterebbe infatti solo di una perdita d’olio, perciò il francese potrà scendere in pista già in FP2.

15.54 La prima mezz’ora delle FP2 verrà utilizzata dai team per testare un set “gratis” di pneumatici Pirelli 2021, in modo da raccogliere dati già molto indicativi in vista del prossimo campionato. A seguire ci sarà spazio per una prima simulazione di qualifica e nel finale per un run con carico di carburante in ottica gara.

15.50 Ferrari ha portato in Portogallo un nuovo diffusore e un fondo rivisto per lavorare già in ottica 2021. Si prova già a capire quale direzione prendere in vista della prossima annata. Ci saranno comparazioni con simulatore e galleria del vento dopo Portimao.

15.46 Segnali incoraggianti in casa Ferrari, che ha portato degli aggiornamenti notevoli tra cui un nuovo fondo ed un diffusore modificato. Charles Leclerc si è inserito in quarta posizione appena alle spalle della Red Bull di Verstappen, mentre Sebastian Vettel ha chiuso la FP1 in undicesima piazza dimostrandosi comunque a proprio agio con la SF1000 specialmente sul passo con elevato carico di carburante a bordo.

15.42 Mercedes è partita col piede giusto ed ha subito piazzato l’uno-due con Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton, rifilando distacchi abbastanza importanti nei confronti della concorrenza. Le Frecce Nere sono inevitabilmente favorite per occupare tutta la prima fila anche in Algarve.

15.38 Di seguito la classifica completa della FP1:

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.410 35

2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.749 +0.339s 35

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:19.191 +0.781s 32

4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:19.309 +0.899s 33

5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:19.365 +0.955s 34

6 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:19.441 +1.031s 42

7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:19.907 +1.497s 31

8 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.954 +1.544s 35

9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:20.058 +1.648s 27

10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:20.124 +1.714s 29

11 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:20.200 +1.790s 37

12 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:20.207 +1.797s 29

13 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:20.278 +1.868s 32

14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:20.846 +2.436s 28

15 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:20.954 +2.544s 32

16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.009 +2.599s 35

17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:21.169 +2.759s 31

18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:21.374 +2.964s 31

19 31 Esteban Ocon RENAULT 1:21.673 +3.263s 31

20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:22.054 +3.644s 34

15.34 Grande attesa per vedere nuovamente all’opera piloti e team dopo il primo turno mattutino, in modo da capire chi sarà in grado di progredire maggiormente dal punto di vista delle performance con un asfalto sempre più pulito e gommato.

15.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020, dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1.

Cronaca FP1 – Classifica FP1 – Novità Ferrari a Portimao

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020, valevole come dodicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Si gareggia per la prima volta (in un weekend di gara ufficiale) in quel di Portimao, su un tracciato altamente spettacolare ed impegnativo che ha già messo alla prova i piloti della griglia nel primo turno del fine settimana in mattinata.

Anche (ma non solo) piloti talentuosi come Max Verstappen e Charles Leclerc si sono infatti resi protagonisti di errori piuttosto grossolani nel tentativo di prendere confidenza con il circuito dell’Algarve. Mercedes è partita col piede giusto ed ha subito piazzato l’uno-due con Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton, rifilando distacchi abbastanza importanti nei confronti della concorrenza. Segnali incoraggianti in casa Ferrari, che ha portato degli aggiornamenti notevoli tra cui un nuovo fondo ed un diffusore modificato. Charles Leclerc si è inserito in quarta posizione appena alle spalle della Red Bull di Verstappen, mentre Sebastian Vettel ha chiuso la FP1 in undicesima piazza dimostrandosi comunque a proprio agio con la SF1000 specialmente sul passo con elevato carico di carburante a bordo.

Appuntamento dunque a partire dalle ore 16.00 con il semaforo verde della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020 a Portimao. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere lo spettacolo delle Formula 1 impegnate su un tracciato inedito e spettacolare come Portimao: buon divertimento!

Foto: Lapresse