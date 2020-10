DIRETTA F1, GP Eifel 2020 LIVE: Hamilton precede Verstappen nella Q2. Ferrari in Q3 con Leclerc, Vettel eliminato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.49: Entrambe le McLaren con gomme usate nella Q3.

15.48: VIA ALLA Q3!!!

15.47: Leclerc sembrerebbe poter puntare alla terza fila, mentre per la seconda servirà una specie di miracolo.

15.44: Eliminati al termine della Q2 sono, nell’ordine: Vettel, Gasly, Kvyat, Giovinazzi e Magnussen.

15.41: Leclerc ottiene il quinto tempo a 0″850, mentre Vettel è solo 11°, non migliorando a sufficienza con le soft. Hamilton davanti a tutti, con Verstappen 2° e Bottas 3°. Antonio Giovinazzi 14°

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:25.390 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.077 3

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.581 3

4 Daniel RICCIARDO Renault+0.706 4

5 Charles LECLERC Ferrari+0.850 3

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.895 3

7 Lando NORRIS McLaren+0.926 4

8 Sergio PEREZ Racing Point+0.940 4

9 Carlos SAINZ McLaren+0.971 4

10 Esteban OCON Renault+0.974 4

11 Sebastian VETTEL Ferrari+1.348 4

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.386 4

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.458 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.546 4

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.735 4

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

17 George RUSSELL Williams- – 3

18 Nicholas LATIFI Williams- – 3

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

20 Nico HULKENBERG Racing Point- – 2

15.39: Ora si lanciano tutti, ivi comprese le Ferrari.

15.38: 1’25″390 per Hamilton che si prende la prima piazza con gomme soft, il che significa che Lewis impiegherà la soft nel primo stint di gara.

15.36: 1’25”971 di Bottas, tempo valido a portarlo in seconda posizione a 250 millesimi dal crono di Verstappen.

15.34: Sulla pista Bottas con gomme soft.

15.33: 1’27″082 per Leclerc che si migliora, ma è sempre nono con gomme medie. Il monegasco dovrà però ripartire con le soft per non rischiare il taglio, come Vettel ovviamente.

15.30: Verstappen si conferma velocissimo con le gomme soft (1’25″720) con 0″463 di vantaggio su Hamilton e 0″565 sull’altra Red Bull di Albon. Le due RB16 sul tracciato con le morbide, mentre Lewis con le medie. Con le gomme a banda gialla anche le due Ferrari con Leclerc 9° a 1″381 e Vettel 11° a 1″967.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:25.720 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.463 2

3 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.565 3

4 Lando NORRIS McLaren+0.712 3

5 Esteban OCON Renault+0.787 3

6 Carlos SAINZ McLaren+0.898 3

7 Sergio PEREZ Racing Point+1.049 3

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.234 2

9 Charles LECLERC Ferrari+1.381 2

10 Daniel RICCIARDO Renault+1.766 3

11 Sebastian VETTEL Ferrari+1.967 3

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.010 3

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.086 3

14 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.109 3

15 Pierre GASLY AlphaTauri+2.449 3

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

17 George RUSSELL Williams- – 3

18 Nicholas LATIFI Williams- – 3

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

20 Nico HULKENBERG Racing Point- – 2

15.28: Tutti in pista, con le due Ferrari sul tracciato con le medie.

15.27: Le due Mercedes in pista con le gomme medie per qualificarsi e usare queste mescole nel primo stint di gara.

15.25: Comincia la Q2!

15.22: Eliminati, nell’ordine: Grosjean, Russell, Latifi, Raikkonen ed Hulkenberg.

15.20: Di seguito i tempi al termine della Q1, con Leclerc che ha scelto di non uscire in quest’ultimo tentativo, chiudendo sesto. Vettel è nono, Antonio Giovinazzi è 15° bravo a rientrare.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:26.319 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.254 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.301 1

4 Lando NORRIS McLaren+0.510 2

5 Daniel RICCIARDO Renault+0.517 2

6 Charles LECLERC Ferrari+0.538 1

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.753 2

8 Esteban OCON Renault+0.767 2

9 Sebastian VETTEL Ferrari+0.788 2

10 Sergio PEREZ Racing Point+0.801 2

11 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.807 2

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.912 2

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.966 2

14 Carlos SAINZ McLaren+1.059 2

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.213 2

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.233 2

17 George RUSSELL Williams+1.245 3

18 Nicholas LATIFI Williams+1.493 3

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.498 2

20 Nico HULKENBERG Racing Point+1.702 2

15.19: Vettel si lancia in questo tentativo del Q1, quando manca 1′ al termine di questo primo stint delle qualifiche.

15.18: Attenzione tanti piloti stanno migliorando per via della pista, per cui Vettel deve uscire.

15.16: Adesso i piloti sul filo cercheranno di dare il massimo per evitare il taglio.

15.14: Ocon, Kvyat, Latifi, Russell, Perez, Grosjean, Magnussen, Raikkonen, Giovinazzi ed Hulkenberg a completare la classifica.

15.12: Vettel si migliora in un altro tentativo, ma è nono a 1″381.

15.09: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:26.319 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.254 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.301 1

4 Charles LECLERC Ferrari+0.538 1

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.807 1

6 Daniel RICCIARDO Renault+1.115 1

7 Lando NORRIS McLaren+1.143 1

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.338 1

9 Carlos SAINZ McLaren+1.396 1

10 Esteban OCON Renault+1.481 1

11 Sebastian VETTEL Ferrari+1.507 1

12 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.624 1

13 George RUSSELL Williams+1.759 2

14 Sergio PEREZ Racing Point+1.761 1

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.768 1

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.770 1

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.900 1

18 Nicholas LATIFI Williams+2.183 2

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.689 1

20 Nico HULKENBERG Racing Point+3.473 1

15.07: Verstappen si porta davanti a tutti con il crono di 1’26″319, mentre Leclerc è terzo a 0″538, Bottas è quarto a 0″607, mentre Vettel 10° a 1″507.

15.05: Arrivano le Mercedes con Hamilton che ottiene il crono di 1’26″703 a precedere di 223 millesimi Bottas. Si lanciano anche le due Ferrari Leclerc e di Vettel.

15.04: Di seguito l’elenco di primi giri cronometrati dei piloti:

15.03: 1 Daniil KVYAT AlphaTauri1:28.147 1

2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.148 1

3 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+0.823 1

4 Nico HULKENBERG Racing Point+4.043 1

15.02: Sul tracciato anche Pierre Gasly con l’AlphaTauri.

15.01: E ovviamente subito in pista Nico Hulkenberg, seguito dai due piloti Haas. Il tedesco dovrà provare la Racing Point e trovare il feeling in fretta.

15.00: VIA ALLA Q1!

14.59: Gli aggiornamenti in casa Ferrari hanno funzionato e, come rivela Sky Sport, saranno riproposti nelle qualifiche.

14.56: Curva 1 si presta particolarmente al sorpasso, potendo sfruttare la velocità extra offerta dall’utilizzo dall’ala mobile. Da tenere presente la leggera sconnessione in fase di staccata che potrebbe mettere in crisi la stabilità della monoposto. Il lunghissimo tratto che divide curva 11 dalla 13, si propone come seconda zona utile per sopravanzare l’avversario, potendo nuovamente usufruire del DRS.

14.53: Tracciato dal carico aerodinamico medio-alto, il layout del circuito prevede una rapida sequenza composta da diversi cambi di direzione, in grado di incrementare il carico laterale che grava sui compound aumentandone la temperature. Pertanto, un perfetto bilanciamento tra gli assali della vettura sarà necessario per gestire al meglio gli pneumatici. Un anteriore molto preciso nel mix di curve a bassa e media velocità, risulterà essenziale nelle parti più guidate della pista, utile a garantire la corretta trazione necessaria per ottenere i giusti riscontri cronometrici.

14.50: 10′ al via delle qualifiche!

14.47: Nico Hulkenberg prenderà parte alle qualifiche e alla gara al Nurburgring sulla Racing Point. La notizia è stata ufficializzata dal team via social. Il tedesco è stato chiamato all’ultimo minuto per l’assenza di Lance Stroll: il pilota canadese non è sceso in pista nelle terze libere perché non si è sentito bene. Hulkenberg, che aveva già sostituito Perez dopo la positività al Covid-19, è arrivato al circuito ed è stato sottoposto al tampone per accedere nella bolla. I risultati generalmente non sono immediati, ma un test rapido ha dato responso negativo, in modo da mettere il tedesco sulla RP giusto in tempo per la sessione delle qualifiche.

14.44: Vedremo entrambe le Rosse in Q3? Lo scopriremo tra poche ore. Va rimarcato come Lance Stroll non sia sceso in pista. Secondo fonti spagnole, il canadese sarebbe risultato positivo al Covid-19. La Racing Point ha semplicemente annunciato che il pilota non si sente molto bene e che Nico Hülkenberg è in arrivo al Nürburgring.

14.41: Dunque una Ferrari oltremodo competitiva per gli standard del 2020, in quanto mai si erano visto un Cavallino Rampante così in forma in una sessione disputata sull’asciutto. Si può quindi guardare con una certa fiducia alle qualifiche.

14.38: Tra la sorpresa generale, la vettura più vicina alle “Frecce Nere” è stata una Ferrari! Nel finale della sessione le Rosse si sono dimostrate particolarmente incisive sul giro secco, in quanto Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno realizzato rispettivamente il terzo e il quinto tempo, pagando 456 e 813 millesimi. Fra le due monoposto di Maranello si è infilata la Red Bull di Max Verstappen.

14.35: Come d’abitudine, c’è una Mercedes davanti a tutti. Si tratta di quella di Valtteri Bottas, velocissimo e molto incisivo. Il finlandese ha fermato i cronometri sull’1’26”225, superando il compagno di squadra Lewis Hamilton di poco più di un decimo di secondo.

14.32: Con le eliambulanze completamente operative, si è potuto disputare il turno di free practice del sabato, diventato improvvisamente cruciale per decidere gli assetti delle monoposto in vista delle qualifiche del pomeriggio e della gara di domani.

14.29: Hulkenberg in pista senza aver girato nelle libere: sarà la prima volta da Ungheria 2017, quando Di Resta sostituì Massa. I due sono accomunati dal fatto di non essere mai saliti sul podio in F.1. 237 GP in due.

14.26: Hulkenberg con la tuta Racing Point nel paddock del Nurburgring: dovrebbe essere lui a prendere il posto di Stroll. Il canadese non è stato bene questa mattina. Si attendono ufficialità e informazioni sulle condizioni di salute di Lance.

14.23: Si assegna la pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani, si preannuncia grande spettacolo in Germania, dove si spera di girare effettivamente dopo che le prove libere del venerdì sono state definitivamente cancellate a causa della fitta nebbia. Dovrebbe esserci una finestra di bel tempo e i piloti potrebbero darsi battaglia.

14.20: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP dell’Eifel 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Nurburgring.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP dell’Eifel 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Nurburgring. Si assegna la pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani, si preannuncia grande spettacolo in Germania, dove si spera di girare effettivamente dopo che le prove libere del venerdì sono state definitivamente cancellate a causa della fitta nebbia. Dovrebbe esserci una finestra di bel tempo e i piloti potrebbero darsi battaglia.

Le due Mercedes sono le grandi favorite della vigilia per la conquista della prima fila, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas dovrebbero avere una marcia in più anche su questa pista. Max Verstappen proverà a replicare al volante della sua Red Bull, mentre ci si aspetta una reazione dalla Ferrari: Charles Leclerc e Sebastian Vettel proveranno a stringere i denti per portare a casa un buon risultato. Le due Rosse saranno chiamate a sfidare come sempre Renault, Racing Point, McLaren per un discreto piazzamento.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP dell’Eifel 2020, tappa del Mondiale F1 in scena al Nurburgring: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.

