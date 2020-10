DIRETTA F1, GP Imola 2020 LIVE: ora si pensa alla pole! Verstappen si salva, Vettel chiude 13° nella Q2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

ANCORA UNA VOLTA BOTTAS IL MIGLIORE NELLA Q2

1 77 V. Bottas (B) Mercedes 1’14″585 13 2 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00″058 1’14″643 13 3 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″096 1’14″681 12 4 23 A. Albon (B) Red Bull +00″160 1’14″745 12 5 3 D. Ricciardo (B) Renault +00″368 1’14″953 9 6 33 M. Verstappen (M) Red Bull +00″389 1’14″974 7 7 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″432 1’15″017 12 8 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +00″437 1’15″022 12 9 55 C. Sainz (B) McLaren +00″442 1’15″027 10 10 4 L. Norris (B) McLaren +00″466 1’15″051 8 11 11 S. Perez (B) Racing Point +00″476 1’15″061 13 12 31 E. Ocon (B) Renault +00″616 1’15″201 14 13 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″689 1’15″274 17 14 63 G. Russell (B) Williams +00″738 1’15″323 15 15 18 L. Stroll (B) Racing Point +00″909 1’15″494 13

Esclusi dalla Q3: Perez, Ocon, Vettel, Russell e Stroll

Verstappen chiude all’ultimo secondo in 1:14.974 e si salva!! Albon quarto in 1:14.745, Vettel ci prova e fa segnare 1:15.274 ed è 13°

BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q2! Si lancia anche Verstappen con le medie!

-1 Leclerc arriva in 1:15.017 ed è quarto a 432 millesimi dalla vetta, si rilanciano tutti!

-2 Gasly completa un altro giro e si conferma terzo a 96 millesimi da Bottas! Vettel fa segnare 1:15.385 e rimane 12mo,

-3 Arriva sul traguardo Ocon, rimane ottavo senza migliorare, mentre ora si lancia Vettel

-4 Leclerc entra in azione a sua volta, anche lui con le gomme soft!

-5 Rientra in pista Vettel con gomma soft, vedremo se anche Leclerc farà la stessa scelta.

-6 Si lavora sulla macchina di Verstappen e provano a rimetterlo in pista

-8 Al momento comanda Bottas davanti a Hamilton per 58 millesimi, quindi Gasly, Ricciardo, Norris, Perez, Ocon, Sainz e Leclerc decimo

-9 Vettel rimane 11mo a 1.232, Leclerc chiude il suo secondo giro in 1:15.2 e si mette a 7 decimi da Bottas in nona posizione, soli 2 decimi di margine. Servirà la soft?

-10 Va ai box Verstappen!!! Si lavora sulla sua vettura!! Problemi alla Power unit ed ora è corsa contro il tempo. Si rilanciano le Ferrari

-11 Verstappen annuncia di non avere potenza in un team radio! Mentre Hamilton stampa 1:14.585 ma Bottas lo supera per 58 millesimi

-12 Vettel fa segnare il primo crono ufficiale in 1:16.302, Kvyat risponde in 1:15.247 con soft, Gasly 1:15.005, Leclerc con medie 1:15.625

-14 minuti Mercedes con le medie, Verstappen con le soft

14.25 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA Q2!!! Ferrari in pista con le medie!!

14.23 Raikkonen ha subito il taglio perchè il suo miglior tempo (11mo crono) è stato cancellato per una uscita troppo ampia alla Piratella

IL MIGLIOR TEMPO DELLA Q1 è DI BOTTAS!

1 77 V. Bottas (B) Mercedes 1’14″221 8 2 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00″008 1’14″229 5 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″813 1’15″034 5 4 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″902 1’15″123 5 5 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″962 1’15″183 5 6 4 L. Norris (B) McLaren +01″053 1’15″274 5 7 31 E. Ocon (B) Renault +01″131 1’15″352 5 8 23 A. Albon (B) Red Bull +01″181 1’15″402 6 9 11 S. Perez (B) Racing Point +01″186 1’15″407 5 10 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +01″191 1’15″412 5 11 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″253 1’15″474 3 12 5 S. Vettel (B) Ferrari +01″482 1’15″703 6 13 63 G. Russell (B) Williams +01″539 1’15″760 7 14 18 L. Stroll (B) Racing Point +01″601 1’15″822 7 15 55 C. Sainz (B) McLaren +01″616 1’15″837 4 16 8 R. Grosjean (B) Haas +01″697 1’15″918 5 17 20 K. Magnussen (B) Haas +01″718 1’15″939 10 18 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +01″732 1’15″953 6 19 6 N. Latifi (B) Williams +01″766 1’15″987 8 20 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +01″987 1’16″208 5

BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q1! Hamilton migliora in 1:14.229, Magnussen esce alla Rivazza 2 e non mgiliora, Russell 11mo superato da Raikkonen, si salva anche Ricciardo all’ultimo respiro, eliminate le Haas, le Alfa Romeo e Latifi

-1 Giovinazzi spinge a tutta, arriva al T2 con 139 millesimi di distacco da Magnussen ultimo dei qualificati

-2 Vettel si mette più sicuro in nona posizione, al momento sarebbero escluse le Williams, Ricciardo, Giovinazzi e Albon

-3 Si lancia Bottas, arriva al T2 con tempi non eccezionali, chiude in 1:14.634 ma fa il record nell’ultimo settore ed è secondo a 60 millesimi da Hamilton

-4 Bottas torna in pista con un set di gomme soft nuove. Il finlandese ha bisogno di un giro senza traffico per qualificarsi senza problemi alla Q2

-5 Cancellato anche il tempo di Albon che, quindi, torna in 18ma posizione. Ricciardo sale in 11ma e si qualifica al momento

-6 Tempo cancellato a Bottas per una uscita troppo larga alla Piratella. Il finlandese e Ricciardo sono ultimo e penultimo

-7 Albon sale dalla 19ma posizione alla ottava a 965 millesimi, mentre Bottas è ancora 19mo e si rilancia ora

-8 Bottas è solo diciottesimo per problemi di traffico e inizia a spingere solo ora. Hamilton vola in 1:14.574 e mette 460 millesimi su Verstappen

-9 Verstappen si rimette in prima posizione in 1.15.034 superando Leclerc di una manciata di millesimi

-10 Leclerc arriva al T2 con 82 millesimi di vantaggio su Hamilton, completa il suo secondo tentativo in 1:15.123 ed è primo!!!!!

-11 Hamilton arriva al T2 con 64 millesimi su Kvyat, Bottas risponde con 361 di vantaggio! Il campione del mondo fa segnare 1:15.144 ed è primo, mentre il finlandese ha alzato il piede nel T3

-12 Verstappen fa segnare il record nel T2, conclude in 1:15.473 ed è secondo a 61 millesimi da Kvyat. Ora partono le Mercedes!

-13 Seb Vettel arriva al T2 confermando il margine, taglia il traguardo in 1:16.475 si ferma a un secondo da Kvyat primo in 1:15.412, secondo Gasly, poi Leclerc a 435 millesimi.

-14 Latifi chiude il suo primo giro in 1:17.830 non lontanissimo dal danese. Vettel arriva al T1 con 290 millesimi di vantaggio

-15 Il primo crono lo fissa Magnussen in 1:17.186

-16 a mano a mano entrano tutti i piloti, sarà fondamentale trovare il giro giusto senza traffico per evitare problemi e pensare già alla Q2 per i big

-17 minuti: subito in pista Magnussen e Latifi, si parte con la Q1!

14.00 SEMAFORO VERDE!!! SCATTANO LE QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA!!

13.58 Due minuti al via della Q1, sale la tensione a Imola! Alonso spettatore d’eccezione nei box

13.58 Due minuti al via della Q1, sale la tensione a Imola!

13.56 Pierre Gasly vive un fine settimana particolare, sulla pista dove ha perso la vita il suo idolo Ayrton Senna. Per onorarlo ha scelto di portare un casco dedicato al brasiliano che ricalca quello del fuoriclasse 3 volte campione del mondo

Pierre Gasly is sporting a very special Ayrton Senna tribute helmet this weekend #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/n4NDYkukuU — Formula 1 (@F1) October 31, 2020

13.54 Sul fronte del passo gara Mercedes e Verstappen sembrano i più veloci, ma quale sarà la decisioen sulle soft? Proveranno a qualificarsi per il Q3 con la media?

13.52 Come si è visto questa mattina, oltre al problema delle gomme e come mandarle in temperatura, per le qualifiche rischia di essere decisivo il traffico. Non sarà facile trovare il giro giusto con 20 vetture in pista

BOT: “There’s a bit of a traffic jam here!” The Finn’s final run is scuppered as he encounters quite a few cars in close proximity 😯#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/SlHEj3DJqn — Formula 1 (@F1) October 31, 2020

13.50 Dieci minuti al via delle qualifiche, sale la tensione a Imola!

13.48 Leclerc cercherà un altro grande guizzo come accaduto una settimana fa a Portimao. La seconda fila è il sogno, ma non è certo una utopia



13.46 In casa Ferrari il sabato di Imola ha messo in mostra un Leclerc da quinto posto, mentre Vettel ha chiuso appena fuori dalla top10

13.44 Max Verstappen appare l’unico reale avversario delle due Frecce nere in questo sabato di Imola. La sua RB16 si adatta davvero bene a curve e sali-scendi imolesi

Verstappen is top of the pile at the moment, with a 1:16.228 ⏱#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/aXmSxkpu2C — Formula 1 (@F1) October 31, 2020

13.42 Quest’anno tutte le pole position sono andate appannaggio delle Mercedes. 12 su 12. 9 per Hamilton e 3 per Bottas. L’ultima pole-non Mercedes porta la firma di Verstappen nel GP del Brasile 2019

13.40 Venti minuti al via delle qualifiche. Chi sarà il poleman di oggi? Nell’ultima edizione del 2006 fu Michael Schumacher

✨ 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝐒𝐀𝐓𝐔𝐑𝐃𝐀𝐘 ✨ Who is taking the bragging rights from our first outing at Imola in 5,305 days? 🤩#ImolaGP 🇮🇹 #F1 — Formula 1 (@F1) October 31, 2020



13.38 Lewis Hamilton qui a Imola vuole la pole position numero 98 della sua carriera. Un numero davvero impressionante, pensando che alle sue spalle c’è Michael Schumacher a quota 68, contro le 65 di Ayrton Senna

13.36 Ancora una volta è Lewis Hamilton il più veloce di giornata. L’inglese ha messo a segno tempi eccellenti sia con le medie, sia con le soft e oggi sarà l’ovvio favorito per la pole position

13.34 Davvero particolare la programmazione di questo fine settimana di Imola. Una sola prova libera di 90 minuti disputata questa mattina, quindi qualifiche e gara

13.32 I TEMPI DELLE PROVE LIBERE DI QUESTA MATTINA

1 44 L. Hamilton Mercedes 1’14″726 33

2 33 M. Verstappen Red Bull +00″297 1’15″023 25

3 77 V. Bottas Mercedes +00″492 1’15″218 34

4 10 P. Gasly AlphaTauri +00″907 1’15″633 36

5 16 C. Leclerc Ferrari +00″962 1’15″688 32

6 3 D. Ricciardo Renault +01″113 1’15″839 24

7 31 E. Ocon Renault +01″219 1’15″945 31

8 23 A. Albon Red Bull +01″335 1’16″061 28

9 18 L. Stroll Racing Point +01″356 1’16″082 29

10 11 S. Perez Racing Point +01″383 1’16″109 28

11 26 D. Kvyat AlphaTauri +01″541 1’16″267 37

12 8 R. Grosjean Haas +01″824 1’16″550 29

13 55 C. Sainz McLaren +01″834 1’16″560 29

14 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″838 1’16″564 25

15 4 L. Norris McLaren +01″945 1’16″671 34

16 63 G. Russell Williams +02″054 1’16″780 30

17 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +02″159 1’16″885 32

18 20 K. Magnussen Haas +02″334 1’17″060 33

19 6 N. Latifi Williams +03″053 1’17″779 23

20 5 S. Vettel Ferrari +03″755 1’18″481

13.30 Mezzora esatta al via della Q1, condizioni ideali a Imola. Temperatura quasi a 20° e cielo sereno!

13.27 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI F1 2020

1 MERCEDES 435

2 RED BULL RACING HONDA 226

3 RACING POINT BWT MERCEDES 126

4 MCLAREN RENAULT 124

5 RENAULT 120

6 FERRARI 93

7 ALPHATAURI HONDA 77

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 5

9 HAAS FERRARI 3

10 WILLIAMS MERCEDES 0

13.25 Iniziano l’avvicinamento alle qualifiche con la CLASSIFICA DEL MONDIALE F1 2020

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 256

2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 179

3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 162

4 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 80

5 Charles Leclerc MON FERRARI 75

6 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 74

7 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 65

8 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 64

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 63

10 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 59

11 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 57

12 Esteban Ocon FRA RENAULT 40

13 Sebastian Vettel GER FERRARI 18

14 Daniil Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 14

15 Nico Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 10

16 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 3

17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

18 Romain Grosjean FRA HAAS FERRARI 2

19 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

21 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

13.24 Una splendida immagine del tracciato voluto da Enzo Ferrari

👨🏻‍💼📋 “This charming four-bedroom house comes with garage, underfloor heating, and an Autodromo Enzo e Dino Ferrari” Imagine having an F1 circuit in your back garden 😍#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/VgZpqrMXAY — Formula 1 (@F1) October 31, 2020



13.22 Si torna in azione, dunque, sul tracciato romagnolo che mancava dal calendario dal lontano 2006. Chi conquisterà la pole position sulle sponde del Santerno?

Just one hour until first… er, only practice! Boy is it good to be back here 😍#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/CdXXnLcPlg — Formula 1 (@F1) October 31, 2020

13.20 Buongiorno e benvenuti ad Imola! Tra 40 minuti prenderanno il via le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula Uno

Il programma delle qualifiche – La presentazione delle qualifiche – La cronaca della FP1

LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE

RISULTATI E CLASSIFICA DELLE PROVE LIBERE

LE QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8

PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP dell’Emilia-Romagna, 13° round del Mondiale 2020 di F1. Sullo storico tracciato di Imola la F1 riprende la sua corsa e lo fa in un contesto, purtroppo, privo di pubblico visto quanto sta accadendo in Italia e nel mondo in fatto di contagi per il Covid-19.

Ci si presenta in una situazione di classifica decisamente delineata. Lewis Hamilton e la Mercedes, nei fatti, sono vicinissimi a centrare i titoli iridati tra i piloti e i costruttori. La quota prossima a essere raggiunta è sette! Il britannico, reduce dal successo in terra lusitana, ha fatto la storia, vincendo la gara n.92 in carriera. Un traguardo incredibile per l’asso nativo di Stevenage che si sta confermando un vero campione di cui tanti dovremo parlare nel presente e nel futuro. Lo stesso dicasi per la Stella a tre punte che, come il suo alfiere, si avvia a vincere il settimo titolo mondiale dal 2014, era dei motori ibridi in cui il marchio di Stoccarda è indelebile.

Da questo punto di vista la Ferrari vuol confermare la crescita evidenziatasi a Portimao (Portogallo). Il quarto posto di Charles Leclerc, replicando quanto emerso nelle qualifiche, è una boccata d’ossigeno in un’annata molto difficile per la scuderia di Maranello. In uno dei fine settimana più significativi per la Rossa, il desiderio è quello di fare il meglio possibile per regalarsi qualcosa di speciale su di una pista in cui il brand della Ferrari è un tratto caratterizzante a tutti gli effetti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP dell’Emilia-Romagna, 13° round del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle ore 14.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse